Motivo ricordo

Il Memento Pattern è un modello di progettazione utilizzato nel campo dell'architettura e dei modelli software che rientra nella categoria dei modelli comportamentali. L'obiettivo principale di questo modello è fornire un meccanismo per catturare e ripristinare lo stato interno di un oggetto in un dato momento senza esporre la sua struttura interna o violare l'incapsulamento. Utilizzato ampiamente nei casi che richiedono funzionalità di annullamento o ripristino, il Memento Pattern è particolarmente utile in implementazioni quali operazioni annullabili, ripristino da arresti anomali o ripristino dello stato di oggetti in un sistema su larga scala.

Nel contesto del Modello Memento, ci sono tre ruoli importanti: l'Originatore, il Custode e il Memento. L'Originatore è l'oggetto primario il cui stato deve essere catturato e ripristinato. Questo componente è responsabile della creazione di ricordi che memorizzano istantanee del suo stato interno fornendo allo stesso tempo metodi per ripristinare lo stato da questi ricordi. Il Custode è un oggetto esterno che gestisce i ricordi ma non interferisce con lo stato del ricordo. E infine, il Memento stesso è un oggetto di archiviazione leggero e passivo che memorizza lo stato dell'Originator.

Memento Pattern offre vari vantaggi, come ridurre la complessità dell'Originator concentrandosi solo sulla sua funzionalità principale e delegando l'acquisizione e il ripristino dello stato a componenti separati. Ciò porta a una migliore manutenibilità, un codice pulito e una migliore separazione delle preoccupazioni. Un altro vantaggio è l’incapsulamento dello stato e una migliore collaborazione tra l’Originatore e il Custode, poiché il Memento funziona come una scatola nera per il Custode, che non è a conoscenza della rappresentazione dello stato interno.

L'implementazione del Memento Pattern può essere elaborata con un esempio. Considera un'applicazione di editor di testo che richiede una funzionalità di annullamento. Il documento dell'editor di testo è l'Origine il cui stato deve essere acquisito e ripristinato. Ogni Memento può memorizzare testo, posizione del cursore, stile del carattere e altre informazioni correlate. Il Custode gestisce una pila di Memento relativi alle operazioni effettuate. Ogni volta che l'utente esegue un'azione, l'applicazione cattura lo stato corrente del documento come Memento e lo inserisce nello stack gestito dal Caretaker. Se l'utente deve annullare un'azione, l'applicazione estrae il primo Memento dallo stack e ripristina lo stato del documento da esso.

AppMaster è una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili che sfrutta i moderni modelli di architettura software, che possono includere Memento Pattern quando necessario. AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST, endpoints WSS e componenti dell'interfaccia utente utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. Automatizza l'intero processo di generazione del codice sorgente, compilazione di applicazioni, esecuzione di test, confezionamento in contenitori Docker e distribuzione nel cloud.

Una possibile applicazione del Memento Pattern all'interno di AppMaster potrebbe essere il controllo delle versioni e la gestione di diverse iterazioni di un progetto. Poiché gli utenti apportano modifiche ai propri progetti nel corso del tempo, è essenziale mantenere una cronologia di tali modifiche e consentire agli utenti di ripristinare le versioni precedenti, se necessario. Ciò può essere ottenuto sfruttando il Modello Memento, in modo tale che ogni modifica al progetto crei un Memento e lo renda disponibile per il recupero da parte del Custode.

Questa integrazione di Memento Pattern all'interno dell'ecosistema AppMaster si traduce in definitiva in un'esperienza di sviluppo migliorata, che porta ad applicazioni più facili da mantenere e scalabili nel tempo. Abbracciando modelli di architettura software moderni come Memento Pattern, AppMaster si impegna a fornire una soluzione di sviluppo end-to-end completa che sia veloce, economica ed elimini il debito tecnico, gettando le basi per il successo nel complesso ed esigente panorama dello sviluppo di applicazioni di oggi. .