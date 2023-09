Low-code Unterstützung bezieht sich auf das breite Spektrum an Tools, Diensten und Ressourcen, die von low-code Plattformen wie AppMaster bereitgestellt werden und es Entwicklern und Benutzern ermöglichen, schnell voll funktionsfähige und skalierbare Anwendungen mit minimalem manuellen Codierungsaufwand zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen. Diese Plattformen ermöglichen es Einzelpersonen und Organisationen, maßgeschneiderte Softwarelösungen durch vorgefertigte, wiederverwendbare Komponenten, visuelle drag-and-drop Schnittstellen und einfach konfigurierbare Arbeitsabläufe zu erstellen.

Das Herzstück der low-code Unterstützung ist das Prinzip der Abstraktion, das es Benutzern ermöglicht, sich auf die Lösung spezifischer Geschäftsprobleme und -anforderungen zu konzentrieren, ohne sich in den Feinheiten von Programmiersprachen, Frameworks und Entwicklungsumgebungen zu verlieren. Dies wird durch eine Kombination aus visueller Modellierung, vorgefertigten Vorlagen und einer nahtlosen Integration verschiedener Technologie-Stacks erreicht.

Laut Forrester Research wird der globale low-code Markt bis 2022 voraussichtlich 21,2 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von über 40 % wachsen. Dieses schnelle Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach agilen, kostengünstigen und skalierbaren Softwarelösungen zurückzuführen, die den sich ständig ändernden Anforderungen moderner Unternehmen und Organisationen gerecht werden.

Zu den Schlüsselelementen der low-code Unterstützung gehören:

1. Visuelles Anwendungsdesign: AppMaster und andere low-code Plattformen bieten intuitive drag-and-drop Schnittstellen, die es Benutzern ermöglichen, die Benutzeroberfläche, Datenmodelle und Geschäftslogik ihrer Anwendungen zu entwerfen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Benutzer können ihre Entwürfe ganz einfach an die spezifischen Anforderungen ihrer Projekte anpassen und iterieren.

2. Wiederverwendbare Komponenten und Vorlagen: Low-code Plattformen bieten eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Komponenten und Vorlagen, die mühelos zusammengestellt und an unterschiedliche Anwendungsanforderungen angepasst werden können. Diese Ressourcen sparen viel Zeit und Aufwand und ermöglichen eine schnelle Anwendungsentwicklung und -bereitstellung.

3. Integration mit bestehenden Systemen: Low-code Unterstützung erstreckt sich auf die nahtlose Integration mit verschiedenen Legacy-Systemen, Datenbanken und Drittanbieterdiensten. AppMaster kann beispielsweise mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher arbeiten, sodass Anwendungen die volle Leistungsfähigkeit und Flexibilität dieses beliebten Datenbankverwaltungssystems nutzen können.

4. Automatisierte Codegenerierung und -kompilierung: AppMaster generiert Quellcode für Anwendungen mithilfe modernster Technologien wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework in Kombination mit JS/TS für Webanwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS mobile Anwendungen. Die Plattform automatisiert die Codegenerierungs-, Kompilierungs-, Test- und Verpackungsprozesse und sorgt so für eine reibungslose, effiziente und fehlerfreie Anwendungsentwicklungspipeline.

5. Kontinuierliche Bereitstellung und Bereitstellung: AppMaster unterstützt die kontinuierliche Bereitstellung und Bereitstellung von Anwendungen über eine Vielzahl von Mechanismen, einschließlich containerisierter Docker-Bereitstellungen für Backend-Anwendungen und Cloud-Hosting-Dienste für Web- und mobile Anwendungen. Dadurch können Benutzer Aktualisierungen und Verbesserungen ihrer Anwendungen schnell und zuverlässig bereitstellen, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

6. Skalierbarkeit und Leistung: Low-code Unterstützung umfasst auch die Fähigkeit von Anwendungen, unter hoher Last und in anspruchsvollen Unternehmensszenarien effizient zu skalieren und zu arbeiten. AppMaster beispielsweise generiert mit Go hochoptimierte, kompilierte Backend-Anwendungen und gewährleistet so eine hervorragende Skalierbarkeit, Leistung und Ressourcennutzung.

7. Dokumentation und Support: Low-code Plattformen wie AppMaster bieten umfassende Dokumentation, einschließlich automatisch generierter Swagger-Spezifikationen (OpenAPI) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Dies hilft Benutzern, ihre Anwendungen effektiver zu verstehen, zu warten und weiterzuentwickeln, wodurch der Gesamtwartungsaufwand reduziert und die gemeinsame Entwicklung gefördert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Unterstützung von Plattformen wie AppMaster es Unternehmen und einzelnen Entwicklern ermöglicht, robuste, skalierbare und kostengünstige Anwendungen zu einem Bruchteil der Zeit und des Aufwands im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsansätzen zu erstellen. Dieses sich schnell entwickelnde Paradigma verändert die Softwareentwicklungslandschaft und macht sie zugänglicher, effizienter und anpassungsfähiger an die dynamischen Anforderungen einer zunehmend digitalen Welt.