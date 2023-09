Suporte de baixo código

O suporte Low-code refere-se à ampla gama de ferramentas, serviços e recursos fornecidos por plataformas low-code como AppMaster, que permitem que desenvolvedores e usuários projetem, desenvolvam e implantem rapidamente aplicativos totalmente funcionais e escalonáveis ​​com requisitos mínimos de codificação manual. Essas plataformas capacitam indivíduos e organizações a criar soluções de software personalizadas por meio de componentes pré-construídos e reutilizáveis, interfaces visuais drag-and-drop e fluxos de trabalho facilmente configuráveis.

No centro do suporte de low-code está o princípio da abstração, que permite aos usuários se concentrarem na solução de problemas e requisitos de negócios específicos sem se prenderem às complexidades das linguagens de programação, estruturas e ambientes de desenvolvimento. Isto é conseguido através de uma combinação de modelagem visual, modelos pré-construídos e uma integração perfeita de várias pilhas de tecnologia.

De acordo com a Forrester Research, o mercado global low-code deverá atingir US$ 21,2 bilhões até 2022, crescendo a um CAGR impressionante de mais de 40%. Este rápido crescimento é atribuído à crescente demanda por soluções de software ágeis, econômicas e escaláveis ​​que possam atender às necessidades em constante mudança das empresas e organizações modernas.

Alguns elementos-chave do suporte de low-code incluem:

1. Design visual de aplicativos: AppMaster e outras plataformas low-code fornecem interfaces intuitivas drag-and-drop que permitem aos usuários projetar a interface do usuário, modelos de dados e lógica de negócios de seus aplicativos sem escrever uma única linha de código. Os usuários podem personalizar e iterar facilmente seus designs com base nos requisitos específicos de seus projetos.

2. Componentes e modelos reutilizáveis: plataformas Low-code oferecem uma vasta biblioteca de componentes e modelos pré-construídos que podem ser montados e personalizados sem esforço para atender a diversos requisitos de aplicativos. Esses ativos economizam tempo e esforço substanciais, permitindo rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos.

3. Integração com sistemas existentes: o suporte Low-code se estende à integração perfeita com vários sistemas legados, bancos de dados e serviços de terceiros. AppMaster, por exemplo, pode trabalhar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como seu armazenamento de dados primário, permitindo que os aplicativos aproveitem todo o poder e flexibilidade deste popular sistema de gerenciamento de banco de dados.

4. Geração e compilação automatizada de código: AppMaster gera código-fonte para aplicativos usando tecnologias de ponta como Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 combinada com JS/TS para aplicativos da web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS Aplicações Móveis. A plataforma automatiza os processos de geração, compilação, teste e empacotamento de código, garantindo um pipeline de desenvolvimento de aplicativos tranquilo, eficiente e livre de erros.

5. Entrega e implantação contínuas: AppMaster oferece suporte à entrega e implantação contínuas de aplicativos por meio de uma variedade de mecanismos, incluindo implantações Docker em contêineres para aplicativos back-end e serviços de hospedagem em nuvem para aplicativos web e móveis. Isso permite que os usuários forneçam atualizações e melhorias aos seus aplicativos de forma rápida e confiável, sem intervenção manual.

6. Escalabilidade e desempenho: O suporte Low-code também abrange a capacidade dos aplicativos de escalar e funcionar com eficiência sob alta carga e cenários empresariais exigentes. AppMaster, por exemplo, gera aplicativos de back-end compilados e altamente otimizados usando Go, garantindo excelente escalabilidade, desempenho e utilização de recursos.

7. Documentação e suporte: plataformas Low-code como AppMaster oferecem documentação abrangente, incluindo especificações Swagger (OpenAPI) geradas automaticamente para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso ajuda os usuários a compreender, manter e desenvolver seus aplicativos de forma mais eficaz, reduzindo a carga geral de manutenção e promovendo o desenvolvimento colaborativo.

Concluindo, o suporte low-code oferecido por plataformas como AppMaster capacita empresas e desenvolvedores individuais a criar aplicativos robustos, escaláveis ​​e econômicos por uma fração do tempo e do esforço em comparação com as abordagens de desenvolvimento tradicionais. Este paradigma emergente está a transformar o cenário de desenvolvimento de software, tornando-o mais acessível, eficiente e adaptável às necessidades dinâmicas de um mundo cada vez mais digital.