سباق السرعة المنخفض

إن سباق Low-code ، الذي يتم استخدامه عادةً في دورة حياة تطوير البرمجيات، هو فترة تطوير قصيرة ومركزة ومحددة زمنيًا تهدف إلى إنتاج أو تحسين وظائف تطبيق معينة بسرعة باستخدام منصات تطوير low-code أو no-code ، مثل AppMaster. من خلال الاستفادة من بيئات التطوير المرئية drag-and-drop والتصريحية، تسمح الدورات السريعة low-code بتصميم متكرر أسرع وتطوير وتسليم تطبيقات الأعمال في غضون أيام أو أسابيع، على عكس أساليب التطوير التقليدية التي غالبًا ما تستغرق شهورًا أو حتى سنوات.

تجسد سباقات Low-code المبادئ الأساسية لمنهجيات Agile وScrum، التي تعطي الأولوية للتعاون والمرونة وتعليقات العملاء والتسليم السريع لزيادات البرامج. يعمل نهج Sprint ذو التعليمات low-code على تمكين التطوير السريع للتطبيقات ونشرها، مما يقلل بشكل كبير من وقت طرحها في السوق، وبالتالي تسريع الجدول الزمني الإجمالي لإنجاز المشروع. من خلال الدورات السريعة ذات low-code ، يمكن للمطورين التركيز على تحديد متطلبات العمل ذات القيمة الأعلى وتحسينها وتحقيقها بسرعة داخل كل تكرار.

تكمن الميزة الرئيسية لسباقات السرعة low-code في قدرتها على تسهيل التعاون المثمر بين الفرق متعددة الوظائف، بما في ذلك أصحاب المصلحة في الأعمال والمطورين والمستخدمين النهائيين. نظرًا للطبيعة المرئية والمبسطة للأدوات low-code ، يمكن لأصحاب المصلحة غير التقنيين المشاركة بنشاط في عمليات التصميم والاختبار والتحقق من الصحة، وبالتالي ضمان توافق أفضل مع أهداف العمل وتعزيز رضا المستخدم.

تبدأ الدورات السريعة Low-code بمرحلة تخطيط ما قبل السباق حيث يتم تحديد المهام الفردية وقصص المستخدم والمتطلبات وترتيبها حسب الأولوية. تتضمن هذه المرحلة أيضًا تقدير المستوى المرتبط بالجهد وتخصيص الموارد، مما يساعد في صياغة تراكم الأعمال السريعة المجدي والقابل للتحقيق. نظرًا لأن الحلول low-code تولد عادةً تعليمات برمجية تلقائيًا بناءً على المخططات، يمكن للمطورين إنشاء نموذج أولي واختبار والتحقق من صحة عملهم بسرعة أثناء تقدمهم خلال تكرار السباق. توفر حلقة التعليقات السريعة هذه فرصة لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها بسرعة مع ضمان التوافق مع أهداف المشروع.

أثناء السباق low-code ، تتم مراقبة التقدم عن كثب من خلال اجتماعات الوقوف اليومية أو المخططات التفصيلية أو أدوات تتبع المهام الأخرى. تتيح هذه الرؤية المتزايدة لفرق التطوير البقاء على المسار الصحيح والتخفيف بشكل استباقي من الاختناقات أو الحواجز المحتملة. في نهاية السباق، يتم إجراء مراجعة للسباق، وتقييم وعرض العمل المكتمل لأصحاب المصلحة وجمع التعليقات لإرشاد التكرارات المستقبلية.

يوفر المعرض الاستعادي لما بعد السباق فرصة للفرق للتفكير في عملية السباق، وتحديد مجالات التحسين، ووضع خطط عمل لتعزيز سباقات السرعة المستقبلية. وتضمن دورة التحسين المستمر هذه تنفيذ المشروعات على نحو يتسم بالتكيف والمرونة والفعالية، بما يلبي الاحتياجات والأولويات المتطورة للمنظمة.

يؤدي اعتماد دورات سريعة low-code مع منصة AppMaster إلى تعزيز عملية التطوير بشكل أكبر، حيث يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل مرئي والتي تستخدم وظيفة drag-and-drop. باستخدام منصة AppMaster ، يؤدي تجديد التطبيق في أقل من 30 ثانية إلى التخلص من الديون التقنية وتبسيط عملية النشر، وذلك بفضل القدرات والميزات الأساسية للنظام الأساسي: تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة Go (golang)، وإطار عمل Vue3 مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose. - SwiftUI لتطبيقات Android وiOS، على التوالي.

في الختام، تعد سباقات السرعة low-code جزءًا لا يتجزأ من ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة، مما يوفر نهجًا سريع الخطى ومتكررًا لتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها. يؤدي الاستفادة من الأدوات low-code مثل AppMaster إلى تقليل وقت التطوير بشكل كبير، وتبسيط التعاون بين أصحاب المصلحة، وتبسيط دورة حياة المشروع الإجمالية. من خلال تبني دورات سريعة low-code ، يمكن للمؤسسات تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل فعال، وتحسين استخدام الموارد، والتكيف بسرعة مع متطلبات العمل المتطورة، وتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية والنجاح في نهاية المطاف في المشهد التكنولوجي سريع التغير.