Архитектура без гражданства

В контексте масштабируемости архитектура без сохранения состояния относится к парадигме проектирования программного обеспечения, в которой серверные компоненты распределенной системы не сохраняют специфичную для клиента информацию (состояние) между запросами от клиентов (такими как веб-страницы, мобильные приложения или API). клиенты). Вместо этого каждый клиентский запрос включает всю информацию, необходимую для обработки запроса. Приняв этот принцип проектирования, приложения могут достичь улучшенной горизонтальной масштабируемости, поскольку это позволяет им справляться с растущей нагрузкой запросов от пользователей, просто развертывая больше экземпляров системных компонентов без необходимости управлять совместным использованием данных о состоянии между экземплярами.

Основное преимущество архитектуры без сохранения состояния заключается в том, что она помогает упростить общую конструкцию системы, поскольку разработчикам не нужно беспокоиться о синхронизации данных с сохранением состояния между несколькими экземплярами сервера, чтобы обеспечить согласованность и согласованность данных. Это упрощение помогает снизить накладные расходы на управление данными, связанными с сеансом, что может привести к повышению производительности и снижению использования ресурсов на стороне сервера.

Еще одним преимуществом является то, что службы без отслеживания состояния более устойчивы к сбоям. Поскольку каждый запрос содержит всю необходимую информацию, сервер без сохранения состояния может отвечать на запросы даже в случае сбоя других серверов. Это обеспечивает улучшенные возможности аварийного переключения, поскольку клиенты могут прозрачно переключаться на альтернативные серверы без потери функциональности или данных.

Архитектура без сохранения состояния особенно актуальна в современной разработке облачных приложений, где сервисы без сохранения состояния можно легко развертывать и масштабировать на сервисах облачной инфраструктуры, таких как платформы оркестрации контейнеров, такие как Kubernetes, или платформы бессерверных вычислений, такие как AWS Lambda или Google Cloud Functions. Используя возможности этих платформ для удовлетворения растущих требований нагрузки, разработчики систем могут снять с себя большую часть эксплуатационных сложностей, связанных с масштабированием и управлением приложениями с отслеживанием состояния.

Однако архитектура без гражданства не лишена проблем. В некоторых случаях принятие подхода без сохранения состояния может потребовать значительных изменений в модели данных приложения, а также переосмысления того, как приложение обрабатывает и хранит данные, чтобы гарантировать, что данные с сохранением состояния не сохраняются на стороне сервера. Кроме того, архитектуры без сохранения состояния иногда могут приводить к увеличению задержки для определенных типов запросов, поскольку клиенту может потребоваться повторно отправлять все состояние каждый раз, когда он взаимодействует с сервером. Чтобы смягчить это, разработчики могут использовать различные методы оптимизации, такие как кэширование часто используемых данных или использование сетей доставки контента (CDN).

В контексте no-code платформы AppMaster архитектура без сохранения состояния играет решающую роль в обеспечении быстрой разработки и развертывания масштабируемых серверных, веб- и мобильных приложений. С помощью AppMaster клиенты могут визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS для своих приложений, которые создаются с помощью современных технологий без сохранения состояния, таких как Go (Golang), Vue3, Kotlin и Jetpack Compose для Android, SwiftUI для iOS и контейнеризация с помощью Docker. Это позволяет клиентам любого размера быстро создавать и масштабировать свои приложения для удовлетворения растущих требований к нагрузке, минимизируя при этом затраты и технический долг.

В качестве примера представьте себе платформу электронной коммерции без сохранения состояния, созданную с помощью AppMaster. Когда покупатель добавляет товар в корзину, а затем оформляет заказ, все состояние корзины должно быть отправлено на сервер для обработки. Вместо того, чтобы хранить корзину на сервере, клиент поддерживает состояние корзины и отправляет его с каждым запросом. Если системе необходимо масштабироваться, можно добавить больше экземпляров серверов для обработки дополнительных запросов без необходимости координировать их состояния. Это делает платформу электронной коммерции легко масштабируемой, устойчивой к сбоям и легко адаптируемой к облачным развертываниям.

В заключение отметим, что архитектура без сохранения состояния предлагает мощный, гибкий и масштабируемый способ проектирования и разработки современных приложений. Устраняя необходимость управления состоянием на стороне сервера, разработчики могут создавать менее сложные, более отказоустойчивые и легко адаптируемые к различным моделям развертывания системы, особенно в облачных средах. Платформа AppMaster no-code поддерживает архитектуру без сохранения состояния, позволяя клиентам быстро и эффективно создавать масштабируемые приложения для различных вариантов использования.