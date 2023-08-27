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Схема автоматического выключателя

27, авг. 2023

В контексте архитектуры микросервисов шаблон прерывателя цепи — это шаблон проектирования, который предоставляет средства для более корректного отказа вызовов служб и предотвращения каскадных сбоев служб, тем самым повышая общую отказоустойчивость и отказоустойчивость системы. Согласно исследованию, проведенному Галеном Хантом и другими сотрудниками Microsoft Research, микросервисные архитектуры все чаще используются предприятиями для создания масштабируемых, удобных в обслуживании и высокопроизводительных распределенных приложений. Являясь важнейшим строительным блоком этой парадигмы проектирования, шаблон автоматического выключателя помогает поддерживать доступность услуг, оптимизировать производительность и избегать сбоев цепной реакции в случае временных проблем или увеличения задержки в одной или нескольких службах.

Схема автоматического выключателя функционирует аналогично реальному электрическому выключателю. Он отслеживает вызовы к удаленным службам и определяет, постоянно ли целевая служба испытывает сбои, тайм-ауты или чрезмерное время ответа. При достижении определенного настраиваемого порога автоматический выключатель срабатывает, переходя из «закрытого» состояния в «разомкнутое» или «полуразомкнутое». В состоянии «Открыто» последующие вызовы службы не допускаются, и клиенты мгновенно получают предопределенное резервное исключение или ответ, не дожидаясь истечения времени ожидания вызова службы. По истечении заданного периода автоматический выключатель переключается в состояние «Полуразомкнуто», пропуская ограниченное количество запросов для проверки работоспособности службы. Если эти запросы успешны, автоматический выключатель сбрасывается в состояние «Закрыто», указывая, что служба восстановлена.

Использование шаблона автоматического выключателя может эффективно снизить риски, связанные с взаимозависимыми сервисами в архитектуре микросервисов. Система, состоящая из множества микросервисов, работающих в тандеме, может столкнуться с каскадными сбоями обслуживания из-за задержки обслуживания или необработанных исключений в одном микросервисе, распространяющихся на другие. Внедрение автоматического выключателя может помочь изолировать эти проблемы и предотвратить их распространение по экосистеме микросервисов. Кроме того, в платформе AppMaster no-code шаблон автоматического выключателя может быть интегрирован в серверную часть системы, веб-приложения и мобильные приложения, что заметно повышает отказоустойчивость, производительность и удобство обслуживания решения.

Чтобы проиллюстрировать преимущества включения шаблона автоматического выключателя в приложение, созданное с помощью AppMaster, рассмотрим гипотетическую платформу электронной коммерции. В этом примере платформа состоит из различных микросервисов, таких как управление клиентами, каталог продукции, обработка заказов, обработка платежей и доставка. По мере увеличения количества одновременных пользователей платформа может столкнуться с узкими местами в производительности или временной недоступностью услуг. Шаблон автоматического выключателя может помочь выявлять такие проблемы и устранять их, обеспечивая бесперебойную работу пользователей.

Например, если микросервис обработки платежей испытывает увеличение задержки или временную недоступность, автоматический выключатель для этого сервиса отключается, предотвращая истечение времени последующих вызовов и влияя на другие услуги. Вместо этого пользователи могут получить оперативное сообщение, указывающее на временную проблему с платежным сервисом и предлагающее альтернативные способы оплаты. Автоматический выключатель можно настроить на периодическую проверку работоспособности службы, а когда служба восстановится, она перейдет в состояние «Закрыто», что позволит пользователям возобновить использование службы обработки платежей. Такой упреждающий подход в конечном итоге снижает влияние сбоев и задержек служб на конечных пользователей и другие зависимые службы на платформе.

В заключение отметим, что шаблон автоматического выключателя — это важный принцип проектирования в архитектуре микросервисов, который способствует повышению отказоустойчивости, отказоустойчивости и общей стабильности распределенных систем. Включив этот шаблон в серверные, веб- и мобильные приложения, созданные с использованием платформы AppMaster no-code, разработчики получают возможность создавать более надежные, производительные и удобные в обслуживании программные решения. Поскольку шаблон автоматического выключателя эффективно обрабатывает сбои обслуживания и предотвращает каскадные сбои в обслуживании в экосистеме микросервисов, он позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойное взаимодействие с пользователем и успешно управлять ростом и масштабируемостью своей системы.

Изучите больше терминов:
Аварийное переключение микросервисов Ведение журнала микросервисов Декомпозиция микросервисов Идемпотентность микросервисов Избыточность микросервисов Инфраструктура микросервисов как код (IAC) Кэширование микросервисов Микросервисы, управляемые событиями Модульное тестирование микросервисов Развертывание микросервисов Схема автоматического выключателя Тестирование интеграции микросервисов Трансформация микросервисов Управление состоянием микросервисов Устойчивость микросервисов Шлюз микросервисов

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