Responsywny projekt strony internetowej dostosowuje stronę do każdego rozmiaru ekranu. Te projekty stron internetowych pomagają użytkownikom utrzymać dwie różne wersje ich strony i są równie łatwe w użyciu na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety i komputery.

W przeciwieństwie do responsywnych projektów stron internetowych, adaptacyjny projekt ma stałe układy dostosowujące się do określonych rozmiarów ekranu. Jeśli użytkownicy mają adaptacyjny projekt strony internetowej, muszą zbudować wiele wersji witryny, aby dopasować kompatybilność różnych urządzeń. Czy chcesz wyjaśnić różnicę między responsywnymi i adaptacyjnymi projektami i który projekt jest najlepszy dla lepszego doświadczenia użytkownika? Czy chcesz poprawić wrażenia użytkownika, wybierając odpowiedni projekt strony dla swojej witryny? Jeśli tak, jesteś w bezpiecznym miejscu! Wraz z różnorodnością urządzeń mobilnych, twórcy stron internetowych i projektanci chętnie projektują wiele układów stron internetowych. Zaprojektowanie elastycznego układu strony, który skaluje się ze wszystkimi urządzeniami jest wyzwaniem. Być może zastanawiasz się, jak sprawić, by Twoja strona była skalowalna dla wszystkich urządzeń? Tak więc, odpowiedź brzmi, że oba projekty mogą spełnić Twoje potrzeby projektowe, ale znalezienie najlepszego układu jest wyzwaniem. W tym artykule odsłonimy różnicę między tymi dwoma projektami stron internetowych i jak mogą one poprawić wrażenia użytkownika. Zanurzmy się głębiej w szczegóły:

Jaka jest różnica między projektowaniem adaptacyjnym a responsywnym?

Zanim zajmiemy się różnicami, sprawdźmy, na czym polegają te dwa projekty:

Responsive Web Designs

Projekty responsywne dostosowują swoje elementy projektowe do szerokości ekranu. Te projekty stron internetowych pokazują zawartość zgodnie z przestrzenią ekranu. Załóżmy, że otwierasz stronę responsywną w przeglądarce, a następnie zmieniasz okno przeglądarki; zawartość dostosuje się automatycznie do ekranu przeglądarki. Podobnie, strony responsywne automatycznie dostosowują się do ekranów urządzeń mobilnych.

Projektowanie responsywne jest przyjazne dla użytkownika, ponieważ użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej samej witryny na urządzeniach mobilnych, co na pulpicie. Aby uzyskać lepsze wrażenia użytkownika, responsywny projekt wymaga szczegółowych wymagań witryny i użytkowników końcowych.

Adaptacyjne projektowanie stron internetowych

Adaptacyjne projektowanie stron internetowych, znane również jako progresywne ulepszanie witryny, ma wiele stałych układów. Te projekty stron internetowych wykrywają przestrzeń ekranu i wybierają najbardziej odpowiedni układ. Powiedzmy, że otwierasz przeglądarkę na swoim komputerze, strona wybiera najlepszy układ dla ekranu komputera, a zmiana rozmiaru przeglądarki nie ma nic wspólnego z projektem strony. Amazon, USA Today i Apple są jednymi z najlepszych organizacji, które używają projektowania adaptacyjnego. Te organizacje wybrały różne układy dla ekranu telefonu komórkowego i ekranów komputerów stacjonarnych, a nie dostosowują je do wielkości ekranu.

Zazwyczaj adaptacyjne projekty stron internetowych budują sześć projektów stron internetowych dla sześciu szerokości ekranu:

320 Pikseli

480 pikseli

760 pikseli

960 pikseli

1200 pikseli

1600 pikseli

Różnica między responsywnymi a adaptacyjnymi projektami stron internetowych

Ludzie bez doświadczenia w projektowaniu stron internetowych myślą, że oba projekty stron internetowych są takie same. Ale są czynniki, które sprawiają, że responsywny projekt różni się od projektu adaptacyjnego.

Wykopmy głębiej te czynniki:

1. Elastyczność

Deweloperzy sugerują, że adaptacyjny projekt jest mniej elastyczny, ponieważ inny rozmiar ekranu może złamać układ witryny. Tak więc, będziesz musiał dostosować stary układ zgodnie z nowym rozmiarem ekranu. Ze względu na różnice w rozmiarach ekranu, użytkownicy nie uważają tych projektów za wystarczająco elastyczne, aby dostosować je do rozmiaru ekranu.

Z drugiej strony, responsywny projekt jest elastyczny, aby dostosować układ nawet dla nowych urządzeń. Te projekty stron rozwijają jeden układ strony dla wszystkich urządzeń i umożliwiają dostosowanie do niższego i wyższego końca rozdzielczości ekranu. Elastyczny układ strony zapewnia lepsze wrażenia użytkownika ze względu na jednolity i bezproblemowy projekt na wszystkich urządzeniach.

2. SEO

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) to kolejny czynnik, który sprawia, że responsywne projekty są bardziej użyteczne. Strony z responsywnymi projektami mają większe szanse na uszeregowanie w wynikach wyszukiwania Google. Po aktualizacji SEO, która wyżej oceniała strony przyjazne dla urządzeń mobilnych, Google zalecił responsywne projekty stron internetowych, aby uzyskać lepszy ranking. Powodem jest to, że te strony oferują lepsze wrażenia użytkownika na wszystkich urządzeniach. Z drugiej strony, adaptacyjne projekty stron internetowych są trudne do rankingu. Musisz więc zbudować responsywną stronę, jeśli chcesz uzyskać najwyższy ranking w wynikach wyszukiwania Google.

3. Kontrola

Responsywne strony internetowe oferują mniejszą kontrolę, ale są łatwe do zbudowania i utrzymania dla mniej doświadczonych programistów. Dzięki systemom zarządzania treścią (CMS), takim jak WordPress, Joomla i Drupal, które oferują bezpłatne wbudowane szablony do opracowania witryny przyjaznej dla urządzeń mobilnych. Z drugiej strony, strony adaptacyjne wymagają dużego wysiłku ze strony doświadczonych projektantów i mają znacznie większą kontrolę nad układem strony. Ponadto, responsywne projekty są również płynne, ale adaptacyjne projekty stron internetowych używają procentu dla płynnego odczucia podczas skalowania. Te procenty mogą ponownie spowodować skok, gdy zmienia się rozmiar ekranu. Procent płynnego układu określa, że strona dostosuje rozmiar ekranu dla każdego użytkownika.

4. Layout

Układ dla responsywnej strony internetowej zależy od rozmiaru ekranu użytkownika. Strona dostosowuje układ strony internetowej w zależności od rozmiaru ekranu. W przeciwieństwie do tego, programiści dostosowują układ adaptacyjny poprzez kodowanie back-end. Stąd te projekty nie są regulowane w zależności od okna przeglądarki. Te projekty produkują układy dla wszystkich urządzeń. Serwer identyfikuje typ urządzenia i odpowiada na nie odpowiednim układem.

5. Trudności

Większość osób twierdzi, że projekty adaptacyjne są trudniejsze do opracowania ze względu na wiele układów dla różnych urządzeń. Ze względu na jednolitość i bezszwowość projektów responsywnych na wszystkich urządzeniach wymagają więcej wysiłku przy budowie frontendu. Poza tym projekty responsywne wymagają więcej uwagi do CSS, aby strona była w pełni funkcjonalna na wszystkich urządzeniach. Ale możesz zmniejszyć koszty ogólne rozwoju, używając no-code app builders, takich jak AppMaster.

6. Czas ładowania

W szybko rozwijającym się świecie cyfrowym, nikt nie lubi czekać na załadowanie się strony. Szybszy czas ładowania sprawia, że użytkownik jest bardziej zadowolony. Optymalizacja czasu ładowania strony internetowej pomaga poprawić wrażenia użytkownika, zwiększyć współczynnik konwersji i zwiększyć sprzedaż. Strony z wolnym ładowaniem zwiększają współczynnik odrzuceń, a użytkownicy nie lubią już odwiedzać tych stron. Adaptacyjne projekty stron internetowych ładują się szybciej niż projekty responsywne, ponieważ ładują specyficzny układ do każdego urządzenia. Na przykład, jeśli użytkownik załaduje adaptacyjną stronę internetową na komputerze stacjonarnym, zawartość dostosuje się, aby załadować szybciej dla ekranu komputera stacjonarnego. W przeciwieństwie do tego, responsywny projekt dostosowuje całą zawartość automatycznie, aby skalować się zgodnie z rozmiarem ekranu. Teraz odsłonimy zalety i wady obu projektów stron internetowych, aby ułatwić Ci wybór. Przyjrzyjmy się:

Zalety Responsive Designs.

1. Bezproblemowe doświadczenie użytkownika

Responsive web designs zapewniają jednolite i bezproblemowe doświadczenie użytkownika na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery, telefony komórkowe, itp. To poczucie jednolitości i bezszwowości zaszczepia poczucie przynależności i zaufania, nawet jeśli użytkownicy korzystają z tych stron na różnych urządzeniach. Dropbox, Dribble i GitHub to najlepsze przykłady aplikacji internetowych, które oferują bezproblemowe doświadczenie użytkownika.

2. Przystępna cena

Przystępność jest znaczącą zaletą responsywnych stron internetowych, ponieważ nie wymagają one innego układu dla stron mobilnych. Tak więc, możesz zaoszczędzić na kosztach rozwoju i utrzymania przy projektowaniu strony mobilnej. Oczywiście, jest to przystępne i łatwiejsze do utrzymania jednej witryny w porównaniu do utrzymania oddzielnych stron internetowych dla różnych urządzeń. Co więcej, możesz zarządzać całą zawartością strony internetowej na scentralizowanym serwerze. Zauważalną rzeczą jest to, że projektowanie strony responsywnej zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze w utrzymaniu. Aktualizacja treści i przechodzenie na inne projekty zajmuje mniej czasu. Tak więc, możesz zainwestować swój cenny czas w poprawę wyników biznesowych.

3. Automatyzacja

Projektowanie responsywne jest łatwiejsze do zbudowania i zajmuje mniej czasu na wdrożenie. Chociaż oferuje ograniczoną kontrolę dla użytkowników, nadal jest najbardziej preferowaną metodą przyciągania większej liczby odwiedzających. Możesz również użyć systemów zarządzania treścią (CMS), takich jak WordPress, aby zbudować responsywną witrynę, nie widząc pomocy ze strony specjalistów IT.

4. Usprawnienie indeksowania i przeglądania stron

Pełzanie i indeksowanie witryny pomaga uszeregować stronę w wynikach wyszukiwania Google. Web crawler jak Googlebot indeksuje wszystkie linki stron internetowych, przejść do następnej strony, a kończy się, gdy żadna inna strona nie jest w tyle. Podczas indeksowania strony odnosi się do przechowywania i organizowania zawartości strony. W przypadku responsywnych stron internetowych, jeden web crawler indeksuje zawartość strony w całości, zamiast indeksować kilka razy, aby uzyskać zawartość wszystkich układów. Te przyjazne dla urządzeń mobilnych strony bezpośrednio poprawiają proces indeksowania i pośrednio pomagają wyszukiwarkom indeksować zawartość strony.

5. Przyjazne dla SEO

W 2012 roku Google wspierało strony responsywne ze względu na lepsze wrażenia użytkownika na wszystkich urządzeniach. Ze względu na zwiększone wykorzystanie telefonów komórkowych, firmy tworzą strategię, aby uplasować się wysoko w wyszukiwarkach, aby zwiększyć widoczność swojej firmy dla większego wzrostu. Użytkownicy telefonów komórkowych nadmiernie korzystają z wyszukiwarek, więc optymalizacja witryny pod kątem telefonów komórkowych może pomóc w szybszym dotarciu do grupy docelowej. Tak więc, firmy powinny przyjąć responsywny projekt dla swojej witryny, aby uzyskać lepszy ranking w wynikach wyszukiwania Google.

6. Jednolitość

Responsive design wyświetla treść zgodnie z przestrzenią ekranu. Użytkownicy mają dostęp do tej samej treści bez względu na to, z jakiego urządzenia wchodzą na stronę. Sprzyja to jednolitości między tym, co strona wyświetla na komputerze, a tym, co pokazuje na urządzeniach mobilnych. Właśnie dlatego responsywny design jest jak dotąd najpopularniejszym projektem strony.

7. Niskie koszty utrzymania

Ponieważ strona responsywna pokazuje tę samą treść na wszystkich urządzeniach, nie wymaga konserwacji po wdrożeniu. Możesz więc zaoszczędzić czas i pieniądze, które poświęcasz na aktualizację strony. Zamiast skupiać się na aktualizacji, możesz poświęcić czas na niezbędne zadania, takie jak testowanie, marketing i tworzenie treści.

Wady Responsive Web Designs

Każdy rozwój ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Po przejściu przez zalety responsywnych projektów, spójrzmy na wady wyboru tego projektu strony:

1. Wolniejsza wydajność

Kolejną wadą strony responsywnej jest jej powolny czas ładowania. Ponieważ responsywny projekt ma tę samą treść dla wszystkich urządzeń, ładowanie wszystkich treści zajmuje więcej czasu. Nawet jeśli użytkownik załaduje wersję mobilną strony, załaduje się również wersja desktopowa. Badania sugerują, że 40% użytkowników opuszcza stronę internetową, jeśli nie załaduje się ona w ciągu 3 sekund. Tak więc, bounce rate dla stron mobilnych wzrasta ze względu na ich wolniejsze działanie.

2. Niepełna optymalizacja

Projekty responsywne nie są w pełni zoptymalizowane w zależności od typu urządzenia. Użytkownicy mają dostęp do tej samej treści na wszystkich urządzeniach. Użytkownicy mogą uznać za nieatrakcyjne przeglądanie tego samego projektu strony na wszystkich urządzeniach.

3. Trudności z integracją reklam

Reklamy mieszczą się we wszystkich rozmiarach ekranu, a to może być trudniejsze do zintegrowania ich z responsywnymi projektami. Strony mobilne płyną na wszystkich urządzeniach, a reklamy mogą nie skonfigurować z wszystkich urządzeń.

4. Poświęcanie niektórych funkcji

Użytkownicy muszą dokonać wielu poświęceń podczas korzystania z jednego projektu dla wszystkich urządzeń. Na przykład, użytkownicy mogą poświęcić doświadczenie czytelnika na komputerze, aby zapewnić dostępność wszystkich funkcji i treści na urządzeniach mobilnych.

Zalety i wady projektów adaptacyjnych

Po przejściu przez plusy i minusy projektów adaptacyjnych, będziesz miał jasny pomysł na wybór projektu dla swojej witryny. Zanurzmy się głębiej:

1. Wysoka optymalizacja

Strony adaptacyjne mają różne układy dla różnych urządzeń dla lepszego doświadczenia użytkownika. Na każdym urządzeniu użytkownicy mogą doświadczyć innej wersji strony. Te projekty stron internetowych mają niestandardową zawartość, aby jak najlepiej dopasować się do ekranu i poprawić wrażenia użytkownika. Ten projekt internetowy celuje w lokalizację użytkownika i prędkość sieci, aby wyświetlić wysoce zoptymalizowaną zawartość na ekranie.

2. Szybsze ładowanie

Adaptacyjny web design ma wiele układów dla różnych urządzeń i wyświetla najlepiej dopasowaną treść dla konkretnego urządzenia. Kiedy użytkownik wprowadza adres URL witryny na urządzeniu, serwer ładuje najlepiej dopasowany układ w ciągu kilku sekund. Na przykład te projekty wyświetlają grafikę o wysokiej rozdzielczości tylko dla ekranów o wysokiej rozdzielczości. Ten projekt strony internetowej ma szybsze ładowanie niż strony przyjazne dla urządzeń mobilnych. Szybsze ładowanie strony powoduje większy ruch na stronie.

3. Wsparcie monetyzacji

Reklamy pomagają właścicielom stron generować więcej przychodów i możliwości zarabiania. Adaptacyjne projekty internetowe wspierają optymalizację reklam ze względu na ich specyficzny układ dla różnych urządzeń. Jeśli masz adaptacyjny projekt dla swojej witryny, jesteś bardziej prawdopodobne, aby monetyzować reklamy bez zmiany stosunku wielkości obrazów lub banerów. Obecnie projektanci chętnie optymalizują reklamy na stronach przyjaznych dla urządzeń mobilnych. Na przykład zmieniają stosunek wielkości banerów z 728x90 do 468×90 w celu dostosowania na małym ekranie. Ale strony adaptacyjne wykorzystują dane użytkowników do optymalizacji opcji reklam.

4. Istniejące strony internetowe wielokrotnego użytku

Niektóre strony internetowe są opracowane przy użyciu przestarzałej tradycyjnej technologii kodowania i nie mają kompatybilności z nowoczesnymi technikami kodowania. Adaptacyjne projekty stron internetowych mają różne układy dla różnych urządzeń. Jeśli chcesz coś zaktualizować, strona adaptacyjna automatycznie obejmie aktualizację, nie wymagając rekodowania i powrotu do tablicy.

Wady adaptacyjnego projektowania stron internetowych

Po przejściu przez zalety adaptacyjnego projektowania stron internetowych, ważne jest, aby przejrzeć jego wady przed dokonaniem wyboru projektu. Zacznijmy więc:

1. Wymagają dużego wysiłku

Adaptacyjne projektowanie stron internetowych oferuje różne układy na różnych urządzeniach, więc programiści wymagają dużego wysiłku, aby zbudować te projekty. Istnieje kilka aspektów technicznych, które należy wziąć pod uwagę podczas rozwoju.

2. Wymagają wysokiego poziomu utrzymania

Ponieważ adaptacyjne projekty stron internetowych mają różne układy dla różnych stron, każdy układ wymaga oddzielnej aktualizacji po wdrożeniu. Powiedzmy, że zaprojektowałeś układy stron dla sześciu szerokości ekranu, w tym 320, 480, 760, 960, 1200 i 1600 pikseli. Tak więc, utrzymanie witryny będzie wymagało dużo czasu i energii od projektantów. Oprócz wysiłków, konserwacja wymaga również dodatkowych pieniędzy od właścicieli witryn.

3. Drogie

Dla rozwoju i utrzymania, adaptacyjne projektowanie stron internetowych obejmuje zespół programistów i projektantów. Tak, zatrudnianie więcej członków zespołu doda więcej do budżetu, aby poradzić sobie ze złożonością projektu i konserwacji.

4. Trudności w Link Building

Ponieważ adaptacyjne projekty stron internetowych mają więcej niż jedną wersję stron, budowanie linków staje się trudne. Aby poradzić sobie z tym problemem z linkowaniem, musisz zbudować przekierowania, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Przycisk przekierowania pomoże użytkownikom uzyskać dostęp do witryny dla telefonów komórkowych.

Tak więc, jest oczywiste, że adaptacyjne projektowanie stron internetowych jest droższe niż responsywne projektowanie stron internetowych. Czy nadal jesteś zdezorientowany co do wyboru projektu strony internetowej dla swojej witryny? Jeśli tak, to wymieniamy kilka innych czynników, aby ułatwić Ci decyzję. Kluczowym czynnikiem, który może pomóc Ci wybrać najlepszy projekt dla Twojej witryny jest określenie docelowej grupy odbiorców. Po określeniu, kim są, co chcą zobaczyć i jakich urządzeń używają, aby uzyskać dostęp do witryny, zdecydujesz o opcji projektowania, którą chcesz wybrać. Oprócz docelowej grupy odbiorców, możesz kierować się innymi czynnikami przy wyborze projektu strony internetowej. Przejdźmy do innych czynników, które mogą pomóc Ci w wyborze projektu:

Kiedy wybrać responsywny projekt?

Istnieją następujące scenariusze, kiedy można zdecydować się na responsywne projekty stron internetowych:

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, responsywny projekt strony internetowej jest dla Ciebie najlepszą opcją. Co więcej, możesz zaktualizować swoją istniejącą witrynę za pomocą responsywnego projektowania stron internetowych.

Jeśli zdecydowałeś się na rozpoczęcie nowego biznesu, wybór responsywnego projektu pomoże Ci zaprojektować zupełnie nową stronę dla Twojego startupu.

Jeśli prowadzisz branżę opartą na usługach, takich jak rozwój oprogramowania, zalecamy wybór responsywnego projektu dla swojej witryny. Powodem jest to, że branże oparte na usługach są skierowane do dużej części mas korzystających z urządzeń mobilnych.

Możesz wybrać responsywny projekt dla swojej witryny, jeśli jesteś napięty z budżetem, ale chcesz uzyskać lepszy ranking w wynikach Google SERP.

Kiedy wybrać projekt adaptacyjny?

Możesz zdecydować się na adaptacyjny projekt strony internetowej w następujących scenariuszach:

Jeśli Twoja firma ma złożoną stronę internetową, projektowanie adaptacyjne jest najlepszą opcją, aby wspierać mobilną wersję witryny.

Jeśli chcesz szybszego ładowania i lepszej wydajności dla lepszego doświadczenia użytkownika, zalecamy wybranie adaptacyjnego projektu strony internetowej dla swojej witryny.

Jeśli chcesz zaoferować ukierunkowane doświadczenie w oparciu o lokalizację użytkowników i połączenie sieciowe, zalecamy użycie adaptacyjnego projektu internetowego dla swojej witryny.

Adaptacyjny projekt jest również odpowiednią opcją projektową, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad swoją witryną i chcesz monitorować, jak dostarcza ona użytkownikom na wielu urządzeniach.

Końcowe przemyślenia

Tak więc, mamy nadzieję, że jesteś jasny, że istnieją dwie wersje projektowe strony internetowej. Pierwsza wersja to wersja mobilna przeznaczona na telefony komórkowe i tablety. Druga wersja to wersja desktopowa przeznaczona dla komputerów PC i laptopów. Gdy użytkownik zażąda zawartości strony, serwer wykrywa urządzenie i wybiera układ strony w zależności od wielkości ekranu.

Po przejściu przez szczegółowe różnice między adaptacyjnymi i responsywnymi projektami stron internetowych, wiesz, że warto wybrać odpowiedni projekt dla swojej witryny. Właściwy wybór pomoże poprawić wrażenia użytkownika i zamienić odwiedzających w dochodowe podmioty. Dlatego przed wyborem projektu dla swojej witryny musisz określić swoje potrzeby biznesowe i docelowych odbiorców.

Po wybraniu projektu strony internetowej zalecamy wypróbowanie AppMaster, aby zbudować panel administracyjny dla swojej witryny, zamiast zatrudniać zespół programistów. Korzystając z tego narzędzia bez kodu, możesz zakończyć rozwój witryny w ciągu tygodnia. Piękno korzystania z tej platformy no-code polega na tym, że zapewnia dokumentację i kod źródłowy, jak deweloperzy robią w tradycyjnym podejściu do rozwoju. Możesz użyć tego kodowania back-end, nawet jeśli nie używasz już tego AppMaster. Oferuje on lepsze, szybsze i tańsze rozwiązania biznesowe niż inne opcje rozwoju. Po zakończeniu budowania witryny, sukces Twojej witryny będzie zależał od strategii marketingowej, którą planujesz, aby dotrzeć do większej liczby klientów i wygenerować większe przychody. Powinieneś więc wybrać projekt strony internetowej, który wspiera Twoją strategię marketingową, która wyróżnia Twoją firmę w cyfrowym świecie.