Crea app iOS e Android con il trascinamento

Vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di trascinamento della selezione nello sviluppo di app

Gli strumenti di trascinamento della selezione hanno rivoluzionato il processo di sviluppo delle app consentendo a persone con poca o nessuna esperienza di codifica di creare le proprie app. Esistono diversi motivi per cui gli strumenti drag-and-drop senza codice stanno guadagnando popolarità:

Facilità d'uso: questi strumenti offrono interfacce intuitive e funzionalità di creazione di app visive, consentendo agli utenti di creare la propria applicazione utilizzando semplici funzioni drag-and-drop . Non hai bisogno di competenze di programmazione per iniziare e puoi sviluppare rapidamente la tua app, che tu sia un principiante o uno sviluppatore esperto.

questi strumenti offrono interfacce intuitive e funzionalità di creazione di app visive, consentendo agli utenti di creare la propria applicazione utilizzando semplici funzioni . Non hai bisogno di competenze di programmazione per iniziare e puoi sviluppare rapidamente la tua app, che tu sia un principiante o uno sviluppatore esperto. Tempi e costi ridotti: lo sviluppo di app tradizionali può richiedere molto tempo ed essere costoso. L'utilizzo degli strumenti drag-and-drop può ridurre significativamente la durata del processo di sviluppo e diminuire i costi di creazione e manutenzione delle tue app.

lo sviluppo di app tradizionali può richiedere molto tempo ed essere costoso. L'utilizzo degli strumenti può ridurre significativamente la durata del processo di sviluppo e diminuire i costi di creazione e manutenzione delle tue app. Barriere d'ingresso più basse: eliminando la necessità di una conoscenza approfondita della codifica, gli sviluppatori di app drag-and-drop abbassano la barriera d'ingresso per le aziende e gli individui che desiderano dare vita alle proprie idee, in particolare piccole imprese, startup e utenti non tecnici.

eliminando la necessità di una conoscenza approfondita della codifica, gli sviluppatori di app abbassano la barriera d'ingresso per le aziende e gli individui che desiderano dare vita alle proprie idee, in particolare piccole imprese, startup e utenti non tecnici. Eliminazione del debito tecnico: alcune piattaforme no-code , come AppMaster , generano applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Questo approccio evita il debito tecnico, una sfida comune nello sviluppo di app.

alcune piattaforme , come , generano applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Questo approccio evita il debito tecnico, una sfida comune nello sviluppo di app. Maggiore collaborazione: i membri del team non tecnici possono collaborare facilmente con gli sviluppatori per creare e aggiornare app, facilitando la collaborazione e migliorando la comunicazione tra i membri del team.

Piattaforme popolari No-Code drag-and-drop

Con la crescita della domanda per lo sviluppo di app no-code, sono emerse numerose piattaforme, in grado di soddisfare esigenze e capacità diverse. Alcune popolari piattaforme drag-and-drop no-code includono:

Appgyver: una piattaforma completa no-code per creare applicazioni web, mobili e desktop. Appgyver offre vari componenti predefiniti e integrazioni con vari servizi di terze parti.

una piattaforma completa per creare applicazioni web, mobili e desktop. Appgyver offre vari componenti predefiniti e integrazioni con vari servizi di terze parti. Bubble : un generatore di applicazioni Web visive progettato per creare rapidamente app Web. Bubble offre un'interfaccia intuitiva, un database integrato e un'ampia raccolta di plug-in per funzionalità personalizzate.

un generatore di applicazioni Web visive progettato per creare rapidamente app Web. offre un'interfaccia intuitiva, un database integrato e un'ampia raccolta di plug-in per funzionalità personalizzate. OutSystems: una piattaforma low-code che aiuta le aziende a creare e distribuire applicazioni web e mobili. OutSystems fornisce un'ampia libreria di modelli, componenti e opzioni di integrazione per lo sviluppo di app su misura.

una piattaforma low-code che aiuta le aziende a creare e distribuire applicazioni web e mobili. OutSystems fornisce un'ampia libreria di modelli, componenti e opzioni di integrazione per lo sviluppo di app su misura. Wix: un popolare costruttore di siti Web che utilizza strumenti drag-and-drop per creare siti Web reattivi, offrendo funzionalità di e-commerce, domini personalizzati e vari modelli di progettazione.

un popolare costruttore di siti Web che utilizza strumenti per creare siti Web reattivi, offrendo funzionalità di e-commerce, domini personalizzati e vari modelli di progettazione. Adalo : una piattaforma no-code per la creazione di app mobili e Web incentrata su funzionalità basate sui dati. Adalo fornisce l'integrazione integrata con i servizi e gli strumenti più diffusi di terze parti.

Presentazione della piattaforma No-Code AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili utilizzando un'interfaccia drag-and-drop intuitiva. A differenza di altri strumenti no-code, AppMaster ti aiuta a creare visivamente modelli di dati e logica di business utilizzando Business Process (BP) Designer , API REST ed endpoints WebSocket Secure (WSS), offrendo un ambiente di sviluppo completo e integrato.

Fondata nel 2020, AppMaster ha guadagnato popolarità tra oltre 60.000 utenti in tutto il mondo (ad aprile 2023). La piattaforma è stata riconosciuta come High Performer da G2 in diverse categorie, tra cui piattaforme di sviluppo No-Code, sviluppo rapido di applicazioni (RAD), gestione API, costruttori di app Drag&Drop, progettazione API e piattaforme di sviluppo di applicazioni. Inoltre, è stata nominata Momentum Leader nelle piattaforme di sviluppo No-Code nella primavera del 2023 e nell’inverno 2023 da G2.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Uno dei principali elementi di differenziazione di AppMaster è la sua capacità di generare applicazioni reali, che aiutano i clienti a eliminare il debito tecnico e a fornire soluzioni scalabili per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Con ogni modifica ai progetti della tua applicazione, AppMaster genera un nuovo set di applicazioni in meno di 30 secondi, assicurandoti di avere sempre una versione aggiornata e ottimizzata della tua app.

Creando applicazioni utilizzando applicazioni backend stateless compilate generate con Go, AppMaster garantisce la compatibilità con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario. Le sue applicazioni web utilizzano il framework JavaScript Vue3 e TypeScript e supporta applicazioni mobili native che utilizzano Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

AppMaster.io offre varie opzioni di abbonamento, che vanno dai piani gratuiti per i principianti che desiderano esplorare la piattaforma ai piani di livello aziendale con accesso al codice sorgente e ambienti di hosting completamente personalizzabili. Sono disponibili anche offerte speciali per startup, organizzazioni educative, no-profit e open source.

Caratteristiche principali della piattaforma AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni backend, Web e mobili. Alcune delle funzionalità chiave che distinguono AppMaster.io dalle altre piattaforme no-code includono:

Creazione visiva di modelli di dati

Gli utenti possono creare e gestire modelli di dati (schema di database) per le loro applicazioni backend, fornendo un modo rapido e intuitivo per definire la struttura dei dati che verranno utilizzati dalle loro applicazioni.

Progettista di processi aziendali (BP).

BP Designer di AppMaster.io consente la creazione visiva della logica aziendale per ciascun componente dell'app. Questo approccio consente agli sviluppatori di creare processi complessi senza scrivere alcun codice, rendendoli accessibili agli utenti di qualsiasi livello di competenza.

Migrazione dello schema del database

AppMaster.io genera automaticamente script di migrazione per aggiornare lo schema del database ogni volta che si verifica una modifica nei modelli di dati.

API REST ed endpoints WSS

La piattaforma supporta la creazione e la gestione di API REST ed endpoints WebSocket Secure (WSS) per applicazioni backend, semplificando l'integrazione della tua app con altri servizi e strumenti.

Generazione automatica di domande e documentazione

AppMaster.io rigenera le tue applicazioni e la tua documentazione da zero ogni volta che modifichi le specifiche, eliminando il debito tecnico e assicurando che la tua app rimanga aggiornata con tutte le modifiche.

Compatibilità del database compatibile con Postgresql

Le applicazioni AppMaster.io possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come archivio dati primario, offrendo agli sviluppatori la versatilità di scegliere i sistemi di database desiderati.

Con queste potenti funzionalità, AppMaster.io fornisce una soluzione completa e semplificata per lo sviluppo di applicazioni iOS e Android senza la necessità di codifica manuale.

Guida passo passo alla creazione di app iOS e Android con AppMaster

Ora che conosciamo le funzionalità principali di AppMaster.io, tuffiamoci in una guida passo passo per creare app iOS e Android utilizzando questa versatile piattaforma no-code.

Crea un account: registrati per un account gratuito per iniziare a utilizzare la piattaforma. Crea un nuovo progetto: dopo aver effettuato l'accesso, crea un nuovo progetto facendo clic sul pulsante "Crea progetto". Seleziona il tipo di progetto desiderato (backend, web o mobile) e fornisci un nome per il progetto. Progetta l'interfaccia utente: utilizza lo strumento di creazione dell'interfaccia utente drag-and-drop per progettare l'interfaccia della tua app aggiungendo componenti come pulsanti, campi di testo, immagini e altro ancora. Personalizza l'aspetto e il layout di questi componenti per creare un'esperienza user-friendly per la tua app mobile. Definisci modelli di dati: nella sezione Modelli di dati, crea e gestisci visivamente lo schema del database della tua app definendo tabelle, campi e relazioni tra loro. Ciò stabilirà la struttura dei dati che utilizzerà la tua app. Creare processi aziendali: utilizzare Business Process (BP) Designer per definire la logica aziendale dell'app. Crea, modifica e gestisci i BP per ciascun componente, progettando visivamente il modo in cui i dati fluiscono e interagiscono nella tua app. Configura endpoints API ed WSS: se necessario, crea e gestisci endpoints API REST ed endpoint WebSocket Secure (WSS) per la tua applicazione backend, consentendoti di integrare la tua app con vari servizi e strumenti. Testa la tua app: dopo aver configurato l'interfaccia utente, i modelli di dati, i processi aziendali e endpoints , testa attentamente la tua app per assicurarti che funzioni come previsto. Durante i test, presta attenzione all'esperienza utente, alle prestazioni dell'app e alla gestione dei dati. Distribuisci la tua app: una volta soddisfatto della tua app, fai clic sul pulsante "Pubblica" per distribuirla. AppMaster .io genererà il codice sorgente per la tua applicazione, lo compilerà, eseguirà test e lo distribuirà nel cloud o ti consentirà di ospitarlo in locale a seconda del tuo piano di abbonamento. Avvia e ripeti: avvia la tua app mobile pubblicamente dopo la distribuzione e non dimenticare di promuoverla. Analizza continuamente il comportamento degli utenti, raccogli feedback e apporta ulteriori miglioramenti alla tua app, sfruttando la rigenerazione automatica delle app e della documentazione di AppMaster .io ad ogni modifica.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Seguendo questa guida passo passo, puoi creare app iOS e Android ricche di funzionalità e scalabili senza competenze di codifica.

Andare avanti: suggerimenti per sfruttare al meglio lo sviluppo di app No-Code

Mentre ti avventuri nello sviluppo di app no-code con AppMaster.io o altre piattaforme drag-and-drop, considera questi suggerimenti per massimizzare il tuo successo:

Definisci obiettivi chiari: identifica l'obiettivo della tua app, il suo pubblico di destinazione e il valore che offre. Questa chiarezza guiderà il tuo processo decisionale durante lo sviluppo e ti aiuterà a creare un'esperienza utente mirata e coinvolgente.

identifica l'obiettivo della tua app, il suo pubblico di destinazione e il valore che offre. Questa chiarezza guiderà il tuo processo decisionale durante lo sviluppo e ti aiuterà a creare un'esperienza utente mirata e coinvolgente. Tieni a mente l'esperienza dell'utente: un'interfaccia utente visivamente accattivante e intuitiva è fondamentale per il successo dell'app. Investi tempo nella progettazione di un'interfaccia utente dell'app pulita e funzionale che soddisfi le aspettative degli utenti e ne incoraggi l'utilizzo e la fidelizzazione.

un'interfaccia utente visivamente accattivante e intuitiva è fondamentale per il successo dell'app. Investi tempo nella progettazione di un'interfaccia utente dell'app pulita e funzionale che soddisfi le aspettative degli utenti e ne incoraggi l'utilizzo e la fidelizzazione. Collabora con le parti interessate: coinvolgi i membri del team, i clienti o gli utenti finali nel processo di sviluppo dell'app per raccogliere feedback preziosi, scoprire potenziali punti critici e garantire che la tua app soddisfi le esigenze del pubblico previsto.

coinvolgi i membri del team, i clienti o gli utenti finali nel processo di sviluppo dell'app per raccogliere feedback preziosi, scoprire potenziali punti critici e garantire che la tua app soddisfi le esigenze del pubblico previsto. Convalida la tua idea di app: prima di investire risorse significative nello sviluppo di app, convalida la tua idea di app. Conduci ricerche di mercato, prototipa e testa la tua app con un piccolo gruppo di potenziali utenti per misurarne il potenziale successo e raccogliere informazioni per migliorarla.

prima di investire risorse significative nello sviluppo di app, convalida la tua idea di app. Conduci ricerche di mercato, prototipa e testa la tua app con un piccolo gruppo di potenziali utenti per misurarne il potenziale successo e raccogliere informazioni per migliorarla. Abbraccia l'apprendimento: come con qualsiasi tecnologia, rimani aggiornato sulle ultime tendenze, funzionalità e best practice nello sviluppo di app no-code . L'apprendimento continuo ti consentirà di creare app più efficienti ed efficaci.

Implementando questi suggerimenti, puoi creare app iOS e Android di successo utilizzando strumenti drag-and-drop come AppMaster.io. Abbraccia il futuro dello sviluppo di app e sfrutta il potenziale delle piattaforme no-code per dare vita alle tue idee.