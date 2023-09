W dziedzinie tworzenia i wdrażania oprogramowania ciągła integracja (CI) i ciągłe wdrażanie (CD) są uważane za podstawowe zasady umożliwiające wydajne i szybkie dostarczanie aplikacji. Zakres kodu CI/CD to istotny aspekt pomagający w pomiarze efektywności aplikacji i zapewnieniu jej niezawodności, wydajności i stabilności. W przypadku zastosowania na platformie no-code AppMaster pokrycie kodów CI/CD odgrywa kluczową rolę w pomyślnym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

Pokrycie kodu CI/CD w swojej istocie odnosi się do praktyki oceny i ilościowego określenia procentu kodu źródłowego wykonanego podczas fazy testów automatycznych w cyklu życia oprogramowania. Jest to niezbędny element identyfikujący nieprzetestowane lub niedostatecznie przetestowane fragmenty kodu, a następnie zapewniający niezawodność funkcjonalności aplikacji. Znaczenie skutecznego pokrycia kodu CI/CD polega na jego zdolności do zapewnienia utrzymania jakości kodu i ograniczenia potencjalnych defektów na początku procesu tworzenia oprogramowania, umożliwiając zespołom kontynuowanie iteracji przy minimalizacji długu technicznego.

Kluczowym elementem skutecznego pokrycia kodu CI/CD jest kompleksowy zestaw testów. Dzięki temu programiści mogą polegać na zestawie automatycznych testów w celu sprawdzenia, czy ich baza kodu działa zgodnie z oczekiwaniami, redukując potrzebę ręcznych testów i przyspieszając proces dostarczania. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez GitLab, 35% programistów wskazało lepsze pokrycie kodu jako jedno z głównych wyzwań stojących przed ciągłym wdrażaniem. Co więcej, badanie przeprowadzone przez Standish Group pokazuje, że projekty z niewystarczającym pokryciem kodu są dziesięciokrotnie bardziej narażone na ostateczną porażkę, co pokazuje znaczenie tego czynnika w zapewnianiu pomyślnych wyników.

Pokrycie kodów CI/CD można podzielić na wiele typów, w tym pokrycie wyciągów, pokrycie gałęzi, pokrycie warunków i pokrycie funkcji. Pokrycie instrukcji mierzy liczbę linii kodu wykonanych podczas testowania, natomiast pokrycie gałęzi skupia się na różnych gałęziach w ramach struktur kontrolnych, takich jak instrukcje if i pętle. Pokrycie warunków ocenia wszystkie możliwe kombinacje warunków w strukturach decyzyjnych, a pokrycie funkcji stara się określić, czy każda funkcja jest wywoływana podczas procesu testowania. Korzystanie z różnych typów wskaźników pokrycia zapewnia dokładną analizę i zmniejsza prawdopodobieństwo niewykrycia krytycznych wad.

W kontekście platformy AppMaster pokrycie kodów CI/CD jest uwzględniane w procesie rozwoju przy użyciu solidnego i dobrze udokumentowanego systemu testowania. Ponieważ AppMaster generuje aplikacje od podstaw podczas każdej zmiany planów, pozwala na bezproblemową integrację metod i wskaźników CI/CD Code Coverage, jeszcze bardziej promując wiarygodność platformy jako niezawodnego, skalowalnego i wydajnego rozwiązania do tworzenia oprogramowania.

Na przykład AppMaster generuje aplikacje za pomocą Golang dla aplikacji backendowych, frameworka Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI dla aplikacji mobilnych odpowiednio na Androida i iOS. Te różnorodne technologie są kompatybilne z różnymi narzędziami i frameworkami do pokrywania kodu, takimi jak między innymi wbudowany pakiet testowy Go dla aplikacji backendowych, narzędzia Jest i Vue Test Utils dla aplikacji internetowych oraz XCTest dla aplikacji na iOS.

Po zintegrowaniu z potokiem CI/CD obsługiwanym przez AppMaster te narzędzia do pokrycia kodu mogą zapewnić programistom szczegółowe raporty i wizualizacje dotyczące wykonywania kodu, oferując cenny wgląd w potencjalne słabe punkty i ulepszenia, które należy wprowadzić. Ciągłe monitorowanie, testowanie i przeglądanie kodu stają się istotną częścią cyklu życia oprogramowania, co z kolei zapewnia wyższy stopień niezawodności i wydajności wdrożonych aplikacji.

Podsumowując, pokrycie kodów CI/CD jest nieodzownym czynnikiem w dzisiejszym dynamicznym świecie tworzenia oprogramowania, napędzanym naciskiem na szybkie dostarczanie, skalowalność i ogólną jakość. W przypadku zastosowania w kontekście platformy no-code AppMaster znacznie usprawnia procesy tworzenia, testowania i wdrażania, wspierając oparte na danych i świadome podejście do tworzenia oprogramowania. Wykorzystując zaawansowane funkcje AppMaster i integrując metodologie CI/CD Code Coverage, firmy mogą przyspieszyć tworzenie aplikacji, poprawić wydajność i usprawnić przepływy pracy, co ostatecznie prowadzi do doskonałej obsługi użytkownika końcowego.