Düşük Kodlu Platformlar nedir?

Düşük kodlu platformlar, gereken manuel kodlama miktarını en aza indirerek uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış yazılım geliştirme araçlarıdır. Bu platformlar, kullanıcıların verimli bir şekilde özel uygulamalar oluşturmasını sağlayan görsel modelleme, önceden oluşturulmuş bileşenler ve sürükle ve bırak arabirimleri sağlar.

Low-code platformlar, deneyimli programcılardan vatandaş geliştiricilere, yani yazılım geliştirme sürecine katkıda bulunabilecek sınırlı kodlama becerilerine sahip bireylere kadar çeşitli beceri düzeylerine sahip geliştiricileri hedefler. low-code platformlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve altta yatan teknolojilerin karmaşıklığını soyutlayarak, kullanıcıların düşük düzeyli kodlama ayrıntıları hakkında endişelenmek yerine iş mantığını tasarlamaya ve uygulamaya odaklanmasına olanak tanır. low-code platformlar tarafından sağlanan temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Görsel uygulama modelleme : Kullanıcılar, manuel olarak kod yazmak zorunda kalmadan bir uygulamanın yapısını ve akışını görselleştirerek drag-and-drop arabirimlerini kullanarak uygulamalar oluşturabilir.

: Kullanıcılar, manuel olarak kod yazmak zorunda kalmadan bir uygulamanın yapısını ve akışını görselleştirerek arabirimlerini kullanarak uygulamalar oluşturabilir. Önceden oluşturulmuş bileşenler : Low-code platformlar, ortak ve karmaşık uygulama gereksinimlerini karşılayan ve geliştirme süresini önemli ölçüde azaltan önceden tasarlanmış bileşenler sunar.

: platformlar, ortak ve karmaşık uygulama gereksinimlerini karşılayan ve geliştirme süresini önemli ölçüde azaltan önceden tasarlanmış bileşenler sunar. Entegrasyon yetenekleri : Low-code platformlar genellikle harici sistemler ve API'ler ile entegre olmak için yerleşik bağlayıcılar içerir ve uygulamaların diğer yazılım veya hizmetlerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanır.

: platformlar genellikle harici sistemler ve API'ler ile entegre olmak için yerleşik bağlayıcılar içerir ve uygulamaların diğer yazılım veya hizmetlerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanır. Yeniden kullanılabilir şablonlar : Bu platformlar, belirli iş gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilebilen ve geliştirme sürecini hızlandıran bir dizi kullanıma hazır şablon sağlar.

Düşük Kodlu Platformların Avantajları

Low-code platformlar, onları hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için çekici kılan çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

Daha hızlı uygulama geliştirme

Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve görsel araçlar sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırır ve kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesini, test etmesini ve dağıtmasını sağlar.

Maliyet azaltma

Manuel kodlamaya daha az güvenen bu platformlar, yazılım geliştirmeyle ilişkili maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir. low-code platformlar, yinelenen görevleri otomatikleştirerek ve geliştirmeyi daha erişilebilir hale getirerek, yeni geliştiricileri işe alma ve işe alma ihtiyacını da en aza indirebilir.

Gelişmiş işbirliği

Low-code platformlar, geliştiriciler, yurttaş geliştiriciler ve diğer ekip üyeleri arasında işbirliğine olanak tanıyarak nihai olarak geliştirme sürecini düzene sokar ve bir kuruluş içindeki farklı roller arasında etkili iletişimi destekler.

Geliştirilmiş çeviklik

İşletmeler low-code platformları kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturarak, değiştirerek ve dağıtarak değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlayabilir.

Vatandaş geliştirici yetkilendirmesi

low-code platformlar, geleneksel yazılım geliştirmeyle ilişkili teknik engelleri azaltarak, sınırlı programlama becerilerine sahip kullanıcıların geliştirme sürecine katkıda bulunmalarını sağlayarak bir kuruluş içinde yenilikçiliği ve kapsayıcılığı teşvik eder.

Düşük Kodlu ve No-Code Platformlar: Önemli Farklılıklar

low-code ve kodsuz platformlar, uygulama geliştirmeyi basitleştirme ortak hedefini paylaşsa da, onları ayıran belirgin farklılıkları vardır:

Teknik uzmanlık : low-code platformlar bir dereceye kadar programlama bilgisi gerektirse de, no-code platformlar kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar. No-code platformlar tamamen görsel arabirimlere ve önceden oluşturulmuş bileşenlere dayanır, bu da onları geliştirici olmayanlar için daha erişilebilir kılar. Özelleştirilebilirlik : Low-code platformlar, kullanıcılara gerektiğinde kod yazma seçeneği sundukları için no-code platformlardan daha fazla esneklik ve özelleştirilebilirlik sunar. Bu, low-code platformları benzersiz özelliklere veya oldukça karmaşık iş mantığına sahip uygulamalar için daha uygun hale getirir. Hedef kitle : Low-code platformlar hem geleneksel geliştiricilere hem de vatandaş geliştiricilere hitap ederken, no-code platformlar öncelikle teknik olmayan kullanıcıları veya sınırlı kodlama deneyimi olan bireyleri hedefler.

İhtiyaçlarınız için en iyi aracı seçerken low-code ve no-code platformlar arasındaki farkları tanımak çok önemlidir. Low-code platformlar, kolaylık ve özelleştirme dengesi gerektiren kuruluşlar için çok uygundur; no-code platformlar ise teknik olmayan ekip üyelerini güçlendirmek ve uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemek isteyenler için idealdir.

AppMaster.io: Düşük Kodlu Ekosistemde Güçlü No-Code Çözüm

low-code platformlar, kullanıcıların minimum kodlama gereksinimleriyle uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmelerini sağlasa da, AppMaster.io gibi no-code platformlar, yazılım geliştirme erişilebilirliğini daha da ileriye taşıyor. low-code ekosistemde AppMaster.io, kullanıcıların tek satır kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster.io, görsel veri modellemesi, iş süreci tasarımcıları ve kullanıcı arayüzleri oluşturmak için drag-and-drop arayüzü ile yazılım geliştirme sürecini hızlandırarak geleneksel yöntemlerden daha verimli ve uygun maliyetli hale getirir. Otomatikleştirilmiş kod oluşturma özelliği, teknik borcu ortadan kaldırarak iş gereksinimlerinize göre gelişebilen ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar sağlar.

AppMaster.io, küçük işletmelerden işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesini destekler ve hızlı uygulama geliştirme, iş süreçlerini otomatikleştirme veya özel web ve mobil uygulamalar oluşturma gibi çeşitli kullanım durumları için tasarlanmıştır. Postgresql uyumlu veritabanları, Go tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları ve Swagger API belgeleriyle entegrasyonu, low-code alanındaki değerini daha da artırır.

Düşük Kodlu Platformların Temel Özellikleri ve Bileşenleri

low-code bir platformu tanımlayan ve yazılım geliştirmeyi kolaylaştırma becerisine katkıda bulunan birkaç temel özellik vardır. low-code platformların temel bileşenleri şunları içerir:

Görsel Uygulama Modelleme: Low-code platformlar, yazılım geliştirmeye yönelik görsel bir yaklaşım kullanır ve kullanıcıların kod yazmak yerine grafik öğeler aracılığıyla uygulamaları ve iş akışlarını tasarlamasına olanak tanır. Bu drag-and-drop kullanıcı arabirimi, uygulama modellemeyi basitleştirir ve programlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kişilerin bile işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar.

platformlar, yazılım geliştirmeye yönelik görsel bir yaklaşım kullanır ve kullanıcıların kod yazmak yerine grafik öğeler aracılığıyla uygulamaları ve iş akışlarını tasarlamasına olanak tanır. Bu kullanıcı arabirimi, uygulama modellemeyi basitleştirir ve programlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kişilerin bile işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar. Önceden Oluşturulmuş Bileşenler ve Yeniden Kullanılabilir Şablonlar: Standartlaştırılmış bileşenler ve önceden tasarlanmış şablonlar, kullanıcıların manuel olarak kodlamaya ihtiyaç duymadan işlevleri dahil etmelerini sağlayarak yazılım geliştirme sürecini hızlandırır. Bu modülerlik yalnızca geliştirmeyi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği de geliştirir.

Standartlaştırılmış bileşenler ve önceden tasarlanmış şablonlar, kullanıcıların manuel olarak kodlamaya ihtiyaç duymadan işlevleri dahil etmelerini sağlayarak yazılım geliştirme sürecini hızlandırır. Bu modülerlik yalnızca geliştirmeyi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği de geliştirir. Entegrasyon Yetenekleri: Low-code platformlar genellikle API'ler ve üçüncü taraf uygulamaları gibi harici sistemler ve hizmetlerle entegrasyona yönelik özellikler içerir; bu, kullanıcıların yazılımlarının işlevselliğini genişletmesine ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut bileşenlerden yararlanmasına olanak tanır.

platformlar genellikle API'ler ve üçüncü taraf uygulamaları gibi harici sistemler ve hizmetlerle entegrasyona yönelik özellikler içerir; bu, kullanıcıların yazılımlarının işlevselliğini genişletmesine ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut bileşenlerden yararlanmasına olanak tanır. İşbirliği ve Sürüm Kontrolü: Sürüm kontrolü ve ekip işbirliği özellikleri, birden çok geliştirici veya katkıda bulunan projeyi yönetmek için gereklidir. Low-code platformlar genellikle kaynak kodu denetimi, kod birleştirme ve çakışma çözümünü destekleyen kullanımı kolay araçlar sağlar.

Sürüm kontrolü ve ekip işbirliği özellikleri, birden çok geliştirici veya katkıda bulunan projeyi yönetmek için gereklidir. platformlar genellikle kaynak kodu denetimi, kod birleştirme ve çakışma çözümünü destekleyen kullanımı kolay araçlar sağlar. Ölçeklenebilirlik ve Performans: Low-code platformlar, işletmelerin artan ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen yüksek performanslı uygulamalar sunabilmelidir. Bu, büyük miktarda veriyi, kullanıcı trafiğini ve işlem taleplerini etkili bir şekilde yönetme becerisini içerir.

platformlar, işletmelerin artan ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen yüksek performanslı uygulamalar sunabilmelidir. Bu, büyük miktarda veriyi, kullanıcı trafiğini ve işlem taleplerini etkili bir şekilde yönetme becerisini içerir. Güvenlik ve Uyumluluk: Güvenlik, herhangi bir yazılım geliştirme platformunun kritik bir yönüdür. Low-code platformlar, veri koruma, erişim kontrolü ve sektöre özgü uyumluluk düzenlemelerine uyma yeteneği dahil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleri sağlamalıdır.

Düşük Kodlu Platformlar için Kullanım Örnekleri ve Senaryolar

Low-code platformlar, çeşitli durumlarda öne çıkarak, onları çeşitli yazılım geliştirme projeleri için değerli araçlar haline getirir. low-code platformlar için bazı yaygın kullanım durumları şunları içerir:

Hızlı Uygulama Geliştirme

Sıkı teslim tarihleri ​​veya sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalan şirketler, geliştirme sürecini düzene soktukları ve pazara sunma süresini önemli ölçüde kısalttıkları için low-code platformlardan büyük ölçüde yararlanabilir.

İş Süreçleri Otomasyonu

Önceden oluşturulmuş bileşenleri ve görsel modelleme yetenekleri ile low-code platformlar, iş süreçlerini otomatikleştirmek için çok uygundur ve kuruluşların verimliliği artırmasına, manuel çabayı azaltmasına ve iş akışlarını optimize etmesine olanak tanır.

Veri Entegrasyonu

Low-code platformlar, birden çok kaynaktan gelen verilerin birleştirilmesini ve bütünleştirilmesini kolaylaştırarak yönetimi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Bu, farklı sistemlere ve büyük miktarda veriye sahip kuruluşlar için kullanışlıdır.

Özel Web Uygulama Geliştirme

Low-code platformlar, sınırlı kodlama becerisine sahip kullanıcılar için bile özel web uygulamalarının kolaylıkla oluşturulmasını sağlar. Bu, işletmelerin benzersiz gereksinimleriyle uyumlu özel çözümler geliştirmelerini sağlar.

Mobil Uygulama Geliştirme

Mobil uygulamalara olan talep sürekli artıyor ve low-code platformlar, geliştiricilerin platformlar arası mobil uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasına, zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanıyor. Özetle, low-code platformlar oyunun kurallarını değiştirir, daha hızlı yazılım geliştirmeye olanak tanır ve vatandaş geliştiricilere uygulama oluşturma ve devreye alma konusunda güç verir.

low-code platformlar, minimum kodlama gereksinimleriyle yazılım geliştirmeye verimli bir yaklaşım sunarken, AppMaster.io gibi kodsuz platformlar, low-code ekosistemde güçlü çözümler olarak öne çıkıyor ve yazılım geliştirmeyi daha geniş bir kitle için erişilebilir kılıyor. İşletmeniz, bu platformların yeteneklerini anlayarak ve bunlardan yararlanarak verimliliklerinden, hızlandırılmış geliştirmelerinden ve maliyet etkinliklerinden büyük ölçüde yararlanabilir.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

İhtiyaçlarınız için Doğru Düşük Kodlu Platformu Nasıl Seçersiniz?

low-code platformların artan önemiyle, hangisinin kuruluşunuz ve projeleriniz için en uygun olduğunu belirlemek zor olabilir. Doğru low-code platformu seçerken dikkate alınması gereken bazı faktörler şunlardır:

İşlevsellik: Özel ihtiyaçlarınızı karşılayan özellikleri keşfederek her platformun yeteneklerini değerlendirin. Platformun hedef platformlarınız (web, mobil veya masaüstü) için uygulama geliştirmeyi desteklediğinden ve veritabanı yönetimi, süreç otomasyonu ve kullanıcı arayüzü tasarımı için araçlar sunduğundan emin olun. Ölçeklenebilirlik: Platformun şirketinizle birlikte ne kadar büyüyebileceğini ve artan talebi karşılayabileceğini düşünün. Yüksek yük senaryolarının üstesinden gelebilen, performansı optimize etmek için seçenekler sunan ve birden çok uygulamanın dağıtımını yönetmek için araçlar sağlayan platformları arayın. Kullanım kolaylığı: Geliştirme ekiplerinizin uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturabilmesini sağlamak için kullanıcı dostu bir platform çok önemlidir. İlk katılım sürecini sorunsuz hale getirmek için sezgisel arayüzler, görsel modelleme araçları ve güçlü belgeler arayın. Entegrasyon: low-code uygulamalarınız muhtemelen diğer sistemlerle etkileşime gireceğinden, popüler üçüncü taraf sistemlere yerleşik bağlayıcılar içeren veya özel entegrasyonları destekleyen bir platform seçmek çok önemlidir. Bu, veri alışverişini basitleştirecek, süreçleri kolaylaştıracak ve genel sistem performansını iyileştirecektir. Ekip uzmanlığı: Ekip üyelerinizin teknik becerilerini ve seçilen platformla çalışmayı hızlı bir şekilde öğrenip öğrenemeyeceklerini belirleyin. Low-code platformlar, uygulama geliştirmeyi geliştirici olmayanlar için erişilebilir kılmayı amaçlar; ancak bazı platformlar diğerlerinden daha fazla teknik bilgi gerektirebilir. Maliyet: Farklı platformlar tarafından sunulan fiyatlandırma modellerini ve abonelik planlarını değerlendirin. Toplam sahip olma maliyetini hesaplarken, uygulamayı planladığınız kullanıcı, uygulama ve entegrasyon sayısı gibi faktörleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Satıcı desteği ve topluluğu: Mükemmel müşteri desteği ve sürekli platform iyileştirmeleri sağlama geçmişine sahip güvenilir bir satıcı tarafından desteklenen bir platform seçin. Ek olarak, kullanıcı topluluğu değerli kaynaklar, kılavuzlar ve sık sorulan sorulara yanıtlar sunabilir.

Bu faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra, ücretsiz denemeleri veya demoları deneyerek, müşteri incelemelerini keşfederek ve web seminerlerine veya konferanslara katılarak low-code farklı platformları değerlendirin ve karşılaştırın. Kullanıcı geri bildirimi ve uygulamalı deneyim toplamak, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

Düşük Kod Devrimi için Beceri Geliştirme

low-code platformlar, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirmeyi amaçlarken, hızla gelişen yazılım geliştirme ortamıyla alakalı kalmak için becerilerinizi ve bilginizi geliştirmeye devam etmeniz önemlidir. low-code devrimine hazırlanmak için bazı stratejiler şunlardır:

Güncel kalın: low-code alandaki en son trendler, haberler ve gelişmelerden haberdar olun. Sektördeki gelişmelerden haberdar olmak için ilgili haber bültenlerine abone olun, sektör bloglarını okuyun ve sosyal medyadaki kilit etkenleri takip edin. Farklı platformları keşfedin: Her biri benzersiz özellikler ve araçlar sunduğundan çeşitli low-code platformlarla çalışarak uygulamalı deneyim geliştirin. Ayırt edici yeteneklerini anlamak, özel ihtiyaçlarınız için en iyi platformu seçmenize ve yeni araçlara hızla uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır. Temel bilgileri öğrenin: low-code platformlar geliştirme sürecini basitleştirirken, uygulama geliştirme temelleri ve programlama dilleri ( JavaScript , SQL, HTML ve CSS gibi) konusunda biraz bilgi sahibi olmanız size rekabet avantajı sağlayabilir. Bu temel bilgi low-code uygulamalarınızı daha etkili bir şekilde özelleştirmenize, sorun gidermenize ve optimize etmenize olanak tanır. Yumuşak beceriler geliştirin: Low-code platformlar, genellikle iş uzmanlarını, geliştiricileri ve ürün yöneticilerini bir araya getirerek, işlevler arası ekipler arasındaki işbirliğini teşvik eder. Bu yeni uygulama geliştirme çağında öne çıkmak için iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerinizi geliştirin. Eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılın: Birçok low-code platform sağlayıcısı, becerilerinizi geliştirmek için eğitim programları, sertifikalar ve atölye çalışmaları sunar. Bilginizi genişletmek ve alandaki diğer profesyonellerle bağlantı kurmak için bu etkinliklere katılın. Topluluklara katılın: low-code konuları tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve diğer geliştiricilerden ve low-code meraklılarından en iyi uygulamaları öğrenmek için çevrimiçi forumlara, kullanıcı gruplarına ve sosyal medya topluluklarına katılın.

Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında, low-code platformları benimsemek ve beceri kazanmak, rekabetçi yazılım geliştirme endüstrisinde önde olmak için çok önemli bir rol oynayabilir. low-code devrimini benimseyen kuruluşlar, vatandaş geliştiricileri ve geleneksel geliştiricileri benzer şekilde güçlendirirken uygulama geliştirmeyi hızlandırabilir.