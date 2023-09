Aandenkenpatroon

Het Memento-patroon is een ontwerppatroon dat wordt gebruikt op het gebied van software-architectuur en patronen en dat valt onder de categorie gedragspatronen. Het belangrijkste doel van dit patroon is om een ​​mechanisme te bieden om de interne toestand van een object op een bepaald tijdstip vast te leggen en te herstellen zonder de interne structuur bloot te leggen of de inkapseling te schenden. Het Memento-patroon wordt veelvuldig gebruikt in gevallen waarin functionaliteit voor ongedaan maken of terugdraaien vereist is, en is vooral handig bij implementaties zoals ongedaan te maken bewerkingen, herstel na crashes of het herstellen van de status van objecten in een grootschalig systeem.

In de context van het Memento-patroon zijn er drie prominente rollen: de Schepper, de Zorgverlener en de Memento. De Originator is het primaire object waarvan de staat moet worden vastgelegd en hersteld. Deze component is verantwoordelijk voor het maken van herinneringen die momentopnamen van de interne staat opslaan en tegelijkertijd methoden biedt om de staat van deze herinneringen te herstellen. De Caretaker is een extern object dat de souvenirs beheert, maar zich niet bemoeit met de staat van het souvenir. En ten slotte is de Memento zelf een lichtgewicht, passief opslagobject dat de staat van de Originator opslaat.

Memento Pattern biedt verschillende voordelen, zoals het verminderen van de complexiteit van de Originator door zich alleen te concentreren op de hoofdfunctionaliteit, terwijl het vastleggen en herstellen van de status wordt gedelegeerd aan afzonderlijke componenten. Dit leidt tot verbeterde onderhoudbaarheid, schone code en een betere scheiding van zorgen. Een ander voordeel is de inkapseling van de staat en een verbeterde samenwerking tussen de Originator en de Caretaker, aangezien het Memento fungeert als een zwarte doos voor de Caretaker, die zich niet bewust is van de interne staatsvertegenwoordiging.

De implementatie van het Memento Patroon kan worden uitgewerkt met een voorbeeld. Overweeg een teksteditortoepassing die een ongedaan-functionaliteit vereist. Het teksteditordocument is de Bron wiens status moet worden vastgelegd en hersteld. Elke Memento kan de tekst, cursorpositie, lettertypestijl en andere gerelateerde informatie opslaan. De Caretaker beheert een stapel herinneringen die relevant zijn voor de uitgevoerde operaties. Telkens wanneer de gebruiker een actie uitvoert, legt de applicatie de huidige status van het document vast als een aandenken en duwt dit naar de stapel die wordt beheerd door de Caretaker. Als de gebruiker een actie ongedaan moet maken, haalt de applicatie het bovenste Memento van de stapel en herstelt de status van het document.

AppMaster is een krachtig platform no-code voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties dat gebruik maakt van moderne softwarearchitectuurpatronen, die indien nodig het Memento-patroon kunnen bevatten. AppMaster kunnen gebruikers visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API's, WSS- endpoints en UI-componenten creëren met behulp van een drag-and-drop interface. Het automatiseert het hele proces van het genereren van broncode, het compileren van applicaties, het uitvoeren van tests, het verpakken in Docker-containers en het implementeren in de cloud.

Een mogelijke toepassing van het Memento Pattern binnen AppMaster zou het versiebeheer en het beheer van verschillende iteraties van een blauwdruk kunnen zijn. Omdat gebruikers in de loop van de tijd wijzigingen in hun blauwdrukken aanbrengen, is het essentieel om een ​​geschiedenis van deze wijzigingen bij te houden en gebruikers in staat te stellen indien nodig terug te keren naar eerdere versies. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van het Memento-patroon, zodat elke blauwdrukwijziging een Memento creëert en deze beschikbaar maakt voor herstel door de Caretaker.

Deze integratie van het Memento Pattern binnen het AppMaster ecosysteem resulteert uiteindelijk in een verbeterde ontwikkelingservaring, wat leidt tot applicaties die in de loop van de tijd gemakkelijker te onderhouden en te schalen zijn. Door moderne softwarearchitectuurpatronen zoals het Memento Pattern te omarmen, streeft AppMaster ernaar een alomvattende end-to-end ontwikkelingsoplossing te leveren die snel en kosteneffectief is en technische schulden elimineert, waardoor de basis wordt gelegd voor succes in het huidige complexe en veeleisende applicatieontwikkelingslandschap. .