Un design web responsive ajuste le site web à n'importe quelle taille d'écran. Ces conceptions de sites Web aident les utilisateurs à conserver deux versions différentes de leur site et sont aussi faciles à utiliser sur les appareils mobiles comme les tablettes et les ordinateurs.

Contrairement aux conceptions web réactives, la conception adaptative a des mises en page fixes adaptables à des tailles d'écran spécifiques. Si les utilisateurs disposent d'un design web adaptatif, ils doivent construire plusieurs versions du site pour correspondre à la compatibilité des différents appareils. Vous voulez connaître la différence entre les conceptions réactives et adaptatives et savoir quelle est la meilleure conception pour une meilleure expérience utilisateur ? Voulez-vous améliorer l'expérience des utilisateurs en choisissant le bon design pour votre site Web ? Si oui, vous êtes dans un endroit sûr ! Avec la variété des appareils mobiles, les développeurs et les concepteurs de sites Web sont désireux de concevoir de multiples mises en page Web. Concevoir une mise en page de site flexible qui s'adapte à tous les appareils est un défi. Vous vous demandez peut-être comment rendre votre site évolutif pour tous les appareils ? Alors, la réponse est que les deux conceptions peuvent répondre à vos besoins de conception, mais trouver la meilleure mise en page est un défi. Dans cet article, nous allons dévoiler la différence entre ces deux conceptions web et comment elles peuvent améliorer l'expérience utilisateur. Entrons dans les détails :

Quelle est la différence entre le design adaptatif et le design réactif ?

Avant de creuser la différence, explorons ce que sont ces deux conceptions :

Conception Web réactive

Les conceptions réactives adaptent leurs éléments de conception à la largeur de l'écran. Ces conceptions Web affichent le contenu en fonction de l'espace de l'écran. Imaginons que vous ouvriez un site réactif sur votre navigateur, puis que vous changiez la fenêtre du navigateur ; le contenu s'adaptera automatiquement à l'écran du navigateur. De même, les sites web réactifs s'adaptent automatiquement aux écrans mobiles.

Le responsive design est convivial car les utilisateurs peuvent accéder au même site sur les appareils mobiles que sur le bureau. Pour une meilleure expérience utilisateur, le responsive design requiert les exigences détaillées du site et des utilisateurs finaux.

Conception Web adaptative

Le web design adaptatif, également connu sous le nom d'amélioration progressive d'un site, comporte plusieurs mises en page fixes. Ces conceptions web détectent l'espace de l'écran et sélectionnent la mise en page la plus appropriée. Imaginons que vous ouvriez un navigateur sur votre ordinateur, le site sélectionne la meilleure mise en page pour l'écran de l'ordinateur et le redimensionnement du navigateur n'a rien à voir avec la conception du site. Amazon, USA Today et Apple sont parmi les principales organisations qui utilisent la conception adaptative. Ces organisations ont choisi des mises en page différentes pour l'écran du téléphone portable et les écrans de bureau plutôt que de les ajuster en fonction de la taille de l'écran.

En général, les conceptions Web adaptatives créent six conceptions Web pour six largeurs d'écran :

320 pixels

480 pixels

760 pixels

960 pixels

1200 pixels

1600 pixels

Différence entre les conceptions Web réactives et adaptatives

Les personnes sans expérience dans la conception de sites Web pensent que les deux conceptions de sites Web sont les mêmes. Mais il y a des facteurs qui rendent le responsive design différent du design adaptable.

Creusons plus profondément dans ces facteurs :

1. Flexibilité

Les développeurs suggèrent que le design adaptatif est moins flexible car une taille d'écran différente peut casser la mise en page du site. Vous devrez donc personnaliser l'ancienne mise en page en fonction de la nouvelle taille d'écran. En raison des variations de taille d'écran, les utilisateurs ne trouvent pas ces conceptions suffisamment flexibles pour les ajuster en fonction de la taille de l'écran.

En revanche, un design réactif est suffisamment souple pour adapter la mise en page même aux nouveaux appareils. Ces conceptions de site développent une mise en page unique pour tous les appareils et permettent des ajustements pour les résolutions d'écran inférieures et supérieures. Une mise en page web flexible offre une meilleure expérience utilisateur grâce à une conception uniforme et transparente sur tous les appareils.

2. RÉFÉRENCEMENT

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est un autre facteur qui rend les conceptions réactives plus utilisables. Les sites dotés d'un design réactif sont plus susceptibles d'être classés dans les résultats de recherche de Google. Après la mise à jour du référencement qui a permis de mieux classer les sites adaptés aux mobiles, Google a recommandé le responsive web design pour obtenir un meilleur classement. La raison en est que ces sites offrent une meilleure expérience utilisateur sur tous les appareils. D'un autre côté, les sites Web adaptatifs sont difficiles à classer. Vous devez donc construire un site réactif si vous voulez obtenir le meilleur classement dans les résultats de recherche de Google.

3. Contrôle

Les sites Web réactifs offrent moins de contrôle, mais il est facile pour les développeurs moins expérimentés de construire et de maintenir un site réactif. Grâce aux systèmes de gestion de contenu (CMS) tels que WordPress, Joomla et Drupal, qui proposent des modèles intégrés gratuits pour développer un site adapté aux mobiles. D'un autre côté, les sites adaptatifs nécessitent des efforts considérables de la part de concepteurs expérimentés et ont beaucoup plus de contrôle sur la mise en page d'un site. En outre, les conceptions réactives sont également fluides, mais les conceptions Web adaptatives utilisent un pourcentage pour la sensation de fluidité lors de la mise à l'échelle. Ces pourcentages peuvent à nouveau provoquer un saut lorsque la taille de l'écran change. Le pourcentage d'une mise en page fluide détermine que le site ajustera la taille de l'écran pour chaque utilisateur.

4. Mise en page

La mise en page d'un site Web réactif dépend de la taille de l'écran de l'utilisateur. Le site ajuste la mise en page web en fonction de la taille de l'écran. En revanche, les développeurs ajustent la mise en page adaptative par un codage en arrière-plan. Par conséquent, ces conceptions ne sont pas ajustables en fonction de la fenêtre du navigateur. Ces conceptions produisent des mises en page pour tous les appareils. Le serveur identifie le type d'appareil et répond à l'appareil avec la mise en page appropriée.

5. Difficulté

La plupart des gens affirment que les conceptions adaptatives sont plus difficiles à développer en raison des multiples mises en page pour différents appareils. En raison de l'uniformité et de l'homogénéité des conceptions réactives sur tous les appareils, il faut plus d'efforts pour construire le front-end. En outre, les conceptions réactives exigent une plus grande attention au CSS pour rendre le site entièrement fonctionnel sur tous les appareils. Mais vous pouvez réduire les frais de développement en utilisant des créateurs d'applications sans code comme AppMaster.

6. Temps de chargement

Dans un monde numérique en pleine expansion, personne n'aime attendre le chargement d'un site. Un temps de chargement plus rapide rend l'utilisateur plus heureux. L'optimisation du temps de chargement de votre site Web permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, d'augmenter le taux de conversion et de stimuler les ventes. Les sites dont le chargement est lent augmentent le taux de rebond, et les utilisateurs n'aiment plus visiter ces sites. Les conceptions web adaptatives se chargent plus rapidement que les conceptions réactives car elles chargent la mise en page spécifique à chaque appareil. Par exemple, si un utilisateur charge un site web adaptatif sur un ordinateur de bureau, le contenu s'ajustera pour se charger plus rapidement sur l'écran du bureau. En revanche, le responsive design ajuste automatiquement tout le contenu pour l'adapter à la taille de l'écran. Nous allons maintenant dévoiler les avantages et les inconvénients de ces deux conceptions de sites Web afin de faciliter votre choix. Voyons cela de plus près :

Avantages des conceptions réactives

1. Une expérience utilisateur sans faille

Les conceptions web réactives offrent une expérience utilisateur uniforme et transparente sur tous les appareils tels que les ordinateurs, les mobiles, etc. Ce sentiment d'uniformité et de continuité inculque un sentiment d'appartenance et de confiance, même si les utilisateurs accèdent à ces sites sur différents appareils. Dropbox, Dribble et GitHub sont les meilleurs exemples d'applications web qui offrent une expérience utilisateur transparente.

2. Abordable

Le caractère abordable est un avantage important des sites Web réactifs, car ils ne nécessitent aucune autre mise en page pour les sites mobiles. Ainsi, vous pouvez économiser sur les coûts de développement et de maintenance pour la conception d'un site mobile. Bien sûr, la maintenance d'un seul site est plus abordable et plus facile que celle de sites distincts pour différents appareils. De plus, vous pouvez gérer tout le contenu web sur un serveur centralisé. Ce qui est remarquable, c'est que la conception d'un site réactif prend moins de temps et est plus facile à entretenir. La mise à jour du contenu et le passage à d'autres conceptions prennent moins de temps. Vous pouvez donc investir votre temps précieux dans l'amélioration des performances de votre entreprise.

3. Automatisation

Le responsive design est plus facile à construire et prend moins de temps à mettre en œuvre. Bien qu'il offre un contrôle limité aux utilisateurs, il reste la méthode préférée pour attirer davantage de visiteurs. Vous pouvez également utiliser des systèmes de gestion de contenu (CMS) comme WordPress pour créer un site réactif sans l'aide de professionnels de l'informatique.

4. Améliorer l'exploration et l'indexation du navigateur

Le crawling et l'indexation du site aident à le classer dans les résultats de recherche de Google. Un robot d'exploration du Web comme Googlebot explore tous les liens des pages Web, passe à la page suivante et se termine lorsqu'aucune autre page n'est laissée en arrière. L'indexation d'un site consiste à stocker et à organiser le contenu du site. Dans le cas d'un site Web réactif, un seul robot rampe le contenu de la page dans son ensemble, au lieu de ramper plusieurs fois pour obtenir le contenu de toutes les mises en page. Ces sites adaptés aux mobiles améliorent directement le processus d'exploration et aident indirectement les moteurs de recherche à indexer le contenu web.

5. Favorable au référencement

En 2012, Google a soutenu les sites responsive en raison d'une meilleure expérience utilisateur sur tous les appareils. En raison de l'utilisation accrue des téléphones mobiles, les entreprises font une stratégie pour se classer haut sur les moteurs de recherche afin d'augmenter la visibilité de leur entreprise pour plus de croissance. Les utilisateurs de téléphones mobiles utilisent excessivement les moteurs de recherche. L'optimisation de votre site Web pour les téléphones mobiles peut donc vous aider à atteindre votre public cible plus rapidement. Les entreprises devraient donc adopter un design réactif pour leur site afin d'obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche de Google.

6. Uniformité

Le responsive design affiche le contenu en fonction de l'espace de l'écran. Les utilisateurs accèdent au même contenu, quel que soit l'appareil à partir duquel ils accèdent au site. Cela favorise l'uniformité entre ce qu'un site affiche sur un ordinateur et ce qu'il affiche sur les appareils mobiles. C'est pourquoi le responsive design est le design de site le plus populaire à ce jour.

7. Faible maintenance

Comme le site responsive affiche le même contenu sur tous les appareils, il ne nécessite aucune maintenance après son déploiement. Vous pouvez donc économiser le temps et l'argent que vous consacrez à la mise à jour du site. Plutôt que de vous concentrer sur la mise à jour, vous pouvez consacrer du temps à des tâches nécessaires comme les tests, le marketing et la création de contenu.

Inconvénients des conceptions Web réactives

Chaque développement a ses aspects positifs et négatifs. Après avoir passé en revue les avantages des conceptions réactives, examinons les inconvénients du choix de cette conception de site :

1. Performances plus lentes

Un autre inconvénient d'un site responsive est son temps de chargement lent. Comme le responsive design a le même contenu pour tous les appareils, le chargement de tout le contenu prend plus de temps. Même si un utilisateur charge la version mobile du site, la version de bureau se chargera également. Des études montrent que 40 % des utilisateurs quittent le site s'il ne se charge pas en 3 secondes. Ainsi, le taux de rebond des sites mobiles augmente en raison de leurs performances plus lentes.

2. Optimisation incomplète

Les conceptions réactives ne sont pas entièrement optimisées en fonction du type d'appareil. Les utilisateurs accèdent au même contenu sur tous les appareils. Les utilisateurs peuvent trouver peu attrayant le même design de site sur tous les appareils.

3. Difficulté d'intégrer des publicités

Les publicités s'adaptent à toutes les tailles d'écran, et il peut être plus difficile de les intégrer aux conceptions réactives. Les sites mobiles sont fluides sur tous les appareils, et les publicités peuvent ne pas se configurer avec tous les appareils.

4. Sacrifier certaines fonctionnalités

Les utilisateurs doivent faire de nombreux sacrifices lorsqu'ils utilisent un design unique pour tous les appareils. Par exemple, les utilisateurs peuvent sacrifier l'expérience de lecture sur l'ordinateur pour garantir la disponibilité de toutes les fonctionnalités et de tous les contenus sur les appareils mobiles.

Avantages et inconvénients des conceptions adaptatives

Après avoir parcouru les avantages et les inconvénients des designs adaptatifs, vous aurez une idée claire du choix du design de votre site. Allons plus loin :

1. Hautement optimisé

Les sites adaptatifs ont des mises en page différentes selon les appareils pour une meilleure expérience utilisateur. Sur chaque appareil, les utilisateurs peuvent découvrir une version différente du site. Ces conceptions web ont un contenu personnalisé pour s'adapter au mieux à l'écran et améliorer l'expérience utilisateur. Ce design web cible l'emplacement de l'utilisateur et la vitesse du réseau pour afficher le contenu hautement optimisé sur l'écran.

2. Chargement plus rapide

La conception Web adaptative propose plusieurs mises en page pour différents appareils et affiche le contenu le mieux adapté à un appareil spécifique. Lorsqu'un utilisateur saisit l'URL d'un site sur un appareil, le serveur charge la mise en page la mieux adaptée en quelques secondes. Par exemple, ces conceptions affichent des graphiques haute définition uniquement pour les écrans haute résolution. Ces conceptions ont un chargement plus rapide que les sites adaptés aux mobiles. Le chargement plus rapide d'un site entraîne une augmentation du trafic sur le site.

3. Soutenir la monétisation

Les publicités aident les propriétaires de sites à générer plus de revenus et de possibilités de gains. Les conceptions Web adaptatives favorisent l'optimisation des publicités en raison de leur disposition spécifique pour différents appareils. Si vous avez un design adaptatif pour votre site, vous avez plus de chances de monétiser les publicités sans modifier le rapport de taille des images ou des bannières. Aujourd'hui, les concepteurs sont soucieux d'optimiser les publicités sur les sites adaptés aux mobiles. Par exemple, ils redimensionnent le rapport de taille des bannières de 728x90 à 468×90 pour l'ajustement sur le petit écran. Mais les sites adaptatifs utilisent les données des utilisateurs pour optimiser l'option des annonces.

4. Sites Web existants réutilisables

Certains sites Web sont développés à l'aide d'une technologie de codage traditionnelle dépassée et ne sont pas compatibles avec les techniques de codage modernes. Les sites Web adaptatifs ont des mises en page différentes pour différents appareils. Si vous souhaitez mettre à jour quelque chose, le site adaptatif englobera automatiquement la mise à jour sans nécessiter de recodage et de retour sur le tableau.

Inconvénients de la conception Web adaptative

Après avoir passé en revue les avantages de la conception Web adaptative, il est essentiel d'en examiner les inconvénients avant de faire un choix de conception. Commençons :

1. Exige un effort considérable

Le design web adaptatif offre des mises en page différentes selon les appareils, et les développeurs doivent donc déployer des efforts considérables pour créer ces designs. Il y a plusieurs aspects techniques à prendre en compte lors du développement.

2. Nécessité d'une maintenance élevée

Étant donné que les conceptions Web adaptatives présentent différentes mises en page pour différents sites, chaque mise en page nécessite une mise à jour distincte après le déploiement. Disons que vous avez conçu des mises en page pour six largeurs d'écran, à savoir 320, 480, 760, 960, 1200 et 1600 pixels. La maintenance du site exigera donc beaucoup de temps et d'énergie de la part des concepteurs. Outre ces efforts, la maintenance exige également des fonds supplémentaires de la part des propriétaires du site.

3. Coûteux

Pour le développement et la maintenance, la conception de sites Web adaptatifs implique une équipe de développeurs et de concepteurs. Ainsi, l'embauche de plusieurs membres de l'équipe augmentera votre budget pour faire face à la complexité de la conception et de la maintenance.

4. Difficulté à établir des liens

Étant donné que les conceptions Web adaptatives ont plus d'une version des sites, la création de liens devient difficile. Pour résoudre ce problème de liens, vous devez créer des redirections pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Un bouton de redirection aidera les utilisateurs à accéder au site pour les téléphones mobiles.

Il est donc évident que le web design adaptatif est plus cher que le web design réactif. Vous ne savez toujours pas comment choisir un web design pour votre site ? Si oui, nous vous proposons d'autres facteurs pour faciliter votre décision. Le facteur clé qui peut vous aider à choisir le meilleur design pour votre site est de préciser votre public cible. Une fois que vous aurez identifié qui ils sont, ce qu'ils veulent voir et les appareils qu'ils utilisent pour accéder au site, vous déciderez de l'option de conception à choisir. Outre le public cible, vous pouvez suivre d'autres facteurs pour choisir un design web. Examinons les autres facteurs qui peuvent vous aider à choisir un design :

Quand choisir un design réactif ?

Il existe les scénarios suivants dans lesquels vous pouvez opter pour un design web réactif :

Si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, le responsive web design est la meilleure option pour vous. De plus, vous pouvez mettre à jour votre site existant en utilisant le responsive web design.

Si vous avez décidé de créer une nouvelle entreprise, le choix d'un design réactif vous aidera à concevoir un tout nouveau site pour votre démarrage.

Si vous dirigez une industrie basée sur les services, comme le développement de logiciels, nous vous recommandons de choisir un design réactif pour votre site. La raison en est que les industries basées sur les services ciblent une grande partie des masses utilisant des appareils mobiles.

Vous pouvez choisir un design réactif pour votre site si votre budget est serré mais que vous souhaitez obtenir un meilleur classement dans les résultats SERP de Google.

Quand choisir le design adaptatif ?

Vous pouvez décider d'utiliser l'adaptive web design dans les scénarios suivants :

Si votre entreprise possède un site Web complexe, le design adaptatif est la meilleure option pour prendre en charge la version mobile du site.

Si vous souhaitez un chargement plus rapide et de meilleures performances pour une expérience utilisateur améliorée, nous vous recommandons de choisir un design web adaptatif pour votre site.

Si vous souhaitez offrir une expérience ciblée en fonction de l'emplacement des utilisateurs et de leur connexion réseau, nous vous recommandons d'utiliser un design web adaptatif pour votre site.

La conception adaptative est également une option de conception appropriée si vous souhaitez avoir un meilleur contrôle sur votre site et surveiller la façon dont il est présenté aux utilisateurs sur plusieurs appareils.

Réflexions finales

Nous espérons que vous avez compris qu'il existe deux versions de conception d'un site Web. La première version est une version mobile conçue pour les téléphones mobiles et les tablettes. La deuxième version est une version de bureau conçue pour les PC et les ordinateurs portables. Lorsqu'un utilisateur demande le contenu du site, le serveur détecte l'appareil et choisit la mise en page du site en fonction de la taille de l'écran.

Après avoir parcouru les différences détaillées entre les conceptions web adaptatives et réactives, vous connaissez l'intérêt de choisir la bonne conception pour votre site. La bonne sélection permettra d'améliorer l'expérience utilisateur et de transformer les visiteurs en entités rentables. Par conséquent, vous devez préciser les besoins de votre entreprise et votre public cible avant de choisir un design pour votre site.

Après avoir choisi un design de site Web, nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour construire un panneau d'administration pour votre site Web au lieu d'engager une équipe de développeurs. En utilisant cet outil sans code, vous pouvez terminer le développement de votre site en une semaine. La beauté de l'utilisation de cette plateforme no-code est qu'elle fournit la documentation et le code source comme les développeurs le font dans l'approche de développement traditionnelle. Vous pouvez utiliser ce codage back-end même si vous n'utilisez plus cet AppMaster. Il offre des solutions commerciales meilleures, plus rapides et moins chères que les autres options de développement. Une fois la construction du site terminée, le succès de votre site dépendra de la stratégie marketing que vous prévoyez pour atteindre plus de clients et générer plus de revenus. Vous devez donc choisir un design web qui soutient votre stratégie de marketing et qui permet à votre entreprise de se démarquer dans le monde numérique.