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Роли и обязанности с низким кодом

29, авг. 2023

В контексте разработки low-code «роли и обязанности Low-code » относятся к различным ролям и задачам, связанным с внедрением и управлением платформами, инструментами и методологиями low-code, а также сотрудничеством с командами для создания, поддержки, и оптимизировать приложения в рамках этой структуры. Поскольку организации включают в свои процессы разработки приложений инструменты low-code, такие как AppMaster, важно уточнить роли и обязанности тех, кто работает на этих платформах, чтобы обеспечить эффективную работу и, в свою очередь, достичь лучших результатов.

Роли Low-code охватывают различные уровни навыков и областей знаний: от нетехнических бизнес-пользователей (часто называемых «гражданскими разработчиками») до высококвалифицированных технических специалистов. Эти роли могут включать, помимо прочего:

  • Разработчики приложений Low-code. Эти специалисты отвечают за создание и поддержку приложений с использованием платформ low-code. Они обеспечивают правильную реализацию бизнес-логики и требований с помощью визуальных инструментов, таких как AppMaster Business Process (BP) Designer, для разработки моделей данных, API и пользовательских интерфейсов. Как правило, разработчики приложений low-code имеют хотя бы базовое понимание концепций программирования и могут работать независимо или в сотрудничестве с другими разработчиками для более быстрого и эффективного выполнения проектов.
  • Архитекторы решений. Архитекторы решений используют свои глубокие знания платформы low-code для разработки общей архитектуры приложения, включая структуры данных, интеграцию и требования безопасности. Они контролируют внедрение, следя за тем, чтобы приложение соответствовало техническим стандартам и бизнес-целям организации. Архитекторы также создают ускорители, повторно используемые компоненты и лучшие практики, которые можно применять в различных проектах внутри организации.
  • Бизнес-аналитики. Бизнес-аналитики играют решающую роль в выявлении, анализе и документировании бизнес-требований и процессов. Они устраняют разрыв между бизнес-пользователями и разработчиками low-code, гарантируя, что разработанное приложение будет адаптировано к конкретным потребностям организации. Бизнес-аналитики также сотрудничают с различными заинтересованными сторонами, такими как владельцы продуктов и конечные пользователи, чтобы собрать отзывы и соответствующим образом оптимизировать приложение.
  • Владельцы продукта. Владельцы продукта несут ответственность за определение плана и видения приложения. Они отдают приоритет функциям и улучшениям, необходимым для успеха приложения, балансируя требования пользователей, технические ограничения и бизнес-цели. Владельцы продуктов тесно сотрудничают с командами разработчиков low-code, чтобы обеспечить точное воплощение их видения в самом приложении.
  • Системные администраторы и инженеры DevOps. Эти специалисты играют жизненно важную роль в развертывании, управлении и оптимизации инфраструктуры, поддерживающей приложения low-code. Они отвечают за такие задачи, как управление подключениями к базе данных, настройку облачных сервисов, мониторинг производительности и поддержание стандартов безопасности. В контексте платформы AppMaster эти специалисты обеспечивают эффективное развертывание приложений в облачных или локальных средах, а также наличие необходимых функций масштабируемости для сценариев использования с высокой нагрузкой.
  • Инженеры по обеспечению качества и тестировщики. Инженеры по обеспечению качества и тестировщики отвечают за выявление, сообщение о дефектах и ​​устранение дефектов в приложениях low-code. Они гарантируют, что приложения соответствуют требованиям пользователей, ожиданиям по производительности и соответствуют установленным стандартам качества. Они используют инструменты автоматического тестирования, методы ручного тестирования и отзывы пользователей для постоянной оценки и улучшения качества приложения.

Разъясняя роли и обязанности в контексте low-code, организации могут облегчить межфункциональное сотрудничество и оптимизировать процессы разработки приложений. Платформы Low-code такие как AppMaster позволяют разработчикам, бизнес-аналитикам и нетехническим пользователям работать вместе в единой среде, способствуя инновациям и гибкости в сфере разработки приложений. В конечном итоге такой совместный подход помогает предприятиям быстрее реагировать на изменяющуюся динамику рынка, требования клиентов и давление конкуренции, обеспечивая при этом экономическую эффективность и сокращая технический долг.

Согласно недавнему исследованию рынка, проведенному Forrester, прогнозируется, что в период с 2021 по 2026 год индустрия low-code будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) 28,2%, достигнув общей рыночной стоимости в 187,0 миллиардов долларов США. Этот рост обусловлен растущим спросом на гибкие и экономичные решения для разработки приложений во всех отраслях. В результате организации, использующие платформы low-code, должны четко определить и распределить роли и обязанности low-code, чтобы использовать весь потенциал этих инструментов и успешно ориентироваться в быстро развивающемся цифровом ландшафте.

Изучите больше терминов:
База знаний Low-code Горячая линия помощи с низким кодом Заинтересованные стороны с низким уровнем кода Инфраструктура с низким кодом как услуга (IaaS) Истории успеха клиентов с низким кодом Компетентность в области low-code Компоновщик с минимальным кодом Круглые столы с низким кодом Программа чемпионов Low-code Простые чертежи Рекомендации по использованию low-code Роли и обязанности с низким кодом Семинары по низкому коду Слияния и поглощения с минимальным кодом Управление версиями с минимальным кодом Экосистема Low-code

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