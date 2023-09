Funções e responsabilidades de baixo código

No contexto do desenvolvimento de low-code, "Funções e responsabilidades Low-code " refere-se às várias funções e tarefas envolvidas na implementação e gerenciamento de plataformas, ferramentas e metodologias low-code, bem como na colaboração com equipes para construir, manter, e otimizar aplicativos dentro desta estrutura. À medida que as organizações incorporam ferramentas low-code como AppMaster nos seus processos de desenvolvimento de aplicações, é essencial clarificar as funções e responsabilidades daqueles que trabalham nestas plataformas para garantir operações eficientes e, por sua vez, alcançar melhores resultados.

As funções Low-code abrangem vários níveis de habilidade e áreas de especialização, desde usuários empresariais não técnicos (muitas vezes chamados de “desenvolvedores cidadãos”) até profissionais técnicos altamente qualificados. Essas funções podem incluir, mas não estão limitadas a:

Desenvolvedores de aplicativos Low-code : Esses profissionais são responsáveis ​​por construir e manter aplicativos usando plataformas low-code . Eles garantem a implementação adequada da lógica e dos requisitos de negócios usando ferramentas baseadas em recursos visuais, como o Business Process (BP) Designer da AppMaster , para desenvolver modelos de dados, APIs e interfaces de usuário. Geralmente, os desenvolvedores de aplicações low-code têm pelo menos uma compreensão básica dos conceitos de programação e podem trabalhar de forma independente ou em colaboração com outros desenvolvedores para concluir projetos de forma mais rápida e eficiente.

Esses profissionais são responsáveis ​​por construir e manter aplicativos usando plataformas . Eles garantem a implementação adequada da lógica e dos requisitos de negócios usando ferramentas baseadas em recursos visuais, como o Business Process (BP) Designer da , para desenvolver modelos de dados, APIs e interfaces de usuário. Geralmente, os desenvolvedores de aplicações têm pelo menos uma compreensão básica dos conceitos de programação e podem trabalhar de forma independente ou em colaboração com outros desenvolvedores para concluir projetos de forma mais rápida e eficiente. Arquitetos de soluções: os arquitetos de soluções utilizam seu conhecimento profundo da plataforma low-code para projetar a arquitetura geral do aplicativo, incluindo estruturas de dados, integrações e requisitos de segurança. Eles supervisionam a implementação, garantindo que o aplicativo esteja alinhado aos padrões técnicos e aos objetivos de negócios da organização. Os arquitetos também criam aceleradores, componentes reutilizáveis ​​e práticas recomendadas que podem ser aplicadas em vários projetos da organização.

os arquitetos de soluções utilizam seu conhecimento profundo da plataforma para projetar a arquitetura geral do aplicativo, incluindo estruturas de dados, integrações e requisitos de segurança. Eles supervisionam a implementação, garantindo que o aplicativo esteja alinhado aos padrões técnicos e aos objetivos de negócios da organização. Os arquitetos também criam aceleradores, componentes reutilizáveis ​​e práticas recomendadas que podem ser aplicadas em vários projetos da organização. Analistas de negócios: Os analistas de negócios desempenham um papel crucial na identificação, análise e documentação de requisitos e processos de negócios. Eles preenchem a lacuna entre os usuários empresariais e os desenvolvedores low-code , garantindo que o aplicativo desenvolvido seja adaptado para atender às necessidades específicas da organização. Os analistas de negócios também colaboram com diversas partes interessadas, como proprietários de produtos e usuários finais, para coletar feedback e otimizar o aplicativo de acordo.

Os analistas de negócios desempenham um papel crucial na identificação, análise e documentação de requisitos e processos de negócios. Eles preenchem a lacuna entre os usuários empresariais e os desenvolvedores , garantindo que o aplicativo desenvolvido seja adaptado para atender às necessidades específicas da organização. Os analistas de negócios também colaboram com diversas partes interessadas, como proprietários de produtos e usuários finais, para coletar feedback e otimizar o aplicativo de acordo. Proprietários do produto: Os proprietários do produto são responsáveis ​​por definir o roteiro e a visão do aplicativo. Eles priorizam os recursos e melhorias necessárias para o sucesso da aplicação, equilibrando os requisitos dos usuários, as limitações técnicas e os objetivos de negócios. Os proprietários de produtos trabalham em estreita colaboração com as equipes de desenvolvimento low-code para garantir que sua visão seja traduzida com precisão no próprio aplicativo.

Os proprietários do produto são responsáveis ​​por definir o roteiro e a visão do aplicativo. Eles priorizam os recursos e melhorias necessárias para o sucesso da aplicação, equilibrando os requisitos dos usuários, as limitações técnicas e os objetivos de negócios. Os proprietários de produtos trabalham em estreita colaboração com as equipes de desenvolvimento para garantir que sua visão seja traduzida com precisão no próprio aplicativo. Administradores de sistema e engenheiros de DevOps: Esses profissionais desempenham um papel vital na implantação, gerenciamento e otimização da infraestrutura que oferece suporte a aplicativos low-code . Eles são responsáveis ​​por tarefas como gerenciamento de conexões de banco de dados, configuração de serviços em nuvem, monitoramento de desempenho e manutenção de padrões de segurança. No contexto da plataforma AppMaster , esses profissionais garantem que os aplicativos sejam implantados de forma eficiente na nuvem ou em ambientes locais e que os recursos de escalabilidade necessários estejam implementados para casos de uso de alta carga.

Esses profissionais desempenham um papel vital na implantação, gerenciamento e otimização da infraestrutura que oferece suporte a aplicativos . Eles são responsáveis ​​por tarefas como gerenciamento de conexões de banco de dados, configuração de serviços em nuvem, monitoramento de desempenho e manutenção de padrões de segurança. No contexto da plataforma , esses profissionais garantem que os aplicativos sejam implantados de forma eficiente na nuvem ou em ambientes locais e que os recursos de escalabilidade necessários estejam implementados para casos de uso de alta carga. Engenheiros e testadores de controle de qualidade: Engenheiros e testadores de garantia de qualidade são responsáveis ​​por identificar, relatar e resolver defeitos em aplicativos low-code . Eles garantem que os aplicativos atendam aos requisitos do usuário, às expectativas de desempenho e cumpram os padrões de qualidade estabelecidos. Eles usam ferramentas de teste automatizadas, métodos de teste manuais e feedback do usuário para avaliar e melhorar continuamente a qualidade do aplicativo.

Ao esclarecer as funções e responsabilidades em um contexto low-code, as organizações podem facilitar a colaboração multifuncional e agilizar os processos de desenvolvimento de aplicativos. Plataformas Low-code como AppMaster permitem que desenvolvedores, analistas de negócios e usuários não técnicos trabalhem juntos em um ambiente unificado, promovendo inovação e agilidade no cenário de desenvolvimento de aplicativos. Eventualmente, esta abordagem colaborativa ajuda as empresas a responder mais rapidamente às mudanças na dinâmica do mercado, às exigências dos clientes e às pressões competitivas, ao mesmo tempo que garante a rentabilidade e a redução da dívida técnica.

De acordo com uma recente pesquisa de mercado da Forrester, a indústria low-code deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28,2% de 2021 a 2026, atingindo um valor de mercado total de US$ 187,0 bilhões. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por soluções de desenvolvimento de aplicativos ágeis e econômicas em todos os setores. Como resultado, as organizações que adotam plataformas low-code devem definir e atribuir claramente funções e responsabilidades low-code para aproveitar todo o potencial destas ferramentas e navegar com sucesso no cenário digital em rápida evolução.