🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

CloudWatch

Kas 09, 2023

Sunucusuz bilişimin önemli bir bileşeni olan CloudWatch, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan kapsamlı bir izleme ve gözlemlenebilirlik hizmetidir. Geliştiricilerin ve yöneticilerin AWS kaynakları ve uygulamaları tarafından oluşturulan operasyonel veriler, ölçümler, günlükler ve olaylardan bilgi toplamasına, analiz etmesine ve içgörü elde etmesine olanak tanıdığından özellikle sunucusuz bilgi işlem bağlamında önemlidir.

Altyapı yönetimini soyutlamaya ve kod yazmaya odaklanmalarına olanak tanımaya odaklanması nedeniyle geliştiriciler arasında ilgi çeken bir paradigma olan sunucusuz bilgi işlem, genellikle çeşitli hizmetlerin birbirleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olma becerisine dayanır. Sunucusuz mimarileri kullanan kuruluşlar sürekli olarak daha kısa geliştirme döngüleri ve daha fazla çeviklik için baskı yaparken, etkili izleme, optimum performansın sağlanması, darboğazların belirlenmesi ve güvenlik risklerinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi açısından hayati önem taşıyor.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, CloudWatch ile kusursuz entegrasyon sunarak müşterilerin AppMaster ile oluşturulan uygulamaları için bu izleme hizmetinin tüm potansiyelinden yararlanmasına olanak tanır. Bu yetenek, AppMaster kullanıcılarının performans ve operasyonel sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilmesini, kesinti süresini en aza indirebilmesini ve uygulamaları için en iyi kullanıcı deneyimini elde edebilmesini sağlar.

CloudWatch, aşağıdakiler dahil olmak üzere modern, ölçeklenebilir uygulamalar için gerekli olan zengin izleme ve analiz işlevlerini sağlar:

  • Ölçüm Toplama: CloudWatch, AWS kaynakları ve uygulamaları için çeşitli performans ve operasyonel ölçümleri gerçek zamanlı olarak toplar, saklar ve izler. Bu ölçümler sistem düzeyinde (örn. CPU kullanımı, bellek kullanımı) veya uygulama geliştiricileri tarafından sağlanan özel ölçümler olabilir. Bu veriler, bilinçli karar almaya ve uygulamaların ve kaynakların proaktif optimizasyonuna yardımcı olan anlamlı öngörülerin ve uyarıların omurgasını oluşturur.
  • Günlük Yönetimi: CloudWatch, AWS kaynakları ve uygulamaları için merkezi günlük toplama, depolama ve analiz sunarak geliştiricilerin çeşitli hizmetlerdeki günlük verilerine kolayca erişmesine ve bunları analiz etmesine olanak tanır. Bu işlevsellik, hızlı hata ayıklama ve sorun gidermeye, güvenlik analizine ve uyumluluk denetimine olanak tanır.
  • Olaylar ve Alarmlar: CloudWatch, geliştiricilerin belirli ölçümlere bağlı özelleştirilmiş eşiklere dayalı olarak olay kuralları ve alarmlar ayarlamasına olanak tanır. Bu özellik, geliştiricilerin ve yöneticilerin, tanımlanan eşikler aşıldığında zamanında bildirim almasını sağlayarak, anında düzeltici eylemlerde bulunmalarına olanak tanır.
  • Kontrol Paneli ve Görselleştirme: CloudWatch, toplanan ölçümleri, günlükleri ve etkinlik verilerini görselleştirmek için özelleştirilebilir bir kontrol paneli sağlar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış birden fazla kontrol paneli oluşturarak uygulama performansını, kaynak kullanımını ve diğer önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.
  • Otomatik Ölçeklendirme Entegrasyonu: CloudWatch, AWS Otomatik Ölçeklendirme ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek geliştiricilerin CloudWatch tarafından toplanan ölçümlere dayalı dinamik ölçeklendirme politikaları oluşturmasına olanak tanır. Bu entegrasyon, uygulamaların talepteki değişikliklere yanıt olarak kaynaklarını otomatik olarak ölçeklendirmesini, kaynak kullanımını optimize etmesini ve maliyetleri en aza indirmesini sağlar.

CloudWatch, uygulamaların yalnızca gerektiğinde çalıştırılan geçici, olay odaklı bileşenler üzerine oluşturulduğu sunucusuz bilgi işlem bağlamında kritik bir rol oynar. Mikro hizmetlerin ve ayrıntılı, ayrıştırılmış mimari modellerin yükselişiyle birlikte uygulama performansı, kaynak tüketimi ve güvenliğe yönelik uçtan uca görünürlük ihtiyacı zorunlu hale geliyor ve CloudWatch gibi bir hizmet bu gözlemlenebilirliği geniş ölçekte sunuyor.

Sonuç olarak CloudWatch, AWS ortamlarında sunucusuz bilgi işlem için uygulama performansını, kaynak kullanımını ve güvenliği izlemek için gerekli olan kapsamlı bir izleme ve gözlemlenebilirlik hizmetidir. CloudWatch, AppMaster gibi platformlar kullanılarak oluşturulan AWS hizmetleri ve uygulamalarıyla yakından entegre olarak, sunucusuz uygulamalarını optimize etmek ve sürdürmek için gerçek zamanlı içgörülere, proaktif uyarılara ve kapsamlı analiz yeteneklerine ihtiyaç duyan geliştiriciler ve yöneticiler için güçlü bir çözüm sağlar. Geliştiriciler, CloudWatch'u AppMaster no-code uygulama geliştirme yetenekleriyle birlikte kullanarak mükemmel performans ve kullanıcı deneyimi sunan, aynı zamanda altyapı yönetimi genel giderlerini ve maliyetlerini en aza indiren güçlü sunucusuz uygulamalar oluşturabilir, izleyebilir ve ölçeklendirebilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Azure Zamanlayıcı Azure İşlevleri Bulut İşlevleri CloudFormasyonu CloudWatch Değişmez Altyapı Hizmet Olarak Arka Uç (BaaS) IAM Rolleri Kod Olarak Altyapı (IaC) Lambda Katmanları NoOps (İşlem Yok) Ortam Kurulumu Sunucusuz Bilgi İşlem Sunucusuz Veritabanı Sıcak Başlangıç Çıkış

İlgili Mesajlar

Alışveriş Sepetinden Dönüşüme: E-ticaret Uygulama Optimizasyon Stratejileri
date Kas 22, 2023 clock 8 Min
Alışveriş Sepetinden Dönüşüme: E-ticaret Uygulama Optimizasyon Stratejileri
Bu temel optimizasyon stratejileriyle e-ticaret uygulamanızın potansiyelini en üst düzeye çıkarın ve satışları artırın. Kullanıcı deneyimini, dönüşüm oranlarını iyileştirmeye ve müşteri bağlılığını artırmaya yönelik en iyi ipuçlarını keşfedin.
eCommerce App Builder Tips & Tricks
2023'te Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucuları Keşfedin
date Kas 22, 2023 clock 7 Min
2023'te Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucuları Keşfedin
2023'ün en iyi ücretsiz kodlamasız uygulama geliştiricilerini keşfedin, bunların temel özellikleri, karşılaştırmaları ve ihtiyaçlarınız için doğru kodsuz platformu nasıl seçeceğiniz hakkında bilgi edinin.
App Builder No-code Comparison
Uygulama Geliştirmenin Geleceği: Kodlamayan Uygulama Oluşturuculara İlişkin Bilgiler
date Kas 22, 2023 clock 7 Min
Uygulama Geliştirmenin Geleceği: Kodlamayan Uygulama Oluşturuculara İlişkin Bilgiler
Uygulamaların oluşturulma biçimini dönüştüren kodsuz platformlarla uygulama geliştirmenin geleceğini keşfedin. Avantajlarını ve AppMaster gibi kod gerektirmeyen geliştiricilerin devrime nasıl yön verdiğini keşfedin.
No-code App Builder
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin