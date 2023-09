Im Kontext der low-code Entwicklung beziehen sich „ Low-code Rollen und Verantwortlichkeiten“ auf die verschiedenen Rollen und Aufgaben, die mit der Implementierung und Verwaltung low-code Plattformen, -Tools und -Methoden sowie der Zusammenarbeit mit Teams zum Aufbau, zur Wartung und zum Aufbau von Low-Code verbunden sind. und Optimierung von Anwendungen in diesem Rahmen. Da Unternehmen low-code Tools wie AppMaster in ihre Anwendungsentwicklungsprozesse integrieren, ist es wichtig, die Rollen und Verantwortlichkeiten derjenigen zu klären, die auf diesen Plattformen arbeiten, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Low-code Rollen umfassen unterschiedliche Qualifikationsniveaus und Fachgebiete, von nicht-technischen Geschäftsanwendern (oft als „Bürgerentwickler“ bezeichnet) bis hin zu hochqualifizierten technischen Fachleuten. Zu diesen Rollen können gehören, sind aber nicht beschränkt auf:

Low-code -Anwendungsentwickler: Diese Fachleute sind für die Erstellung und Wartung von Anwendungen mithilfe von low-code Plattformen verantwortlich. Sie stellen die ordnungsgemäße Umsetzung von Geschäftslogik und -anforderungen mithilfe visueller Tools wie dem Business Process (BP) Designer von AppMaster sicher, um Datenmodelle, APIs und Benutzeroberflächen zu entwickeln. Im Allgemeinen verfügen low-code Anwendungsentwickler über mindestens ein grundlegendes Verständnis von Programmierkonzepten und können unabhängig oder in Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern arbeiten, um Projekte schneller und effizienter abzuschließen.

Lösungsarchitekten nutzen ihr fundiertes Wissen über die -Plattform, um die Gesamtarchitektur der Anwendung zu entwerfen, einschließlich Datenstrukturen, Integrationen und Sicherheitsanforderungen. Sie überwachen die Implementierung und stellen sicher, dass die Anwendung mit den technischen Standards und Geschäftszielen der Organisation übereinstimmt. Architekten erstellen außerdem Beschleuniger, wiederverwendbare Komponenten und Best Practices, die auf verschiedene Projekte innerhalb der Organisation angewendet werden können. Business-Analysten: Business-Analysten spielen eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung, Analyse und Dokumentation von Geschäftsanforderungen und -prozessen. Sie schließen die Lücke zwischen Geschäftsanwendern und low-code Entwicklern und stellen sicher, dass die entwickelte Anwendung auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist. Business-Analysten arbeiten auch mit verschiedenen Stakeholdern wie Produktbesitzern und Endbenutzern zusammen, um Feedback zu sammeln und die Anwendung entsprechend zu optimieren.

Produktbesitzer sind für die Definition der Roadmap und Vision der Anwendung verantwortlich. Sie priorisieren die Funktionen und Verbesserungen, die für den Erfolg der Anwendung erforderlich sind, und gleichen dabei die Anforderungen der Benutzer, technische Einschränkungen und Geschäftsziele aus. Produktbesitzer arbeiten eng mit Entwicklungsteams zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Vision genau in die Anwendung selbst umgesetzt wird. Systemadministratoren und DevOps-Ingenieure: Diese Fachleute spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung, Verwaltung und Optimierung der Infrastruktur, die low-code Anwendungen unterstützt. Sie sind für Aufgaben wie die Verwaltung von Datenbankverbindungen, die Konfiguration von Cloud-Diensten, die Überwachung der Leistung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Im Rahmen der AppMaster Plattform stellen diese Fachleute sicher, dass die Anwendungen effizient in der Cloud oder in lokalen Umgebungen bereitgestellt werden und dass die erforderlichen Skalierbarkeitsfunktionen für Anwendungsfälle mit hoher Auslastung vorhanden sind.

Durch die Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten in einem low-code Kontext können Unternehmen die funktionsübergreifende Zusammenarbeit erleichtern und Anwendungsentwicklungsprozesse optimieren. Low-code Plattformen wie AppMaster ermöglichen Entwicklern, Geschäftsanalysten und technisch nicht versierten Benutzern die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Umgebung und fördern so Innovation und Agilität in der Anwendungsentwicklungslandschaft. Letztendlich hilft dieser kollaborative Ansatz Unternehmen, schneller auf sich ändernde Marktdynamiken, Kundenanforderungen und Wettbewerbsdruck zu reagieren und gleichzeitig Kosteneffizienz und eine geringere technische Verschuldung zu gewährleisten.

Laut einer aktuellen Marktforschung von Forrester wird die low-code Branche von 2021 bis 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,2 % wachsen und einen Gesamtmarktwert von 187,0 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach agilen und kostengünstigen Anwendungsentwicklungslösungen in allen Branchen vorangetrieben. Daher müssen Unternehmen, die low-code Plattformen nutzen, low-code Rollen und Verantwortlichkeiten klar definieren und zuweisen, um das volle Potenzial dieser Tools auszuschöpfen und sich erfolgreich in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zurechtzufinden.