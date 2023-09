Supporto a basso codice

Il supporto Low-code si riferisce all'ampia gamma di strumenti, servizi e risorse forniti da piattaforme low-code come AppMaster, che consentono agli sviluppatori e agli utenti di progettare, sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni completamente funzionali e scalabili con requisiti minimi di codifica manuale. Queste piattaforme consentono a individui e organizzazioni di creare soluzioni software personalizzate attraverso componenti precostruiti e riutilizzabili, interfacce visive drag-and-drop e flussi di lavoro facilmente configurabili.

Al centro del supporto low-code c’è il principio di astrazione, che consente agli utenti di concentrarsi sulla risoluzione di problemi e requisiti aziendali specifici senza impantanarsi nelle complessità dei linguaggi di programmazione, dei framework e degli ambienti di sviluppo. Ciò si ottiene attraverso una combinazione di modellazione visiva, modelli predefiniti e una perfetta integrazione di vari stack tecnologici.

Secondo Forrester Research, si prevede che il mercato globale low-code raggiungerà i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, crescendo a un impressionante CAGR di oltre il 40%. Questa rapida crescita è attribuita alla crescente domanda di soluzioni software agili, convenienti e scalabili in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle aziende e delle organizzazioni moderne.

Alcuni elementi chiave del supporto low-code includono:

1. Progettazione visiva delle applicazioni: AppMaster e altre piattaforme low-code forniscono interfacce drag-and-drop intuitive che consentono agli utenti di progettare l'interfaccia utente, i modelli di dati e la logica di business delle loro applicazioni senza scrivere una singola riga di codice. Gli utenti possono facilmente personalizzare e ripetere i propri progetti in base ai requisiti specifici dei loro progetti.

2. Componenti e modelli riutilizzabili: le piattaforme Low-code offrono una vasta libreria di componenti e modelli predefiniti che possono essere facilmente assemblati e personalizzati per soddisfare i diversi requisiti applicativi. Queste risorse consentono di risparmiare tempo e fatica, consentendo un rapido sviluppo e implementazione delle applicazioni.

3. Integrazione con i sistemi esistenti: il supporto Low-code si estende alla perfetta integrazione con vari sistemi legacy, database e servizi di terze parti. AppMaster, ad esempio, può funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come archivio dati primario, consentendo alle applicazioni di sfruttare tutta la potenza e la flessibilità di questo popolare sistema di gestione di database.

4. Generazione e compilazione automatizzate di codice: AppMaster genera codice sorgente per applicazioni utilizzando tecnologie all'avanguardia come Go (golang) per applicazioni backend, framework Vue3 combinato con JS/TS per applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS applicazioni mobili. La piattaforma automatizza i processi di generazione, compilazione, test e confezionamento del codice, garantendo una pipeline di sviluppo delle applicazioni fluida, efficiente e priva di errori.

5. Distribuzione e distribuzione continua: AppMaster supporta la distribuzione e la distribuzione continua di applicazioni attraverso una varietà di meccanismi, comprese distribuzioni Docker containerizzate per applicazioni backend e servizi di cloud hosting per applicazioni web e mobili. Ciò consente agli utenti di fornire aggiornamenti e miglioramenti alle proprie applicazioni in modo rapido e affidabile, senza intervento manuale.

6. Scalabilità e prestazioni: il supporto Low-code comprende anche la capacità delle applicazioni di scalare ed eseguire in modo efficiente in scenari aziendali impegnativi e con carichi elevati. AppMaster, ad esempio, genera applicazioni backend compilate e altamente ottimizzate utilizzando Go, garantendo scalabilità, prestazioni e utilizzo delle risorse eccellenti.

7. Documentazione e supporto: piattaforme Low-code come AppMaster offrono una documentazione completa, comprese le specifiche Swagger (OpenAPI) generate automaticamente per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò aiuta gli utenti a comprendere, mantenere ed evolvere le proprie applicazioni in modo più efficace, riducendo il carico di manutenzione complessivo e favorendo lo sviluppo collaborativo.

In conclusione, il supporto low-code offerto da piattaforme come AppMaster consente alle aziende e ai singoli sviluppatori di creare applicazioni robuste, scalabili ed economicamente vantaggiose in una frazione del tempo e dello sforzo rispetto agli approcci di sviluppo tradizionali. Questo paradigma in rapida espansione sta trasformando il panorama dello sviluppo software, rendendolo più accessibile, efficiente e adattabile alle esigenze dinamiche di un mondo sempre più digitale.