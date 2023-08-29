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Спринт с низким кодом

29, авг. 2023

Спринт Low-code, обычно используемый в жизненном цикле разработки программного обеспечения, представляет собой короткий, концентрированный и ограниченный по времени период разработки, направленный на быстрое создание или улучшение определенных функций приложения с использованием платформ разработки low-code или no-code, таких как AppMaster. Используя визуальные, drag-and-drop и декларативные среды разработки, спринты low-code позволяют ускорить итеративное проектирование, разработку и доставку бизнес-приложений за считанные дни или недели, в отличие от традиционных методов разработки, которые часто занимают месяцы. или даже годы.

Спринты Low-code воплощают основные принципы методологий Agile и Scrum, которые отдают приоритет сотрудничеству, гибкости, обратной связи с клиентами и быстрой доставке обновлений программного обеспечения. Подход спринта low-code обеспечивает быструю разработку и развертывание приложений, значительно сокращая время вывода на рынок и тем самым ускоряя общий срок завершения проекта. Благодаря спринтам с low-code разработчики могут сосредоточиться на быстром выявлении, уточнении и реализации наиболее важных бизнес-требований в рамках каждой итерации.

Ключевое преимущество спринтов low-code заключается в их способности способствовать продуктивному сотрудничеству между межфункциональными командами, включая заинтересованных сторон, разработчиков и конечных пользователей. Учитывая визуальный и упрощенный характер инструментов low-code, заинтересованные стороны, не являющиеся техническими специалистами, могут активно участвовать в процессах проектирования, тестирования и проверки, тем самым обеспечивая лучшее соответствие бизнес-целям и повышенную удовлетворенность пользователей.

Спринты Low-code начинаются с этапа планирования перед спринтом, на котором определяются и расставляются по приоритетам отдельные задачи, пользовательские истории и требования. Этот этап также включает в себя оценку соответствующего уровня усилий и распределения ресурсов, что помогает сформулировать осуществимый и достижимый резерв спринта. Поскольку решения low-code обычно генерируют код автоматически на основе чертежей, разработчики могут быстро создавать прототипы, тестировать и проверять свою работу по мере прохождения итерации спринта. Этот цикл быстрой обратной связи дает возможность быстро выявлять и решать потенциальные проблемы, обеспечивая при этом соответствие целям проекта.

Во время спринта low-code прогресс тщательно отслеживается с помощью ежедневных встреч, диаграмм сгорания или других инструментов отслеживания задач. Такая повышенная прозрачность позволяет командам разработчиков не сбиться с пути и активно устранять потенциальные узкие места и препятствия. Ближе к концу спринта проводится обзор спринта, оценивающий и демонстрирующий завершенную работу заинтересованным сторонам, а также собирающий отзывы для информирования о будущих итерациях.

Ретроспектива после спринта дает командам возможность поразмышлять о процессе спринта, определить области для улучшения и разработать планы действий для улучшения будущих спринтов. Этот цикл непрерывного совершенствования обеспечивает адаптивное, гибкое и эффективное выполнение проектов, отвечающее меняющимся потребностям и приоритетам организации.

Внедрение спринтов с low-code на платформе AppMaster еще больше улучшает процесс разработки, поскольку клиенты могут визуально создавать модели данных, бизнес-логику, API-интерфейсы REST, а также пользовательские интерфейсы веб- и мобильных приложений, используя функцию drag-and-drop. С помощью платформы AppMaster регенерация приложений менее чем за 30 секунд устраняет техническую задолженность и упрощает развертывание благодаря основным возможностям и функциям платформы: серверным приложениям, созданным на Go (golang), платформе Vue3 с JS/TS для веб-приложений и Kotlin/ Jetpack Compose - SwiftUI для приложений Android и iOS соответственно.

В заключение отметим, что спринты low-code являются неотъемлемой частью современной практики разработки программного обеспечения, предлагая быстрый и итеративный подход к проектированию, разработке и развертыванию приложений. Использование инструментов low-code таких как AppMaster, значительно сокращает время разработки, упрощает сотрудничество между заинтересованными сторонами и оптимизирует общий жизненный цикл проекта. Применяя спринты low-code, организации могут эффективно минимизировать время выхода на рынок, оптимизировать использование ресурсов и быстро адаптироваться к меняющимся бизнес-требованиям, в конечном итоге достигая большей конкурентоспособности и успеха в быстро меняющемся технологическом ландшафте.

Изучите больше терминов:
Low-code IoT (Интернет вещей) Аналитика с низким уровнем кода Взаимодействие с сообществом с минимальным кодом Журналы с низким кодом Интеграция с низким уровнем кода Инфраструктура с низким кодом как услуга (IaaS) Конкуренция по низкому коду Модульность с низким уровнем кода Основные этапы использования кода Платформа Low-code как услуга (PaaS) Приложение с низким кодом Рекомендации по использованию low-code Спринт с низким кодом Устранение неполадок с низким кодом Форумы с низким кодом Цикл обратной связи с низким кодом

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