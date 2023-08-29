Az kodlu başarı metrikleri

Low-code başarı ölçümleri, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki low-code platformların, metodolojilerin ve çözümlerin verimliliğini, etkililiğini ve genel değerini gösteren ölçülebilir sonuçlardır. Bu ölçümler, kuruluşların AppMaster gibi low-code araçları uygulamanın geliştirme süreçleri, maliyetler, ölçeklenebilirlik ve üretkenlik üzerindeki etkisini anlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olur. Low-code platformlar, geliştiricilerin görsel tasarım araçlarını, drag-and-drop bileşenlerini ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak minimum düzeyde elle kodlamayla uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, sınırlı teknik kaynaklara sahip işletmelere, zamandan tasarruf ederken ve geleneksel geliştirme yöntemleriyle ilişkili teknik borcu azaltırken yazılım çözümleri oluşturma olanağı sağlar. Bu tür platformların başarısını değerlendirebilme yeteneği, kuruluşların yatırım getirilerini ölçebilmeleri ve bunların sürekli olarak benimsenmesi ve kullanılması konusunda bilinçli kararlar alabilmeleri için çok önemlidir.

low-code çözümlerin başarısı çeşitli niceliksel ve niteliksel ölçümler kullanılarak değerlendirilebilir. Bu ölçümler, zaman ve maliyet tasarrufundan platform kullanılarak oluşturulan uygulamaların kalitesi ve ölçeklenebilirliğine kadar geliştirme sürecinin farklı yönlerine odaklanır. Bazı önemli metrikler şunları içerir:

Geliştirme Hızı: low-code platformlar kullanarak uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi ölçmek, platformun verimliliğine ilişkin öngörüler sağlayabilir. Geliştirme hızı, fikirden uygulamaya kadar geçen ortalama süre, belirli görevleri veya modülleri tamamlamak için gereken süre veya genel proje tamamlama süresi gibi çeşitli ölçümlerle değerlendirilebilir. Araştırmalar, low-code platformların, geleneksel yöntemlere kıyasla geliştirme sürecini 10 kata kadar hızlandırabildiğini gösteriyor.

Maliyet Azaltma: low-code çözümler kullanmanın mali etkisini değerlendirmek low-code bir platform kullanmanın genel maliyetini geleneksel geliştirme yöntemleriyle karşılaştırmayı içerir. Bu, işgücü, kaynaklar, altyapı ve bakım maliyetleri gibi faktörleri içerebilir. low-code platformların sağladığı maliyet azaltımının, geleneksel yöntemlere göre %60-90 civarında olduğu tahmin ediliyor. Maliyetteki bu önemli azalma, deneyimli geliştiricilere olan ihtiyacın azalması, daha hızlı geliştirme döngüleri ve görsel tasarım araçları ve önceden oluşturulmuş şablonlar aracılığıyla elde edilen artan verimlilikten kaynaklanmaktadır.

Uygulama Kalitesi: low-code çözümler kullanılarak oluşturulan uygulamaların kalite ve güvenilirlik açısından endüstri standartlarını karşılamasını sağlamak çok önemlidir. Uygulama kalitesini değerlendirmek için kuruluşlar, bildirilen kusur ve sorunların sayısı, kullanıcı memnuniyeti derecelendirmeleri ve kodlama standartlarına ve en iyi uygulamalara bağlılık gibi ölçümleri kullanabilir. AppMaster gibi Low-code platformlar, sektördeki en iyi uygulamaları takip eden ve kapsamlı bir şekilde test edilen kaynak kodu oluşturarak, platform kullanılarak geliştirilen uygulamaların kalitesini garanti eder.

Ölçeklenebilirlik: Low-code platformlar, performansı etkilemeden artan yükü ve kullanıcı hacmini kaldırabilecek uygulamaların oluşturulmasına olanak sağlamalıdır. Ölçeklenebilirlik, eş zamanlı kullanıcıları yönetme yeteneği, yoğun yükler altında yanıt süreleri ve altyapı kaynak kullanımı gibi kıyaslamalarla ölçülebilir. AppMaster Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI ile oluşturulan uygulamaları, durum bilgisi olmayan arka uç mimarileri ve Postgresql veritabanlarıyla uyumlulukları sayesinde ölçeklenebilirlikleri ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını karşılama yetenekleriyle tanınır.

Geliştirici Üretkenliği: low-code platformlar kullanan geliştiricilerin üretkenliği bir başka kritik başarı ölçütüdür. Geliştirici verimliliği, belirli bir süre içinde geliştirilen uygulama veya özellik sayısı, kaynak kullanım verimliliği ve ekip üyeleri arasındaki işbirlikçi başarı gibi çeşitli parametrelerle ölçülebilir. AppMaster IDE benzeri yaklaşımı, drag-and-drop arayüzü ve görsel iş süreci tasarımcılarıyla birleştiğinde, vatandaş geliştiricilere bile kapsamlı uygulamalar oluşturma gücü vererek geliştirme ekiplerinin genel verimliliğini artırır.

Kullanıcı Memnuniyeti: low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamalarla ilgili kullanıcı memnuniyetini anlamak, platformun benimsenmesinin genel değerini değerlendirmek için hayati öneme sahiptir. Kullanıcı memnuniyeti anketler, geri bildirimler ve tekrarlanan kullanıcıların oranı aracılığıyla ölçülebilir. Sezgisel kullanıcı arayüzlerine, verimli performansa ve kusursuz entegrasyon yeteneklerine sahip uygulamalar üreten Low-code platformlar, daha yüksek kullanıcı memnuniyeti oranlarıyla sonuçlanma eğilimindedir.

Low-code başarı ölçümleri, yazılım geliştirme süreçlerinde low-code çözümlerin verimliliği, etkililiği ve değerine ilişkin kapsamlı bir görünüm sunar. Kuruluşlar, bu ölçümleri takip ederek yatırım getirilerini en üst düzeye çıkardıklarından ve AppMaster gibi low-code platformların kullanımı yoluyla geliştirme uygulamalarını optimize ettiklerinden emin olabilirler. İşletmeler, bu ölçümleri sürekli izleyerek ve geliştirerek, dijital ortamlarını dönüştürmek ve hızla gelişen bir pazarda olağanüstü yazılım çözümleri sunmak için low-code teknolojilerin tüm potansiyelinden yararlanabilirler.