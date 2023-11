No contexto da escalabilidade, a arquitetura sem estado refere-se a um paradigma de design de software no qual os componentes do lado do servidor de um sistema distribuído não mantêm informações específicas do cliente (estado) entre solicitações de clientes (como páginas da web, aplicativos móveis ou API). clientes). Em vez disso, cada solicitação do cliente inclui todas as informações necessárias para processar a solicitação. Ao adotar esse princípio de design, os aplicativos podem alcançar maior escalabilidade horizontal, pois lhes permite lidar com a carga crescente de solicitações dos usuários simplesmente implantando mais instâncias dos componentes do sistema, sem qualquer necessidade de gerenciar o compartilhamento de dados com estado entre instâncias.

A principal vantagem da arquitetura stateless é que ela ajuda a simplificar o design geral do sistema, já que os desenvolvedores não precisam se preocupar em sincronizar dados com estado entre várias instâncias de servidor para garantir a consistência e coerência dos dados. Essa simplificação ajuda a reduzir a sobrecarga do gerenciamento de dados relacionados à sessão, o que pode levar a melhorias de desempenho e redução da utilização de recursos no lado do servidor.

Outra vantagem é que os serviços sem estado são mais resilientes a falhas. Como cada solicitação contém todas as informações necessárias, um servidor sem estado pode responder às solicitações mesmo quando outros servidores falham. Isso permite recursos aprimorados de failover, pois os clientes podem mudar de forma transparente para servidores alternativos, sem qualquer perda de funcionalidade ou dados.

A arquitetura stateless é particularmente relevante no desenvolvimento moderno de aplicativos baseados em nuvem, onde os serviços stateless podem ser facilmente implantados e dimensionados em serviços de infraestrutura em nuvem, como plataformas de orquestração de contêineres como Kubernetes ou plataformas de computação sem servidor como AWS Lambda ou Google Cloud Functions. Ao aproveitar os recursos dessas plataformas para atender às crescentes demandas de carga, os projetistas de sistemas podem aliviar grande parte da complexidade operacional associada ao dimensionamento e ao gerenciamento de aplicativos com estado.

No entanto, a arquitetura sem estado tem seus desafios. Em alguns casos, a adoção de uma abordagem sem estado pode exigir mudanças significativas no modelo de dados do aplicativo, bem como repensar como o aplicativo processa e armazena dados para garantir que nenhum dado com estado seja mantido no lado do servidor. Além disso, as arquiteturas sem estado podem, às vezes, resultar em maior latência para determinados tipos de solicitações, pois o cliente pode precisar reenviar todo o estado sempre que interagir com o servidor. Para mitigar isso, os desenvolvedores podem empregar várias técnicas de otimização, como armazenar em cache dados comumente usados ​​ou utilizar redes de distribuição de conteúdo (CDNs).

No contexto da plataforma no-code AppMaster, a arquitetura sem estado desempenha um papel crucial ao permitir o rápido desenvolvimento e implantação de backend escalonável, web e aplicativos móveis. Com AppMaster, os clientes podem criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios, API REST e WSS Endpoints para seus aplicativos, que são gerados com tecnologias modernas e sem estado, como Go (Golang), Vue3, Kotlin e Jetpack Compose para Android, SwiftUI para iOS e conteinerização com Docker. Isso permite que clientes de todos os tamanhos criem e dimensionem rapidamente seus aplicativos para lidar com requisitos de carga crescentes e, ao mesmo tempo, minimizar custos e dívidas técnicas.

Por exemplo, imagine uma plataforma de comércio eletrônico sem estado construída com AppMaster. Quando um cliente adiciona um item ao carrinho de compras e posteriormente finaliza a compra, todo o estado do carrinho de compras deve ser enviado ao servidor para processamento. Em vez de armazenar o carrinho no servidor, o cliente mantém o estado do carrinho e o envia a cada solicitação. Se o sistema precisar ser dimensionado, mais instâncias de servidor poderão ser adicionadas para lidar com solicitações adicionais sem a necessidade de coordenar seus estados. Isso torna a plataforma de comércio eletrônico fácil de escalar, resiliente a falhas e prontamente adaptável a implantações baseadas em nuvem.

Concluindo, a arquitetura sem estado oferece uma maneira poderosa, flexível e escalável de projetar e desenvolver aplicações modernas. Ao eliminar a necessidade de gerenciamento de estado no servidor, os desenvolvedores podem criar sistemas menos complexos, mais resilientes e mais facilmente adaptáveis ​​a vários modelos de implantação, especialmente em ambientes baseados em nuvem. A plataforma no-code da AppMaster oferece suporte à arquitetura sem estado, permitindo que os clientes criem aplicativos escalonáveis ​​de forma rápida e eficaz para uma variedade de casos de uso.