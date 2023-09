Wzór pamiątkowy

Wzorzec Memento to wzorzec projektowy stosowany w dziedzinie architektury oprogramowania i wzorców, który należy do kategorii wzorców behawioralnych. Głównym celem tego wzorca jest zapewnienie mechanizmu przechwytywania i przywracania stanu wewnętrznego obiektu w danym momencie bez ujawniania jego wewnętrznej struktury lub naruszania hermetyzacji. Wzorzec Memento, szeroko stosowany w przypadkach wymagających funkcji cofania lub wycofywania, jest szczególnie przydatny w narzędziach takich jak operacje cofalne, odzyskiwanie po awarii lub przywracanie stanu obiektów w systemie o dużej skali.

W kontekście Wzoru Pamiątki istnieją trzy główne role: Twórca, Opiekun i Pamiątka. Inicjator to podstawowy obiekt, którego stan należy przechwycić i przywrócić. Komponent ten odpowiada za tworzenie pamiątek przechowujących migawki stanu wewnętrznego, zapewniając jednocześnie metody przywracania stanu z tych pamiątek. Opiekun jest obiektem zewnętrznym, który zarządza pamiątkami, ale nie ingeruje w ich stan. I wreszcie, samo Memento jest lekkim, pasywnym obiektem pamięci, który przechowuje stan Twórcy.

Memento Pattern oferuje różne korzyści, takie jak zmniejszenie złożoności Originatora poprzez skupienie się tylko na jego głównej funkcjonalności, jednocześnie delegując przechwytywanie stanu i przywracanie do oddzielnych komponentów. Prowadzi to do lepszej łatwości konserwacji, czystego kodu i lepszego oddzielania problemów. Kolejną zaletą jest hermetyzacja państwa i lepsza współpraca pomiędzy Twórcą a Opiekunem, gdyż Memento działa jak czarna skrzynka dla Opiekuna, który nie jest świadomy wewnętrznej reprezentacji państwa.

Implementację Wzorca Memento można opisać na przykładzie. Rozważmy aplikację edytora tekstu, która wymaga funkcji cofania. Dokument edytora tekstu to Originator, którego stan należy przechwycić i przywrócić. Każde Memento może przechowywać tekst, pozycję kursora, styl czcionki i inne powiązane informacje. Opiekun zarządza stosem Pamiątek odpowiadającym wykonywanym operacjom. Za każdym razem, gdy użytkownik wykona jakąś akcję, aplikacja przechwytuje aktualny stan dokumentu jako Pamiątkę i umieszcza go na stosie zarządzanym przez Opiekuna. Jeżeli użytkownik chce cofnąć jakąś akcję, aplikacja ściąga wierzchnią Memento ze stosu i przywraca z niej stan dokumentu.

AppMaster to potężna platforma no-code służąca do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, która wykorzystuje nowoczesne wzorce architektury oprogramowania, które w razie potrzeby mogą obejmować wzorzec Memento. AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, interfejsów API REST, endpoints WSS i komponentów interfejsu użytkownika za pomocą interfejsu drag-and-drop. Automatyzuje cały proces generowania kodu źródłowego, kompilowania aplikacji, uruchamiania testów, pakowania do kontenerów Docker i wdrażania w chmurze.

Jednym z możliwych zastosowań wzorca Memento w AppMaster może być wersjonowanie i zarządzanie różnymi iteracjami planu. Ponieważ użytkownicy wprowadzają z biegiem czasu zmiany w swoich projektach, istotne jest prowadzenie historii tych zmian i umożliwienie użytkownikom powrotu do poprzednich wersji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie Wzoru Memento, tak aby każda zmiana planu tworzyła Memento i udostępniała je do odzyskania przez Opiekuna.

Integracja wzorca Memento z ekosystemem AppMaster ostatecznie skutkuje ulepszonym doświadczeniem programistycznym, prowadząc do tworzenia aplikacji, które są łatwiejsze w utrzymaniu i skalowaniu w miarę upływu czasu. Wykorzystując wzorce nowoczesnej architektury oprogramowania, takie jak wzór Memento, AppMaster stara się dostarczać kompleksowe, kompleksowe rozwiązania programistyczne, które są szybkie, opłacalne i eliminują zadłużenie techniczne, kładąc podwaliny pod sukces w dzisiejszym złożonym i wymagającym środowisku tworzenia aplikacji .