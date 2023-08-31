Sürükle ve Bırak yöntemiyle iOS ve Android Uygulamaları oluşturun

Uygulama Geliştirmede Sürükle ve Bırak Araçlarını Kullanmanın Avantajları

Sürükle ve bırak araçları, çok az kodlama deneyimi olan veya hiç kodlama deneyimi olmayan kişilerin kendi uygulamalarını oluşturmasına olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecinde devrim yarattı. Kod gerektirmeyen drag-and-drop araçlarının popülerlik kazanmasının birkaç nedeni vardır:

Kullanım kolaylığı: Bu araçlar, sezgisel arayüzler ve görsel uygulama oluşturma özellikleri sunarak kullanıcıların basit drag-and-drop işlevlerini kullanarak uygulamalarını oluşturmalarına olanak tanır. Başlamak için programlama becerilerine ihtiyacınız yoktur ve ister acemi ister deneyimli bir geliştirici olun, uygulamanızı hızla geliştirebilirsiniz.

Bu araçlar, sezgisel arayüzler ve görsel uygulama oluşturma özellikleri sunarak kullanıcıların basit işlevlerini kullanarak uygulamalarını oluşturmalarına olanak tanır. Başlamak için programlama becerilerine ihtiyacınız yoktur ve ister acemi ister deneyimli bir geliştirici olun, uygulamanızı hızla geliştirebilirsiniz. Daha az zaman ve maliyet: Geleneksel uygulama geliştirme zaman alıcı ve pahalı olabilir. drag-and-drop araçlarını kullanmak, geliştirme süreci süresini önemli ölçüde azaltabilir ve uygulamalarınızı oluşturma ve bakım maliyetlerini azaltabilir.

Geleneksel uygulama geliştirme zaman alıcı ve pahalı olabilir. araçlarını kullanmak, geliştirme süreci süresini önemli ölçüde azaltabilir ve uygulamalarınızı oluşturma ve bakım maliyetlerini azaltabilir. Giriş engelini azaltın: drag-and-drop uygulama geliştiricileri, kapsamlı kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, fikirlerini hayata geçirmek isteyen işletmeler ve bireyler, özellikle de küçük işletmeler, yeni başlayanlar ve teknik olmayan kullanıcılar için giriş engelini azaltır.

uygulama geliştiricileri, kapsamlı kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, fikirlerini hayata geçirmek isteyen işletmeler ve bireyler, özellikle de küçük işletmeler, yeni başlayanlar ve teknik olmayan kullanıcılar için giriş engelini azaltır. Teknik borcun ortadan kaldırılması: AppMaster gibi bazı no-code platformlar, gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar üretir. Bu yaklaşım, uygulama geliştirmede yaygın bir zorluk olan teknik borcun önüne geçer.

gibi bazı platformlar, gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar üretir. Bu yaklaşım, uygulama geliştirmede yaygın bir zorluk olan teknik borcun önüne geçer. Artan işbirliği: Teknik olmayan ekip üyeleri, uygulama oluşturmak ve güncellemek için geliştiricilerle kolayca çalışabilir, bu da işbirliğini kolaylaştırır ve ekip üyeleri arasındaki iletişimi geliştirir.

Popüler Sürükle ve Bırak No-Code Platformlar

no-code uygulama geliştirmeye olan talep arttıkça, farklı ihtiyaçlara ve yeteneklere yanıt veren çok sayıda platform ortaya çıktı. Bazı popüler drag-and-drop no-code platformlar şunları içerir:

Appgyver: Web, mobil ve masaüstü uygulamaları oluşturmaya yönelik kapsamlı no-code bir platform. Appgyver çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonlar sunar.

Web, mobil ve masaüstü uygulamaları oluşturmaya yönelik kapsamlı bir platform. Appgyver çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonlar sunar. Bubble : Hızlı bir şekilde web uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış görsel bir web uygulaması oluşturucu. Bubble , sezgisel bir arayüz, yerleşik veritabanı ve özel işlevsellik için geniş bir eklenti koleksiyonu sunar.

Hızlı bir şekilde web uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış görsel bir web uygulaması oluşturucu. , sezgisel bir arayüz, yerleşik veritabanı ve özel işlevsellik için geniş bir eklenti koleksiyonu sunar. OutSystems: İşletmelerin web ve mobil uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan az kodlu bir platform . OutSystems, özelleştirilmiş uygulama geliştirme için kapsamlı bir şablon, bileşen ve entegrasyon seçeneği kitaplığı sağlar.

İşletmelerin web ve mobil uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan az kodlu bir platform . OutSystems, özelleştirilmiş uygulama geliştirme için kapsamlı bir şablon, bileşen ve entegrasyon seçeneği kitaplığı sağlar. Wix: Duyarlı web siteleri oluşturmak için drag-and-drop araçlarını kullanan, e-Ticaret özellikleri, özel alanlar ve çeşitli tasarım şablonları sunan popüler bir web sitesi oluşturucu.

Duyarlı web siteleri oluşturmak için araçlarını kullanan, e-Ticaret özellikleri, özel alanlar ve çeşitli tasarım şablonları sunan popüler bir web sitesi oluşturucu. Adalo : Veriye dayalı işlevselliğe odaklanan mobil ve web uygulamaları oluşturmaya yönelik no-code bir platform. Adalo , popüler üçüncü taraf hizmetleri ve araçlarıyla yerleşik entegrasyon sağlar.

AppMaster.io No-Code Platformla Tanışın

AppMaster.io , kullanıcıların sezgisel bir sürükle drag-and-drop arayüzünü kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. Diğer no-code araçların aksine AppMaster, İş Süreci (BP) Tasarımcısı , REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints kullanarak veri modellerini ve iş mantığını görsel olarak oluşturmanıza yardımcı olarak kapsamlı ve entegre bir geliştirme ortamı sunar.

2020 yılında kurulan AppMaster, dünya çapında (Nisan 2023 itibarıyla) 60.000'den fazla kullanıcı arasında popülerlik kazanmıştır. Platform No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD), API Yönetimi, Sürükle ve Bırak Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Platformları dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde G2 tarafından Yüksek Performanslı olarak kabul edildi. Ayrıca G2 tarafından 2023 İlkbaharı ve 2023 Kışı'nda No-Code Geliştirme Platformlarında İvme Lideri seçildi.

AppMaster en önemli farklarından biri, müşterilerin teknik borçlarını ortadan kaldırmasına ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına göre ölçeklenen çözümler sunmasına yardımcı olan gerçek uygulamalar oluşturma yeteneğidir. Uygulamanızın planlarındaki her değişiklikte, AppMaster 30 saniyeden kısa bir sürede yeni bir uygulama seti oluşturarak uygulamanızın her zaman güncellenmiş ve optimize edilmiş bir sürümüne sahip olmanızı sağlar.

Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanarak uygulamalar oluşturan AppMaster, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumluluğu sağlar. Web uygulamaları Vue3 JavaScript çerçevesini ve TypeScript'i kullanıyor ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan yerel mobil uygulamaları destekliyor.

AppMaster.io, platformu keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için ücretsiz planlardan, kaynak koduna erişim ve tamamen özelleştirilebilir barındırma ortamlarına sahip kurumsal düzeyde planlara kadar çeşitli abonelik seçenekleri sunar. Yeni kurulan şirketler, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı kuruluşlar için de özel teklifler mevcuttur.

AppMaster.io Platformunun Temel Özellikleri

AppMaster.io, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları kolayca oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. AppMaster.io'yu diğer no-code platformlar arasında öne çıkaran temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Görsel olarak veri modelleri oluşturma

Kullanıcılar, arka uç uygulamaları için veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir ve yönetebilir; bu, uygulamalarının kullanacağı verilerin yapısını tanımlamanın hızlı ve sezgisel bir yolunu sağlar.

İş Süreci (BP) Tasarımcısı

AppMaster.io'nun BP Tasarımcısı, uygulamadaki her bileşen için görsel olarak iş mantığı oluşturulmasını sağlar. Bu yaklaşım, geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan karmaşık süreçler oluşturmasına olanak tanıyarak, bu süreçleri her beceri düzeyindeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Veritabanı şeması geçişi

AppMaster.io, veri modellerinde bir değişiklik olduğunda veritabanı şemasını güncellemek için otomatik olarak geçiş komut dosyaları oluşturur.

REST API ve WSS endpoints

Platform, arka uç uygulamaları için REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints oluşturulmasını ve yönetilmesini destekleyerek uygulamanızı diğer hizmet ve araçlarla entegre etmeyi kolaylaştırır.

Uygulamaların ve belgelerin otomatik oluşturulması

AppMaster.io, teknik özellikleri değiştirdiğinizde uygulamalarınızı ve belgelerinizi sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamanızın tüm değişikliklerle güncel kalmasını sağlar.

Postgresql uyumlu veritabanı uyumluluğu

AppMaster.io uygulamaları, birincil veri depolama alanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve geliştiricilere istedikleri veritabanı sistemlerini seçme konusunda çok yönlülük sunar.

Bu güçlü özellikleriyle AppMaster.io, manuel kodlamaya gerek kalmadan iOS ve Android uygulamaları geliştirmek için kapsamlı ve kolaylaştırılmış bir çözüm sunar.

AppMaster ile iOS ve Android Uygulamaları Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz

Artık AppMaster.io'nun temel özelliklerini bildiğimize göre, bu çok yönlü no-code platformu kullanarak iOS ve Android uygulamaları oluşturmaya yönelik adım adım kılavuza geçelim.

Hesap oluşturun: Platformu kullanmaya başlamak için ücretsiz bir hesaba kaydolun. Yeni proje oluştur: Giriş yaptıktan sonra "Proje Oluştur" butonuna tıklayarak yeni bir proje oluşturun. İstediğiniz proje türünü seçin (arka uç, web veya mobil) ve bir proje adı girin. Kullanıcı arayüzünü tasarlayın: Düğmeler, metin alanları, resimler ve daha fazlası gibi bileşenler ekleyerek uygulamanızın arayüzünü tasarlamak için drag-and-drop kullanıcı arayüzü oluşturucusunu kullanın. Mobil uygulamanız için kullanıcı dostu bir deneyim oluşturmak amacıyla bu bileşenlerin görünümünü ve düzenini özelleştirin. Veri modellerini tanımlayın: Veri modelleri bölümünde tabloları, alanları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak uygulamanızın veritabanı şemasını görsel olarak oluşturun ve yönetin. Bu, uygulamanızın kullanacağı verilerin yapısını oluşturacaktır. İş süreçleri oluşturun: Uygulamanın iş mantığını tanımlamak için İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanın. Verilerin uygulamanızda nasıl aktığını ve etkileşime girdiğini görsel olarak tasarlayarak her bileşen için BP'ler oluşturun, düzenleyin ve yönetin. API ve WSS endpoints yapılandırın: Gerekirse, arka uç uygulamanız için REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints oluşturup yönetin; böylece uygulamanızı çeşitli hizmet ve araçlarla entegre edebilirsiniz. Uygulamanızı test edin: Kullanıcı arayüzünü, veri modellerini, iş süreçlerini ve endpoints ayarladıktan sonra, amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmak için uygulamanızı kapsamlı bir şekilde test edin. Test sırasında kullanıcı deneyimine, uygulama performansına ve veri yönetimine dikkat edin. Uygulamanızı dağıtın: Uygulamanızdan memnun kaldığınızda dağıtmak için "Yayınla" düğmesini tıklayın. AppMaster .io, uygulamanız için kaynak kodu oluşturacak, derleyecek, testler çalıştıracak ve buluta dağıtacak veya abonelik planınıza bağlı olarak şirket içinde barındırmanıza izin verecektir. Başlatın ve yineleyin: Mobil uygulamanızı dağıtımdan sonra herkese açık olarak başlatın ve tanıtmayı unutmayın. AppMaster .io'nun her değişiklikte uygulamaları ve belgeleri otomatik olarak yeniden oluşturma özelliğinden yararlanarak kullanıcı davranışını sürekli olarak analiz edin, geri bildirim toplayın ve uygulamanızda daha fazla iyileştirme yapın.

Bu adım adım kılavuzu izleyerek kodlama uzmanlığına gerek kalmadan zengin özelliklere sahip ve ölçeklenebilir iOS ve Android uygulamaları oluşturabilirsiniz.

İleriye Doğru: No-Code Uygulama Geliştirmeden En İyi Şekilde Yararlanmak için İpuçları

AppMaster.io veya diğer drag-and-drop platformlarıyla no-code uygulama geliştirmeye girişirken, başarınızı en üst düzeye çıkarmak için şu ipuçlarını göz önünde bulundurun:

Net hedefler tanımlayın: Uygulamanızın amacını, hedef kitlesini ve sunduğu değeri tanımlayın. Bu netlik, geliştirme boyunca karar vermenize rehberlik edecek ve odaklanmış ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Uygulamanızın amacını, hedef kitlesini ve sunduğu değeri tanımlayın. Bu netlik, geliştirme boyunca karar vermenize rehberlik edecek ve odaklanmış ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi yaratmanıza yardımcı olacaktır. Kullanıcı deneyimini aklınızda bulundurun: Görsel olarak çekici ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, uygulamanın başarısı için çok önemlidir. Kullanıcı beklentilerini karşılayan, kullanımı ve elde tutulmasını teşvik eden temiz ve işlevsel bir uygulama kullanıcı arayüzü tasarlamaya zaman ayırın.

Görsel olarak çekici ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, uygulamanın başarısı için çok önemlidir. Kullanıcı beklentilerini karşılayan, kullanımı ve elde tutulmasını teşvik eden temiz ve işlevsel bir uygulama kullanıcı arayüzü tasarlamaya zaman ayırın. Paydaşlarla işbirliği yapın: Değerli geri bildirimler toplamak, potansiyel sorunlu noktaları ortaya çıkarmak ve uygulamanızın hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için ekip üyelerini, müşterileri veya son kullanıcıları uygulama geliştirme sürecine dahil edin.

Değerli geri bildirimler toplamak, potansiyel sorunlu noktaları ortaya çıkarmak ve uygulamanızın hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için ekip üyelerini, müşterileri veya son kullanıcıları uygulama geliştirme sürecine dahil edin. Uygulama fikrinizi doğrulayın: Uygulama geliştirmeye önemli miktarda kaynak yatırmadan önce uygulama fikrinizi doğrulayın. Potansiyel başarısını ölçmek ve iyileştirmeye yönelik öngörüler toplamak için pazar araştırması yapın, prototip yapın ve uygulamanızı küçük bir potansiyel kullanıcı grubuyla test edin.

Uygulama geliştirmeye önemli miktarda kaynak yatırmadan önce uygulama fikrinizi doğrulayın. Potansiyel başarısını ölçmek ve iyileştirmeye yönelik öngörüler toplamak için pazar araştırması yapın, prototip yapın ve uygulamanızı küçük bir potansiyel kullanıcı grubuyla test edin. Öğrenmeyi benimseyin: Her teknolojide olduğu gibi, no-code uygulama geliştirmedeki en son trendler, özellikler ve en iyi uygulamalar konusunda güncel kalın. Sürekli öğrenme, daha verimli ve etkili uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

Bu ipuçlarını uygulayarak AppMaster.io gibi drag-and-drop araçlarını kullanarak başarılı iOS ve Android uygulamaları oluşturabilirsiniz. Uygulama geliştirmenin geleceğini kucaklayın ve fikirlerinizi hayata geçirmek için no-code platformların potansiyelinden yararlanın.