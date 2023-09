Role i obowiązki o niskim kodzie

W kontekście rozwoju low-code „role i obowiązki Low-code ” odnoszą się do różnych ról i zadań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem platformami, narzędziami i metodologiami low-code, a także współpracą z zespołami przy budowaniu, utrzymywaniu, i optymalizować aplikacje w tym ramach. Ponieważ organizacje włączają narzędzia low-code takie jak AppMaster, do swoich procesów tworzenia aplikacji, istotne jest wyjaśnienie ról i obowiązków osób pracujących na tych platformach, aby zapewnić wydajne działanie, a co za tym idzie, osiągnąć lepsze wyniki.

Role Low-code obejmują różne poziomy umiejętności i obszary specjalizacji, od nietechnicznych użytkowników biznesowych (często nazywanych „programistami obywatelskimi”) po wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych. Role te mogą obejmować między innymi:

Twórcy aplikacji Low-code : Ci specjaliści są odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie aplikacji przy użyciu platform low-code . Zapewniają prawidłową implementację logiki biznesowej i wymagań przy użyciu narzędzi wizualnych, takich jak Business Process Designer (BP) AppMaster , do opracowywania modeli danych, interfejsów API i interfejsów użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, programiści aplikacji low-code mają przynajmniej podstawową wiedzę na temat koncepcji programowania i mogą pracować niezależnie lub we współpracy z innymi programistami, aby szybciej i wydajniej realizować projekty.

Architekci rozwiązań: Architekci rozwiązań wykorzystują swoją dogłębną wiedzę na temat platformy low-code do projektowania ogólnej architektury aplikacji, w tym struktur danych, integracji i wymagań bezpieczeństwa. Nadzorują wdrożenie, upewniając się, że aplikacja jest zgodna ze standardami technicznymi organizacji i celami biznesowymi. Architekci tworzą także akceleratory, komponenty wielokrotnego użytku i najlepsze praktyki, które można zastosować w różnych projektach w organizacji.

Analitycy biznesowi: Analitycy biznesowi odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu, analizowaniu i dokumentowaniu wymagań i procesów biznesowych. Wypełniają lukę pomiędzy użytkownikami biznesowymi a programistami low-code , zapewniając, że opracowana aplikacja jest dostosowana do specyficznych potrzeb organizacji. Analitycy biznesowi współpracują także z różnymi zainteresowanymi stronami, takimi jak właściciele produktów i użytkownicy końcowi, aby zebrać opinie i odpowiednio zoptymalizować aplikację.

Właściciele produktu: Właściciele produktu są odpowiedzialni za zdefiniowanie planu działania i wizji aplikacji. Priorytetowo traktują funkcje i ulepszenia potrzebne do powodzenia aplikacji, równoważąc wymagania użytkowników, ograniczenia techniczne i cele biznesowe. Właściciele produktów ściśle współpracują z zespołami programistycznymi low-code aby mieć pewność, że ich wizja zostanie dokładnie przełożona na samą aplikację.

Administratorzy systemów i inżynierowie DevOps: Ci specjaliści odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu, zarządzaniu i optymalizowaniu infrastruktury obsługującej aplikacje wymagające low-code . Odpowiadają za takie zadania, jak zarządzanie połączeniami z bazami danych, konfigurowanie usług w chmurze, monitorowanie wydajności i utrzymywanie standardów bezpieczeństwa. W kontekście platformy AppMaster specjaliści ci dbają o efektywne wdrażanie aplikacji w środowiskach chmurowych lub lokalnych oraz o zapewnienie niezbędnych funkcji skalowalności w przypadku zastosowań o dużym obciążeniu.

Inżynierowie i testerzy ds. kontroli jakości: Inżynierowie i testerzy ds. zapewnienia jakości są odpowiedzialni za identyfikowanie, raportowanie i rozwiązywanie defektów w aplikacjach low-code . Zapewniają, że aplikacje spełniają wymagania użytkowników, oczekiwania wydajnościowe i są zgodne z ustalonymi standardami jakości. Korzystają z narzędzi do automatycznego testowania, ręcznych metod testowania i opinii użytkowników, aby stale oceniać i ulepszać jakość aplikacji.

Wyjaśniając role i obowiązki w kontekście low-code, organizacje mogą ułatwić współpracę międzyfunkcyjną i usprawnić procesy tworzenia aplikacji. Platformy Low-code takie jak AppMaster, umożliwiają programistom, analitykom biznesowym i użytkownikom nietechnicznym współpracę w ujednoliconym środowisku, wspierając innowacyjność i elastyczność w środowisku tworzenia aplikacji. Ostatecznie to oparte na współpracy podejście pomaga przedsiębiorstwom szybciej reagować na zmieniającą się dynamikę rynku, wymagania klientów i presję konkurencyjną, zapewniając jednocześnie opłacalność i zmniejszony dług techniczny.

Według ostatnich badań rynkowych przeprowadzonych przez firmę Forrester przewiduje się, że w latach 2021–2026 branża low-code będzie rosła według złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) wynoszącej 28,2%, osiągając łączną wartość rynkową wynoszącą 187,0 miliardów dolarów. Wzrost ten jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczne i opłacalne rozwiązania do tworzenia aplikacji w różnych branżach. W rezultacie organizacje korzystające z platform low-code muszą jasno zdefiniować i przypisać role i obowiązki low-code, aby wykorzystać pełny potencjał tych narzędzi i skutecznie poruszać się po szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym.