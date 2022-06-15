Отзывчивый веб-дизайн подстраивает сайт под любой размер экрана. Такие дизайны сайтов помогают пользователям поддерживать две разные версии сайта и одинаково удобны для использования на мобильных устройствах, таких как планшеты и компьютеры.

В отличие от отзывчивого веб-дизайна, адаптивный дизайн имеет фиксированные макеты, подстраивающиеся под конкретные размеры экрана. Если пользователи используют адаптивный веб-дизайн, им необходимо создавать несколько версий сайта, чтобы обеспечить совместимость с различными устройствами. Хотите ли вы понять разницу между отзывчивым и адаптивным дизайнами и какой дизайн лучше для лучшего пользовательского опыта? Хотите ли вы улучшить пользовательский опыт, выбрав правильный дизайн для своего сайта? Если да, то вы находитесь в надежном месте! Благодаря разнообразию мобильных устройств разработчики и дизайнеры сайтов стремятся создавать множество макетов сайтов. Разработать гибкий макет сайта, который масштабируется со всеми устройствами, довольно сложно. Возможно, вы задаетесь вопросом, как сделать сайт масштабируемым для всех устройств? Ответ заключается в том, что оба варианта дизайна могут удовлетворить ваши потребности в дизайне, но найти лучший макет довольно сложно. В этой статье мы расскажем о разнице между этими двумя видами веб-дизайна и о том, как они могут улучшить пользовательский опыт. Давайте углубимся в детали:

В чем разница между адаптивным и отзывчивым дизайном?

Прежде чем углубиться в разницу, давайте разберемся, что представляют собой эти два дизайна:

Отзывчивые веб-дизайны

Отзывчивые дизайны настраивают свои элементы дизайна в соответствии с шириной экрана. Эти веб-дизайны отображают контент в соответствии с пространством экрана. Допустим, вы открываете отзывчивый сайт в браузере, а затем меняете окно браузера; содержимое автоматически подстраивается под экран браузера. Точно так же отзывчивые сайты автоматически подстраиваются под экраны мобильных устройств.

Отзывчивый дизайн удобен для пользователей, поскольку пользователи могут получить доступ к тому же сайту на мобильных устройствах, что и на настольном компьютере. Для улучшения пользовательского опыта отзывчивый дизайн требует детального учета требований сайта и конечных пользователей.

Адаптивный веб-дизайн

Адаптивный веб-дизайн, также известный как прогрессивное улучшение сайта, имеет несколько фиксированных макетов. Такие веб-дизайны определяют пространство экрана и выбирают наиболее подходящий макет. Допустим, вы открываете браузер на своем компьютере, сайт выбирает оптимальный макет для экрана компьютера, и изменение размера браузера не имеет никакого отношения к дизайну сайта. Amazon, USA Today и Apple являются одними из ведущих организаций, использующих адаптивный дизайн. Эти организации подбирают различные макеты для экрана мобильного телефона и настольного компьютера, а не подгоняют их под размер экрана.

Обычно адаптивные веб-дизайны создают шесть веб-дизайнов для шести размеров экрана:

320 пикселей

480 пикселей

760 пикселей

960 пикселей

1200 пикселей

1600 пикселей

Разница между отзывчивым и адаптивным веб-дизайном

Люди, не имеющие опыта в веб-дизайне, думают, что оба веб-дизайна одинаковы. Но есть факторы, которые отличают отзывчивый дизайн от адаптивного.

Давайте разберемся в этих факторах подробнее:

1. Гибкость

Разработчики считают, что адаптивный дизайн менее гибкий, потому что другой размер экрана может нарушить макет сайта. Таким образом, вам нужно будет настроить старый макет в соответствии с новым размером экрана. Из-за различий в размерах экранов пользователи не считают такие дизайны достаточно гибкими, чтобы настраивать их в соответствии с размером экрана.

С другой стороны, отзывчивый дизайн гибко настраивает макет даже для новых устройств. Такие дизайны сайтов разрабатывают единый макет сайта для всех устройств и позволяют настраивать его для нижнего и верхнего предела разрешения экрана. Гибкий веб-макет обеспечивает лучший пользовательский опыт благодаря единому и бесшовному дизайну на всех устройствах.

2. SEO

Поисковая оптимизация (SEO) - еще один фактор, который делает отзывчивый дизайн более удобным для использования. Сайты с отзывчивым дизайном с большей вероятностью будут ранжироваться в результатах поиска Google. После обновления SEO, в результате которого сайты, дружественные к мобильным устройствам, стали ранжироваться выше, Google рекомендовал использовать отзывчивый веб-дизайн для получения более высокого рейтинга. Причина в том, что такие сайты обеспечивают лучший пользовательский опыт на всех устройствах. С другой стороны, адаптивные веб-дизайны трудно ранжировать. Поэтому вам необходимо создать отзывчивый сайт, если вы хотите получить наивысший рейтинг в результатах поиска Google.

3. Контроль

Отзывчивые веб-сайты предлагают меньше контроля, но их легко создать и поддерживать менее опытным разработчикам. Благодаря системам управления контентом (CMS), таким как WordPress, Joomla и Drupal, которые предлагают бесплатные встроенные шаблоны для разработки сайта, удобного для мобильных устройств. С другой стороны, адаптивные сайты требуют больших усилий со стороны опытных дизайнеров и имеют гораздо больший контроль над макетом сайта. Кроме того, отзывчивые дизайны также являются плавными, но адаптивные веб-дизайны используют процентное соотношение для плавности при масштабировании. Эти проценты могут снова вызвать скачок при изменении размера экрана. Процент плавного макета определяет, что сайт будет подстраиваться под размер экрана для каждого пользователя.

4. Макет

Макет отзывчивого веб-сайта зависит от размера экрана пользователя. Сайт настраивает веб-макет в соответствии с размером экрана. В отличие от этого, разработчики настраивают адаптивный макет путем внутреннего кодирования. Следовательно, эти дизайны не регулируются в зависимости от окна браузера. Эти дизайны создают макеты для всех устройств. Сервер определяет тип устройства и отвечает на него соответствующим макетом.

5. Сложность

Большинство людей утверждают, что адаптивные дизайны сложнее разрабатывать из-за множества макетов для разных устройств. Из-за единообразия и бесшовности отзывчивых дизайнов на всех устройствах требуется больше усилий для создания фронт-энда. Кроме того, отзывчивые дизайны требуют большего внимания к CSS, чтобы сделать сайт полностью функциональным на всех устройствах. Но вы можете сократить накладные расходы на разработку, используя конструкторы приложений без кода, такие как AppMaster.

6. Время загрузки

В быстро развивающемся цифровом мире никому не нравится ждать, пока сайт загрузится. Более быстрое время загрузки делает пользователя более счастливым. Оптимизация времени загрузки сайта помогает улучшить пользовательский опыт, повысить конверсию и увеличить продажи. Сайты с медленной загрузкой увеличивают показатель отказов, и пользователи больше не захотят посещать такие сайты. Адаптивные веб-дизайны загружаются быстрее, чем отзывчивые, потому что они загружают определенный макет для каждого устройства. Например, если пользователь загружает адаптивный веб-дизайн на настольном компьютере, содержимое будет подстраиваться под экран настольного компьютера, чтобы загружаться быстрее. В отличие от этого, отзывчивый дизайн автоматически подстраивает все содержимое под размер экрана. Теперь мы расскажем о преимуществах и недостатках обоих веб-дизайнов, чтобы облегчить вам выбор. Давайте посмотрим:

Преимущества отзывчивых дизайнов

1. Бесшовный пользовательский опыт

Отзывчивые веб-дизайны обеспечивают единый и бесшовный пользовательский опыт на всех устройствах, таких как компьютеры, мобильные телефоны и т.д. Это ощущение единообразия и бесшовности прививает чувство принадлежности и доверия, даже если пользователи заходят на эти сайты с разных устройств. Dropbox, Dribble и GitHub - лучшие примеры веб-приложений, которые предлагают бесшовный пользовательский опыт.

2. Доступный

Доступность является значительным преимуществом отзывчивых веб-сайтов, поскольку они не требуют другой верстки для мобильных сайтов. Таким образом, вы можете сэкономить на стоимости разработки и обслуживания мобильного сайта. Конечно, поддерживать один сайт доступнее и проще, чем поддерживать отдельные сайты для разных устройств. Кроме того, вы можете управлять всем веб-контентом на централизованном сервере. Заметно, что разработка отзывчивого сайта занимает меньше времени и проще в обслуживании. Обновление контента и переход на другой дизайн занимает меньше времени. Таким образом, вы можете инвестировать свое драгоценное время в повышение эффективности бизнеса.

3. Автоматизация

Отзывчивый дизайн проще в создании и требует меньше времени на внедрение. Хотя он предлагает ограниченный контроль для пользователей, он по-прежнему является наиболее предпочтительным методом привлечения посетителей. Вы также можете использовать системы управления контентом (CMS), такие как WordPress, чтобы создать отзывчивый сайт, не прибегая к помощи IT-специалистов.

4. Улучшение наползания и индексации браузера

Ползание и индексация сайта помогают ранжировать сайт в результатах поиска Google. Веб-гусеница, например Googlebot, перебирает все ссылки на веб-страницах, переходит на следующую страницу и заканчивает работу, когда ни одна страница не остается позади. Индексирование сайта означает хранение и организацию содержимого сайта. В случае отзывчивого веб-сайта один веб-гусеница просматривает содержимое страницы в целом, а не ползает несколько раз, чтобы получить содержимое всех макетов. Такие сайты, дружественные к мобильным устройствам, напрямую улучшают процесс ползания и косвенно помогают поисковым системам индексировать содержимое сайта.

5. SEO-дружественный

В 2012 году Google поддержал отзывчивые сайты из-за лучшего пользовательского опыта на всех устройствах. В связи с ростом использования мобильных телефонов компании разрабатывают стратегию, направленную на то, чтобы занять высокие позиции в поисковых системах, чтобы повысить видимость своего бизнеса для большего роста. Пользователи мобильных телефонов активно пользуются поисковыми системами, поэтому оптимизация сайта для мобильных телефонов поможет вам быстрее достичь целевой аудитории. Поэтому компании должны использовать отзывчивый дизайн для своего сайта, чтобы получить более высокий рейтинг в результатах поиска Google.

6. Однородность

Отзывчивый дизайн отображает контент в соответствии с площадью экрана. Пользователи получают доступ к одному и тому же контенту независимо от того, с какого устройства они заходят на сайт. Это способствует единообразию между тем, что сайт отображает на компьютере, и тем, что он показывает на мобильных устройствах. Именно поэтому отзывчивый дизайн является самым популярным дизайном сайта на сегодняшний день.

7. Низкая стоимость обслуживания

Поскольку отзывчивый сайт отображает один и тот же контент на всех устройствах, он не нуждается в обслуживании после развертывания. Таким образом, вы можете сэкономить время и деньги, которые тратите на обновление сайта. Вместо того чтобы концентрироваться на обновлении, вы можете потратить время на такие необходимые задачи, как тестирование, маркетинг и создание контента.

Недостатки отзывчивых веб-дизайнов

Каждая разработка имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрев преимущества отзывчивых дизайнов, давайте взглянем на недостатки выбора этого дизайна сайта:

1. Медленная производительность

Еще одним недостатком отзывчивого сайта является медленное время загрузки. Поскольку отзывчивый дизайн имеет одинаковый контент для всех устройств, загрузка всего контента занимает больше времени. Даже если пользователь загружает мобильную версию сайта, версия для настольных компьютеров также будет загружена. Исследования показывают, что 40% пользователей покидают сайт, если он не загружается в течение 3 секунд. Таким образом, показатель отказов для мобильных сайтов увеличивается из-за их более медленной работы.

2. Неполная оптимизация

Отзывчивые дизайны не полностью оптимизированы в соответствии с типом устройства. Пользователи получают доступ к одному и тому же контенту на всех устройствах. Пользователи могут посчитать непривлекательным один и тот же дизайн сайта на всех устройствах.

3. Сложность интеграции рекламы

Рекламные объявления размещаются на экранах всех размеров, и интегрировать их в отзывчивый дизайн может быть сложнее. Мобильные сайты работают на всех устройствах, а реклама может не настраиваться на всех устройствах.

4. Жертвовать некоторыми функциями

При использовании единого дизайна для всех устройств пользователям приходится многим жертвовать. Например, пользователи могут пожертвовать удобством чтения на компьютере, чтобы обеспечить доступность всех функций и содержимого на мобильных устройствах.

Преимущества и недостатки адаптивных дизайнов

Ознакомившись с плюсами и минусами адаптивных дизайнов, вы получите четкое представление о выборе дизайна для вашего сайта. Давайте копнем глубже:

1. Высокая оптимизация

Адаптивные сайты имеют различные макеты для разных устройств для лучшего пользовательского опыта. На каждом устройстве пользователи могут просматривать разные версии сайта. Эти веб-дизайны имеют адаптированный контент, чтобы лучше соответствовать экрану и улучшить пользовательский опыт. Такой веб-дизайн ориентируется на местоположение пользователя и скорость сети, чтобы отобразить на экране оптимизированный контент.

2. Более быстрая загрузка

Адаптивный веб-дизайн имеет несколько макетов для различных устройств и отображает контент, наиболее подходящий для конкретного устройства. Когда пользователь вводит URL-адрес сайта на устройстве, сервер загружает наиболее подходящий макет за считанные секунды. Например, такие дизайны отображают графику высокой четкости только для экранов с высоким разрешением. Такой веб-дизайн загружается быстрее, чем сайты, дружественные к мобильным устройствам. Более быстрая загрузка сайта приводит к увеличению посещаемости сайта.

3. Поддержка монетизации

Рекламные объявления помогают владельцам сайтов получать больше доходов и возможностей для заработка. Адаптивные веб-дизайны поддерживают оптимизацию рекламы благодаря их специфическому расположению для различных устройств. Если у вас адаптивный дизайн сайта, вы с большей вероятностью сможете монетизировать рекламу без изменения соотношения размеров изображений или баннеров. В настоящее время дизайнеры стремятся оптимизировать рекламу на сайтах, дружественных к мобильным устройствам. Например, они изменяют соотношение размеров баннера с 728×90 до 468×90 для адаптации на маленьком экране. Но адаптивные сайты используют данные пользователей для оптимизации вариантов рекламы.

4. Многоразовые существующие веб-сайты

Некоторые веб-сайты разработаны с использованием устаревших традиционных технологий кодирования и не имеют совместимости с современными методами кодирования. Адаптивные веб-дизайны имеют различные макеты для разных устройств. Если вы захотите что-то обновить, адаптивный сайт автоматически примет обновление, не требуя перекодирования и возврата к доске.

Недостатки адаптивного веб-дизайна

После того как мы рассмотрели преимущества адаптивного веб-дизайна, очень важно проанализировать его недостатки, прежде чем сделать выбор дизайна. Давайте начнем:

1. Требует значительных усилий

Адаптивный веб-дизайн предлагает различные макеты на разных устройствах, поэтому разработчикам требуются значительные усилия для создания таких дизайнов. В процессе разработки необходимо учитывать несколько технических аспектов.

2. Требуют больших затрат на обслуживание

Поскольку адаптивные веб-дизайны имеют разные макеты для разных сайтов, каждый макет требует отдельного обновления после развертывания. Допустим, вы разработали макеты сайтов для шести вариантов ширины экрана, включая 320, 480, 760, 960, 1200 и 1600 пикселей. Таким образом, обслуживание сайта потребует от дизайнеров много времени и сил. Помимо усилий, обслуживание также требует дополнительных денег от владельцев сайта.

3. Дорогой

Для разработки и обслуживания адаптивного веб-дизайна привлекается команда разработчиков и дизайнеров. Таким образом, наем дополнительных членов команды увеличит ваш бюджет, чтобы справиться со сложностью дизайна и обслуживанием.

4. Сложность в построении ссылок

Поскольку адаптивный веб-дизайн имеет более одной версии сайтов, создание ссылок становится затруднительным. Чтобы справиться с этой проблемой, вам необходимо создать перенаправления для улучшения пользовательского опыта. Кнопка перенаправления поможет пользователям получить доступ к сайту для мобильных телефонов.

Итак, очевидно, что адаптивный веб-дизайн стоит дороже, чем отзывчивый. Вы все еще в замешательстве по поводу выбора веб-дизайна для вашего сайта? Если да, то мы приведем еще несколько факторов, которые облегчат вам принятие решения. Ключевым фактором, который поможет вам выбрать лучший дизайн для вашего сайта, является определение вашей целевой аудитории. Как только вы определите, кто они, что они хотят видеть и какие устройства используют для доступа к сайту, вы решите, какой вариант дизайна выбрать. Помимо целевой аудитории, вы можете руководствоваться и другими факторами при выборе веб-дизайна. Давайте разберемся в других факторах, которые могут помочь вам в выборе дизайна:

Когда следует выбирать отзывчивый дизайн?

Существуют следующие сценарии, когда вы можете выбрать отзывчивый веб-дизайн:

Если у вас малый или средний бизнес, отзывчивый веб-дизайн - лучший вариант для вас. Кроме того, вы можете обновить существующий сайт с помощью отзывчивого веб-дизайна.

Если вы решили начать новый бизнес, выбор отзывчивого дизайна поможет вам создать совершенно новый сайт для вашего стартапа.

Если вы работаете в сфере услуг, например, разрабатываете программное обеспечение, мы рекомендуем вам выбрать отзывчивый дизайн для вашего сайта. Причина в том, что отрасли, основанные на предоставлении услуг, ориентированы на большую часть масс, использующих мобильные устройства.

Вы можете выбрать отзывчивый дизайн для своего сайта, если вы ограничены в бюджете, но хотите получить более высокий рейтинг в результатах Google SERP.

Когда выбирать адаптивный дизайн?

Вы можете решить использовать адаптивный веб-дизайн в следующих сценариях:

Если у вашего бизнеса сложный сайт, адаптивный дизайн - лучший вариант для поддержки мобильной версии сайта.

Если вы хотите ускорить загрузку и повысить производительность для улучшения пользовательского опыта, мы рекомендуем вам выбрать адаптивный веб-дизайн для вашего сайта.

Если вы хотите предложить целевой опыт, основанный на местоположении пользователей и их сетевом подключении, мы рекомендуем вам использовать адаптивный веб-дизайн для вашего сайта.

Адаптивный дизайн также является подходящим вариантом дизайна, если вы хотите получить больше контроля над своим сайтом и отслеживать, как он работает с пользователями на различных устройствах.

Заключительные размышления

Итак, мы надеемся, что вы поняли, что существует две версии дизайна сайта. Первая версия - это мобильная версия, предназначенная для мобильных телефонов и планшетов. Вторая версия - это настольная версия, предназначенная для ПК и ноутбуков. Как только пользователь запрашивает содержимое сайта, сервер определяет устройство и выбирает макет сайта в соответствии с размером экрана.

Ознакомившись с подробными различиями между адаптивным и отзывчивым веб-дизайном, вы понимаете, насколько важно выбрать правильный дизайн для вашего сайта. Правильный выбор поможет улучшить пользовательский опыт и превратить посетителей в прибыльных субъектов. Поэтому перед выбором дизайна для вашего сайта необходимо уточнить потребности вашего бизнеса и целевой аудитории.

После выбора дизайна сайта мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для создания панели администратора для вашего сайта вместо того, чтобы нанимать команду разработчиков. Используя этот инструмент без кода, вы сможете завершить разработку сайта за неделю. Прелесть использования этой платформы no-code заключается в том, что она предоставляет документацию и исходный код, как это делают разработчики при традиционном подходе к разработке. Вы можете использовать это внутреннее кодирование, даже если вы больше не используете AppMaster. Он предлагает лучшие, более быстрые и дешевые бизнес-решения, чем другие варианты разработки. После завершения создания сайта успех вашего сайта будет зависеть от маркетинговой стратегии, которую вы планируете, чтобы привлечь больше клиентов и получить больший доход. Поэтому вам следует выбрать веб-дизайн, который поддерживает вашу маркетинговую стратегию, выделяющую ваш бизнес в цифровом мире.