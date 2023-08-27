В контексте архитектуры микросервисов шаблон прерывателя цепи — это шаблон проектирования, который предоставляет средства для более корректного отказа вызовов служб и предотвращения каскадных сбоев служб, тем самым повышая общую отказоустойчивость и отказоустойчивость системы. Согласно исследованию, проведенному Галеном Хантом и другими сотрудниками Microsoft Research, микросервисные архитектуры все чаще используются предприятиями для создания масштабируемых, удобных в обслуживании и высокопроизводительных распределенных приложений. Являясь важнейшим строительным блоком этой парадигмы проектирования, шаблон автоматического выключателя помогает поддерживать доступность услуг, оптимизировать производительность и избегать сбоев цепной реакции в случае временных проблем или увеличения задержки в одной или нескольких службах.

Схема автоматического выключателя функционирует аналогично реальному электрическому выключателю. Он отслеживает вызовы к удаленным службам и определяет, постоянно ли целевая служба испытывает сбои, тайм-ауты или чрезмерное время ответа. При достижении определенного настраиваемого порога автоматический выключатель срабатывает, переходя из «закрытого» состояния в «разомкнутое» или «полуразомкнутое». В состоянии «Открыто» последующие вызовы службы не допускаются, и клиенты мгновенно получают предопределенное резервное исключение или ответ, не дожидаясь истечения времени ожидания вызова службы. По истечении заданного периода автоматический выключатель переключается в состояние «Полуразомкнуто», пропуская ограниченное количество запросов для проверки работоспособности службы. Если эти запросы успешны, автоматический выключатель сбрасывается в состояние «Закрыто», указывая, что служба восстановлена.

Использование шаблона автоматического выключателя может эффективно снизить риски, связанные с взаимозависимыми сервисами в архитектуре микросервисов. Система, состоящая из множества микросервисов, работающих в тандеме, может столкнуться с каскадными сбоями обслуживания из-за задержки обслуживания или необработанных исключений в одном микросервисе, распространяющихся на другие. Внедрение автоматического выключателя может помочь изолировать эти проблемы и предотвратить их распространение по экосистеме микросервисов. Кроме того, в платформе AppMaster no-code шаблон автоматического выключателя может быть интегрирован в серверную часть системы, веб-приложения и мобильные приложения, что заметно повышает отказоустойчивость, производительность и удобство обслуживания решения.

Чтобы проиллюстрировать преимущества включения шаблона автоматического выключателя в приложение, созданное с помощью AppMaster, рассмотрим гипотетическую платформу электронной коммерции. В этом примере платформа состоит из различных микросервисов, таких как управление клиентами, каталог продукции, обработка заказов, обработка платежей и доставка. По мере увеличения количества одновременных пользователей платформа может столкнуться с узкими местами в производительности или временной недоступностью услуг. Шаблон автоматического выключателя может помочь выявлять такие проблемы и устранять их, обеспечивая бесперебойную работу пользователей.

Например, если микросервис обработки платежей испытывает увеличение задержки или временную недоступность, автоматический выключатель для этого сервиса отключается, предотвращая истечение времени последующих вызовов и влияя на другие услуги. Вместо этого пользователи могут получить оперативное сообщение, указывающее на временную проблему с платежным сервисом и предлагающее альтернативные способы оплаты. Автоматический выключатель можно настроить на периодическую проверку работоспособности службы, а когда служба восстановится, она перейдет в состояние «Закрыто», что позволит пользователям возобновить использование службы обработки платежей. Такой упреждающий подход в конечном итоге снижает влияние сбоев и задержек служб на конечных пользователей и другие зависимые службы на платформе.

В заключение отметим, что шаблон автоматического выключателя — это важный принцип проектирования в архитектуре микросервисов, который способствует повышению отказоустойчивости, отказоустойчивости и общей стабильности распределенных систем. Включив этот шаблон в серверные, веб- и мобильные приложения, созданные с использованием платформы AppMaster no-code, разработчики получают возможность создавать более надежные, производительные и удобные в обслуживании программные решения. Поскольку шаблон автоматического выключателя эффективно обрабатывает сбои обслуживания и предотвращает каскадные сбои в обслуживании в экосистеме микросервисов, он позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойное взаимодействие с пользователем и успешно управлять ростом и масштабируемостью своей системы.