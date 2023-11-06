في سياق قابلية التوسع، تشير البنية عديمة الحالة إلى نموذج تصميم برمجي لا تحتفظ فيه المكونات من جانب الخادم للنظام الموزع بمعلومات (حالة) خاصة بالعميل بين الطلبات الواردة من العملاء (مثل صفحات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول أو واجهة برمجة التطبيقات) العملاء). وبدلاً من ذلك، يتضمن كل طلب عميل جميع المعلومات اللازمة لمعالجة الطلب. من خلال اعتماد مبدأ التصميم هذا، يمكن للتطبيقات تحقيق قابلية التوسع الأفقي المحسنة، حيث أنها تمكنها من التعامل مع الحمل المتزايد للطلبات من المستخدمين عن طريق نشر المزيد من مثيلات مكونات النظام ببساطة دون الحاجة إلى إدارة مشاركة البيانات ذات الحالة عبر المثيلات.

الميزة الأساسية للبنية عديمة الحالة هي أنها تساعد في تبسيط التصميم العام للنظام، حيث لا يحتاج المطورون إلى القلق بشأن مزامنة البيانات ذات الحالة بين مثيلات الخادم المتعددة لضمان اتساق البيانات وتماسكها. يساعد هذا التبسيط في تقليل الحمل الزائد لإدارة البيانات المتعلقة بالجلسة، مما قد يؤدي إلى تحسينات في الأداء وتقليل استخدام الموارد على جانب الخادم.

ميزة أخرى هي أن الخدمات عديمة الجنسية أكثر مرونة في مواجهة الفشل. نظرًا لأن كل طلب يحتوي على جميع المعلومات الضرورية، يمكن للخادم عديم الحالة الاستجابة للطلبات حتى في حالة فشل الخوادم الأخرى. يتيح ذلك إمكانات محسنة لتجاوز الفشل، حيث يمكن للعملاء التبديل بشفافية إلى خوادم بديلة دون أي فقدان للوظائف أو البيانات.

تعتبر البنية عديمة الحالة ذات أهمية خاصة في تطوير التطبيقات المستندة إلى السحابة الحديثة اليوم، حيث يمكن نشر الخدمات عديمة الحالة بسهولة وتوسيع نطاقها على خدمات البنية التحتية السحابية، مثل منصات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes، أو منصات الحوسبة بدون خادم مثل AWS Lambda أو Google Cloud Functions. ومن خلال الاستفادة من قدرات هذه الأنظمة الأساسية لتلبية متطلبات التحميل المتزايدة، يمكن لمصممي الأنظمة التخلص من الكثير من التعقيدات التشغيلية المرتبطة بتوسيع نطاق التطبيقات ذات الحالة وإدارتها.

ومع ذلك، فإن العمارة عديمة الجنسية لا تخلو من التحديات. في بعض الحالات، قد يتطلب اعتماد نهج عديم الحالة تغييرات كبيرة في نموذج بيانات التطبيق، بالإضافة إلى إعادة التفكير في كيفية معالجة التطبيق للبيانات وتخزينها لضمان عدم الاحتفاظ بأي بيانات ذات حالة على جانب الخادم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي البنى عديمة الحالة أحيانًا إلى زيادة زمن الاستجابة لأنواع معينة من الطلبات، حيث قد يحتاج العميل إلى إعادة إرسال الحالة بأكملها في كل مرة يتفاعل فيها مع الخادم. وللتخفيف من ذلك، قد يستخدم المطورون تقنيات تحسين مختلفة، مثل التخزين المؤقت للبيانات شائعة الاستخدام أو استخدام شبكات توصيل المحتوى (CDN).

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب البنية عديمة الحالة دورًا حاسمًا في تمكين التطوير السريع ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتطوير. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال وREST API ونقاط نهاية WSS لتطبيقاتهم بشكل مرئي، والتي يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات حديثة عديمة الحالة مثل Go (Golang) وVue3 وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ iOS، والحاويات مع Docker. يتيح ذلك للعملاء من جميع الأحجام إنشاء تطبيقاتهم وتوسيع نطاقها بسرعة للتعامل مع متطلبات التحميل المتزايدة مع تقليل التكاليف والديون الفنية.

على سبيل المثال، تخيل منصة تجارة إلكترونية عديمة الحالة تم إنشاؤها باستخدام AppMaster. عندما يقوم العميل بإضافة عنصر إلى عربة التسوق الخاصة به ثم يقوم بالخروج لاحقًا، يجب إرسال حالة عربة التسوق بالكامل إلى الخادم للمعالجة. بدلاً من تخزين عربة التسوق على الخادم، يحتفظ العميل بحالة عربة التسوق ويرسلها مع كل طلب. إذا كان النظام بحاجة إلى التوسع، فيمكن إضافة المزيد من مثيلات الخادم للتعامل مع الطلبات الإضافية دون الحاجة إلى تنسيق حالاتها. وهذا يجعل منصة التجارة الإلكترونية سهلة التوسع ومرنة في مواجهة حالات الفشل وقابلة للتكيف بسهولة مع عمليات النشر المستندة إلى السحابة.

في الختام، توفر البنية عديمة الحالة طريقة قوية ومرنة وقابلة للتطوير لتصميم التطبيقات الحديثة وتطويرها. ومن خلال إزالة الحاجة إلى إدارة الحالة من جانب الخادم، يمكن للمطورين إنشاء أنظمة أقل تعقيدًا وأكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف بسهولة مع نماذج النشر المختلفة، خاصة في البيئات المستندة إلى السحابة. تدعم منصة AppMaster no-code البنية عديمة الحالة، مما يسمح للعملاء ببناء تطبيقات قابلة للتطوير بسرعة وفعالية لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.