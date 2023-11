Staatenlose Architektur

Im Kontext der Skalierbarkeit bezieht sich die zustandslose Architektur auf ein Software-Design-Paradigma, bei dem die serverseitigen Komponenten eines verteilten Systems keine clientspezifischen Informationen (Status) zwischen Anfragen von Clients (z. B. Webseiten, mobilen Anwendungen oder API) verwalten Kunden). Stattdessen enthält jede Client-Anfrage alle Informationen, die zur Bearbeitung der Anfrage erforderlich sind. Durch die Übernahme dieses Entwurfsprinzips können Anwendungen eine verbesserte horizontale Skalierbarkeit erreichen, da sie dadurch die zunehmende Last von Benutzeranfragen bewältigen können, indem sie einfach mehr Instanzen der Systemkomponenten bereitstellen, ohne dass die gemeinsame Nutzung von Zustandsdaten zwischen Instanzen verwaltet werden muss.

Der Hauptvorteil der zustandslosen Architektur besteht darin, dass sie zur Vereinfachung des gesamten Systemdesigns beiträgt, da sich Entwickler nicht um die Synchronisierung zustandsbehafteter Daten zwischen mehreren Serverinstanzen kümmern müssen, um Datenkonsistenz und -kohärenz sicherzustellen. Diese Vereinfachung trägt dazu bei, den Aufwand für die Verwaltung sitzungsbezogener Daten zu reduzieren, was zu Leistungsverbesserungen und einer geringeren Ressourcennutzung auf der Serverseite führen kann.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass zustandslose Dienste ausfallsicherer sind. Da jede Anfrage alle notwendigen Informationen enthält, kann ein zustandsloser Server auch dann auf Anfragen reagieren, wenn andere Server ausfallen. Dies ermöglicht verbesserte Failover-Funktionen, da Clients transparent und ohne Verlust von Funktionalität oder Daten auf alternative Server wechseln können.

Die zustandslose Architektur ist in der heutigen modernen cloudbasierten Anwendungsentwicklung besonders relevant, wo zustandslose Dienste einfach auf Cloud-Infrastrukturdiensten bereitgestellt und skaliert werden können, wie etwa Container-Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes oder serverlosen Computing-Plattformen wie AWS Lambda oder Google Cloud Functions. Durch die Nutzung der Fähigkeiten dieser Plattformen zur Erfüllung steigender Lastanforderungen können Systementwickler einen Großteil der betrieblichen Komplexität, die mit der Skalierung und Verwaltung zustandsbehafteter Anwendungen verbunden ist, entlasten.

Allerdings ist die zustandslose Architektur nicht ohne Herausforderungen. In einigen Fällen kann die Einführung eines zustandslosen Ansatzes erhebliche Änderungen am Datenmodell der Anwendung sowie ein Überdenken der Art und Weise erfordern, wie die Anwendung Daten verarbeitet und speichert, um sicherzustellen, dass keine zustandsbehafteten Daten auf der Serverseite verwaltet werden. Darüber hinaus können zustandslose Architekturen manchmal zu einer erhöhten Latenz für bestimmte Arten von Anforderungen führen, da der Client möglicherweise bei jeder Interaktion mit dem Server den gesamten Status erneut senden muss. Um dies zu mildern, können Entwickler verschiedene Optimierungstechniken einsetzen, beispielsweise das Zwischenspeichern häufig verwendeter Daten oder die Nutzung von Content Delivery Networks (CDNs).

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster spielt die zustandslose Architektur eine entscheidende Rolle bei der schnellen Entwicklung und Bereitstellung skalierbarer Backend-, Web- und Mobilanwendungen. Mit AppMaster können Kunden visuell Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS-Endpunkte für ihre Anwendungen erstellen, die mit modernen, zustandslosen Technologien wie Go (Golang), Vue3, Kotlin und Jetpack Compose für Android, SwiftUI für generiert werden iOS und Containerisierung mit Docker. Dadurch können Kunden jeder Größe ihre Anwendungen schnell erstellen und skalieren, um erhöhte Lastanforderungen zu bewältigen und gleichzeitig Kosten und technische Schulden zu minimieren.

Stellen Sie sich als Beispiel eine zustandslose E-Commerce-Plattform vor, die mit AppMaster erstellt wurde. Wenn ein Kunde einen Artikel in seinen Warenkorb legt und später zur Kasse geht, muss der gesamte Warenkorbstatus zur Verarbeitung an den Server gesendet werden. Anstatt den Warenkorb auf dem Server zu speichern, verwaltet der Client den Warenkorbstatus und sendet ihn bei jeder Anfrage. Wenn das System skaliert werden muss, können weitere Serverinstanzen hinzugefügt werden, um zusätzliche Anfragen zu bearbeiten, ohne deren Zustände koordinieren zu müssen. Dadurch ist die E-Commerce-Plattform einfach zu skalieren, ausfallsicher und leicht an cloudbasierte Bereitstellungen anpassbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zustandslose Architektur eine leistungsstarke, flexible und skalierbare Möglichkeit zum Entwerfen und Entwickeln moderner Anwendungen bietet. Durch den Wegfall der Notwendigkeit einer serverseitigen Zustandsverwaltung können Entwickler Systeme erstellen, die weniger komplex, robuster und leichter an verschiedene Bereitstellungsmodelle anpassbar sind, insbesondere in Cloud-basierten Umgebungen. Die no-code Plattform von AppMaster unterstützt eine zustandslose Architektur und ermöglicht es Kunden, schnell und effektiv skalierbare Anwendungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu erstellen.