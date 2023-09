Bouw iOS- en Android-apps met slepen en neerzetten

Drag-and-drop- tools hebben een revolutie teweeggebracht in het app-ontwikkelingsproces, doordat mensen met weinig of geen codeerervaring hun eigen apps konden bouwen. Er zijn verschillende redenen waarom drag-and-drop tools zonder code aan populariteit winnen:

Gebruiksgemak: Deze tools bieden intuïtieve interfaces en visuele functies voor het bouwen van apps, waardoor gebruikers hun applicatie kunnen maken met behulp van eenvoudige drag-and-drop -functies. U heeft geen programmeervaardigheden nodig om aan de slag te gaan en kunt uw app snel ontwikkelen, of u nu een beginnende of een ervaren ontwikkelaar bent.

Minder tijd en kosten: Traditionele app-ontwikkeling kan tijdrovend en duur zijn. Het gebruik van drag-and-drop tools kan de duur van het ontwikkelingsproces aanzienlijk verkorten en de kosten voor het bouwen en onderhouden van uw apps verlagen.

Lagere toegangsdrempel: Door de behoefte aan uitgebreide codeerkennis te elimineren, verlagen drag-and-drop app-bouwers de toegangsdrempel voor bedrijven en individuen die hun ideeën tot leven willen brengen, vooral kleine bedrijven, startups en niet-technische gebruikers.

Eliminatie van technische schulden: Sommige no-code platforms, zoals AppMaster , genereren vanaf het begin applicaties wanneer de vereisten veranderen. Deze aanpak vermijdt technische schulden, een veel voorkomende uitdaging bij de ontwikkeling van apps.

Verbeterde samenwerking: Niet-technische teamleden kunnen eenvoudig samenwerken met ontwikkelaars om apps te maken en bij te werken, waardoor de samenwerking wordt vergemakkelijkt en de communicatie tussen teamleden wordt verbeterd.

Populaire drag-and-drop-platforms No-Code

Naarmate de vraag naar app-ontwikkeling no-code groeit, zijn er talloze platforms ontstaan ​​die tegemoetkomen aan verschillende behoeften en mogelijkheden. Enkele populaire drag-and-drop platforms no-code zijn:

Appgyver: een uitgebreid no-code platform voor het bouwen van web-, mobiele en desktopapplicaties. Appgyver biedt verschillende kant-en-klare componenten en integraties met verschillende diensten van derden.

een uitgebreid platform voor het bouwen van web-, mobiele en desktopapplicaties. Appgyver biedt verschillende kant-en-klare componenten en integraties met verschillende diensten van derden. Bubble : een visuele webapplicatiebouwer ontworpen om snel webapps te maken. Bubble biedt een intuïtieve interface, ingebouwde database en een brede verzameling plug-ins voor aangepaste functionaliteit.

een visuele webapplicatiebouwer ontworpen om snel webapps te maken. biedt een intuïtieve interface, ingebouwde database en een brede verzameling plug-ins voor aangepaste functionaliteit. OutSystems: een low-code platform dat bedrijven helpt bij het bouwen en implementeren van web- en mobiele applicaties. OutSystems biedt een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, componenten en integratieopties voor app-ontwikkeling op maat.

een low-code platform dat bedrijven helpt bij het bouwen en implementeren van web- en mobiele applicaties. OutSystems biedt een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, componenten en integratieopties voor app-ontwikkeling op maat. Wix: Een populaire websitebouwer die gebruikmaakt van drag-and-drop -tools om responsieve websites te maken, met e-commercefuncties, aangepaste domeinen en verschillende ontwerpsjablonen.

Een populaire websitebouwer die gebruikmaakt van -tools om responsieve websites te maken, met e-commercefuncties, aangepaste domeinen en verschillende ontwerpsjablonen. Adalo : een no-code platform voor het bouwen van mobiele en web-apps gericht op datagestuurde functionaliteit. Adalo biedt ingebouwde integratie met populaire services en tools van derden.

Introductie van AppMaster.io No-Code Platform

AppMaster.io is een krachtig platform no-code waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken met behulp van een intuïtieve drag-and-drop interface. In tegenstelling tot andere tools no-code helpt AppMaster u bij het visueel creëren van datamodellen en bedrijfslogica met behulp van de Business Process (BP) Designer , REST API en WebSocket Secure (WSS) endpoints, waardoor een uitgebreide en geïntegreerde ontwikkelomgeving wordt geboden.

AppMaster, opgericht in 2020, is populair geworden onder meer dan 60.000 gebruikers wereldwijd (vanaf april 2023). Het platform is door G2 erkend als een High Performer in verschillende categorieën, waaronder No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag & Drop App Builders, API Design en Application Development Platforms. Bovendien werd het in het voorjaar van 2023 en de winter van 2023 door G2 uitgeroepen tot Momentum Leader in No-Code Development Platforms.

Een van de belangrijkste onderscheidende factoren van AppMaster is het vermogen om echte applicaties te genereren, waardoor klanten technische schulden kunnen elimineren en oplossingen kunnen leveren die schaalbaar zijn voor ondernemingen en gebruiksscenario's met hoge belasting. Bij elke wijziging in de blauwdrukken van uw applicatie genereert AppMaster in minder dan 30 seconden een nieuwe set applicaties, zodat u altijd over een bijgewerkte en geoptimaliseerde versie van uw app beschikt.

Door applicaties te maken met behulp van gecompileerde staatloze backend-applicaties gegenereerd met Go, garandeert AppMaster compatibiliteit met elke Postgresql -compatibele database als primaire database. De webapplicaties maken gebruik van het Vue3 JavaScript-framework en TypeScript, en het ondersteunt native mobiele applicaties met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

AppMaster.io biedt verschillende abonnementsopties, variërend van gratis abonnementen voor beginners die het platform willen verkennen tot abonnementen op ondernemingsniveau met toegang tot de broncode en volledig aanpasbare hostingomgevingen. Er zijn ook speciale aanbiedingen beschikbaar voor startups, educatieve organisaties, non-profitorganisaties en open-sourceorganisaties.

Belangrijkste kenmerken van AppMaster.io-platform

AppMaster.io is een krachtig platform no-code waarmee gebruikers eenvoudig backend-, web- en mobiele applicaties kunnen bouwen. Enkele van de belangrijkste kenmerken waardoor AppMaster.io zich onderscheidt van andere platforms no-code zijn:

Visueel creëren van datamodellen

Gebruikers kunnen datamodellen (databaseschema) voor hun backend-applicaties creëren en beheren, waardoor ze op een snelle en intuïtieve manier de structuur van de data kunnen definiëren die hun applicaties zullen gebruiken.

Ontwerper van bedrijfsprocessen (BP).

AppMaster.io's BP Designer maakt het mogelijk om visueel bedrijfslogica voor elk onderdeel in de app te creëren. Met deze aanpak kunnen ontwikkelaars complexe processen creëren zonder code te schrijven, waardoor deze toegankelijk zijn voor gebruikers op elk vaardigheidsniveau.

Migratie van databaseschema's

AppMaster.io genereert automatisch migratiescripts voor het bijwerken van het databaseschema wanneer er een wijziging in de datamodellen plaatsvindt.

REST API en WSS- endpoints

Het platform ondersteunt het maken en beheren van REST API- en WebSocket Secure (WSS) endpoints voor backend-applicaties, waardoor de integratie van uw app met andere services en tools eenvoudig wordt.

Automatisch genereren van applicaties en documentatie

AppMaster.io regenereert uw applicaties en documentatie helemaal opnieuw wanneer u specificaties wijzigt, waardoor technische schulden worden geëlimineerd en ervoor wordt gezorgd dat uw app up-to-date blijft met alle wijzigingen.

Postgresql-compatibele databasecompatibiliteit

AppMaster.io-applicaties kunnen werken met elke Postgresql-compatibele database als primaire gegevensopslag, waardoor ontwikkelaars de flexibiliteit krijgen om hun gewenste databasesystemen te kiezen.

Met deze krachtige functies biedt AppMaster.io een uitgebreide en gestroomlijnde oplossing voor het ontwikkelen van iOS- en Android-applicaties zonder de noodzaak van handmatige codering.

Stapsgewijze handleiding voor het bouwen van iOS- en Android-apps met AppMaster

Nu we de belangrijkste kenmerken van AppMaster.io kennen, gaan we een stapsgewijze handleiding bekijken voor het bouwen van iOS- en Android-apps met behulp van dit veelzijdige platform no-code.

Maak een account aan: Meld u aan voor een gratis account om het platform te gaan gebruiken. Maak een nieuw project aan: Nadat u zich heeft aangemeld, maakt u een nieuw project aan door op de knop "Project aanmaken" te klikken. Selecteer het gewenste projecttype (backend, web of mobiel) en geef een projectnaam op. Ontwerp de gebruikersinterface: gebruik de UI-bouwer drag-and-drop om de interface van uw app te ontwerpen door componenten toe te voegen, zoals knoppen, tekstvelden, afbeeldingen en meer. Pas het uiterlijk en de lay-out van deze componenten aan om een ​​gebruiksvriendelijke ervaring voor uw mobiele app te creëren. Gegevensmodellen definiëren: maak en beheer in de sectie Gegevensmodellen visueel het databaseschema van uw app door tabellen, velden en relaties ertussen te definiëren. Hiermee wordt de structuur vastgelegd van de gegevens die uw app gaat gebruiken. Bedrijfsprocessen maken: gebruik de Business Process (BP) Designer om de bedrijfslogica van de app te definiëren. Maak, bewerk en beheer BP's voor elk onderdeel, waarbij u visueel ontwerpt hoe gegevens in uw app stromen en op elkaar inwerken. Configureer API- en WSS- endpoints : Creëer en beheer indien nodig REST API- en WebSocket Secure (WSS) endpoints voor uw backend-applicatie, zodat u uw app kunt integreren met verschillende services en tools. Test uw app: Nadat u de gebruikersinterface, gegevensmodellen, bedrijfsprocessen en endpoints hebt ingesteld, test u uw app grondig om er zeker van te zijn dat deze werkt zoals bedoeld. Let tijdens het testen op gebruikerservaring, app-prestaties en gegevensbeheer. Implementeer uw app: Als u tevreden bent met uw app, klikt u op de knop 'Publiceren' om deze te implementeren. AppMaster .io genereert de broncode voor uw applicatie, compileert deze, voert tests uit en implementeert deze in de cloud of laat u deze op locatie hosten, afhankelijk van uw abonnement. Lanceren en herhalen: Lanceer uw mobiele app na de implementatie voor het publiek en vergeet niet deze te promoten. Analyseer voortdurend het gedrag van gebruikers, verzamel feedback en breng verdere verbeteringen aan uw app aan, waarbij u bij elke wijziging profiteert van de automatische regeneratie van apps en documentatie door AppMaster .io.

Door deze stapsgewijze handleiding te volgen, kunt u functierijke en schaalbare iOS- en Android-apps bouwen zonder kennis van coderen.

Vooruit: tips om het meeste uit de ontwikkeling van apps No-Code te halen

Als u zich waagt aan de ontwikkeling van apps no-code met AppMaster.io of andere drag-and-drop platforms, overweeg dan deze tips om uw succes te maximaliseren:

Definieer duidelijke doelstellingen: Identificeer het doel van uw app, de doelgroep en de waarde die deze biedt. Deze duidelijkheid zal uw besluitvorming tijdens de ontwikkeling begeleiden en helpen een gerichte en boeiende gebruikerservaring te creëren.

Identificeer het doel van uw app, de doelgroep en de waarde die deze biedt. Deze duidelijkheid zal uw besluitvorming tijdens de ontwikkeling begeleiden en helpen een gerichte en boeiende gebruikerservaring te creëren. Houd de gebruikerservaring in gedachten: een visueel aantrekkelijke en intuïtieve gebruikersinterface is cruciaal voor het succes van een app. Investeer tijd in het ontwerpen van een schone en functionele app-gebruikersinterface die voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en die gebruik en retentie stimuleert.

een visueel aantrekkelijke en intuïtieve gebruikersinterface is cruciaal voor het succes van een app. Investeer tijd in het ontwerpen van een schone en functionele app-gebruikersinterface die voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en die gebruik en retentie stimuleert. Werk samen met belanghebbenden: betrek teamleden, klanten of eindgebruikers bij het app-ontwikkelingsproces om waardevolle feedback te verzamelen, potentiële pijnpunten bloot te leggen en ervoor te zorgen dat uw app voldoet aan de behoeften van de beoogde doelgroep.

betrek teamleden, klanten of eindgebruikers bij het app-ontwikkelingsproces om waardevolle feedback te verzamelen, potentiële pijnpunten bloot te leggen en ervoor te zorgen dat uw app voldoet aan de behoeften van de beoogde doelgroep. Valideer uw app-idee: voordat u aanzienlijke middelen investeert in de ontwikkeling van apps, valideert u uw app-idee. Voer marktonderzoek uit, maak een prototype en test uw app met een kleine groep potentiële gebruikers om het potentiële succes ervan te meten en inzichten te verzamelen voor verbetering.

voordat u aanzienlijke middelen investeert in de ontwikkeling van apps, valideert u uw app-idee. Voer marktonderzoek uit, maak een prototype en test uw app met een kleine groep potentiële gebruikers om het potentiële succes ervan te meten en inzichten te verzamelen voor verbetering. Omarm leren: blijf, zoals bij elke technologie, op de hoogte van de nieuwste trends, functies en best practices bij de ontwikkeling van apps no-code . Door continu te leren kunt u efficiëntere en effectievere apps maken.

Door deze tips te implementeren, kunt u succesvolle iOS- en Android-apps bouwen met behulp van drag-and-drop tools zoals AppMaster.io. Omarm de toekomst van app-ontwikkeling en maak gebruik van het potentieel van no-code platforms om uw ideeën tot leven te brengen.