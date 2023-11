Architecture apatride

Dans le contexte de l'évolutivité, l'architecture sans état fait référence à un paradigme de conception logicielle dans lequel les composants côté serveur d'un système distribué ne conservent pas d'informations (état) spécifiques au client entre les requêtes des clients (telles que les pages Web, les applications mobiles ou les API). clients). Au lieu de cela, chaque demande client comprend toutes les informations nécessaires au traitement de la demande. En adoptant ce principe de conception, les applications peuvent atteindre une évolutivité horizontale améliorée, car cela leur permet de gérer la charge croissante de demandes des utilisateurs en déployant simplement davantage d'instances des composants du système sans avoir besoin de gérer le partage de données avec état entre les instances.

Le principal avantage de l'architecture sans état est qu'elle contribue à simplifier la conception globale du système, car les développeurs n'ont pas à se soucier de la synchronisation des données avec état entre plusieurs instances de serveur pour garantir la cohérence des données. Cette simplification contribue à réduire la surcharge liée à la gestion des données liées aux sessions, ce qui peut entraîner des améliorations des performances et une réduction de l'utilisation des ressources côté serveur.

Un autre avantage est que les services apatrides sont plus résistants aux pannes. Étant donné que chaque requête contient toutes les informations nécessaires, un serveur sans état peut répondre aux requêtes même en cas de panne d'autres serveurs. Cela permet d'améliorer les capacités de basculement, car les clients peuvent basculer de manière transparente vers des serveurs alternatifs sans aucune perte de fonctionnalités ou de données.

L'architecture sans état est particulièrement pertinente dans le développement d'applications cloud modernes, où les services sans état peuvent être facilement déployés et mis à l'échelle sur des services d'infrastructure cloud, tels que des plateformes d'orchestration de conteneurs comme Kubernetes, ou des plateformes informatiques sans serveur comme AWS Lambda ou Google Cloud Functions. En exploitant les capacités de ces plates-formes pour répondre aux demandes de charge croissantes, les concepteurs de systèmes peuvent se décharger d'une grande partie de la complexité opérationnelle associée à la mise à l'échelle et à la gestion des applications avec état.

Cependant, l’architecture sans état n’est pas sans défis. Dans certains cas, l'adoption d'une approche sans état peut nécessiter des modifications importantes du modèle de données de l'application, ainsi que repenser la manière dont l'application traite et stocke les données pour garantir qu'aucune donnée avec état n'est conservée côté serveur. De plus, les architectures sans état peuvent parfois entraîner une latence accrue pour certains types de requêtes, car le client peut devoir renvoyer l'intégralité de l'état à chaque fois qu'il interagit avec le serveur. Pour atténuer ce problème, les développeurs peuvent utiliser diverses techniques d'optimisation, telles que la mise en cache des données couramment utilisées ou l'utilisation de réseaux de diffusion de contenu (CDN).

