Een responsief webdesign past de website aan elke schermgrootte aan. Deze websiteontwerpen helpen gebruikers twee verschillende versies van hun site te onderhouden en zijn even gemakkelijk te gebruiken op mobiele apparaten zoals tablets en computers.

In tegenstelling tot responsieve webdesigns heeft het adaptieve ontwerp vaste lay-outs die kunnen worden aangepast aan specifieke schermformaten. Als gebruikers een adaptief webdesign hebben, moeten ze meerdere siteversies bouwen om de compatibiliteit van de verschillende apparaten te evenaren. Wilt u duidelijk het verschil tussen responsieve en adaptieve ontwerpen en welk ontwerp het beste is voor een betere gebruikerservaring? Wilt u de gebruikerservaring verbeteren door het juiste siteontwerp voor uw website te kiezen? Zo ja, dan zit u goed! Met de verscheidenheid aan mobiele apparaten ontwerpen websiteontwikkelaars en -ontwerpers graag meerdere weblayouts. Het ontwerpen van een flexibele site layout die schaalt met alle apparaten is een uitdaging. U vraagt zich misschien af hoe u uw site schaalbaar maakt voor alle apparaten? Het antwoord is dat beide ontwerpen aan uw ontwerpbehoeften kunnen voldoen, maar het vinden van de beste lay-out is een uitdaging. In dit artikel onthullen we het verschil tussen deze twee webdesigns en hoe ze de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Laten we dieper ingaan op de details:

Wat is het verschil tussen adaptief en responsief ontwerp?

Voordat we dieper ingaan op het verschil, zullen we eerst onderzoeken wat deze twee ontwerpen inhouden:

Responsieve webdesigns

Responsieve ontwerpen passen hun ontwerpelementen aan de schermbreedte aan. Deze webdesigns tonen de inhoud op basis van de schermruimte. Stel dat u een responsieve site opent in uw browser en vervolgens het browservenster verandert; de inhoud wordt automatisch aangepast aan het browserscherm. Evenzo passen responsieve websites zich automatisch aan op mobiele schermen.

Responsive design is gebruiksvriendelijk omdat gebruikers op mobiele apparaten dezelfde site kunnen openen als op de desktop. Voor een betere gebruikerservaring vereist responsive design de gedetailleerde vereisten van de site en de eindgebruikers.

Adaptief webdesign

Adaptief webdesign, ook bekend als de progressieve verbetering van een site, heeft meerdere vaste lay-outs. Deze webdesigns detecteren de schermruimte en selecteren de meest geschikte lay-out. Stel, u opent een browser op uw computer, de site selecteert de beste lay-out voor het computerscherm, en het aanpassen van de browser heeft niets te maken met het ontwerp van de site. Amazon, USA Today en Apple behoren tot de toporganisaties die gebruik maken van adaptief ontwerp. Deze organisaties kozen de verschillende lay-outs voor het scherm van de mobiele telefoon en de desktop, in plaats van ze aan te passen aan de schermgrootte.

Gewoonlijk bouwen adaptieve webdesigns zes webdesigns voor zes schermbreedtes:

320 Pixels

480 pixels

760 pixels

960 pixels

1200 pixels

1600 pixels

Verschil tussen responsieve en adaptieve webdesigns

Mensen zonder ervaring in webdesign denken dat beide webdesigns hetzelfde zijn. Maar er zijn factoren die het responsieve ontwerp anders maken dan het aanpasbare ontwerp.

Laten we dieper ingaan op deze factoren:

1. Flexibiliteit

Ontwikkelaars suggereren dat adaptief ontwerp minder flexibel is omdat een andere schermgrootte de lay-out van de site kan breken. U moet dus de oude lay-out aanpassen aan de nieuwe schermgrootte. Door de verschillen in schermgrootte vinden gebruikers deze ontwerpen niet flexibel genoeg om ze aan te passen aan de schermgrootte.

Een responsief ontwerp daarentegen is flexibel genoeg om de lay-out aan te passen, zelfs voor de nieuwe apparaten. Deze siteontwerpen ontwikkelen een enkele site-indeling voor alle apparaten en maken aanpassingen mogelijk voor de lagere en hogere schermresoluties. Een flexibele weblay-out zorgt voor een betere gebruikerservaring door het uniforme en naadloze ontwerp op alle apparaten.

2. SEO

Zoekmachine optimalisatie (SEO) is een andere factor die responsieve ontwerpen bruikbaarder maakt. Sites met responsieve ontwerpen hebben meer kans om te ranken in de zoekresultaten van Google. Na de SEO-update die mobielvriendelijke sites hoger rangschikte, raadde Google responsive webdesign aan om een betere ranking te krijgen. De reden is dat deze sites een betere gebruikerservaring bieden op alle apparaten. Aan de andere kant zijn adaptieve webdesigns moeilijk te ranken. Je moet dus een responsieve site bouwen als je de hoogste ranking in de zoekresultaten van Google wilt.

3. Controle

Responsieve websites bieden minder controle, maar zijn gemakkelijk voor de minder ervaren ontwikkelaars om een responsieve site te bouwen en te onderhouden. Dankzij Content Management Systemen (CMS) zoals WordPress, Joomla en Drupal die gratis ingebouwde templates bieden om een mobielvriendelijke site te ontwikkelen. Aan de andere kant vereisen adaptieve websites uitgebreide inspanningen van ervaren ontwerpers en hebben ze veel meer controle over de lay-out van een site. Bovendien zijn responsieve ontwerpen ook vloeiend, maar adaptieve webdesigns gebruiken een percentage voor een vloeiend gevoel bij het schalen. Deze percentages kunnen weer een sprong veroorzaken wanneer de schermgrootte verandert. Het percentage van een vloeiende lay-out bepaalt dat de site de schermgrootte voor elke gebruiker aanpast.

4. Lay-out

De lay-out voor een responsive website is afhankelijk van de schermgrootte van de gebruiker. De site past de weblay-out aan volgens de schermgrootte. De ontwikkelaars daarentegen passen de adaptieve lay-out aan door middel van back-end codering. Deze ontwerpen zijn dus niet aanpasbaar aan het browservenster. Deze ontwerpen produceren lay-outs voor alle apparaten. De server identificeert het apparaattype en reageert op het apparaat met de juiste lay-out.

5. Moeilijkheid

De meeste mensen beweren dat adaptieve ontwerpen moeilijker te ontwikkelen zijn vanwege de vele lay-outs voor verschillende apparaten. Door de uniformiteit en naadloosheid van responsieve ontwerpen voor alle apparaten is meer inspanning nodig om de front-end te bouwen. Bovendien vereisen responsieve ontwerpen meer aandacht voor CSS om de site volledig functioneel te maken op alle apparaten. Maar u kunt de ontwikkelingsoverhead verminderen met behulp van no-code app-bouwers zoals AppMaster.

6. Laadtijd

In de snelgroeiende digitale wereld wacht niemand graag op het laden van een site. Een snellere laadtijd maakt de gebruiker gelukkiger. Het optimaliseren van de laadtijd van uw web helpt de gebruikerservaring te verbeteren, de conversie te verhogen en de verkoop te stimuleren. Sites met een langzame laadtijd verhogen de bounce rate, en gebruikers zullen deze sites niet meer willen bezoeken. Adaptieve webdesigns laden sneller dan responsieve designs omdat ze de specifieke lay-out voor elk apparaat laden. Als een gebruiker bijvoorbeeld een adaptieve website laadt op een desktop, wordt de inhoud aangepast om sneller te laden voor het desktopscherm. Responsive design daarentegen past alle inhoud automatisch aan de schermgrootte aan. Nu zullen we de voor- en nadelen van beide webdesigns onthullen om uw keuze te vergemakkelijken. Laten we eens kijken:

Voordelen van responsieve ontwerpen

1. Naadloze gebruikerservaring

Responsive webdesigns zorgen voor een uniforme en naadloze gebruikerservaring op alle apparaten, zoals computers, mobiele telefoons, enz. Dit gevoel van uniformiteit en naadloosheid geeft een gevoel van saamhorigheid en vertrouwen, ook al openen gebruikers deze sites op verschillende apparaten. Dropbox, Dribble en GitHub zijn de beste voorbeelden van webapps die een naadloze gebruikerservaring bieden.

2. Betaalbaar

Betaalbaarheid is een belangrijk voordeel van responsieve websites, omdat ze geen andere lay-out vereisen voor mobiele sites. U kunt dus besparen op ontwikkelings- en onderhoudskosten voor het ontwerpen van een mobiele site. Het is natuurlijk betaalbaar en gemakkelijker om een enkele site te onderhouden in vergelijking met het onderhouden van aparte websites voor verschillende apparaten. Bovendien kunt u alle webinhoud op een gecentraliseerde server beheren. Het opvallende is dat het ontwerpen van een responsive site minder tijd kost en gemakkelijker te onderhouden is. Content updaten en overschakelen naar andere designs kost minder tijd. U kunt uw kostbare tijd dus investeren in het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

3. Automatisering

Responsive design is gemakkelijker te bouwen en kost minder tijd om te implementeren. Hoewel het beperkte controle biedt aan de gebruikers, is het nog steeds de meest geprefereerde methode om meer bezoekers aan te trekken. U kunt ook Content Management Systemen (CMS) zoals WordPress gebruiken om een responsieve site te bouwen zonder hulp van IT-professionals te zien.

4. Verbeter browser crawling en indexering

Site crawling en indexering helpen om de website te rangschikken in de zoekresultaten van Google. Een webcrawler zoals Googlebot crawlt alle links van webpagina's, gaat naar de volgende pagina, en eindigt wanneer er geen andere pagina meer achterblijft. Terwijl het indexeren van een site verwijst naar het opslaan en organiseren van de inhoud van de site. In het geval van responsive web crawlt een enkele webcrawler de totale pagina-inhoud in plaats van verschillende keren te crawlen om de inhoud van alle lay-outs te krijgen. Deze mobielvriendelijke sites verbeteren direct het crawlingproces en helpen zoekmachines indirect de webinhoud te indexeren.

5. SEO-vriendelijk

In 2012 ondersteunde Google de responsieve sites vanwege een betere gebruikerservaring op alle apparaten. Als gevolg van het toegenomen gebruik van mobiele telefoons, maken bedrijven een strategie om hoog te scoren op zoekmachines om de zichtbaarheid van hun bedrijf te vergroten voor meer groei. Gebruikers van mobiele telefoons maken overmatig gebruik van zoekmachines, dus het optimaliseren van uw website voor mobiele telefoons kan u helpen uw doelgroep sneller te bereiken. Bedrijven zouden dus een responsief ontwerp voor hun site moeten aannemen om een betere ranking in de zoekresultaten van Google te krijgen.

6. Uniformiteit

Responsive design geeft de inhoud weer volgens de schermruimte. Gebruikers krijgen toegang tot dezelfde inhoud, ongeacht vanaf welk apparaat ze de site bezoeken. Dit bevordert de uniformiteit tussen wat een site toont op een computer en wat hij toont op mobiele apparaten. Daarom is responsive design het meest populaire siteontwerp tot nu toe.

7. Weinig onderhoud

Aangezien de responsieve site op alle apparaten dezelfde inhoud toont, heeft hij na de implementatie geen onderhoud nodig. U kunt dus besparen op de tijd en het geld dat u besteedt aan het bijwerken van de site. In plaats van u te concentreren op het bijwerken, kunt u tijd besteden aan noodzakelijke taken zoals testen, marketing en het creëren van inhoud.

Nadelen van Responsive Web Designs

Elke ontwikkeling heeft zijn positieve en negatieve aspecten. Nadat we de voordelen van responsieve ontwerpen hebben doorgenomen, laten we eens kijken naar de nadelen van de keuze voor dit siteontwerp:

1. Langzamere prestaties

Een ander nadeel van een responsieve site is de trage laadtijd. Omdat responsive design dezelfde inhoud heeft voor alle apparaten, kost het laden van alle inhoud meer tijd. Zelfs als een gebruiker de mobiele versie van de site laadt, zal de desktopversie ook laden. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de gebruikers de website verlaat als deze niet binnen 3 seconden wordt geladen. De bounce rate voor mobiele sites neemt dus toe door hun tragere prestaties.

2. Niet volledig geoptimaliseerd

Responsive ontwerpen zijn niet volledig geoptimaliseerd volgens het type apparaat. Gebruikers krijgen toegang tot dezelfde inhoud op alle apparaten. Gebruikers kunnen het onaantrekkelijk vinden om op alle apparaten hetzelfde siteontwerp te zien.

3. Moeilijk om advertenties te integreren

Advertenties zijn geschikt voor alle schermformaten, en het kan lastiger zijn om ze te integreren met responsieve ontwerpen. De mobiele sites stromen over alle apparaten, en advertenties configureren mogelijk niet met alle apparaten.

4. Sommige functies opofferen

Gebruikers moeten veel offers brengen wanneer ze één ontwerp voor alle apparaten gebruiken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de leeservaring op de computer opofferen om de beschikbaarheid van alle functies en inhoud op mobiele apparaten te garanderen.

Voor- en nadelen van adaptieve ontwerpen

Nadat u de voor- en nadelen van adaptieve ontwerpen hebt doorgenomen, krijgt u een duidelijk beeld van de ontwerpkeuze voor uw site. Laten we dieper graven:

1. Sterk geoptimaliseerd

Adaptieve sites hebben verschillende lay-outs voor verschillende apparaten voor een betere gebruikerservaring. Op elk apparaat kunnen gebruikers een andere versie van de site ervaren. Deze webdesigns hebben aangepaste inhoud om zo goed mogelijk op het scherm te passen en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit webdesign richt zich op de locatie en netwerksnelheid van de gebruiker om de sterk geoptimaliseerde inhoud op het scherm weer te geven.

2. Sneller laden

Adaptief webdesign heeft meerdere lay-outs voor verschillende apparaten en toont de best passende inhoud voor een specifiek apparaat. Wanneer een gebruiker een site-URL op het apparaat invoert, laadt de server binnen enkele seconden de best passende lay-out. Deze ontwerpen tonen bijvoorbeeld alleen high-definition graphics voor schermen met een hoge resolutie. Dit webdesign laadt sneller dan mobielvriendelijke sites. Het sneller laden van een site resulteert in meer websiteverkeer.

3. Ondersteuning Monetisatie

Advertenties helpen de site-eigenaren om meer inkomsten en mogelijkheden om te verdienen te genereren. Adaptieve webdesigns ondersteunen advertentie-optimalisatie door hun specifieke lay-out voor verschillende apparaten. Als u een adaptief ontwerp voor uw site hebt, is de kans groter dat u advertenties te gelde kunt maken zonder de grootteverhouding van afbeeldingen of banners te veranderen. Tegenwoordig optimaliseren ontwerpers graag advertenties op mobielvriendelijke sites. Ze passen bijvoorbeeld de banner-grootteverhouding aan van 728x90 naar 468×90 voor de aanpassing op het kleine scherm. Maar adaptieve sites gebruiken de gegevens van gebruikers om de advertenties optie te optimaliseren.

4. Herbruikbare bestaande websites

Sommige websites zijn ontwikkeld met behulp van verouderde traditionele coderingstechnologie en hebben geen compatibiliteit met moderne coderingstechnieken. Adaptieve webdesigns hebben verschillende lay-outs voor verschillende apparaten. Als u iets wilt bijwerken, zal de adaptieve site het bijwerken automatisch omarmen zonder dat hercodering en teruggaan op het bord nodig is.

Nadelen van adaptief webdesign

Na het doornemen van de voordelen van adaptief webdesign is het cruciaal om de nadelen ervan te bekijken voordat u een ontwerpkeuze maakt. Laten we beginnen:

1. Vergt veel inspanning

Adaptief webdesign biedt verschillende lay-outs voor verschillende apparaten, dus ontwikkelaars moeten veel moeite doen om deze ontwerpen te bouwen. Er zijn verschillende technische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de ontwikkeling.

2. Veel onderhoud nodig

Omdat adaptieve webdesigns verschillende lay-outs hebben voor verschillende sites, moet elke lay-out apart worden bijgewerkt na de implementatie. Laten we zeggen dat u site-indelingen hebt ontworpen voor zes schermbreedtes, waaronder 320, 480, 760, 960, 1200 en 1600 pixels. Het onderhoud van de site zal dus veel tijd en energie vergen van de ontwerpers. Naast inspanningen vergt het onderhoud ook extra geld van de site-eigenaren.

3. Duur

Voor de ontwikkeling en het onderhoud van adaptief webdesign is een team van ontwikkelaars en ontwerpers nodig. Dus, het inhuren van meer teamleden zal meer toevoegen aan uw budget om te gaan met de complexiteit van het ontwerp en het onderhoud.

4. Moeilijkheid in Link Building

Aangezien adaptieve webdesigns meer dan één versie van de sites hebben, wordt linkbuilding moeilijk. Om dit linkprobleem aan te pakken, moet u redirects bouwen voor een betere gebruikerservaring. Een redirect-knop zal gebruikers helpen om toegang te krijgen tot de site voor mobiele telefoons.

Het is dus duidelijk dat adaptief webdesign duurder is dan responsief webdesign. Bent u nog steeds in de war over het kiezen van een webdesign voor uw site? Zo ja, dan sommen we nog enkele andere factoren op om uw beslissing te vergemakkelijken. De belangrijkste factor die u kan helpen het beste ontwerp voor uw site te kiezen, is het specificeren van uw doelgroep. Zodra u hebt vastgesteld wie ze zijn, wat ze willen zien en welke apparaten ze gebruiken om toegang te krijgen tot de site, bepaalt u welke ontwerpoptie u wilt kiezen. Naast de doelgroep kunt u nog andere factoren volgen bij het kiezen van een webdesign. Laten we eens kijken naar de andere factoren die u kunnen helpen bij het kiezen van een ontwerp:

Wanneer kiezen voor responsive design?

Er zijn de volgende scenario's waarin u kunt kiezen voor responsive webdesigns:

Als u een klein of middelgroot bedrijf runt, is responsive webdesign de beste optie voor u. Bovendien kunt u uw bestaande site updaten met behulp van responsive webdesign.

Als u hebt besloten een nieuw bedrijf te starten, kunt u met een responsief ontwerp een gloednieuwe site voor uw startup ontwerpen.

Als u een op diensten gebaseerde industrie runt, zoals softwareontwikkeling, raden wij u aan een responsief ontwerp voor uw site te kiezen. De reden hiervoor is dat dienstverlenende bedrijven zich richten op een groot deel van de massa die mobiele apparaten gebruikt.

U kunt een responsief ontwerp voor uw site kiezen als u krap bij kas zit, maar wel een betere positie in de Google SERP-resultaten wilt.

Wanneer kiezen voor een adaptief ontwerp?

U kunt besluiten om het adaptieve webdesign te gebruiken in de volgende scenario's:

Als uw bedrijf een complexe website heeft, is een adaptief ontwerp de beste optie om de mobiele versie van de site te ondersteunen.

Als u sneller wilt laden en betere prestaties wilt voor een betere gebruikerservaring, raden wij u aan een adaptief webdesign te kiezen voor uw site.

Als u een gerichte ervaring wilt bieden op basis van de locatie en netwerkverbinding van gebruikers, raden wij u aan een adaptief webdesign te gebruiken voor uw site.

Adaptief ontwerp is ook een geschikte ontwerpoptie als u meer controle wilt over uw site en wilt controleren hoe deze de gebruikers op meerdere apparaten bereikt.

Laatste gedachten

We hopen dat het u duidelijk is dat er twee ontwerpversies van een website zijn. De eerste versie is een mobiele versie ontworpen voor mobiele telefoons en tablets. De tweede versie is een desktopversie voor pc's en laptops. Zodra een gebruiker de inhoud van de site opvraagt, detecteert de server het apparaat en kiest de lay-out van de site op basis van de schermgrootte.

Na het doornemen van de gedetailleerde verschillen tussen adaptieve en responsieve webdesigns, weet u de waarde van het kiezen van het juiste ontwerp voor uw site. De juiste keuze zal de gebruikerservaring verbeteren en bezoekers omzetten in winstgevende entiteiten. Daarom moet u uw zakelijke behoeften en doelgroep specificeren voordat u een ontwerp voor uw site kiest.

Na het kiezen van een websiteontwerp raden wij u aan AppMaster te proberen om een beheerderspaneel voor uw website te bouwen in plaats van een team van ontwikkelaars in te huren. Met deze no-code tool kunt u de ontwikkeling van uw site in een week afronden. Het mooie van het gebruik van dit no-code platform is dat het documentatie en broncode biedt zoals de ontwikkelaars dat doen in de traditionele ontwikkelingsaanpak. U kunt deze back-end codering ook gebruiken als u deze AppMaster niet meer gebruikt. Het biedt betere, snellere en goedkopere bedrijfsoplossingen dan andere ontwikkelingsopties. Zodra het bouwen van de site voltooid is, zal het succes van uw site afhangen van de marketingstrategie die u plant om meer klanten te bereiken en meer inkomsten te genereren. U moet dus een webdesign kiezen dat uw marketingstrategie ondersteunt en dat uw bedrijf onderscheidt in de digitale wereld.