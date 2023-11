Ölçeklenebilirlik bağlamında durum bilgisi olmayan mimari, dağıtılmış bir sistemin sunucu tarafı bileşenlerinin istemcilerden gelen istekler (web sayfaları, mobil uygulamalar veya API gibi) arasında istemciye özgü bilgileri (durum) korumadığı bir yazılım tasarım paradigmasını ifade eder. istemciler). Bunun yerine, her müşteri isteği, isteği işlemek için gereken tüm bilgileri içerir. Bu tasarım prensibini benimseyerek uygulamalar, örnekler arasında durum bilgisi olan verilerin paylaşımını yönetmeye gerek kalmadan sistem bileşenlerinin daha fazla örneğini dağıtarak kullanıcılardan gelen artan talep yükünü karşılamalarına olanak tanıdığı için gelişmiş yatay ölçeklenebilirlik elde edebilir.

Durum bilgisi olmayan mimarinin birincil avantajı, genel sistem tasarımını basitleştirmeye yardımcı olmasıdır; çünkü geliştiricilerin, veri tutarlılığı ve tutarlılığını sağlamak için birden fazla sunucu örneği arasında durum bilgisi olan verileri senkronize etme konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Bu basitleştirme, oturumla ilgili verileri yönetme yükünün azaltılmasına yardımcı olur; bu da sunucu tarafında performans iyileştirmelerine ve kaynak kullanımının azalmasına yol açabilir.

Diğer bir avantaj ise durum bilgisi olmayan hizmetlerin arızalara karşı daha dayanıklı olmasıdır. Her istek gerekli tüm bilgileri içerdiğinden, durum bilgisi olmayan bir sunucu, diğer sunucular arızalandığında bile isteklere yanıt verebilir. Bu, istemcilerin herhangi bir işlevsellik veya veri kaybı olmadan şeffaf bir şekilde alternatif sunuculara geçiş yapabilmeleri nedeniyle gelişmiş yük devretme yetenekleri sağlar.

Durum bilgisi olmayan mimari, durum bilgisi olmayan hizmetlerin Kubernetes gibi konteyner orkestrasyon platformları veya AWS Lambda veya Google Cloud Functions gibi sunucusuz bilgi işlem platformları gibi bulut altyapı hizmetleri üzerinde kolayca dağıtılıp ölçeklenebildiği günümüzün modern bulut tabanlı uygulama geliştirmesinde özellikle önemlidir. Sistem tasarımcıları, artan yük taleplerini karşılamak için bu platformların yeteneklerinden yararlanarak, durum bilgisi olan uygulamaların ölçeklendirilmesi ve yönetilmesiyle ilişkili operasyonel karmaşıklığın çoğunu ortadan kaldırabilir.

Ancak vatansız mimarinin de zorlukları yok değil. Bazı durumlarda, durum bilgisi olmayan bir yaklaşımın benimsenmesi, uygulamanın veri modelinde önemli değişikliklerin yanı sıra, sunucu tarafında durum bilgisi olan hiçbir verinin tutulmamasını sağlamak için uygulamanın verileri nasıl işlediğini ve sakladığını yeniden düşünmeyi gerektirebilir. Ek olarak, durum bilgisi olmayan mimariler bazen belirli istek türleri için gecikme süresinin artmasına neden olabilir; çünkü istemcinin, sunucuyla her etkileşimde bulunduğunda durumun tamamını yeniden göndermesi gerekebilir. Bunu azaltmak için geliştiriciler, yaygın olarak kullanılan verileri önbelleğe almak veya içerik dağıtım ağlarından (CDN'ler) yararlanmak gibi çeşitli optimizasyon teknikleri kullanabilir.

AppMaster no-code platform bağlamında durum bilgisi olmayan mimari, ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve devreye alınmasını sağlamada çok önemli bir rol oynar. AppMaster ile müşteriler, uygulamaları için Go (Golang), Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose for Android, SwiftUI gibi modern, durum bilgisi olmayan teknolojilerle oluşturulan veri modellerini, iş mantığını, REST API'sini ve WSS Uç Noktalarını görsel olarak oluşturabilir. iOS ve Docker ile kapsayıcıya alma. Bu, her boyuttaki müşterinin, maliyetleri ve teknik borcu en aza indirirken, artan yük gereksinimlerini karşılayacak şekilde uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır.

Örnek olarak, AppMaster ile oluşturulmuş durum bilgisi olmayan bir e-ticaret platformunu hayal edin. Bir müşteri, alışveriş sepetine bir ürün eklediğinde ve daha sonra ödeme yaptığında, alışveriş sepeti durumunun tamamının işlenmek üzere sunucuya gönderilmesi gerekir. Müşteri, sepeti sunucuda depolamak yerine, sepetin durumunu korur ve her istekle birlikte gönderir. Sistemin ölçeklenmesi gerekiyorsa, durumlarını koordine etmeye gerek kalmadan ek istekleri karşılamak için daha fazla sunucu örneği eklenebilir. Bu, e-ticaret platformunun ölçeklendirilmesini kolay, arızalara karşı dayanıklı ve bulut tabanlı dağıtımlara kolayca uyarlanabilir olmasını sağlar.

Sonuç olarak durum bilgisi olmayan mimari, modern uygulamalar tasarlamak ve geliştirmek için güçlü, esnek ve ölçeklenebilir bir yol sunar. Geliştiriciler, sunucu tarafı durum yönetimi ihtiyacını ortadan kaldırarak daha az karmaşık, daha dayanıklı ve özellikle bulut tabanlı ortamlarda çeşitli dağıtım modellerine daha kolay uyarlanabilen sistemler oluşturabilir. AppMaster no-code platformu, durum bilgisi olmayan mimariyi destekleyerek müşterilerin çeşitli kullanım durumları için hızlı ve etkili bir şekilde ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.