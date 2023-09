Een Low-code sprint, die doorgaans wordt gebruikt in de levenscyclus van softwareontwikkeling, is een korte, geconcentreerde en tijdgebonden ontwikkelingsperiode die gericht is op het snel produceren of verbeteren van specifieke applicatiefunctionaliteit met behulp van low-code of no-code ontwikkelplatforms, zoals AppMaster. Door gebruik te maken van visuele, drag-and-drop en declaratieve ontwikkelomgevingen maken low-code sprints een sneller iteratief ontwerp, ontwikkeling en levering van bedrijfsapplicaties mogelijk binnen enkele dagen of weken, in tegenstelling tot traditionele ontwikkelmethoden die vaak maanden duren. of zelfs jaren.

Low-code sprints belichamen de kernprincipes van de Agile- en Scrum-methodologieën, die prioriteit geven aan samenwerking, flexibiliteit, klantfeedback en snelle levering van software-incrementen. De low-code sprintaanpak maakt een snelle ontwikkeling en implementatie van applicaties mogelijk, waardoor de time-to-market aanzienlijk wordt verkort, waardoor de algehele tijdlijn voor de voltooiing van projecten wordt versneld. Met low-code sprints kunnen ontwikkelaars zich concentreren op het snel identificeren, verfijnen en realiseren van de meest waardevolle bedrijfsvereisten binnen elke iteratie.

Een belangrijk voordeel van low-code sprints ligt in hun vermogen om productieve samenwerking tussen multifunctionele teams, waaronder zakelijke belanghebbenden, ontwikkelaars en eindgebruikers, mogelijk te maken. Gezien de visuele en vereenvoudigde aard van low-code tools kunnen niet-technische belanghebbenden actief deelnemen aan de ontwerp-, test- en validatieprocessen, waardoor een betere afstemming op de bedrijfsdoelstellingen en een grotere gebruikerstevredenheid wordt gegarandeerd.

Low-code sprints beginnen met een pre-sprint planningsfase waarin individuele taken, gebruikersverhalen en vereisten worden gedefinieerd en geprioriteerd. Deze fase omvat ook het schatten van het bijbehorende inspanningsniveau en de toewijzing van middelen, wat helpt bij het formuleren van een haalbare en haalbare sprintachterstand. Omdat low-code oplossingen doorgaans automatisch code genereren op basis van blauwdrukken, kunnen ontwikkelaars hun werk snel prototypen, testen en valideren naarmate ze verder komen in de iteratie van de sprint. Deze snelle feedbacklus biedt de mogelijkheid om potentiële problemen snel te identificeren en aan te pakken, terwijl de afstemming op de projectdoelen wordt gewaarborgd.

Tijdens de low-code sprint wordt de voortgang nauwlettend gevolgd via dagelijkse stand-up meetings, burn-down charts of andere tools voor het volgen van taken. Dankzij deze grotere zichtbaarheid kunnen ontwikkelingsteams op koers blijven en proactief potentiële knelpunten of obstakels verhelpen. Tegen het einde van de sprint vindt een sprintbeoordeling plaats, waarbij het voltooide werk wordt geëvalueerd en aan belanghebbenden wordt gepresenteerd en feedback wordt verzameld om toekomstige iteraties te informeren.

Een retrospective na de sprint biedt teams de mogelijkheid om na te denken over het sprintproces, verbeterpunten te identificeren en actieplannen te bedenken om toekomstige sprints te verbeteren. Deze continue verbeteringscyclus zorgt voor een adaptieve, flexibele en efficiënte projectuitvoering, waarbij wordt ingespeeld op de veranderende behoeften en prioriteiten van de organisatie.

Het adopteren van low-code sprints met het AppMaster platform verbetert het ontwikkelingsproces verder, omdat klanten visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API's en web- en mobiele applicatie-UI's kunnen creëren met behulp van drag-and-drop functionaliteit. Met het AppMaster platform elimineert applicatieregeneratie in minder dan 30 seconden de technische schulden en stroomlijnt de implementatie, dankzij de kernmogelijkheden en functies van het platform: door Go (golang) gegenereerde backend-applicaties, Vue3-framework met JS/TS voor webapplicaties en Kotlin/ Jetpack Compose - SwiftUI voor respectievelijk Android- en iOS-applicaties.

Kortom, low-code sprints zijn een integraal onderdeel van moderne softwareontwikkelingspraktijken en bieden een snelle en iteratieve benadering van applicatieontwerp, -ontwikkeling en -implementatie. Door gebruik te maken van low-code tools zoals AppMaster wordt de ontwikkeltijd aanzienlijk verkort, wordt de samenwerking tussen belanghebbenden vereenvoudigd en wordt de algehele projectlevenscyclus gestroomlijnd. Door low-code sprints te omarmen, kunnen organisaties de time-to-market effectief minimaliseren, het gebruik van resources optimaliseren en zich snel aanpassen aan veranderende bedrijfsvereisten, waardoor uiteindelijk een groter concurrentievermogen en succes wordt bereikt in het snel veranderende technologielandschap.