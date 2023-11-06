Ölçeklenebilirlik Performans Profili Oluşturma, bir yazılım sisteminin kabul edilebilir performans ölçütlerini korurken artan yükleri karşılama yeteneğini değerlendirme sürecidir. Bu, sistemin boyutu, kullanıcı tabanı veya iş yükü büyüdükçe ortaya çıkabilecek performans düşüşlerinin ve darboğazların belirlenmesini içerir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster bağlamında Ölçeklenebilirlik Performans Profili Oluşturma, oluşturulan uygulamaların çeşitli kullanım senaryolarında etkili ve verimli bir şekilde performans gösterebilmesini sağlamak için büyük önem taşıyor.

Ölçeklenebilirlik Performans Profili Oluşturma yapılırken kıyaslama, stres testi ve kapasite planlama araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli teknikler ve metodolojiler kullanılır. Bu araçlar, değişen yük seviyeleri altında yanıt süresi, verim, gecikme ve kaynak kullanımı gibi temel performans göstergelerinin (KPI'ler) ölçümünü kolaylaştırır, böylece hem sistemin mevcut performansı hem de ölçeklenme yeteneği hakkında bilgi sağlar.

Kıyaslama, bir yazılım sisteminin performansını diğer benzer sistemlerle veya önceden tanımlanmış performans standartlarıyla karşılaştırmanın bir yöntemidir. Geliştiricilerin, uygulamalarının düşük performans gösterebileceği veya iyileştirilebilecek alanları tespit etmesine ve sistem performansını nasıl optimize edecekleri konusunda bilinçli kararlar almasına olanak tanır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar için kıyaslama, sistemin çeşitli veritabanı şemaları, iş süreçleri ve REST API ve WebSockets uygulamaları gibi çeşitli koşullar altında test edilmesini içerir.

Stres testi, Ölçeklenebilirlik Performans Profili Oluşturmada yaygın olarak kullanılan başka bir tekniktir. Adından da anlaşılacağı gibi stres testi, bir yazılım sisteminin, kullanıcı isteklerindeki ani artış veya aşırı miktarda veri girişi gibi normal çalışma sınırlarının ötesinde aşırı koşullara maruz bırakılmasını içerir. Stres testinin amacı potansiyel kırılma noktalarını belirlemek, sistemin dayanıklılığını değerlendirmek ve normal çalışma koşullarında belirgin olmayabilecek zayıflıkları ortaya çıkarmaktır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalarda, anormal derecede fazla sayıda kullanıcı simüle edilerek, sistemin arka ucu, web ve mobil bileşenleri aynı anda vurgulanarak stres testi gerçekleştirilebilir.

Kapasite planlaması, bir yazılım sisteminin gelecekteki büyümesini desteklemek için gerekli kaynakların belirlenmesi sürecidir. Bu, yükte veya kullanıcı tabanında beklenen artışları karşılamak için gereken donanım ve ağ bant genişliği gibi kaynakların tahmin edilmesini içerir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalarda, oluşturulan sistemlerin artan yükleri ölçeklendirebilmesini ve kaldırabilmesini sağlamak için kapasite planlaması aktif olarak kullanılabilir.

Doğru Ölçeklenebilirlik Performans Profili oluşturma sonuçları sağlamak için AppMaster, modern ve verimli çerçeveleri ve teknolojileri kullanan oluşturulmuş uygulamalardan yararlanır. Arka uç uygulamaları, yüksek performans ve verimli kaynak kullanımı sunan, statik olarak yazılan ve derlenen bir dil olan Go (Golang) ile oluşturulur. Web uygulamaları, ölçeklenebilir kullanıcı arayüzleri oluşturmak için yenilikçi ve hafif bir JavaScript çerçevesi olan Vue3 çerçevesini kullanır. Mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan, sunucu odaklı bir yaklaşım kullanır ve ilgili uygulama mağazalarına yeniden gönderim gerektirmeden kesintisiz güncellemelere ve dinamik değişikliklere olanak tanır.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilirlik performansı, durum bilgisi olmayan bir arka uç sisteminin benimsenmesiyle daha da geliştirildi. Bu tasarım seçeneği, uygulamaların paralel olarak zahmetsizce ölçeklendirilmesine olanak tanır, yükü çeşitli sunucu örneklerine dağıtır ve uygulamayı potansiyel performans darboğazlarından kurtarır. Üstelik AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışır ve yaygın olarak kullanılan ve güvenilir veritabanı sisteminden yararlanarak ölçeklenebilirliği daha da destekler.

AppMaster performans ve ölçeklenebilirliğe olan bağlılığı, platformun teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olan hızlı yenilenme yeteneğinde açıkça görülmektedir. Platformda yapılan her değişiklik hızla uygulamaya dahil edilebilir ve geliştirme süresi ve çabası önemli ölçüde azalır. AppMaster, her değişiklikte uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, kalıcı teknik borç kalmamasını sağlar ve tek bir vatandaş geliştiricinin bile kendi özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve verimli bir yazılım çözümü oluşturabilmesini sağlar.

Sonuç olarak Ölçeklenebilirlik Performans Profili Oluşturma, boyut, kullanıcı tabanı ve iş yükü büyüdükçe sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayan yazılım geliştirmenin önemli bir yönüdür. Yenilikçi no-code platformu sayesinde AppMaster, platformda oluşturulan uygulamaların yalnızca ölçeklenebilir olmasını değil aynı zamanda performans ve verimlilik açısından optimize edilmesini de sağlar. AppMaster, modern çerçeveleri kullanarak, durum bilgisi olmayan arka uç tasarımlarını benimseyerek ve güncelleme sürecini otomatikleştirerek, müşterilere özel kullanım senaryolarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış uygun maliyetli, hızlı yanıt veren ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir uygulamalar sunar.