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Düşük kod karşılaştırması

Ağu 29, 2023

Low-code karşılaştırması, çeşitli low-code geliştirme platformlarının özellikleri, yetenekleri, kullanım kolaylığı, verimliliği, performansı, ölçeklenebilirliği ve maliyet etkinliği açısından incelenmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Low-code geliştirme platformları, web, mobil ve arka uç uygulamalarını oluşturmanın ve dağıtmanın daha hızlı ve daha verimli yollarına yönelik artan talebi karşılamak için popüler bir çözüm olarak ortaya çıktı. Bu platformlar, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların, minimum düzeyde elle kodlamayla uygulamalar oluşturmasına, geliştirme sürecini kolaylaştırmak için görsel geliştirme ortamlarından ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanmasına olanak tanır.

low-code karşılaştırma bağlamında, low-code bir platformun geliştirme ortamı, görsel tasarım araçları, önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler, entegrasyon yetenekleri, dağıtım seçenekleri ve platformun genişletilebilirliği gibi çeşitli temel yönlerini değerlendirmek önemlidir. . low-code platformları karşılaştırırken kuruluşlar, kullanım kolaylığı ve öğrenme eğrisi, mevcut sistemler ve altyapıyla uyumluluk, çeşitli kullanım durumlarını destekleme yeteneği ve genel yatırım getirisi (ROI) gibi faktörleri dikkate almalıdır.

Gartner tarafından yapılan bir araştırma, 2024 yılına kadar uygulama geliştirmenin %65'inin low-code platformlar kullanılarak yapılacağını öngörüyor. Bu, low-code platformların sunduğu, geliştirme süresi ve maliyetinin azalması, çevikliğin artması, BT ile iş ekipleri arasında daha kolay işbirliği ve uygulama geliştirmenin demokratikleştirilmesi dahil olmak üzere sunduğu sayısız faydaya bağlanabilir. Uygulama geliştirmeye yönelik popüler low-code platformların örnekleri arasında Appian, Mendix, OutSystems ve tabii ki AppMaster no-code platform yer alır.

Özellikle AppMaster platformu, küçük işletmeler ve kuruluşlar da dahil olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmek üzere özel olarak tasarlanmış olup, geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla uygulamaları 10 kat daha hızlı ve üçte bir maliyetle geliştirip dağıtmalarına olanak tanıyor. Güçlü, kapsamlı ve entegre geliştirme ortamı (IDE), kullanıcıların görsel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktalarını kullanarak görsel olarak çekici veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri olarak bilinir) oluşturmasına olanak tanır. AppMaster yetenekleri, tam etkileşim sunarken drag-and-drop işlevselliğini kullanarak web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzü oluşturmanın yanı sıra uygulamalar için kaynak kodu oluşturma, bunları derleme, testler çalıştırma, liman konteynerlerine paketleme (yalnızca arka uç), ve bunları buluta dağıtıyoruz.

AppMaster platformunun en büyük avantajlarından biri, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilen, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamaları desteklemesidir. Ayrıca AppMaster, Go (golang) kullanan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini ve JS/TS kullanan web uygulamalarını ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose yanı sıra IOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar üretir. Ayrıca, AppMaster platformunun sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını, yeni sürümleri App Store ve Play Market'e yeniden göndermeden güncellemelerine olanak tanır.

low-code bir karşılaştırma yaparken platformun ortaya çıkan uygulamaları sürdürme ve teknik borçlardan kaçınma becerisinin dikkate alınması önemlidir. AppMaster planlarda değişiklik yapıldığında kullanıcıların uygulamalarını sıfırdan yeniden oluşturmasına olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Bu, ortaya çıkan uygulamaların güncel kalmasını ve eski sorunlardan arınmış olmasını sağlayarak, uzun vadede uygulamaların bakımını ve değiştirilmesini kolaylaştırır. AppMaster uygulama bakımına ve birlikte çalışabilirliğe daha fazla yardımcı olmak için veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve sunucu endpoints için Swagger (açık API) belgeleri gibi kullanışlı belgeler de oluşturur.

Özetle, low-code karşılaştırması, bir kuruluşun özel ihtiyaçları için doğru low-code platformun seçilmesinde önemli bir adımdır. Bu platformların özellikleri, yetenekleri, uyumluluğu, ölçeklenebilirliği ve maliyet etkinliği gibi çeşitli yönlerinin değerlendirilmesini içerir. AppMaster no-code platform, kapsamlı geliştirme ortamı, kapsamlı yetenekleri, güçlü oluşturulmuş uygulamaları ve teknik borcu ortadan kaldırma yeteneği nedeniyle bu karşılaştırmada öne çıkıyor. Daha hızlı ve daha verimli uygulama geliştirmeyi sağlamaya odaklanan AppMaster, günümüzün hızla ilerleyen teknoloji ortamında işletmelerin ve kuruluşların çeşitli gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış ilgi çekici bir çözüm sunar.

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