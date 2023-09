Dans le contexte du développement low-code, les « rôles et responsabilités Low-code » font référence aux différents rôles et tâches impliqués dans la mise en œuvre et la gestion de plateformes, d'outils et de méthodologies low-code, ainsi que dans la collaboration avec des équipes pour construire, maintenir, et optimiser les applications dans ce cadre. Alors que les organisations intègrent des outils low-code comme AppMaster dans leurs processus de développement d'applications, il est essentiel de clarifier les rôles et les responsabilités de ceux qui travaillent sur ces plateformes pour garantir des opérations efficaces et, par conséquent, obtenir de meilleurs résultats.

Les rôles Low-code englobent différents niveaux de compétences et domaines d'expertise, depuis les utilisateurs professionnels non techniques (souvent appelés « développeurs citoyens ») jusqu'aux professionnels techniques hautement qualifiés. Ces rôles peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter :

Développeurs d'applications Low-code : ces professionnels sont responsables de la création et de la maintenance d'applications utilisant des plates-formes low-code . Ils assurent la bonne mise en œuvre de la logique métier et des exigences à l'aide d'outils visuels, tels que le concepteur de processus métier (BP) d' AppMaster , pour développer des modèles de données, des API et des interfaces utilisateur. En règle générale, les développeurs d'applications low-code ont au moins une compréhension de base des concepts de programmation et peuvent travailler de manière indépendante ou en collaboration avec d'autres développeurs pour mener à bien des projets plus rapidement et plus efficacement.

ces professionnels sont responsables de la création et de la maintenance d'applications utilisant des plates-formes . Ils assurent la bonne mise en œuvre de la logique métier et des exigences à l'aide d'outils visuels, tels que le concepteur de processus métier (BP) d' , pour développer des modèles de données, des API et des interfaces utilisateur. En règle générale, les développeurs d'applications ont au moins une compréhension de base des concepts de programmation et peuvent travailler de manière indépendante ou en collaboration avec d'autres développeurs pour mener à bien des projets plus rapidement et plus efficacement. Architectes de solutions : les architectes de solutions utilisent leur connaissance approfondie de la plate-forme low-code pour concevoir l'architecture globale de l'application, y compris les structures de données, les intégrations et les exigences de sécurité. Ils supervisent la mise en œuvre et s'assurent que l'application est conforme aux normes techniques et aux objectifs commerciaux de l'organisation. Les architectes créent également des accélérateurs, des composants réutilisables et des meilleures pratiques qui peuvent être appliqués à divers projets au sein de l'organisation.

les architectes de solutions utilisent leur connaissance approfondie de la plate-forme pour concevoir l'architecture globale de l'application, y compris les structures de données, les intégrations et les exigences de sécurité. Ils supervisent la mise en œuvre et s'assurent que l'application est conforme aux normes techniques et aux objectifs commerciaux de l'organisation. Les architectes créent également des accélérateurs, des composants réutilisables et des meilleures pratiques qui peuvent être appliqués à divers projets au sein de l'organisation. Analystes commerciaux : les analystes commerciaux jouent un rôle crucial dans l’identification, l’analyse et la documentation des exigences et des processus commerciaux. Ils comblent le fossé entre les utilisateurs professionnels et les développeurs low-code , garantissant que l'application développée est adaptée aux besoins spécifiques de l'organisation. Les analystes commerciaux collaborent également avec diverses parties prenantes, telles que les propriétaires de produits et les utilisateurs finaux, pour recueillir des commentaires et optimiser l'application en conséquence.

les analystes commerciaux jouent un rôle crucial dans l’identification, l’analyse et la documentation des exigences et des processus commerciaux. Ils comblent le fossé entre les utilisateurs professionnels et les développeurs , garantissant que l'application développée est adaptée aux besoins spécifiques de l'organisation. Les analystes commerciaux collaborent également avec diverses parties prenantes, telles que les propriétaires de produits et les utilisateurs finaux, pour recueillir des commentaires et optimiser l'application en conséquence. Product Owners : les Product Owners sont responsables de la définition de la feuille de route et de la vision de l'application. Ils donnent la priorité aux fonctionnalités et améliorations nécessaires au succès de l'application, en équilibrant les exigences des utilisateurs, les limitations techniques et les objectifs commerciaux. Les propriétaires de produits travaillent en étroite collaboration avec les équipes de développement low-code pour garantir que leur vision est fidèlement traduite dans l'application elle-même.

les Product Owners sont responsables de la définition de la feuille de route et de la vision de l'application. Ils donnent la priorité aux fonctionnalités et améliorations nécessaires au succès de l'application, en équilibrant les exigences des utilisateurs, les limitations techniques et les objectifs commerciaux. Les propriétaires de produits travaillent en étroite collaboration avec les équipes de développement pour garantir que leur vision est fidèlement traduite dans l'application elle-même. Administrateurs système et ingénieurs DevOps : ces professionnels jouent un rôle essentiel dans le déploiement, la gestion et l'optimisation de l'infrastructure qui prend en charge les applications low-code . Ils sont responsables de tâches telles que la gestion des connexions aux bases de données, la configuration des services cloud, la surveillance des performances et le maintien des normes de sécurité. Dans le contexte de la plateforme AppMaster , ces professionnels s'assurent que les applications sont déployées efficacement dans les environnements cloud ou sur site, et que les fonctionnalités d'évolutivité nécessaires sont en place pour les cas d'utilisation à forte charge.

ces professionnels jouent un rôle essentiel dans le déploiement, la gestion et l'optimisation de l'infrastructure qui prend en charge les applications . Ils sont responsables de tâches telles que la gestion des connexions aux bases de données, la configuration des services cloud, la surveillance des performances et le maintien des normes de sécurité. Dans le contexte de la plateforme , ces professionnels s'assurent que les applications sont déployées efficacement dans les environnements cloud ou sur site, et que les fonctionnalités d'évolutivité nécessaires sont en place pour les cas d'utilisation à forte charge. Ingénieurs et testeurs d'assurance qualité : les ingénieurs et testeurs d'assurance qualité sont chargés d'identifier, de signaler et de résoudre les défauts dans les applications low-code . Ils garantissent que les applications répondent aux exigences des utilisateurs, aux attentes en matière de performances et respectent les normes de qualité établies. Ils utilisent des outils de test automatisés, des méthodes de test manuelles et les commentaires des utilisateurs pour évaluer et améliorer en permanence la qualité de l'application.

En clarifiant les rôles et les responsabilités dans un contexte low-code, les organisations peuvent faciliter la collaboration interfonctionnelle et rationaliser les processus de développement d'applications. Les plateformes Low-code comme AppMaster permettent aux développeurs, aux analystes commerciaux et aux utilisateurs non techniques de travailler ensemble dans un environnement unifié, favorisant ainsi l'innovation et l'agilité dans le paysage du développement d'applications. En fin de compte, cette approche collaborative aide les entreprises à réagir plus rapidement à l'évolution de la dynamique du marché, aux demandes des clients et aux pressions concurrentielles, tout en garantissant la rentabilité et la réduction de la dette technique.

Selon une récente étude de marché réalisée par Forrester, l'industrie low-code devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,2 % entre 2021 et 2026, pour atteindre une valeur marchande totale de 187,0 milliards de dollars. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de solutions de développement d'applications agiles et rentables dans tous les secteurs. En conséquence, les organisations qui adoptent des plateformes low-code doivent clairement définir et attribuer des rôles et des responsabilités low-code pour exploiter tout le potentiel de ces outils et naviguer avec succès dans un paysage numérique en évolution rapide.