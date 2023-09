Sprint a basso codice

Uno sprint Low-code, tipicamente utilizzato nel ciclo di vita dello sviluppo software, è un periodo di sviluppo breve, concentrato e limitato nel tempo, volto a produrre o migliorare rapidamente funzionalità specifiche dell'applicazione utilizzando piattaforme di sviluppo low-code o no-code, come AppMaster. Sfruttando ambienti di sviluppo visivi, drag-and-drop e dichiarativi, gli sprint low-code consentono una progettazione, uno sviluppo e una distribuzione iterativi più rapidi di applicazioni aziendali nel giro di pochi giorni o settimane, a differenza dei metodi di sviluppo tradizionali che spesso richiedono mesi o addirittura anni.

Gli sprint Low-code incarnano i principi fondamentali delle metodologie Agile e Scrum, che danno priorità alla collaborazione, alla flessibilità, al feedback dei clienti e alla consegna rapida degli incrementi del software. L'approccio sprint low-code consente uno sviluppo e un'implementazione rapidi delle applicazioni, riducendo significativamente il time-to-market e accelerando così la tempistica complessiva di completamento del progetto. Con sprint low-code, gli sviluppatori possono concentrarsi sull'identificazione, il perfezionamento e la realizzazione rapida dei requisiti aziendali di massimo valore all'interno di ogni iterazione.

Un vantaggio chiave degli sprint low-code risiede nella loro capacità di facilitare la collaborazione produttiva tra team interfunzionali, inclusi stakeholder aziendali, sviluppatori e utenti finali. Data la natura visiva e semplificata degli strumenti low-code, le parti interessate non tecniche possono partecipare attivamente ai processi di progettazione, test e convalida, garantendo così un migliore allineamento con gli obiettivi aziendali e una maggiore soddisfazione degli utenti.

Gli sprint Low-code iniziano con una fase di pianificazione pre-sprint in cui le singole attività, le storie degli utenti e i requisiti vengono definiti e prioritari. Questa fase prevede anche la stima del livello associato di impegno e di allocazione delle risorse, aiutando nella formulazione di uno sprint backlog fattibile e realizzabile. Poiché le soluzioni low-code in genere generano codice automaticamente in base ai progetti, gli sviluppatori possono prototipare, testare e convalidare rapidamente il proprio lavoro mentre avanzano nell'iterazione dello sprint. Questo ciclo di feedback rapido offre l'opportunità di identificare e affrontare rapidamente potenziali problemi garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli obiettivi del progetto.

Durante lo sprint low-code, i progressi vengono attentamente monitorati tramite riunioni quotidiane, grafici di burn-down o altri strumenti di monitoraggio delle attività. Questa maggiore visibilità consente ai team di sviluppo di rimanere aggiornati e di mitigare in modo proattivo potenziali colli di bottiglia o ostacoli. Verso la fine dello sprint, ha luogo una revisione dello sprint, valutando e mostrando il lavoro completato alle parti interessate e raccogliendo feedback per informare le iterazioni future.

Una retrospettiva post-sprint offre ai team l'opportunità di riflettere sul processo dello sprint, identificare aree di miglioramento e ideare piani d'azione per migliorare gli sprint futuri. Questo ciclo di miglioramento continuo garantisce un'esecuzione del progetto adattiva, flessibile ed efficiente, soddisfacendo le esigenze e le priorità in evoluzione dell'organizzazione.

L'adozione di sprint low-code con la piattaforma AppMaster migliora ulteriormente il processo di sviluppo, poiché i clienti possono creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST e interfacce utente di applicazioni web e mobili utilizzando la funzionalità drag-and-drop. Con la piattaforma AppMaster, la rigenerazione delle applicazioni in meno di 30 secondi elimina il debito tecnico e semplifica l'implementazione, grazie alle capacità e caratteristiche principali della piattaforma: applicazioni backend generate da Go (golang), framework Vue3 con JS/TS per applicazioni web e Kotlin/ Jetpack Compose - SwiftUI rispettivamente per applicazioni Android e iOS.

In conclusione, gli sprint low-code sono parte integrante delle moderne pratiche di sviluppo software, offrendo un approccio rapido e iterativo alla progettazione, allo sviluppo e alla distribuzione delle applicazioni. Sfruttare strumenti low-code come AppMaster riduce significativamente i tempi di sviluppo, semplifica la collaborazione tra le parti interessate e ottimizza il ciclo di vita complessivo del progetto. Adottando sprint low-code, le organizzazioni possono ridurre efficacemente il time-to-market, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e adattarsi prontamente all'evoluzione dei requisiti aziendali, ottenendo in definitiva maggiore competitività e successo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione.