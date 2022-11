Un design web reattivo adatta il sito a qualsiasi dimensione dello schermo. Questi design aiutano gli utenti a mantenere due versioni diverse del sito e sono facili da usare su dispositivi mobili come tablet e computer.

Contrariamente ai design web responsive, il design adattivo presenta layout fissi adattabili a dimensioni specifiche dello schermo. Se gli utenti hanno un web design adattivo, devono creare più versioni del sito per adattarsi alla compatibilità dei diversi dispositivi. Volete chiarire la differenza tra design reattivo e adattivo e quale sia il design migliore per una migliore esperienza utente? Volete migliorare l'esperienza dell'utente scegliendo il design giusto per il vostro sito web? Se sì, siete in un posto sicuro! Con la varietà di dispositivi mobili, gli sviluppatori e i designer di siti web sono propensi a progettare diversi layout web. Progettare un layout di sito flessibile che si adatti a tutti i dispositivi è una sfida. Vi starete chiedendo come rendere il vostro sito scalabile per tutti i dispositivi? La risposta è che entrambi i design possono soddisfare le vostre esigenze di progettazione, ma trovare il layout migliore è una sfida. In questo articolo sveleremo le differenze tra questi due design web e come possono migliorare l'esperienza dell'utente. Scaviamo più a fondo nei dettagli:

Qual è la differenza tra design adattivo e responsivo?

Prima di approfondire le differenze, analizziamo il significato di questi due design:

Design web reattivo

I design responsive adattano gli elementi del design in base alla larghezza dello schermo. Questi design web mostrano i contenuti in base allo spazio dello schermo. Se aprite un sito responsive sul vostro browser e poi cambiate la finestra del browser, il contenuto si adatterà automaticamente allo schermo del browser. Allo stesso modo, i siti web responsive si adattano automaticamente agli schermi dei cellulari.

Il design reattivo è facile da usare, poiché gli utenti possono accedere al sito sui dispositivi mobili come su quelli desktop. Per migliorare l'esperienza dell'utente, il responsive design richiede i requisiti dettagliati del sito e degli utenti finali.

Web design adattivo

Il web design adattivo, noto anche come miglioramento progressivo di un sito, prevede più layout fissi. Questi design web rilevano lo spazio dello schermo e selezionano il layout più appropriato. Se si apre un browser sul computer, il sito seleziona il layout migliore per lo schermo del computer e il ridimensionamento del browser non ha nulla a che fare con il design del sito. Amazon, USA Today e Apple sono tra le principali organizzazioni che utilizzano il design adattivo. Queste organizzazioni hanno scelto layout diversi per lo schermo del cellulare e per quello del desktop, anziché adattarli alle dimensioni dello schermo.

Di solito, i design web adattivi creano sei design web per sei larghezze di schermo:

320 pixel

480 pixel

760 pixel

960 pixel

1200 pixel

1600 pixel

Differenza tra design web reattivo e adattativo

Chi non ha esperienza di web design pensa che entrambi i design siano uguali. Ma ci sono dei fattori che rendono il design reattivo diverso da quello adattabile.

Approfondiamo questi fattori:

1. Flessibilità

Gli sviluppatori suggeriscono che il design adattivo è meno flessibile perché una diversa dimensione dello schermo può rompere il layout del sito. È quindi necessario personalizzare il vecchio layout in base alle nuove dimensioni dello schermo. A causa delle variazioni nelle dimensioni degli schermi, gli utenti non trovano questi design abbastanza flessibili da adattarli alle dimensioni dello schermo.

Un design responsivo, invece, è flessibile e consente di adattare il layout anche ai nuovi dispositivi. Questi design sviluppano un unico layout del sito per tutti i dispositivi e consentono di adattarlo alle risoluzioni inferiori e superiori dello schermo. Un layout web flessibile offre una migliore esperienza all'utente grazie a un design uniforme e senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi.

2. SEO

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è un altro fattore che rende i design reattivi più utilizzabili. I siti con design responsive hanno maggiori probabilità di posizionarsi nei risultati di ricerca di Google. Dopo l'aggiornamento SEO che ha classificato i siti mobile-friendly più in alto, Google ha raccomandato il responsive web design per ottenere un posizionamento migliore. Il motivo è che questi siti offrono una migliore esperienza utente su tutti i dispositivi. D'altra parte, i design web adattivi sono difficili da classificare. Pertanto, è necessario creare un sito responsive se si desidera ottenere il miglior posizionamento nei risultati di ricerca di Google.

3. Il controllo

I siti web reattivi offrono meno controllo, ma sono facili da costruire e mantenere per gli sviluppatori meno esperti. Grazie ai sistemi di gestione dei contenuti (CMS) come WordPress, Joomla e Drupal, che offrono modelli integrati gratuiti per sviluppare un sito mobile-friendly. D'altro canto, i siti web adattivi richiedono un grande impegno da parte di progettisti esperti e hanno un controllo molto maggiore sul layout del sito. Inoltre, anche i design responsive sono fluidi, ma quelli adattivi utilizzano una percentuale per ottenere una sensazione di fluidità durante il ridimensionamento. Queste percentuali possono causare un salto quando le dimensioni dello schermo cambiano. La percentuale di un layout fluido determina che il sito si adatti alle dimensioni dello schermo per ogni utente.

4. Il layout

Il layout di un sito web responsive dipende dalle dimensioni dello schermo dell'utente. Il sito regola il layout web in base alle dimensioni dello schermo. Al contrario, gli sviluppatori regolano il layout adattivo tramite la codifica back-end. Pertanto, questi design non sono regolabili in base alla finestra del browser. Questi design producono layout per tutti i dispositivi. Il server identifica il tipo di dispositivo e risponde al dispositivo con il layout appropriato.

5. Difficoltà

La maggior parte delle persone sostiene che i design adattivi sono più difficili da sviluppare a causa dei layout multipli per i diversi dispositivi. A causa dell'uniformità e della continuità dei design responsive su tutti i dispositivi, è necessario uno sforzo maggiore per costruire il front-end. Inoltre, i design responsive richiedono una maggiore attenzione ai CSS per rendere il sito completamente funzionale su tutti i dispositivi. Tuttavia, è possibile ridurre i costi di sviluppo utilizzando app builder no-code come AppMaster.

6. Tempo di caricamento

Nel mondo digitale in rapida crescita, nessuno ama aspettare il caricamento di un sito. Un tempo di caricamento più rapido rende l'utente più felice. Ottimizzare il tempo di caricamento del sito web aiuta a migliorare l'esperienza dell'utente, ad aumentare il tasso di conversione e a incrementare le vendite. I siti con un caricamento lento aumentano la frequenza di rimbalzo e gli utenti non visitano più volentieri questi siti. I design web adattivi si caricano più velocemente di quelli reattivi perché caricano il layout specifico per ogni dispositivo. Ad esempio, se un utente carica un sito web adattivo su un desktop, il contenuto si adatterà per caricarsi più velocemente per lo schermo del desktop. Al contrario, il design responsivo regola automaticamente tutti i contenuti in base alle dimensioni dello schermo. Ora sveleremo i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i design web per facilitare la scelta. Diamo un'occhiata:

Vantaggi del design reattivo

1. Esperienza utente senza soluzione di continuità

I design web responsive offrono un'esperienza utente uniforme e senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi, come computer, cellulari e così via. Questo senso di uniformità e continuità inculca un senso di appartenenza e di fiducia, anche se gli utenti accedono a questi siti su dispositivi diversi. Dropbox, Dribble e GitHub sono i migliori esempi di applicazioni web che offrono un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

2. Convenienza

L'economicità è un vantaggio significativo dei siti web responsive, poiché non richiedono altri layout per i siti mobili. È quindi possibile risparmiare sui costi di sviluppo e di manutenzione per la progettazione di un sito mobile. Naturalmente, è conveniente e più facile mantenere un unico sito rispetto a siti web separati per dispositivi diversi. Inoltre, è possibile gestire tutti i contenuti web su un server centralizzato. L'aspetto più evidente è che la progettazione di un sito responsive richiede meno tempo ed è più facile da mantenere. L'aggiornamento dei contenuti e il passaggio ad altri design richiedono meno tempo. Quindi, potete investire il vostro tempo prezioso per migliorare le prestazioni aziendali.

3. Automazione

Il design responsive è più facile da costruire e richiede meno tempo per essere implementato. Anche se offre un controllo limitato agli utenti, è comunque il metodo preferito per attirare più visitatori. È inoltre possibile utilizzare sistemi di gestione dei contenuti (CMS) come WordPress per creare un sito responsive senza l'aiuto di professionisti IT.

4. Migliorare il crawling e l'indicizzazione del browser

Il crawling e l'indicizzazione del sito aiutano a classificarlo nei risultati di ricerca di Google. Un web crawler come Googlebot effettua il crawling di tutti i link delle pagine web, passa alla pagina successiva e termina quando nessun'altra pagina viene lasciata indietro. L'indicizzazione di un sito si riferisce alla memorizzazione e all'organizzazione dei contenuti del sito. Nel caso del web responsive, un singolo web crawler esegue il crawling del contenuto della pagina nel suo complesso, anziché eseguire il crawling più volte per ottenere il contenuto di tutti i layout. Questi siti mobile-friendly migliorano direttamente il processo di crawling e aiutano indirettamente i motori di ricerca a indicizzare i contenuti web.

5. Favorevole alla SEO

Nel 2012, Google ha sostenuto i siti responsive per migliorare l'esperienza dell'utente su tutti i dispositivi. A causa dell'aumento dell'uso dei telefoni cellulari, le aziende adottano una strategia per posizionarsi in alto nei motori di ricerca e aumentare la visibilità della loro attività per una maggiore crescita. Gli utenti dei telefoni cellulari utilizzano molto i motori di ricerca, quindi l'ottimizzazione del sito web per i telefoni cellulari può aiutarvi a raggiungere più rapidamente il vostro pubblico di riferimento. Pertanto, le aziende dovrebbero adottare un design reattivo per il loro sito per ottenere un miglior posizionamento nei risultati di ricerca di Google.

6. Uniformità

Il design responsive visualizza i contenuti in base allo spazio dello schermo. Gli utenti accedono agli stessi contenuti indipendentemente dal dispositivo con cui accedono al sito. Ciò favorisce l'uniformità tra ciò che un sito visualizza su un computer e ciò che mostra sui dispositivi mobili. Ecco perché il responsive design è il design di sito più popolare ad oggi.

7. Manutenzione ridotta

Poiché il sito responsive mostra lo stesso contenuto su tutti i dispositivi, non necessita di manutenzione dopo la sua implementazione. In questo modo, potete risparmiare il tempo e il denaro spesi per aggiornare il sito. Invece di concentrarsi sull'aggiornamento, si può dedicare il tempo a compiti necessari come i test, il marketing e la creazione di contenuti.

Svantaggi dei design web reattivi

Ogni sviluppo ha i suoi aspetti positivi e negativi. Dopo aver esaminato i vantaggi dei design responsive, diamo un'occhiata agli svantaggi della scelta di questo design del sito:

1. Prestazioni più lente

Un altro svantaggio di un sito responsive è il tempo di caricamento lento. Poiché il design responsive presenta gli stessi contenuti per tutti i dispositivi, il caricamento di tutti i contenuti richiede più tempo. Anche se un utente carica la versione mobile del sito, verrà caricata anche la versione desktop. Le ricerche suggeriscono che il 40% degli utenti abbandona il sito web se non si carica in 3 secondi. Pertanto, la frequenza di rimbalzo dei siti mobili aumenta a causa delle loro prestazioni più lente.

2. Non completamente ottimizzato

I design responsive non sono completamente ottimizzati in base al tipo di dispositivo. Gli utenti accedono agli stessi contenuti su tutti i dispositivi. Gli utenti possono trovare poco attraente vedere lo stesso design del sito su tutti i dispositivi.

3. Difficoltà a integrare gli annunci

Gli annunci pubblicitari si adattano a tutte le dimensioni dello schermo e può essere più difficile integrarli con i design responsive. I siti mobili scorrono su tutti i dispositivi e gli annunci pubblicitari potrebbero non configurarsi con tutti i dispositivi.

4. Sacrificare alcune funzionalità

Gli utenti devono fare molti sacrifici quando utilizzano un unico design per tutti i dispositivi. Ad esempio, gli utenti possono sacrificare l'esperienza di lettura sul computer per garantire la disponibilità di tutte le funzionalità e i contenuti sui dispositivi mobili.

Vantaggi e svantaggi dei design adattivi

Dopo aver analizzato i pro e i contro dei design adattivi, avrete un'idea chiara sulla scelta del design per il vostro sito. Approfondiamo l'argomento:

1. Altamente ottimizzato

I siti adattivi hanno layout diversi per i vari dispositivi per una migliore esperienza utente. Su ogni dispositivo, gli utenti possono sperimentare una versione diversa del sito. Questi design web hanno contenuti personalizzati per adattarsi al meglio allo schermo e migliorare l'esperienza dell'utente. Questo web design tiene conto della posizione dell'utente e della velocità della rete per visualizzare sullo schermo i contenuti altamente ottimizzati.

2. Caricamento più veloce

Il web design adattivo ha layout multipli per diversi dispositivi e visualizza il contenuto più adatto a un dispositivo specifico. Quando l'utente inserisce l'URL di un sito sul dispositivo, il server carica il layout più adatto in pochi secondi. Ad esempio, questi design visualizzano la grafica ad alta definizione solo per gli schermi ad alta risoluzione. Questo design web ha un caricamento più rapido rispetto ai siti mobile-friendly. Il caricamento più rapido di un sito si traduce in un aumento del traffico web.

3. Supporto alla monetizzazione

Gli annunci pubblicitari aiutano i proprietari dei siti a generare maggiori entrate e possibilità di guadagno. I design web adattivi supportano l'ottimizzazione degli annunci grazie al loro layout specifico per i diversi dispositivi. Se si dispone di un design adattivo per il proprio sito, è più probabile monetizzare gli annunci senza modificare il rapporto di dimensioni delle immagini o dei banner. Al giorno d'oggi, i progettisti sono propensi a ottimizzare gli annunci pubblicitari sui siti mobile-friendly. Ad esempio, ridimensionano il rapporto di grandezza del banner da 728x90 a 468×90 per adattarlo al piccolo schermo. Ma i siti adattivi utilizzano i dati degli utenti per ottimizzare l'opzione degli annunci.

4. Siti web esistenti riutilizzabili

Alcuni siti web sono sviluppati utilizzando una tecnologia di codifica tradizionale obsoleta e non sono compatibili con le moderne tecniche di codifica. I design web adattivi hanno layout diversi per i vari dispositivi. Se si desidera aggiornare qualcosa, il sito adattivo accoglierà automaticamente l'aggiornamento senza richiedere la ricodifica e il ritorno a bordo.

Svantaggi del web design adattivo

Dopo aver analizzato i vantaggi del web design adattivo, è fondamentale esaminarne gli svantaggi prima di scegliere il design. Cominciamo:

1. Richiede un grande sforzo

Il web design adattivo offre layout diversi su diversi dispositivi, quindi gli sviluppatori richiedono un grande sforzo per realizzare questi progetti. Ci sono diversi aspetti tecnici da considerare durante lo sviluppo.

2. Richiedono un'elevata manutenzione

Poiché i design web adattivi hanno layout diversi per siti diversi, ogni layout richiede un aggiornamento separato dopo la distribuzione. Supponiamo che abbiate progettato layout di sito per sei larghezze di schermo, tra cui 320, 480, 760, 960, 1200 e 1600 pixel. La manutenzione del sito richiederà quindi molto tempo ed energia ai progettisti. Oltre agli sforzi, la manutenzione richiede anche denaro extra da parte dei proprietari del sito.

3. Costoso

Per lo sviluppo e la manutenzione, il web design adattivo coinvolge un team di sviluppatori e designer. Pertanto, l'assunzione di più membri del team comporterà un aumento del budget per far fronte alla complessità del design e alla manutenzione.

4. Difficoltà nella creazione di link

Poiché i progetti web adattivi hanno più di una versione dei siti, la creazione di link diventa difficile. Per risolvere il problema dei collegamenti, è necessario creare dei reindirizzamenti per migliorare l'esperienza dell'utente. Un pulsante di reindirizzamento aiuterà gli utenti ad accedere al sito per i telefoni cellulari.

È quindi evidente che il web design adattivo è più costoso del web design reattivo. Siete ancora confusi sulla scelta del web design per il vostro sito? In caso affermativo, vi elenchiamo alcuni altri fattori per facilitare la vostra decisione. Il fattore chiave che può aiutarvi a scegliere il design migliore per il vostro sito è specificare il vostro pubblico di riferimento. Una volta individuato chi sono, cosa vogliono vedere e quali dispositivi utilizzano per accedere al sito, deciderete quale opzione di design scegliere. Oltre al pubblico di riferimento, è possibile seguire altri fattori per la scelta di un web design. Vediamo quali sono gli altri fattori che possono aiutarvi nella scelta di un design:

Quando scegliere il design reattivo?

I casi in cui è possibile scegliere un design web responsive sono i seguenti:

Se gestite una piccola o media impresa, il responsive web design è l'opzione migliore per voi. Inoltre, potete aggiornare il vostro sito esistente utilizzando il responsive web design.

Se avete deciso di avviare una nuova attività, la scelta di un design responsive vi aiuterà a progettare un sito nuovo di zecca per la vostra startup.

Se gestite un'industria basata sui servizi, come lo sviluppo di software, vi consigliamo di scegliere un design responsive per il vostro sito. Il motivo è che le industrie basate sui servizi si rivolgono a un'ampia fetta di pubblico che utilizza dispositivi mobili.

Potete scegliere un design responsivo per il vostro sito se avete un budget limitato ma volete un posizionamento migliore nei risultati delle SERP di Google.

Quando scegliere il design adattivo?

Potete decidere di utilizzare il web design adattivo nei seguenti scenari:

Se la vostra azienda ha un sito web complesso, il design adattivo è l'opzione migliore per supportare la versione mobile del sito.

Se desiderate un caricamento più rapido e migliori prestazioni per una migliore esperienza utente, vi consigliamo di scegliere un web design adattivo per il vostro sito.

Se volete offrire un'esperienza mirata in base alla posizione e alla connessione di rete degli utenti, vi consigliamo di utilizzare un design web adattivo per il vostro sito.

Il design adattivo è anche un'opzione di design adatta se si desidera un maggiore controllo sul proprio sito e si vuole monitorare il modo in cui viene fornito agli utenti su più dispositivi.

Riflessioni finali

Speriamo che vi sia chiaro che esistono due versioni di design di un sito web. La prima versione è una versione mobile progettata per telefoni cellulari e tablet. La seconda versione è una versione desktop progettata per PC e computer portatili. Quando un utente richiede il contenuto del sito, il server rileva il dispositivo e sceglie il layout del sito in base alle dimensioni dello schermo.

Dopo aver analizzato nel dettaglio le differenze tra design web adattivo e responsivo, si capisce quanto sia importante scegliere il design giusto per il proprio sito. La scelta giusta aiuterà a migliorare l'esperienza dell'utente e a trasformare i visitatori in entità redditizie. Pertanto, prima di scegliere un design per il vostro sito, dovete specificare le vostre esigenze aziendali e il vostro pubblico di riferimento.

Dopo aver scelto il design del sito web, vi consigliamo di provare AppMaster per costruire un pannello di amministrazione per il vostro sito web, invece di assumere un team di sviluppatori. Utilizzando questo strumento no-code, è possibile completare lo sviluppo del sito in una settimana. Il bello di utilizzare questa piattaforma no-code è che fornisce la documentazione e il codice sorgente come gli sviluppatori fanno nell'approccio di sviluppo tradizionale. È possibile utilizzare questa codifica back-end anche se non si utilizza più AppMaster. Offre soluzioni aziendali migliori, più veloci e più economiche rispetto ad altre opzioni di sviluppo. Una volta completata la costruzione del sito, il successo del vostro sito dipenderà dalla strategia di marketing che avete pianificato per raggiungere più clienti e generare maggiori entrate. Pertanto, dovreste scegliere un web design che supporti la vostra strategia di marketing e che si distingua per la vostra azienda nel mondo digitale.