Architettura apolide

Nel contesto della scalabilità, l'architettura stateless si riferisce a un paradigma di progettazione software in cui i componenti lato server di un sistema distribuito non mantengono informazioni specifiche del client (stato) tra le richieste dei client (come pagine Web, applicazioni mobili o API clienti). Ogni richiesta del client include invece tutte le informazioni necessarie per elaborare la richiesta. Adottando questo principio di progettazione, le applicazioni possono ottenere una maggiore scalabilità orizzontale, poiché consente loro di gestire il crescente carico di richieste da parte degli utenti semplicemente distribuendo più istanze dei componenti di sistema senza alcuna necessità di gestire la condivisione dei dati con stato tra le istanze.

Il vantaggio principale dell'architettura stateless è che aiuta a semplificare la progettazione complessiva del sistema, poiché gli sviluppatori non devono preoccuparsi di sincronizzare i dati con stato tra più istanze del server per garantire coerenza e coerenza dei dati. Questa semplificazione aiuta a ridurre il sovraccarico della gestione dei dati relativi alla sessione, il che può portare a miglioramenti delle prestazioni e a una riduzione dell'utilizzo delle risorse sul lato server.

Un altro vantaggio è che i servizi stateless sono più resistenti ai guasti. Poiché ogni richiesta contiene tutte le informazioni necessarie, un server stateless può rispondere alle richieste anche quando altri server falliscono. Ciò consente funzionalità di failover migliorate, poiché i client possono passare in modo trasparente a server alternativi senza alcuna perdita di funzionalità o dati.

L'architettura stateless è particolarmente rilevante nel moderno sviluppo di applicazioni basate sul cloud di oggi, in cui i servizi stateless possono essere facilmente distribuiti e scalati su servizi di infrastruttura cloud, come piattaforme di orchestrazione di container come Kubernetes o piattaforme di elaborazione serverless come AWS Lambda o Google Cloud Functions. Sfruttando le capacità di queste piattaforme per soddisfare le crescenti richieste di carico, i progettisti di sistemi possono scaricare gran parte della complessità operativa associata alla scalabilità e alla gestione delle applicazioni stateful.

Tuttavia, l’architettura apolide non è priva di sfide. In alcuni casi, l'adozione di un approccio stateless può richiedere modifiche significative al modello dati dell'applicazione, nonché ripensare il modo in cui l'applicazione elabora e archivia i dati per garantire che nessun dato stateful venga mantenuto sul lato server. Inoltre, le architetture stateless possono talvolta comportare una maggiore latenza per determinati tipi di richieste, poiché il client potrebbe dover inviare nuovamente l'intero stato ogni volta che interagisce con il server. Per mitigare questo problema, gli sviluppatori possono utilizzare varie tecniche di ottimizzazione, come la memorizzazione nella cache dei dati di uso comune o l'utilizzo di reti di distribuzione dei contenuti (CDN).

Nel contesto della piattaforma no-code AppMaster, l'architettura stateless gioca un ruolo cruciale nel consentire un rapido sviluppo e implementazione di applicazioni backend, web e mobili scalabili. Con AppMaster, i clienti possono creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS per le loro applicazioni, che vengono generati con tecnologie moderne e stateless come Go (Golang), Vue3, Kotlin e Jetpack Compose per Android, SwiftUI per iOS e containerizzazione con Docker. Ciò consente ai clienti di tutte le dimensioni di creare e scalare rapidamente le proprie applicazioni per gestire maggiori requisiti di carico riducendo al minimo i costi e il debito tecnico.

Ad esempio, immagina una piattaforma di e-commerce senza stato creata con AppMaster. Quando un cliente aggiunge un articolo al carrello e successivamente effettua il check-out, l'intero stato del carrello deve essere inviato al server per l'elaborazione. Invece di archiviare il carrello sul server, il client mantiene lo stato del carrello e lo invia ad ogni richiesta. Se il sistema deve essere scalato, è possibile aggiungere più istanze del server per gestire richieste aggiuntive senza dover coordinare i relativi stati. Ciò rende la piattaforma di e-commerce facile da scalare, resistente ai guasti e facilmente adattabile alle implementazioni basate su cloud.

In conclusione, l'architettura stateless offre un modo potente, flessibile e scalabile per progettare e sviluppare applicazioni moderne. Eliminando la necessità di gestione dello stato lato server, gli sviluppatori possono creare sistemi meno complessi, più resilienti e più facilmente adattabili a vari modelli di distribuzione, in particolare in ambienti basati su cloud. La piattaforma no-code di AppMaster supporta l'architettura stateless, consentendo ai clienti di creare in modo rapido ed efficace applicazioni scalabili per una varietà di casi d'uso.