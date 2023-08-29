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Az kodlu gelecek beklentileri

Ağu 29, 2023

Low-code geleceğe yönelik beklentiler, öncelikle görsel tekniklerin, drag-and-drop bileşenlerinin ve minimum düzeyde elle müdahalenin kullanımı yoluyla uygulama geliştirmeyi basitleştirmeye odaklanan low-code geliştirme alanındaki beklenen ilerlemelere, artan benimsemeye ve büyüme fırsatlarına atıfta bulunmaktadır. Gelişmiş iş uygulamalarının hızlı teslimini kolaylaştırmak için kodlama. Küresel low-code geliştirme pazarının 2030 yılına kadar 187,0 milyar ABD dolarına ulaşması planlandığından, bu teknolojiye yönelik beklentiler, gelişmiş dijital dönüşüm, optimize edilmiş iş süreçleri ve çeşitli sektörlerdeki azaltılmış geliştirme maliyetlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle giderek daha iyimser hale geliyor.

Bu bağlamda lider no-code platform olan AppMaster, geleneksel programlama yöntemlerine başvurmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik kapsamlı bir araç paketi sunar. Golang, Vue3, Kotlin ve SwiftUI gibi modern teknolojilerden yararlanan platform, müşterilerin veritabanı şeması ve iş mantığından REST API ve WebSocket endpoints kadar uygulamalarını sezgisel olarak tasarlamalarına olanak tanır. Sonuç, günümüzün rekabetçi dijital ortamında önemli avantajlar sunan, geleneksel yöntemlere kıyasla on kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli, kolaylaştırılmış bir geliştirme sürecidir.

low-code geliştirme ve buna bağlı olarak AppMaster için en önemli beklentilerden biri, resmi programlama geçmişi olmayan ve işletmeler için işlevsel yazılım çözümleri yaratabilen bireyler olan vatandaş geliştiricilere yönelik artan taleptir. Yazılım geliştirmenin bu demokratikleşmesi, kuruluşların değişen pazar dinamiklerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlarken, aynı zamanda geleneksel geliştirme ekiplerinin üzerindeki yükü de hafifletiyor. low-code teknolojisi olgunlaşmaya devam ettikçe, vatandaş geliştiriciler ile profesyonel programcılar arasındaki uçurumun daha da daralması ve bunun da iç departmanlar ve sektör dikeyleri arasında artan sinerji ve işbirliklerine yol açması bekleniyor.

low-code gelecek beklentilerinin bir diğer önemli yönü, iş uygulamalarında yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) entegrasyonuna yönelik artan ihtiyaçtır. Kuruluşlar veriye dayalı içgörülerin ve tahmine dayalı yeteneklerin değerinin farkına vardıkça, AppMaster gibi low-code platformlar, AI ve ML bileşenlerini tekliflerine dahil etmeye devam edecek ve bu ileri teknolojilerin dijital çözümlere yerleştirilmesi sürecini basitleştirecek. low-code ve AI/ML teknolojilerinin bu kusursuz harmanlanmasının, işletmelerin değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlayabilen ve yanıt verebilen akıllı, otomatikleştirilmiş uygulamalar oluşturması için yeni fırsatların kilidini açması bekleniyor.

Dahası, low-code geliştirme, Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) bağlantılı cihazları ve akıllı sistemleri yönlendiren temel teknoloji olarak ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. IoT cihazlarının sayısının 2025 yılına kadar 30 milyarı aşmasının beklenmesiyle, low-code platformların, bu birbirine bağlı ortamları yöneten uygulamaların geliştirilmesini, devreye alınmasını ve bakımını basitleştirmesine yönelik muazzam bir potansiyel var. AppMaster gibi low-code çözümler, karmaşık IoT uygulamaları oluşturmak için daha erişilebilir bir yol sunarak, bu teknolojinin imalat ve tarımdan sağlık ve lojistiğe kadar çeşitli endüstrilerde benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, low-code geliştirmenin geleceği, bulut tabanlı hizmetlerin ve altyapının devam eden büyümesine yakından bağlıdır. Kuruluşlar bulut özellikli teknolojileri giderek daha fazla benimserken, AppMaster gibi bulut sağlayıcılarıyla kusursuz entegrasyon sunan low-code platformlar, genişleyen pazar fırsatlarından yararlanmaya hazır. low-code ve bulut teknolojisi arasındaki bu sinerjik ilişki, işletmelerin yalnızca daha hızlı uygulama geliştirmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda önemli miktarda ek yüke maruz kalmadan gelişen talepleri karşılayacak şekilde bunları ölçeklendirmesini de sağlar.

low-code pazarı geliştikçe, bu teknolojiyi çevreleyen standartların ve sertifikaların da yavaş yavaş ortaya çıkması ve geleneksel uygulama geliştirme metodolojilerine uygun bir alternatif olarak konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor. Bu standardizasyon süreci, yalnızca low-code çözümlerin kalitesini ve birlikte çalışabilirliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda AppMaster gibi bu platformları benimsemeyi düşünen kuruluşlar arasında güven ve güveni de artıracaktır.

Sonuç olarak, low-code geleceğe yönelik beklentiler, vatandaş geliştiricilere yönelik artan talep, yapay zeka/makine öğrenimi entegrasyonu, Nesnelerin İnterneti ilerlemesi ve bulutun benimsenmesi gibi faktörlerin etkisiyle gelişen bu teknolojinin umut verici bir resmini çiziyor. Uygulama geliştirmeye yönelik sezgisel, verimli ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunan AppMaster gibi platformların, bu trendlerin avantajlarından yararlanması ve farklı sektörlerdeki işletmelerin daha hızlı yatırım getirisi elde etmelerini ve giderek dijitalleşen bir dünyada başarılı olmalarını desteklemesi bekleniyor.

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