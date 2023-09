Dans le contexte de l'architecture des microservices, le modèle de disjoncteur est un modèle de conception qui permet aux appels de service d'échouer plus facilement et d'éviter les pannes de service en cascade, améliorant ainsi la tolérance aux pannes et la résilience globales du système. Selon une étude menée par Galen Hunt et d'autres collaborateurs de Microsoft Research, les architectures de microservices sont de plus en plus adoptées par les entreprises pour créer des applications distribuées évolutives, maintenables et hautement performantes. En tant qu'élément essentiel de ce paradigme de conception, le modèle de disjoncteur permet de maintenir la disponibilité des services, d'optimiser les performances et d'éviter les défaillances de réaction en chaîne en cas de problèmes temporaires ou de latence accrue dans un ou plusieurs services.

Le modèle de disjoncteur fonctionne de manière similaire à un véritable disjoncteur électrique. Il surveille les appels vers les services distants et détecte si le service cible connaît régulièrement des pannes, des délais d'attente ou des temps de réponse excessifs. Si un certain seuil configurable est atteint, le disjoncteur se déclenche, passant d'un état « Fermé » à un état « Ouvert » ou « Semi-ouvert ». Dans l'état « Ouvert », les appels de service ultérieurs ne sont pas autorisés et les clients reçoivent instantanément une exception ou une réponse de secours prédéfinie, plutôt que d'attendre l'expiration du délai d'attente d'un appel de service. Après une période prédéterminée, le disjoncteur passe à l'état « à moitié ouvert », permettant à un nombre limité de requêtes de sonder l'état du service. Si ces demandes aboutissent, le disjoncteur se réinitialise à l'état « Fermé », indiquant que le service a été rétabli.

L'utilisation de Circuit Breaker Pattern peut atténuer efficacement les risques associés aux services interdépendants au sein d'une architecture de microservices. Un système composé de nombreux microservices fonctionnant en tandem peut être confronté à des pannes de service en cascade dues à la latence du service ou à des exceptions non gérées dans un microservice se propageant aux autres. La mise en œuvre d'un disjoncteur peut aider à isoler ces problèmes et à empêcher leur propagation dans l'écosystème des microservices. De plus, dans la plate no-code d' AppMaster, le modèle de disjoncteur peut être intégré au backend du serveur, aux applications Web et mobiles du système, améliorant notamment la tolérance aux pannes, les performances et la maintenabilité de la solution.

Pour illustrer les avantages de l'intégration du modèle de disjoncteur dans une application créée à l'aide AppMaster, considérons une hypothétique plate-forme de commerce électronique. Dans cet exemple, la plateforme est composée de divers microservices, tels que la gestion client, le catalogue de produits, le traitement des commandes, le traitement des paiements et l'expédition. À mesure que le nombre d’utilisateurs simultanés augmente, la plateforme peut rencontrer des goulots d’étranglement en termes de performances ou une indisponibilité temporaire du service. Le modèle de disjoncteur peut aider à identifier et à gérer ces problèmes, garantissant ainsi une expérience utilisateur transparente.

Par exemple, si le microservice de traitement des paiements connaît une augmentation de la latence ou une indisponibilité temporaire, le disjoncteur de ce service se déclenche, empêchant ainsi les appels ultérieurs d'expirer et d'affecter d'autres services. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent recevoir un message d'invite indiquant un problème temporaire avec le service de paiement et suggérant d'autres méthodes de paiement. Le disjoncteur peut être configuré pour vérifier périodiquement l'état du service et, lorsque le service sera rétabli, il sera réinitialisé à l'état « Fermé », permettant aux utilisateurs de reprendre l'utilisation du service de traitement des paiements. Cette approche proactive réduit finalement l'impact des pannes de service et de la latence sur les utilisateurs finaux et les autres services dépendants de la plateforme.

En conclusion, le modèle de disjoncteur est un principe de conception essentiel dans l'architecture des microservices qui contribue à améliorer la tolérance aux pannes, la résilience et la stabilité globale des systèmes distribués. En incorporant ce modèle dans les applications backend de serveur, Web et mobiles créées à l'aide de la plate-forme no-code d' AppMaster, les développeurs ont la possibilité de créer des solutions logicielles plus fiables, plus performantes et plus maintenables. Étant donné que le modèle de disjoncteur gère efficacement les pannes de service et évite les interruptions de service en cascade au sein de l'écosystème des microservices, il permet aux entreprises d'offrir des expériences utilisateur transparentes et de gérer avec succès la croissance et l'évolutivité de leur système.