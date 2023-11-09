Sunucusuz bilgi işlem bağlamında bir API Ağ Geçidi, istemciler ve arka uç hizmetleri veya işlevleri arasındaki API isteklerinin akışının yönetilmesinde, kontrol edilmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynayan sunucusuz bir mimari bileşene karşılık gelir. Günümüzün modern uygulamaları ağırlıklı olarak çok sayıda farklı ve birbirine bağlı hizmeti içeren mikro hizmetler ve sunucusuz mimariler üzerine kuruludur. Bu hizmetler arasındaki iletişimi koordine etmek için geliştiricilerin, API isteklerini ve yanıtlarını ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli bir şekilde ele alacak sağlam ve etkili bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. API Ağ Geçitlerinin üstün olduğu nokta burasıdır.

API Ağ Geçitleri, adından da anlaşılacağı gibi, ön uç uygulamalarından gelen API çağrıları için giriş noktaları olarak hizmet eder ve bu istekleri uygun arka uç hizmetlerine yönlendirerek istemciler ve arka uç uygulamaları arasındaki iletişimi basitleştirir. API Ağ Geçitleri tarafından sağlanan temel işlevlerden bazıları şunlardır: istek yönlendirme, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, hız sınırlama, önbelleğe alma, günlüğe kaydetme ve izleme ile istek ve yanıt manipülasyonu. Geliştiricilerin dağıtılmış sistemlerdeki API'leri yönetmesine ve yönetmesine yardımcı olmada temel bir rol oynarlar ve aksi takdirde her bir arka uç hizmetinde uygulanması gerekecek olan işlevsel olmayan çeşitli gereksinimleri ortadan kaldırırlar.

API Ağ Geçitlerinin, konteyner ve sunucusuz uygulamalar kullanan kuruluşlar için performansı artırmada özellikle yararlı olduğu kanıtlanmıştır. O'Reilly Media tarafından yapılan bir ankete göre, büyük kuruluşların yaklaşık %85'i halihazırda API kullanıyor veya uygulamalarında API'leri uygulamayı planlıyor

Sunucusuz bilgi işlem paradigmasında API Ağ Geçitleri, geliştiricilerin uygulamaları için arka uç altyapısı görevi gören AWS Lambda, Azure Functions veya Google Cloud Functions gibi sistemlerle çalışmasına yardımcı olur. API'leri uygun ölçekte oluşturabilir, yönetebilir ve izleyebilir, böylece uygun maliyetli ve ölçeklenebilir çözümler sağlarken temel altyapıyı yönetme yükünü de en aza indirebilirler.

Sunucusuz bilgi işlemde API Ağ Geçidi kullanmanın temel avantajlarından biri sunduğu esneklik ve dağıtım kolaylığıdır. Geliştiriciler, arka uç altyapısı hakkında fazla endişelenmeden API'leri hızlı bir şekilde oluşturabilir ve dağıtabilir. Bu onların uygulama tasarımlarını hızla yinelemelerini ve değişen iş gereksinimlerine yanıt vermelerini mümkün kılar.

AppMaster, arka planda karmaşık görevleri yerine getirerek kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. Geliştiricilerin herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan uygulamalar tasarlamasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir drag-and-drop arayüzü içerir. Uygulama geliştirmeniz için AppMaster platformunu kullandığınızda, sunucusuz arka uç hizmetleriniz için otomatik olarak bir API Ağ Geçidi oluşturulur. Minimum çaba ve yapılandırmayla API Gateway'lerin sağladığı tüm avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Örneğin, kimlik doğrulama, sipariş işleme ve ödeme yönetimi gibi birden fazla hizmet gerektiren AppMaster tabanlı bir uygulamayı düşünelim. Sunucusuz mimaride bir API Ağ Geçidi kullanarak, ön uç uygulamaları ile arka uç hizmetleri arasında tek bir iletişim noktasını etkili bir şekilde koruyabilirsiniz. Bu, uygulama geliştirmeyi basitleştirerek hizmetler arasındaki iletişimi yönetmeyi, izlemeyi ve güvenli hale getirmeyi kolaylaştırır.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında API Ağ Geçidi kullanmanın bir diğer avantajı, tüm hizmetlerinizde kimlik doğrulama ve yetkilendirme ilkelerini zorunlu kılma yeteneğidir. Gelen isteklerin kimliğini doğrulamak ve belirli endpoints erişimi denetlemek için API Ağ Geçidini kullanabilirsiniz. Bu, uygulamanıza ve kaynaklarına yalnızca yetkili kullanıcılara erişim izni verilmesini sağlar.

API Ağ Geçitleri, kimlik doğrulamanın yanı sıra geliştiricilerin, sunucusuz uygulamaların kullanımını yönetmek için önemli bir özellik olan hız sınırlamayı uygulamasına olanak tanır. Hız sınırlama, bir kullanıcının belirli bir zaman dilimi içinde yapabileceği API çağrılarının sayısını kontrol ederek sistemin ağır yükler altında bile performanslı ve güvenli kalmasını sağlar. Bu, geliştiricilerin uygulama hizmetlerinin API isteklerindeki ani artış nedeniyle aşırı yüklenmesini önlemeleri gereken yüksek ölçekli uygulamalar için özellikle önemlidir.

Sonuç olarak API Ağ Geçitleri, modern uygulamaların geliştirilmesini ve yönetimini basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan kapsamlı bir işlevsellik paketi sağlayarak sunucusuz bilgi işlemde önemli bir rol oynamaktadır. Ön uç uygulamaları ile arka uç hizmetleri arasındaki tek iletişim noktası olarak hareket ederek geliştiricilerin, hizmetler arasında verimli ve güvenli iletişimi sağlarken iş mantığını yazmaya odaklanmasını sağlar. AppMaster ile API Ağ Geçitlerinin gücü yalnızca birkaç tıklama uzaktadır ve sunucusuz uygulamaları kolaylıkla hızlı bir şekilde prototiplemenize ve dağıtmanıza olanak tanır.