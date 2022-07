Um design web reactivo ajusta o website a qualquer tamanho de ecrã. Estes designs de website ajudam os utilizadores a manter duas versões diferentes do seu site e são tão fáceis de usar em dispositivos móveis como comprimidos e computadores.

Ao contrário do design reactivo da web, o design adaptativo tem layouts fixos adaptáveis a tamanhos específicos de ecrãs. Se os utilizadores tiverem design adaptativo, precisam de construir várias versões do site para corresponder à compatibilidade dos diferentes dispositivos. Deseja eliminar a diferença entre os designs reactivos e adaptativos e qual é o melhor design para uma melhor experiência do utilizador? Deseja melhorar a experiência do utilizador, escolhendo o design do sítio certo para o seu sítio web? Se sim, está num lugar seguro! Com a variedade de dispositivos móveis, os criadores e designers de sítios web estão interessados em desenhar múltiplos layouts web. Desenhar um layout flexível do site que se adapte a todos os dispositivos é um desafio. Poderá estar a pensar em como tornar o seu site escalável para todos os dispositivos? Portanto, a resposta é que ambos os designs podem satisfazer as suas necessidades de design, mas encontrar o melhor layout é um desafio. Neste artigo, revelaremos a diferença entre estes dois designs da web e como podem melhorar a experiência do utilizador. Vamos aprofundar os detalhes:

Qual é a diferença entre design adaptativo e reactivo?

Antes de nos aprofundarmos na diferença, vamos explorar o que são estes dois desenhos:

Desenhos da Web reactivos

Os desenhos reactivos ajustam os seus elementos de desenho de acordo com a largura do ecrã. Estes desenhos web mostram o conteúdo de acordo com o espaço do ecrã. Digamos que abre um site reactivo no seu navegador e depois muda a janela do navegador; o conteúdo ajustar-se-á automaticamente de acordo com o ecrã do navegador. Da mesma forma, os sítios web reactivos ajustam-se automaticamente em ecrãs móveis.

A concepção reactiva é de fácil utilização, pois os utilizadores podem aceder ao mesmo sítio em dispositivos móveis e no ambiente de trabalho. Para uma melhor experiência do utilizador, uma concepção reactiva requer requisitos detalhados do site e dos utilizadores finais.

Design adaptativo da Web

O web design adaptativo, também conhecido como o aperfeiçoamento progressivo de um site, tem múltiplos layouts fixos. Estes desenhos da web detectam o espaço do ecrã e seleccionam o layout mais apropriado. Digamos que abre um navegador no seu computador, o site selecciona o melhor layout para o ecrã do computador, e o redimensionamento do navegador não tem nada a ver com o design do site. Amazon, USA Today, e Apple estão entre as principais organizações que utilizam o design adaptativo. Estas organizações escolheram os diferentes layouts para o ecrã do telemóvel e para os ecrãs do computador em vez de os ajustarem de acordo com o tamanho do ecrã.

Normalmente, os desenhos adaptativos constroem seis desenhos web para seis larguras de ecrã:

320 Pixels

480 Pixels

760 Pixels

960 Pixels

1200 Pixels

1600 Pixels

Diferença entre Desenhos da Web Responsiva e Adaptativa

As pessoas sem experiência em web design pensam que ambos os web designs são o mesmo. Mas existem os factores que tornam o design reactivo diferente do design adaptável.

Vamos aprofundar estes factores:

1. Flexibilidade

Os programadores sugerem que o desenho adaptativo é menos flexível porque um ecrã de tamanho diferente pode quebrar a disposição do site. Assim, será necessário personalizar o layout antigo de acordo com o novo tamanho do ecrã. Devido às variações no tamanho do ecrã, os utilizadores não acham estes desenhos suficientemente flexíveis para os ajustar de acordo com o tamanho do ecrã.

Por outro lado, um design reactivo é flexível para ajustar o layout mesmo para os novos dispositivos. Estes designs de sítios desenvolvem um único layout para todos os dispositivos e permitem ajustes para as resoluções inferior e superior do ecrã. Um layout flexível da web proporciona uma melhor experiência ao utilizador devido ao design uniforme e sem falhas em todos os dispositivos.

2. SEO

A optimização de motores de busca (SEO) é outro factor que torna os designs mais reactivos e utilizáveis. Os sítios com designs reactivos são mais susceptíveis de serem classificados nos resultados de pesquisa do Google. Após a actualização de SEO que classificou os sites com maior capacidade de resposta, o Google recomendou um design de web com maior capacidade de resposta para obter uma melhor classificação. A razão é que estes sites oferecem uma melhor experiência de utilização em todos os dispositivos. Por outro lado, os designs adaptativos da web são difíceis de classificar. Por isso, é necessário construir um sítio com maior capacidade de resposta se se quiser a classificação mais elevada nos resultados de pesquisa do Google.

3. Controlo

Os sites reactivos oferecem menos controlo mas são fáceis para os programadores menos experientes de construir e manter um site reactivo. Graças aos Sistemas de Gestão de Conteúdos (CMS) como WordPress, Joomla, e Drupal, que oferecem modelos integrados gratuitos para desenvolver um site amigável para telemóveis. Por outro lado, os sites adaptáveis requerem esforços extensivos por parte de designers experientes e têm muito mais controlo sobre o layout de um site. Além disso, os designs reactivos também são fluidos, mas os designs adaptativos utilizam uma percentagem para uma sensação de fluidez ao escalar. Estas percentagens podem novamente causar um salto quando o tamanho do ecrã muda. A percentagem de um layout fluido determina que o site irá ajustar o tamanho do ecrã para cada utilizador.

4. Layout

O layout de um sítio web com capacidade de resposta depende do tamanho do ecrã do utilizador. O site ajusta a disposição da web de acordo com o tamanho do ecrã. Em contraste, os programadores ajustam o layout adaptativo através de codificação back-end. Assim, estes desenhos não são ajustáveis de acordo com a janela do navegador. Estes desenhos produzem layouts para todos os dispositivos. O servidor identifica o tipo de dispositivo e responde ao dispositivo com o layout apropriado.

5. Dificuldade

A maioria das pessoas argumenta que os desenhos adaptativos são mais difíceis de desenvolver devido a múltiplos layouts para diferentes dispositivos. Devido à uniformidade e à ausência de costura dos designs reactivos em todos os dispositivos, é necessário mais esforço para construir o front end. Além disso, os designs responsivos requerem mais atenção ao CSS para tornar o site totalmente funcional em todos os dispositivos. Mas é possível reduzir as despesas gerais de desenvolvimento utilizando construtores de aplicações sem código, como o AppMaster.

6. Tempo de Carregamento

No mundo digital em rápido crescimento, ninguém gosta de esperar por um site para carregar. O tempo de carregamento mais rápido torna o utilizador mais feliz. A optimização do tempo de carregamento da sua web ajuda a melhorar a experiência do utilizador, aumentar a taxa de conversão e impulsionar as vendas. Os sítios com um carregamento lento aumentam a taxa de salto, e os utilizadores não gostarão mais de visitar estes sítios. Os designs adaptativos carregam mais rapidamente do que os designs reactivos porque carregam o layout específico para cada dispositivo. Por exemplo, se um utilizador carregar uma web adaptativa num ambiente de trabalho, o conteúdo será ajustado para carregar mais rapidamente para o ecrã do ambiente de trabalho. Em contraste, a concepção reactiva ajusta automaticamente todo o conteúdo para escalar de acordo com o tamanho do ecrã. Agora, revelaremos as vantagens e desvantagens de ambos os designs da web para facilitar a sua selecção. Vamos dar uma vista de olhos:

Vantagens dos Desenhos Responsivos

1. Experiência do utilizador sem costura

As concepções de webdesign reactivas proporcionam uma experiência de utilizador uniforme e sem falhas em todos os dispositivos, tais como computadores, telemóveis, etc. Este sentimento de uniformidade e sem costura inculca o sentimento de pertença e confiança, mesmo que os utilizadores acedam a estes sítios em diferentes dispositivos. Dropbox, Dribble, e GitHub são os melhores exemplos de aplicações web que oferecem uma experiência de utilizador sem descontinuidades.

2. Acessível em

A acessibilidade de preços é uma vantagem significativa dos sítios Web com capacidade de resposta, uma vez que não requerem outro layout para sítios móveis. Assim, pode poupar nos custos de desenvolvimento e manutenção para a concepção de um sítio móvel. Naturalmente, é acessível e mais fácil manter um único site quando comparado com a manutenção de sites separados para dispositivos diferentes. Além disso, é possível gerir todo o conteúdo da web num servidor centralizado. O que é notável é que a concepção de um site reactivo leva menos tempo e é mais fácil de manter. A actualização do conteúdo e a mudança para outros designs levam menos tempo. Assim, pode investir o seu precioso tempo na melhoria do desempenho empresarial.

3. Automatização

A concepção reactiva é mais fácil de construir e leva menos tempo a implementar. Embora ofereça um controlo limitado aos utilizadores, continua a ser o método mais preferido para atrair mais visitantes. Também pode usar Sistemas de Gestão de Conteúdos (CMS) como o WordPress para construir um site reactivo sem ver a ajuda de profissionais de TI.

4. Melhorar o crawling e a indexação do browser

O rastreio e indexação do site ajudam a classificar o site nos resultados de pesquisa do Google. Um web crawler como o Googlebot rasteja todas as ligações de páginas web, passa para a página seguinte, e termina quando nenhuma outra página é deixada para trás. Enquanto indexar um site refere-se ao armazenamento e organização do conteúdo do site. No caso de uma teia com capacidade de resposta, um único web crawler rasteja o conteúdo geral da página em vez de rastejar várias vezes para obter o conteúdo de todos os layouts. Estes sites amigos dos telemóveis melhoram directamente o processo de rastreio e ajudam indirectamente os motores de busca a indexar o conteúdo da web.

5. Amigo de SEO

Em 2012, a Google apoiou os sítios com melhor resposta devido a uma melhor experiência do utilizador em todos os dispositivos. Devido ao aumento da utilização de telemóveis, as empresas fazem uma estratégia para se posicionarem no topo dos motores de busca para aumentar a sua visibilidade comercial para um maior crescimento. Os utilizadores de telemóveis utilizam excessivamente os motores de busca, pelo que a optimização do seu website para telemóveis pode ajudá-lo a atingir o seu público-alvo mais rapidamente. Por isso, as empresas devem adoptar um design reactivo para que o seu site obtenha uma melhor classificação nos resultados de pesquisa do Google.

6. Uniformidade

A concepção reactiva mostra o conteúdo de acordo com o espaço do ecrã. Os utilizadores acedem ao mesmo conteúdo, independentemente do dispositivo a partir do qual estão a aceder ao sítio. Isto promove a uniformidade entre o que um sítio apresenta num computador e o que mostra em dispositivos móveis. É por isso que a concepção reactiva é a concepção de sítio mais popular até à data.

7. Baixa manutenção

Uma vez que o sítio que responde mostra o mesmo conteúdo em todos os dispositivos, não necessita de manutenção após a sua implementação. Assim, pode poupar o tempo e dinheiro que gasta na actualização do sítio. Em vez de se concentrar na actualização, pode gastar tempo em tarefas necessárias como testes, marketing, e criação de conteúdos.

Desvantagens dos Desenhos Web Responsivos

Cada desenvolvimento tem os seus aspectos positivos e negativos. Depois de passarmos pelas vantagens dos designs reactivos, vejamos as desvantagens da escolha deste design de site:

1. Desempenho mais lento

Outra desvantagem de um site reactivo é o seu tempo de carregamento lento. Uma vez que a concepção reactiva tem o mesmo conteúdo para todos os dispositivos, o carregamento de todo o conteúdo leva mais tempo. Mesmo que um utilizador carregue a versão móvel do site, a versão desktop também carregará. Pesquisas sugerem que 40% dos utilizadores deixam o sítio web se este não carregar em 3 segundos. Por isso, a taxa de ressalto para sítios móveis aumenta devido ao seu desempenho mais lento.

2. Não optimização total

Os desenhos reactivos não são totalmente optimizados de acordo com o tipo de dispositivo. Os utilizadores têm acesso ao mesmo conteúdo em todos os dispositivos. Os utilizadores podem achar pouco atractivo o design do mesmo site em todos os dispositivos.

3. Difícil de integrar anúncios

Os anúncios acomodam todos os tamanhos de ecrã, e pode ser mais complicado integrá-los com desenhos que respondam. Os sítios móveis fluem através de todos os dispositivos, e os anúncios podem não se configurar com todos os dispositivos.

4. Sacrificando algumas características

Os utilizadores devem fazer muitos sacrifícios ao utilizar um único desenho para todos os dispositivos. Por exemplo, os utilizadores podem sacrificar a experiência do leitor no computador para assegurar a disponibilidade de todas as características e conteúdos em dispositivos móveis.

Vantagens e Desvantagens dos Desenhos Adaptativos

Depois de passar pelos prós e contras dos desenhos adaptativos, terá uma ideia clara sobre a selecção do desenho para o seu site. Vamos aprofundar:

1. Altamente optimizado

Os sítios adaptativos têm diferentes layouts para diferentes dispositivos, para uma melhor experiência do utilizador. Em cada dispositivo, os utilizadores podem experimentar uma versão diferente do site. Estes desenhos web têm conteúdos personalizados para melhor se ajustarem ao ecrã e melhorarem a experiência do utilizador. Este desenho da web visa a localização do utilizador e a velocidade da rede para exibir o conteúdo altamente optimizado no ecrã.

2. Carregamento mais rápido

O design adaptativo da web tem vários layouts para diferentes dispositivos e exibe o conteúdo mais adequado para um dispositivo específico. Quando um utilizador introduz o URL de um site no dispositivo, o servidor carrega o layout mais adequado em segundos. Por exemplo, estes desenhos exibem gráficos de alta definição apenas para ecrãs de alta resolução. Este desenho da web tem um carregamento mais rápido do que os sítios de fácil navegação. O carregamento mais rápido de um sítio resulta em mais tráfego do sítio.

3. Monetização de apoio

Os anúncios ajudam os proprietários do site a gerar mais receitas e possibilidades de ganhos. Os desenhos adaptativos apoiam a optimização dos anúncios devido à sua disposição específica para diferentes dispositivos. Se tiver um design adaptável para o seu site, é mais provável que monetize os anúncios sem alterar a relação de tamanho das imagens ou banners. Hoje em dia, os designers estão interessados em optimizar os anúncios em sites amigos dos telemóveis. Por exemplo, redimensionam o rácio de tamanho do banner de 728x90 para 468×90 para o ajuste no pequeno ecrã. Mas os sites adaptáveis utilizam os dados dos utilizadores para optimizar a opção de anúncios.

4. Sítios Web existentes reutilizáveis

Alguns websites são desenvolvidos utilizando tecnologia de codificação tradicional desactualizada e não têm compatibilidade com as modernas técnicas de codificação. Os desenhos adaptativos da web têm diferentes layouts para diferentes dispositivos. Se quiser actualizar algo, o site adaptativo irá automaticamente abraçar a actualização sem necessidade de recodificação e voltar ao quadro.

Desvantagens do Desenho Web Adaptativo

Depois de passar pelas vantagens do design adaptativo da web, é crucial rever as suas desvantagens antes de fazer uma selecção de design. Vamos começar:

1. Exigir um esforço extensivo

O web design adaptativo oferece diferentes layouts através de diferentes dispositivos, pelo que os criadores requerem um esforço extensivo para construir estes designs. Há vários aspectos técnicos a serem considerados durante o desenvolvimento.

2. Requer alta manutenção

Uma vez que os designs adaptativos da web têm layouts diferentes para sítios diferentes, cada layout requer uma actualização separada após a implementação. Digamos que concebeu layouts de sítios para seis larguras de ecrã, incluindo 320, 480, 760, 960, 1200, e 1600 pixels. Assim, a manutenção do site exigirá muito tempo e energia por parte dos designers. Para além dos esforços, a manutenção também requer dinheiro extra dos proprietários do sítio.

3. Caro

Para o desenvolvimento e manutenção, o web design adaptativo envolve uma equipa de programadores e designers. Assim, a contratação de mais membros da equipa irá acrescentar mais ao seu orçamento para lidar com a complexidade e manutenção do design.

4. Dificuldade na criação de links

Uma vez que os designs adaptativos da web têm mais de uma versão dos sítios, a construção de links torna-se difícil. Para lidar com este problema de ligação, é necessário construir redireccionamentos para fazer uma melhor experiência para o utilizador. Um botão de redireccionamento ajudará os utilizadores a aceder ao sítio para telemóveis.

Assim, é evidente que a concepção adaptativa da web é mais dispendiosa do que a concepção reactiva da web. Ainda está confuso sobre a escolha de um web design para o seu site? Se sim, estamos a recrutar alguns outros factores para facilitar a sua decisão. O factor chave que pode ajudá-lo a escolher o melhor design para o seu sítio é especificar o seu público-alvo. Uma vez identificado quem são, o que querem ver e que dispositivos utilizam para aceder ao sítio, decidirá a opção de design que deseja escolher. Para além do público-alvo, pode seguir outros factores para escolher um design web. Vamos entrar nos outros factores que o poderão ajudar na escolha de um design:

Quando escolher um design reactivo?

Existem os seguintes cenários em que pode decidir sobre desenhos web com capacidade de resposta:

Se estiver a gerir uma pequena ou média empresa, a melhor opção para si é um web design com capacidade de resposta. Além disso, pode actualizar o seu site existente utilizando o web design com capacidade de resposta.

Se tiver decidido iniciar um novo negócio, a escolha de um design reactivo ajudá-lo-á a conceber um site novinho em folha para o seu arranque.

Se estiver a gerir uma indústria baseada em serviços, como o desenvolvimento de software, recomendamos-lhe que escolha um design reactivo para o seu site. A razão é que as indústrias baseadas em serviços têm como alvo uma grande parte das massas que utilizam dispositivos móveis.

Pode escolher um desenho reactivo para o seu site se estiver com o orçamento apertado mas quiser uma melhor classificação nos resultados do Google SERP.

Quando escolher o design adaptável?

Pode decidir utilizar o design adaptativo da web nos seguintes cenários:

Se a sua empresa tem um site complexo, o design adaptável é a melhor opção para suportar a versão móvel do site.

Se pretende um carregamento mais rápido e um melhor desempenho para uma melhor experiência do utilizador, recomendamos-lhe que escolha um design web adaptável para o seu site.

Se pretende oferecer uma experiência direccionada baseada na localização dos utilizadores e na ligação à rede, recomendamos-lhe que utilize um desenho web adaptável para o seu site.

O design adaptável é também uma opção de design adequada se desejar mais controlo sobre o seu site e quiser monitorizar a forma como este proporciona aos utilizadores através de múltiplos dispositivos.

Pensamentos finais

Portanto, esperamos que seja claro que existem duas versões de design de um website. A primeira versão é uma versão móvel concebida para telemóveis e tablets. A segunda versão é uma versão desktop concebida para PCs e computadores portáteis. Quando um utilizador solicita o conteúdo do site, o servidor detecta o dispositivo e escolhe a disposição do site de acordo com o tamanho do ecrã.

Depois de passar pelas diferenças detalhadas entre designs adaptativos e reactivos, sabe o valor de escolher o design certo para o seu site. A selecção certa ajudará a melhorar a experiência do utilizador e a transformar os visitantes em entidades lucrativas. Por conseguinte, precisa de especificar as suas necessidades comerciais e público-alvo antes de escolher um design para o seu sítio.

Depois de escolher um design para o seu site, recomendamos-lhe que tente AppMaster para construir um painel de administração para o seu site, em vez de contratar uma equipa de programadores. Utilizando esta ferramenta sem código, pode completar o desenvolvimento do seu sítio numa semana. A beleza de utilizar esta plataforma sem código é que ela fornece documentação e código fonte como os programadores fazem na abordagem de desenvolvimento tradicional. Pode utilizar esta codificação back-end mesmo que já não esteja a utilizar este AppMaster. Oferece soluções comerciais melhores, mais rápidas e mais baratas do que outras opções de desenvolvimento. Uma vez concluída a construção do site, o sucesso do seu site dependerá da estratégia de marketing que pretende atingir mais clientes e gerar mais receitas. Assim, deverá escolher um desenho web que apoie a sua estratégia de marketing que se destaque para o seu negócio no mundo digital.