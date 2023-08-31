أنشئ تطبيقات iOS وAndroid باستخدام السحب والإفلات

مزايا استخدام أدوات السحب والإفلات في تطوير التطبيقات

أحدثت أدوات السحب والإفلات ثورة في عملية تطوير التطبيقات من خلال السماح للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة بإنشاء تطبيقاتهم الخاصة. هناك عدة أسباب وراء اكتساب أدوات drag-and-drop بدون تعليمات برمجية شعبية:

سهولة الاستخدام: توفر هذه الأدوات واجهات بديهية وميزات إنشاء تطبيقات مرئية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم باستخدام وظائف drag-and-drop البسيطة. لا تحتاج إلى مهارات برمجة للبدء ويمكنك تطوير تطبيقك بسرعة، سواء كنت مطورًا مبتدئًا أو متمرسًا.

توفر هذه الأدوات واجهات بديهية وميزات إنشاء تطبيقات مرئية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم باستخدام وظائف البسيطة. لا تحتاج إلى مهارات برمجة للبدء ويمكنك تطوير تطبيقك بسرعة، سواء كنت مطورًا مبتدئًا أو متمرسًا. تقليل الوقت والتكلفة: يمكن أن يستغرق تطوير التطبيقات التقليدية وقتًا طويلاً ومكلفًا. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات drag-and-drop إلى تقليل مدة عملية التطوير بشكل كبير وتقليل تكلفة إنشاء تطبيقاتك وصيانتها.

يمكن أن يستغرق تطوير التطبيقات التقليدية وقتًا طويلاً ومكلفًا. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات إلى تقليل مدة عملية التطوير بشكل كبير وتقليل تكلفة إنشاء تطبيقاتك وصيانتها. تقليل حاجز الدخول: من خلال التخلص من الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة، يعمل منشئو تطبيقات drag-and-drop على تقليل حاجز الدخول للشركات والأفراد الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى واقع، وخاصة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمستخدمين غير التقنيين.

من خلال التخلص من الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة، يعمل منشئو تطبيقات على تقليل حاجز الدخول للشركات والأفراد الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى واقع، وخاصة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمستخدمين غير التقنيين. التخلص من الديون التقنية: تقوم بعض الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، بإنشاء تطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. يتجنب هذا النهج الديون التقنية، وهو تحدٍ شائع في تطوير التطبيقات.

بعض الأنظمة الأساسية ، مثل ، بإنشاء تطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. يتجنب هذا النهج الديون التقنية، وهو تحدٍ شائع في تطوير التطبيقات. زيادة التعاون: يمكن لأعضاء الفريق غير التقنيين العمل بسهولة مع المطورين لإنشاء التطبيقات وتحديثها، وتسهيل التعاون وتعزيز التواصل بين أعضاء الفريق.

منصات السحب والإفلات الشهيرة No-Code

مع تزايد الطلب على تطوير التطبيقات no-code ، ظهرت العديد من المنصات التي تلبي الاحتياجات والقدرات المختلفة. تتضمن بعض منصات drag-and-drop الشائعة no-code يلي:

Appgyver: منصة شاملة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب. يقدم Appgyver العديد من المكونات والتكاملات المعدة مسبقًا مع العديد من خدمات الطرف الثالث.

منصة شاملة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب. يقدم Appgyver العديد من المكونات والتكاملات المعدة مسبقًا مع العديد من خدمات الطرف الثالث. Bubble : أداة إنشاء تطبيقات الويب المرئية المصممة لإنشاء تطبيقات الويب بسرعة. تقدم Bubble واجهة بديهية، وقاعدة بيانات مدمجة، ومجموعة واسعة من المكونات الإضافية للوظائف المخصصة.

أداة إنشاء تطبيقات الويب المرئية المصممة لإنشاء تطبيقات الويب بسرعة. تقدم واجهة بديهية، وقاعدة بيانات مدمجة، ومجموعة واسعة من المكونات الإضافية للوظائف المخصصة. OutSystems: منصة منخفضة التعليمات البرمجية تساعد المؤسسات على بناء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. توفر OutSystems مكتبة واسعة من القوالب والمكونات وخيارات التكامل لتطوير التطبيقات المخصصة.

منصة منخفضة التعليمات البرمجية تساعد المؤسسات على بناء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. توفر OutSystems مكتبة واسعة من القوالب والمكونات وخيارات التكامل لتطوير التطبيقات المخصصة. Wix: منشئ مواقع الويب الشهير الذي يستخدم أدوات drag-and-drop لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، ويقدم ميزات التجارة الإلكترونية، والمجالات المخصصة، وقوالب التصميم المتنوعة.

منشئ مواقع الويب الشهير الذي يستخدم أدوات لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، ويقدم ميزات التجارة الإلكترونية، والمجالات المخصصة، وقوالب التصميم المتنوعة. Adalo : منصة no-code لبناء تطبيقات الهاتف المحمول والويب مع التركيز على الوظائف المستندة إلى البيانات. يوفر Adalo تكاملًا مدمجًا مع خدمات وأدوات الجهات الخارجية الشائعة.

تقديم منصة AppMaster.io No-Code

AppMaster.io عبارة عن منصة قوية no-code تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام واجهة drag-and-drop البديهية. على عكس الأدوات الأخرى no-code ، يساعدك AppMaster على إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم العمليات التجارية (BP) وREST API endpoints WebSocket Secure (WSS)، مما يوفر بيئة تطوير شاملة ومتكاملة.

تأسست AppMaster في عام 2020، وقد اكتسبت شعبية بين أكثر من 60.000 مستخدم على مستوى العالم (اعتبارًا من أبريل 2023). تم الاعتراف بالمنصة باعتبارها ذات أداء عالٍ من قبل G2 في عدة فئات، بما في ذلك منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنصات تطوير التطبيقات. علاوة على ذلك، تم تصنيفها كقائدة للزخم في منصات التطوير No-Code في ربيع 2023 وشتاء 2023 من قبل G2.

أحد أهم ما يميز AppMaster هو قدرته على إنشاء تطبيقات حقيقية، مما يساعد العملاء على التخلص من الديون التقنية وتقديم حلول تتناسب مع حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسية. مع كل تغيير في مخططات التطبيق الخاص بك، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن حصولك دائمًا على نسخة محدثة ومحسنة من تطبيقك.

من خلال إنشاء التطبيقات باستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المترجمة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go، يضمن AppMaster التوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية. تستخدم تطبيقات الويب الخاصة بها إطار عمل Vue3 JavaScript وTypeScript، وتدعم تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

يقدم AppMaster.io خيارات اشتراك متنوعة، بدءًا من الخطط المجانية للمبتدئين الذين يتطلعون إلى استكشاف النظام الأساسي وحتى الخطط على مستوى المؤسسات مع إمكانية الوصول إلى كود المصدر وبيئات الاستضافة القابلة للتخصيص بالكامل. تتوفر أيضًا عروض خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الربحية ومفتوحة المصدر.

الميزات الرئيسية لمنصة AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن منصة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي تجعل AppMaster.io متميزًا بين الأنظمة الأساسية الأخرى no-code:

إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي

يمكن للمستخدمين إنشاء وإدارة نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقاتهم الخلفية، مما يوفر طريقة سريعة وبديهية لتحديد بنية البيانات التي ستستخدمها تطبيقاتهم.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

مصمم العمليات التجارية (BP).

يتيح مصمم BP الخاص بـ AppMaster.io إمكانية إنشاء منطق الأعمال لكل مكون في التطبيق بشكل مرئي. يسمح هذا الأسلوب للمطورين بإنشاء عمليات معقدة دون كتابة أي تعليمات برمجية، مما يجعلها في متناول المستخدمين على أي مستوى مهارة.

ترحيل مخطط قاعدة البيانات

يقوم AppMaster.io تلقائيًا بإنشاء برامج نصية للترحيل لتحديث مخطط قاعدة البيانات كلما حدث تغيير في نماذج البيانات.

REST API ونقاط endpoints WSS

يدعم النظام الأساسي إنشاء وإدارة endpoints REST API وWebSocket Secure (WSS) لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يجعل دمج تطبيقك مع الخدمات والأدوات الأخرى أمرًا سهلاً.

الإنشاء التلقائي للتطبيقات والوثائق

يقوم AppMaster.io بإعادة إنشاء تطبيقاتك ووثائقك من الصفر كلما قمت بتعديل المواصفات، مما يزيل الديون الفنية ويضمن بقاء تطبيقك محدثًا بجميع التغييرات.

توافق قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql

يمكن لتطبيقات AppMaster.io العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql باعتبارها مخزن البيانات الأساسي، مما يوفر تنوعًا للمطورين لاختيار أنظمة قواعد البيانات المطلوبة.

بفضل هذه الميزات القوية، يوفر AppMaster.io حلاً شاملاً ومبسطًا لتطوير تطبيقات iOS وAndroid دون الحاجة إلى البرمجة اليدوية.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء تطبيقات iOS وAndroid باستخدام AppMaster

الآن بعد أن عرفنا الميزات الرئيسية لـ AppMaster.io، دعنا نتعمق في دليل خطوة بخطوة لإنشاء تطبيقات iOS وAndroid باستخدام هذا النظام الأساسي متعدد الاستخدامات الذي no-code.

إنشاء حساب: قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني لبدء استخدام المنصة. إنشاء مشروع جديد: بعد تسجيل الدخول، قم بإنشاء مشروع جديد بالنقر على زر "إنشاء مشروع". حدد نوع المشروع المطلوب (الواجهة الخلفية أو الويب أو الهاتف المحمول) وقم بتوفير اسم المشروع. تصميم واجهة المستخدم: استخدم أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop لتصميم واجهة تطبيقك عن طريق إضافة مكونات مثل الأزرار وحقول النص والصور والمزيد. قم بتخصيص مظهر وتخطيط هذه المكونات لإنشاء تجربة سهلة الاستخدام لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. تحديد نماذج البيانات: في قسم نماذج البيانات، يمكنك إنشاء مخطط قاعدة بيانات تطبيقك وإدارته بشكل مرئي من خلال تحديد الجداول والحقول والعلاقات بينها. سيؤدي هذا إلى إنشاء بنية البيانات التي سيستخدمها تطبيقك. إنشاء عمليات الأعمال: استخدم مصمم عمليات الأعمال (BP) لتحديد منطق أعمال التطبيق. قم بإنشاء وتحرير وإدارة BPs لكل مكون، وتصميم كيفية تدفق البيانات وتفاعلها في تطبيقك بشكل مرئي. تكوين endpoints (API) وWSS: إذا لزم الأمر، قم بإنشاء وإدارة endpoints REST API و WebSocket Secure (WSS) لتطبيق الواجهة الخلفية لديك، مما يسمح لك بدمج تطبيقك مع العديد من الخدمات والأدوات. اختبار تطبيقك: بعد إعداد واجهة المستخدم ونماذج البيانات وعمليات الأعمال ونقاط endpoints ، قم باختبار تطبيقك بدقة للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود. أثناء الاختبار، انتبه إلى تجربة المستخدم وأداء التطبيق وإدارة البيانات. انشر تطبيقك: بمجرد رضاك ​​عن تطبيقك، انقر فوق الزر "نشر" لنشره. سيقوم AppMaster .io بإنشاء كود المصدر لتطبيقك، وتجميعه، وتشغيل الاختبارات، ونشره على السحابة أو السماح لك باستضافته محليًا وفقًا لخطة الاشتراك الخاصة بك. الإطلاق والتكرار: قم بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك للجمهور بعد النشر، ولا تنس الترويج له. قم بتحليل سلوك المستخدم باستمرار، وجمع التعليقات، وإجراء المزيد من التحسينات على تطبيقك، مع الاستفادة من التجديد التلقائي للتطبيقات والوثائق في AppMaster .io مع كل تغيير.

باتباع هذا الدليل التفصيلي، يمكنك إنشاء تطبيقات iOS وAndroid غنية بالميزات وقابلة للتطوير دون خبرة في البرمجة.

المضي قدمًا: نصائح لتحقيق أقصى استفادة من تطوير التطبيقات No-Code

أثناء مغامرتك في تطوير تطبيق no-code باستخدام AppMaster.io أو منصات drag-and-drop الأخرى، خذ في الاعتبار هذه النصائح لتحقيق أقصى قدر من النجاح:

تحديد أهداف واضحة: حدد هدف تطبيقك، وجمهوره المستهدف، والقيمة التي يقدمها. سيوجه هذا الوضوح عملية اتخاذ القرار خلال عملية التطوير ويساعد في إنشاء تجربة مستخدم مركزة وجذابة.

حدد هدف تطبيقك، وجمهوره المستهدف، والقيمة التي يقدمها. سيوجه هذا الوضوح عملية اتخاذ القرار خلال عملية التطوير ويساعد في إنشاء تجربة مستخدم مركزة وجذابة. ضع تجربة المستخدم في الاعتبار: تعد واجهة المستخدم الجذابة والبديهية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التطبيق. استثمر الوقت في تصميم واجهة مستخدم نظيفة وعملية للتطبيق تلبي توقعات المستخدم وتشجع الاستخدام والاحتفاظ.

تعد واجهة المستخدم الجذابة والبديهية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التطبيق. استثمر الوقت في تصميم واجهة مستخدم نظيفة وعملية للتطبيق تلبي توقعات المستخدم وتشجع الاستخدام والاحتفاظ. التعاون مع أصحاب المصلحة: قم بإشراك أعضاء الفريق أو العملاء أو المستخدمين النهائيين في عملية تطوير التطبيق لجمع تعليقات قيمة، والكشف عن نقاط الضعف المحتملة، والتأكد من أن تطبيقك يلبي احتياجات الجمهور المستهدف.

قم بإشراك أعضاء الفريق أو العملاء أو المستخدمين النهائيين في عملية تطوير التطبيق لجمع تعليقات قيمة، والكشف عن نقاط الضعف المحتملة، والتأكد من أن تطبيقك يلبي احتياجات الجمهور المستهدف. التحقق من صحة فكرة تطبيقك: قبل استثمار موارد كبيرة في تطوير التطبيق، تحقق من صحة فكرة تطبيقك. قم بإجراء أبحاث السوق ونموذج أولي واختبار تطبيقك مع مجموعة صغيرة من المستخدمين المحتملين لقياس نجاحه المحتمل وجمع الأفكار للتحسين.

قبل استثمار موارد كبيرة في تطوير التطبيق، تحقق من صحة فكرة تطبيقك. قم بإجراء أبحاث السوق ونموذج أولي واختبار تطبيقك مع مجموعة صغيرة من المستخدمين المحتملين لقياس نجاحه المحتمل وجمع الأفكار للتحسين. احتضان التعلم: كما هو الحال مع أي تقنية، ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات والميزات وأفضل الممارسات في تطوير التطبيقات no-code . سيمكنك التعلم المستمر من إنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وفعالية.

من خلال تنفيذ هذه النصائح، يمكنك إنشاء تطبيقات iOS وAndroid ناجحة باستخدام أدوات drag-and-drop مثل AppMaster.io. احتضن مستقبل تطوير التطبيقات واستفد من إمكانات الأنظمة الأساسية التي no-code لإضفاء الحيوية على أفكارك.