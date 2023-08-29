Düşük kodlu telafi paketleri

Low-code ücret paketleri low-code geliştirme ekosisteminde çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış ücret yapılarını ifade eder. AppMaster gibi Low-code geliştirme platformları, görsel programlama, drag-and-drop arayüzleri ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır, böylece yetenekli kodlayıcılara ve geleneksel programlama dillerine olan bağımlılığı azaltır. Sonuç olarak, low-code geliştirme, geliştiricilerin etkileşime girme ve ücret alma şeklini yeniden şekillendiriyor.

low-code geliştirmenin yükselişiyle birlikte, low-code geliştiricilere olan talep de istikrarlı bir şekilde artıyor ve bu durum low-code geliştirme, uygulama tasarımı ve dağıtımında çeşitli beceri gruplarını kapsayan yeni iş rolleri ve unvanlarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Geleneksel yazılım geliştirme genellikle ön uç, arka uç ve veritabanı mühendisleri gibi farklı alanlardaki geliştiricilerden oluşan bir ekibin bir uygulama oluşturmak için işbirliği yapmasını içerir. Ancak low-code geliştirme, görsel arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenleri aracılığıyla iş akışlarının kolaylaştırılmasına olanak tanır ve böylece yazılım geliştirme ekiplerinin dinamiklerini değiştirir.

low-code geliştirme ortamı geniş çapta benimsenip ilgi kazandıkça, low-code uzmanlara yönelik ücret paketleri de gelişiyor ve genellikle aşağıdaki özelliklerle karakterize ediliyor:

1. Rekabetçi Taban Maaşlar: Geleneksel yazılım geliştiricilere ödenen maaşlarla kıyaslandığında, low-code geliştiriciler aynı zamanda, öncelikle low-code endüstrinin hızla genişlemesinden kaynaklanan, rekabetçi temel maaşlara da hükmediyor. Forrester Research tarafından hazırlanan bir rapor low-code pazarın 2020'de 6,5 milyar dolardan 2024'e kadar 21,2 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor ve bu da vasıflı low-code profesyonellere olan ihtiyacın arttığını gösteriyor.

2. Beceriye Dayalı Ücret Yapıları: Ücretlendirmenin öncelikle deneyime ve programlama dili uzmanlığına dayandığı geleneksel yazılım geliştirmenin aksine, low-code ücretlendirme paketleri, belirli low-code platform ve araçları kullanma yeterliliğini vurgular. Örneğin, AppMaster gibi popüler ve güçlü bir platformdaki uzmanlık, kapsamlı özellik seti ile hitap edilebilecek uygulama ve endüstri yelpazesi göz önüne alındığında, büyük ihtimalle birinci sınıfa mal olacaktır.

3. Hızlı Teslimat ve Yüksek Performansa Yönelik Teşvikler: low-code geliştirme ekosisteminde, hızlandırılmış geliştirme döngülerine, minimum kesinti süresine ve düşük teknik borca ​​yapılan vurgu, genellikle bu istenen sonuçları elde eden geliştiriciler için teşviklere dönüşür. Bu teşvikler, zamanında teslimat ve başvuru performansı gibi temel performans göstergelerine bağlı olarak ikramiyeler, hisse senedi opsiyonları veya diğer parasal olmayan ödüller şeklinde olabilir.

4. İşlevler Arası Teşvikler ve İşbirliği: Geliştirici olmayanlar ile geleneksel yazılım geliştiriciler arasındaki boşluğu doldurma yeteneği nedeniyle, low-code geliştirme, farklı alanlardan personelin birlikte yakın bir şekilde çalıştığı bir ortamı teşvik eder. Low-code ücret paketleri, bilgi paylaşımını ve işlevler arası katkıları teşvik eden ve daha işbirlikçi bir çalışma ortamına yol açan işbirlikçi teşvikleri içerebilir.

5. Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: low-code platformlar ve araçlar gelişmeye devam ettikçe, geliştiricilerin yeni özellikler, en iyi uygulamalar ve entegrasyonlardan haberdar olmaları kritik önem taşıyor. Low-code ücret paketleri genellikle sürekli öğrenme, sertifikalar ve mesleki gelişime yönelik kaynakları ve desteği kapsar. Bu, geliştiricilerin becerilerini geliştirebilmelerini ve low-code endüstri ilerledikçe etkili bir şekilde katkıda bulunabilmelerini sağlar.

Sonuç olarak, low-code telafi paketleri, hızlı uygulama geliştirmeye, işlevler arası işbirliğine ve platforma özgü uzmanlığa artan vurguyla birlikte yazılım geliştirme ortamının değişen taleplerini yansıtıyor. AppMaster gibi platformlar, geliştiricilere uygulama geliştirmeyi hızlandırmak için kapsamlı bir araç seti sağlar ve sonuç olarak, bu tür araçlarda yeterliliği kanıtlanmış profesyoneller, günümüzün gelişen teknoloji ortamında benzersiz becerilerini, performanslarını ve uyarlanabilirliklerini tanıyan cazip ücret paketleri bekleyebilirler.