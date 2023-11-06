Ölçeklenebilirlik bağlamında Ölçekleme Algoritması, iş yükü değiştikçe bir yazılım sisteminin performansını ve kaynak kullanımını dinamik olarak ayarlayan bir hesaplama tekniğini veya modelini ifade eder. Birincil hedefi, kullanıcı, veri veya eşzamanlı işlem sayısı arttıkça kaynakların verimliliğini en üst düzeye çıkarırken ve gecikmeyi en aza indirirken sistemin optimum performansı ve kullanılabilirliği sürdürmesini sağlamaktır.

Ölçeklenebilirlik, modern uygulamaların yanıt verme, güvenilirlik ve bakım kolaylığının dayandığı temel olduğundan temel bir özelliktir. Uygulamaların performansta kesinti veya bozulma yaşamadan değişen talep seviyelerine hizmet etmesine olanak tanır. Bunu başarmak için uygun bir Ölçeklendirme Algoritmasının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Uyarlanabilirlik: Algoritmanın iş yükündeki dalgalanmalara hızlı ve verimli bir şekilde tepki vermesi gerekir. Örneğin, kullanıcılarda ani bir artış meydana gelirse, algoritma, sistemin işleyişinde kesintiye neden olmadan artan talebi karşılamak için yeterli kaynakları tahsis etmelidir. Verimlilik: İş yükü değiştikçe algoritma, kaynak tahsisini optimize ederek performansı en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmelidir. Kaynakların aşırı sağlanmasından veya yetersiz kullanılmasından kaçınılmalı, böylece gereksiz harcamalar veya performans darboğazları önlenmelidir. Hata Toleransı: Sistem içinde beklenmeyen sorunlar veya arızalar olması durumunda, algoritmanın, işleyişinden daha fazla ödün vermeden sistemin kullanılabilirliğini ve performansını koruyabilecek yerleşik hata tolerans mekanizmalarına sahip olması gerekir.

İki temel ölçeklendirme algoritması türü vardır:

Dikey Ölçeklendirme (Ölçek Arttırma): Bu yaklaşımda ölçeklendirme algoritması, artan iş yükünü karşılamak için donanım veya sanal makineler gibi mevcut kaynakların kapasitesini artırır. Bu yöntem, mevcut sunuculardaki CPU çekirdeği, depolama veya bellek sayısının artırılması anlamına gelir. Uygulaması kolay olsa da, dikey ölçeklendirmenin sınırlamaları vardır; özellikle donanım sınırları ve yükseltmeler sırasındaki kesinti süreleri ile ilgili olarak. Yatay Ölçeklendirme (Ölçeklendirme): Bu algoritma, iş yükünü eşit şekilde dağıtmak için ek sunucular veya konteynerler gibi daha fazla kaynak ekleyerek sistemin kapasitesini genişletir. Esnekliği, hata toleransı ve tek hata noktalarının azaltılması nedeniyle modern, bulut tabanlı uygulamalar için tercih edilen yaklaşımdır. Ancak bu kaynakların koordinasyonu ve yönetimi, özellikle dağıtılmış sistemlerde giderek daha karmaşık hale gelebilir.

AppMaster no-code platform, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Arka uç için Go, web için Vue3 ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI ile oluşturulan uygulamalar, yüksek yüklü kullanım durumları için verimli kaynak yönetimi ve destek sağlayan endüstri standardı ölçeklendirme algoritmalarından ve çerçevelerinden yararlanır. Platform aynı zamanda otomatik dağıtım ve altyapı yönetimi desteğini de içeriyor ve uygulamaların büyüyüp geliştikçe duyarlı ve kullanılabilir kalmasını sağlıyor.

AppMaster ölçeklendirme algoritmalarını nasıl kullandığının bir örneği, sunucusuz mimariyi desteklemesidir. Sunucusuz bilgi işlem, iş yüküne göre kaynakların sağlanmasını ve tahsisini otomatik olarak yöneten, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir bulut hizmeti modelidir. Uygulamaların manuel müdahaleye gerek kalmadan değişen taleplere sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. AWS Lambda veya Google Cloud Functions gibi sunucusuz platformlar, kaynakları gelen isteklere göre dinamik ve verimli bir şekilde tahsis eden özel, olay odaklı ölçeklendirme algoritmaları kullanır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar bu tür platformlarla entegre edilebilir ve bu platformların avantajlarından kolay ve verimli bir şekilde yararlanma olanağı sağlanır.

Diğer bir örnek ise Docker ve Kubernetes gibi konteynerleştirme ve orkestrasyon platformlarının kullanılmasıdır. Bu teknolojiler, uygulamaların isteğe bağlı olarak dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen hafif, taşınabilir kaplar olarak paketlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Docker kapsayıcılarında paketlenmiş, AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları, önceden tanımlanmış kurallara veya CPU/bellek kullanım eşiklerine göre kapsayıcı kopyalarının sayısını ayarlayan gelişmiş bir ölçeklendirme algoritması kullanan Kubernetes kullanılarak düzenlenebilir. Bunun sonucunda değişen iş yüklerine uyum sağlayabilen çevik, uygun maliyetli ve dayanıklı bir sistem ortaya çıkar.

Özetle, Ölçeklendirme Algoritması, dalgalanan iş yükleri karşısında yazılım sistemlerinin tutarlı performansını ve kullanılabilirliğini sağlayan hayati bir bileşendir. AppMaster, gelişmiş teknolojilerden ve endüstri standardı çerçevelerden yararlanarak müşterilerine, modern kurumsal ve yüksek yüklü ortamların taleplerine dayanabilecek ölçeklenebilir, esnek ve verimli uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.