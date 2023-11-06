Hizmet Olarak Ölçeklenebilirlik (SaaS), modern yazılım geliştirmenin çok önemli bir yönüdür; bir hizmetin, gerektiğinde ve gerektiğinde sisteme kaynak ekleyerek artan miktardaki işin üstesinden gelme yeteneği ile karakterize edilir. Optimum sistem performansını korurken iş yükünde hem beklenen hem de beklenmeyen değişikliklere uyum sağlayarak kusursuz ölçeklendirme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

AppMaster gibi yazılım geliştirme ve uygulama oluşturma platformları bağlamında ölçeklenebilirlik, darboğazlarla karşılaşmadan veya eski yazılımlara dönüşmeden uygulamalarının işlevlerini geliştirmek isteyen müşteriler için kritik bir husustur. AppMaster no-code platformuyla, ölçeklenebilirlik sistemin her yönüne entegre edilerek, bunun üzerinde oluşturulan uygulamaların, geliştiriciler tarafından ek manuel ayarlamalar veya kod değişiklikleri gerektirmeden sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmesi sağlanır. Bu, müşterilere belirli bir kullanım durumu için veya talepteki artışa yanıt olarak ihtiyaç duyulduğunda hem yatay hem de dikey ölçeklenebilirliğe sahip uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Yazılım geliştirmede ölçeklenebilirliğin önemini anlayan AppMaster, yalnızca ölçeklenebilirliği uygulamalarının bir özelliği olarak sunmanın ötesine geçer. no-code bir platform olarak AppMaster, platform kullanılarak oluşturulan tüm uygulamaların doğası gereği yerleşik ölçeklenebilirliğe sahip olduğunu garanti etmeye yönelik her şeyi kapsayan bir yaklaşım olan "Hizmet Olarak Ölçeklenebilirlik" sağlar. Bu, veri modellerinin görsel olarak oluşturulmasından, iş mantığı tasarımına, REST API ve WSS endpoints, gerçek kaynak kodunun oluşturulmasına ve ardından buluta dağıtımına kadar geliştirme sürecinin her aşamasında ölçeklenebilirlik ilkelerinin ve en iyi uygulamaların uygulanmasıyla elde edilir.

AppMaster Hizmet Olarak Ölçeklenebilirliğe katkıda bulunan, araştırma destekli temel uygulamalar arasında şunlar yer almaktadır:

Bileşenlerin ayrıştırılması: AppMaster , modüler tasarımı teşvik ederek uygulama içindeki her bileşenin bağımsız olarak ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu, değişen gereksinimlere göre daha kolay ayarlama yapılmasına olanak tanır ve her modülün kaynakları yalnızca iş yüküyle orantılı olarak tüketmesini sağlar.

, modüler tasarımı teşvik ederek uygulama içindeki her bileşenin bağımsız olarak ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu, değişen gereksinimlere göre daha kolay ayarlama yapılmasına olanak tanır ve her modülün kaynakları yalnızca iş yüküyle orantılı olarak tüketmesini sağlar. Durum bilgisi olmayan mimari: Arka uç uygulamaları için Go'yu (golang) kullanan AppMaster , oluşturulan uygulamaların durum bilgisi olmayan olmasını sağlar ve gerektiğinde daha fazla örnek ekleyerek kolay yatay ölçeklendirmeye olanak tanır. Bu, bellekle ilgili performans sorunlarını önler ve sistem genelinde daha iyi yük dengelemeyi kolaylaştırır.

, oluşturulan uygulamaların durum bilgisi olmayan olmasını sağlar ve gerektiğinde daha fazla örnek ekleyerek kolay yatay ölçeklendirmeye olanak tanır. Bu, bellekle ilgili performans sorunlarını önler ve sistem genelinde daha iyi yük dengelemeyi kolaylaştırır. Sunucu odaklı yaklaşım: AppMaster mobil uygulamalar için sunucu odaklı bir modelden yararlanarak müşterilerin App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Bu, uygulamaların kullanıcı geri bildirimlerine, pazar taleplerine ve değişikliklere yanıt olarak herhangi bir uygulamanın yeniden yüklenmesine veya güncellenmesine gerek kalmadan hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini sağlar.

mobil uygulamalar için sunucu odaklı bir modelden yararlanarak müşterilerin App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Bu, uygulamaların kullanıcı geri bildirimlerine, pazar taleplerine ve değişikliklere yanıt olarak herhangi bir uygulamanın yeniden yüklenmesine veya güncellenmesine gerek kalmadan hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini sağlar. Duyarlı Web Tasarımı uygulamaları: Platform duyarlı web uygulamaları oluşturmaya odaklandığından, AppMaster Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi kullanması, tutarlı bir kullanıcı deneyimini korurken, oluşturulan web uygulamalarının birden fazla cihaz, tarayıcı ve çözünürlükte ölçeklenebilir kalmasını sağlar. .

Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi kullanması, tutarlı bir kullanıcı deneyimini korurken, oluşturulan web uygulamalarının birden fazla cihaz, tarayıcı ve çözünürlükte ölçeklenebilir kalmasını sağlar. . Sıfır teknik borç politikası: AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır, oluşturulan uygulamaların güncel kalmasını ve ölçeklenebilirliği engelleyebilecek eski sorunlardan arınmış olmasını sağlar.

AppMaster Hizmet Olarak Ölçeklenebilirliğinin gerçek dünyadaki bir örneği, uygulamaların büyük miktarlarda veri ürettiği, çok sayıda kullanıcı isteği aldığı ve değişen iş gereksinimlerine yanıt olarak sürekli uyarlanabilirlik gerektirdiği yüksek yüklü kurumsal senaryolarda kullanılmasıdır. AppMaster no-code platformu üzerine inşa edilen bu uygulamalar, her değişiklikte sıfırdan oluşturuldukları ve optimize edilmiş veritabanı şeması (PostgreSQL'e dayalı), bulut dağıtımı ve kaynak yönetimi ile tasarlandıkları için hem yatay hem de dikey olarak zahmetsizce ölçeklenebilir. onların çekirdeği.

Sonuç olarak, AppMaster no-code platformu tarafından sağlanan bir Hizmet olarak Ölçeklenebilirlik, modern yazılım geliştirmenin önemli bir yönü olup, giderek daha zorlu ve gelişen bir dijital ortamda uygulamaların uzun ömürlülüğünü, uyarlanabilirliğini ve büyümesini sağlar. AppMaster ölçeklenebilirlik ilkelerini uygulama geliştirme sürecinin her aşamasına entegre ederek, müşterilere yalnızca mevcut ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda performans sorunları, teknik borç veya manuel müdahaleye maruz kalmadan gelecekteki talep ve gereksinimleri karşılayacak şekilde kolayca ölçeklendirilebilen yazılımlar oluşturma olanağı sağlar. geliştiriciler.