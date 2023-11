Architektura bezpaństwowa

W kontekście skalowalności architektura bezstanowa odnosi się do paradygmatu projektowania oprogramowania, w którym komponenty systemu rozproszonego po stronie serwera nie przechowują informacji (stanu) specyficznych dla klienta pomiędzy żądaniami klientów (takimi jak strony internetowe, aplikacje mobilne lub API klienci). Zamiast tego każde żądanie klienta zawiera wszystkie informacje potrzebne do przetworzenia żądania. Przyjmując tę ​​zasadę projektowania, aplikacje mogą osiągnąć zwiększoną skalowalność poziomą, ponieważ umożliwia im obsługę rosnącego obciążenia żądań użytkowników poprzez proste wdrażanie większej liczby instancji komponentów systemu bez konieczności zarządzania udostępnianiem danych stanowych pomiędzy instancjami.

Podstawową zaletą architektury bezstanowej jest to, że pomaga uprościć ogólny projekt systemu, ponieważ programiści nie muszą się martwić synchronizacją danych stanowych pomiędzy wieloma instancjami serwerów, aby zapewnić spójność i spójność danych. To uproszczenie pomaga zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem danymi związanymi z sesją, co może prowadzić do poprawy wydajności i mniejszego wykorzystania zasobów po stronie serwera.

Kolejną zaletą jest to, że usługi bezstanowe są bardziej odporne na awarie. Ponieważ każde żądanie zawiera wszystkie niezbędne informacje, serwer bezstanowy może odpowiadać na żądania nawet w przypadku awarii innych serwerów. Umożliwia to ulepszone możliwości przełączania awaryjnego, ponieważ klienci mogą w przejrzysty sposób przełączać się na alternatywne serwery bez utraty funkcjonalności lub danych.

Architektura bezstanowa jest szczególnie istotna w dzisiejszym nowoczesnym tworzeniu aplikacji opartych na chmurze, gdzie usługi bezstanowe można łatwo wdrażać i skalować w usługach infrastruktury chmurowej, takich jak platformy do orkiestracji kontenerów, takie jak Kubernetes, lub bezserwerowe platformy obliczeniowe, takie jak AWS Lambda lub Google Cloud Functions. Wykorzystując możliwości tych platform w celu sprostania rosnącym wymaganiom w zakresie obciążenia, projektanci systemów mogą odciążyć znaczną część złożoności operacyjnej związanej ze skalowaniem i zarządzaniem aplikacjami stanowymi.

Jednak architektura bezpaństwowa nie jest pozbawiona wyzwań. W niektórych przypadkach przyjęcie podejścia bezstanowego może wymagać znacznych zmian w modelu danych aplikacji, a także ponownego przemyślenia sposobu, w jaki aplikacja przetwarza i przechowuje dane, aby mieć pewność, że po stronie serwera nie będą przechowywane żadne dane stanowe. Ponadto architektury bezstanowe mogą czasami powodować zwiększone opóźnienia w przypadku niektórych typów żądań, ponieważ może być konieczne ponowne wysłanie przez klienta całego stanu za każdym razem, gdy wchodzi w interakcję z serwerem. Aby temu zaradzić, programiści mogą zastosować różne techniki optymalizacji, takie jak buforowanie powszechnie używanych danych lub wykorzystanie sieci dostarczania treści (CDN).

W kontekście platformy no-code AppMaster architektura bezstanowa odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu szybkiego rozwoju i wdrażania skalowalnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki AppMaster klienci mogą wizualnie tworzyć modele danych, logikę biznesową, interfejs API REST i punkty końcowe WSS dla swoich aplikacji, które są generowane przy użyciu nowoczesnych technologii bezstanowych, takich jak Go (Golang), Vue3, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida, SwiftUI dla iOS i konteneryzacja za pomocą Dockera. Umożliwia to klientom dowolnej wielkości szybkie budowanie i skalowanie aplikacji w celu obsługi zwiększonych wymagań dotyczących obciążenia, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i długu technicznego.

Jako przykład wyobraźmy sobie bezstanową platformę e-commerce zbudowaną przy użyciu AppMaster. Kiedy klient dodaje przedmiot do koszyka, a następnie dokonuje transakcji, cały stan koszyka musi zostać przesłany do serwera w celu przetworzenia. Zamiast przechowywać koszyk na serwerze, klient utrzymuje stan koszyka i wysyła go przy każdym żądaniu. Jeśli system wymaga skalowania, można dodać więcej instancji serwerów w celu obsługi dodatkowych żądań bez konieczności koordynowania ich stanów. Dzięki temu platforma e-commerce jest łatwa w skalowaniu, odporna na awarie i łatwo dostosowuje się do wdrożeń opartych na chmurze.

Podsumowując, architektura bezstanowa oferuje potężny, elastyczny i skalowalny sposób projektowania i rozwijania nowoczesnych aplikacji. Eliminując potrzebę zarządzania stanem po stronie serwera, programiści mogą budować systemy, które są mniej złożone, bardziej odporne i łatwiejsze do dostosowania do różnych modeli wdrażania, szczególnie w środowiskach opartych na chmurze. Platforma AppMaster no-code obsługuje architekturę bezstanową, umożliwiając klientom szybkie i skuteczne tworzenie skalowalnych aplikacji do różnych zastosowań.