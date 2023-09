Un sprint Low-code, généralement utilisé dans le cycle de vie du développement logiciel, est une période de développement courte, concentrée et limitée dans le temps visant à produire ou à améliorer rapidement des fonctionnalités d'application spécifiques à l'aide de plates-formes de développement low-code ou no-code, telles que AppMaster. En tirant parti des environnements de développement visuels, drag-and-drop et déclaratifs, les sprints low-code permettent une conception, un développement et une livraison itératifs plus rapides d'applications métier en quelques jours ou semaines, par opposition aux méthodes de développement traditionnelles qui prennent souvent des mois. voire des années.

Les sprints Low-code incarnent les principes fondamentaux des méthodologies Agile et Scrum, qui donnent la priorité à la collaboration, à la flexibilité, aux commentaires des clients et à la livraison rapide des incréments logiciels. L'approche sprint low-code permet un développement et un déploiement rapides d'applications, réduisant considérablement les délais de mise sur le marché, accélérant ainsi le calendrier global d'achèvement du projet. Grâce aux sprints low-code, les développeurs peuvent se concentrer sur l'identification, l'affinement et la réalisation rapides des exigences commerciales les plus rentables au sein de chaque itération.

L’un des principaux avantages des sprints low-code réside dans leur capacité à faciliter une collaboration productive entre des équipes interfonctionnelles, notamment les parties prenantes de l’entreprise, les développeurs et les utilisateurs finaux. Compte tenu de la nature visuelle et simplifiée des outils low-code, les parties prenantes non techniques peuvent participer activement aux processus de conception, de test et de validation, garantissant ainsi un meilleur alignement avec les objectifs commerciaux et une meilleure satisfaction des utilisateurs.

Les sprints Low-code commencent par une phase de planification pré-sprint où les tâches individuelles, les user stories et les exigences sont définies et hiérarchisées. Cette phase implique également d'estimer le niveau d'effort et d'allocation de ressources associé, aidant à la formulation d'un backlog de sprint réalisable et réalisable. Étant donné que les solutions low-code génèrent généralement automatiquement du code basé sur des plans, les développeurs peuvent rapidement prototyper, tester et valider leur travail à mesure qu'ils progressent dans l'itération du sprint. Cette boucle de rétroaction rapide offre la possibilité d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes potentiels tout en garantissant l'alignement avec les objectifs du projet.

Pendant le sprint low-code, les progrès sont étroitement surveillés via des réunions debout quotidiennes, des graphiques d'avancement ou d'autres outils de suivi des tâches. Cette visibilité accrue permet aux équipes de développement de rester sur la bonne voie et d'atténuer de manière proactive les goulots d'étranglement ou les obstacles potentiels. Vers la fin du sprint, une revue de sprint a lieu, évaluant et présentant le travail réalisé aux parties prenantes et recueillant des commentaires pour éclairer les itérations futures.

Une rétrospective post-sprint offre aux équipes l'occasion de réfléchir au processus du sprint, d'identifier les domaines à améliorer et de concevoir des plans d'action pour améliorer les futurs sprints. Ce cycle d'amélioration continue garantit une exécution de projet adaptative, flexible et efficace, répondant à l'évolution des besoins et des priorités de l'organisation.

L'adoption de sprints low-code avec la plateforme AppMaster améliore encore le processus de développement, car les clients peuvent créer visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST et des interfaces utilisateur d'applications Web et mobiles en utilisant la fonctionnalité drag-and-drop. Avec la plateforme AppMaster, la régénération des applications en moins de 30 secondes élimine la dette technique et rationalise le déploiement, grâce aux capacités et fonctionnalités de base de la plateforme : applications backend générées par Go (golang), framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web et Kotlin/ Jetpack Compose - SwiftUI pour les applications Android et iOS, respectivement.

En conclusion, les sprints low-code font partie intégrante des pratiques modernes de développement de logiciels, offrant une approche rapide et itérative de la conception, du développement et du déploiement d’applications. L'exploitation d'outils low-code comme AppMaster réduit considérablement le temps de développement, simplifie la collaboration entre les parties prenantes et rationalise le cycle de vie global du projet. En adoptant les sprints low-code, les organisations peuvent réduire efficacement les délais de mise sur le marché, optimiser l'utilisation des ressources et s'adapter rapidement à l'évolution des exigences commerciales, pour ainsi atteindre une plus grande compétitivité et un plus grand succès dans un paysage technologique en évolution rapide.