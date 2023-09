Wzór wyłącznika

W kontekście architektury mikrousług, wzorzec wyłącznika to wzorzec projektowy, który umożliwia bezpieczniejsze niepowodzenie wywołań usług i zapobiega kaskadowym awariom usług, zwiększając w ten sposób ogólną odporność na awarie i odporność systemu. Według badania przeprowadzonego przez Galena Hunta i inne osoby z Microsoft Research, firmy coraz częściej wykorzystują architektury mikrousług do tworzenia skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i wydajnych aplikacji rozproszonych. Jako kluczowy element tego paradygmatu projektowania, wzorzec wyłącznika pomaga utrzymać dostępność usług, optymalizować wydajność i unikać awarii w wyniku reakcji łańcuchowej w przypadku tymczasowych problemów lub zwiększonego opóźnienia w jednej lub większej liczbie usług.

Schemat wyłącznika automatycznego działa podobnie do rzeczywistego wyłącznika elektrycznego. Monitoruje wywołania usług zdalnych i wykrywa, czy w usłudze docelowej stale występują awarie, przekroczenia limitu czasu lub nadmierny czas reakcji. Jeśli zostanie osiągnięty określony konfigurowalny próg, wyłącznik wyłączy się, przechodząc ze stanu „Zamknięty” do stanu „Rozwarty” lub „Półotwarty”. W stanie „Otwarty” kolejne wywołania usług nie są dozwolone, a klienci natychmiast otrzymują predefiniowany wyjątek awaryjny lub odpowiedź, zamiast czekać na przekroczenie limitu czasu wywołania usługi. Po określonym czasie wyłącznik przełącza się w stan „półotwarty”, umożliwiając przesłanie ograniczonej liczby żądań w celu sprawdzenia stanu usługi. Jeśli te żądania powiodą się, wyłącznik zostanie zresetowany do stanu „Zamknięty”, co oznacza, że ​​usługa została przywrócona.

Zastosowanie wzorca wyłącznika może skutecznie ograniczyć ryzyko związane ze współzależnymi usługami w ramach architektury mikrousług. System złożony z wielu mikrousług pracujących w tandemie może napotkać kaskadowe awarie usług spowodowane opóźnieniami usług lub nieobsługiwanymi wyjątkami w jednej mikrousługie rozprzestrzeniającymi się na inne. Wdrożenie wyłącznika może pomóc w izolowaniu tych problemów i zapobieganiu ich rozprzestrzenianiu się w ekosystemie mikrousług. Co więcej, na platformie AppMaster, no-code, schemat Circuit Breaker Pattern można zintegrować z serwerem systemu, aplikacjami internetowymi i mobilnymi, co w szczególności zwiększa odporność na awarie, wydajność i łatwość konserwacji rozwiązania.

Aby zilustrować korzyści wynikające z włączenia wzorca wyłącznika do aplikacji zbudowanej przy użyciu AppMaster, rozważ hipotetyczną platformę e-commerce. W tym przykładzie platforma składa się z różnych mikrousług, takich jak zarządzanie klientami, katalog produktów, przetwarzanie zamówień, przetwarzanie płatności i wysyłka. W miarę wzrostu liczby jednoczesnych użytkowników platforma może napotkać wąskie gardła w wydajności lub tymczasową niedostępność usług. Wzorzec wyłącznika może pomóc w identyfikacji takich problemów i zarządzaniu nimi, zapewniając bezproblemową obsługę użytkownika.

Na przykład, jeśli mikrousługa przetwarzania płatności doświadczy zwiększonego opóźnienia lub tymczasowej niedostępności, wyłącznik automatyczny tej usługi zadziała, zapobiegając przekroczeniu limitu czasu kolejnych połączeń i wpływając na inne usługi. Zamiast tego użytkownicy mogą otrzymać monit wskazujący tymczasowy problem z usługą płatniczą i sugerujący alternatywne metody płatności. Wyłącznik automatyczny można skonfigurować tak, aby okresowo sprawdzał stan usługi, a gdy usługa zostanie przywrócona, zostanie zresetowany do stanu „Zamknięte”, umożliwiając użytkownikom wznowienie korzystania z usługi przetwarzania płatności. To proaktywne podejście ostatecznie zmniejsza wpływ awarii usług i opóźnień na użytkowników końcowych i inne usługi zależne w ramach platformy.

Podsumowując, wzorzec wyłącznika jest podstawową zasadą projektowania w architekturze mikrousług, która przyczynia się do poprawy odporności na awarie, odporności i ogólnej stabilności systemów rozproszonych. Włączając ten wzorzec do aplikacji serwerowych, internetowych i mobilnych zbudowanych przy użyciu platformy AppMaster no-code, programiści mają możliwość tworzenia bardziej niezawodnych, wydajnych i łatwiejszych w utrzymaniu rozwiązań programowych. Ponieważ wzorzec wyłącznika skutecznie radzi sobie z awariami usług i zapobiega kaskadowym zakłóceniom usług w ekosystemie mikrousług, umożliwia firmom zapewnianie bezproblemowych doświadczeń użytkowników oraz skuteczne zarządzanie rozwojem i skalowalnością systemu.