Crie aplicativos para iOS e Android arrastando e soltando

Vantagens de usar ferramentas de arrastar e soltar no desenvolvimento de aplicativos

As ferramentas de arrastar e soltar revolucionaram o processo de desenvolvimento de aplicativos, permitindo que indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em codificação criem seus próprios aplicativos. Existem vários motivos pelos quais as ferramentas drag-and-drop sem código estão ganhando popularidade:

Facilidade de uso: essas ferramentas oferecem interfaces intuitivas e recursos visuais de criação de aplicativos, permitindo que os usuários criem seus aplicativos usando funções simples drag-and-drop . Você não precisa de habilidades de programação para começar e pode desenvolver seu aplicativo rapidamente, seja você um desenvolvedor novato ou experiente.

Tempo e custo reduzidos: o desenvolvimento de aplicativos tradicionais pode ser demorado e caro. O uso de ferramentas drag-and-drop pode reduzir significativamente a duração do processo de desenvolvimento e diminuir o custo de construção e manutenção de seus aplicativos.

Menor barreira de entrada: ao eliminar a necessidade de amplo conhecimento de codificação, os criadores de aplicativos drag-and-drop reduzem a barreira de entrada para empresas e indivíduos que desejam dar vida às suas ideias, especialmente pequenas empresas, startups e usuários não técnicos.

Eliminação da dívida técnica: algumas plataformas no-code , como AppMaster , geram aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Essa abordagem evita dívidas técnicas, um desafio comum no desenvolvimento de aplicativos.

algumas plataformas , como , geram aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Essa abordagem evita dívidas técnicas, um desafio comum no desenvolvimento de aplicativos. Maior colaboração: os membros não técnicos da equipe podem trabalhar facilmente com os desenvolvedores para criar e atualizar aplicativos, facilitando a colaboração e melhorando a comunicação entre os membros da equipe.

Plataformas populares de arrastar e soltar No-Code

À medida que cresce a demanda pelo desenvolvimento de aplicativos no-code, surgiram inúmeras plataformas, atendendo a diferentes necessidades e capacidades. Algumas plataformas populares drag-and-drop no-code incluem:

Appgyver: Uma plataforma abrangente no-code para construir aplicativos web, móveis e desktop. Appgyver oferece vários componentes pré-construídos e integrações com vários serviços de terceiros.

Bubble : um construtor visual de aplicativos da web projetado para criar aplicativos da web rapidamente. Bubble oferece uma interface intuitiva, banco de dados integrado e uma ampla coleção de plug-ins para funcionalidades personalizadas.

um construtor visual de aplicativos da web projetado para criar aplicativos da web rapidamente. oferece uma interface intuitiva, banco de dados integrado e uma ampla coleção de plug-ins para funcionalidades personalizadas. OutSystems: Uma plataforma de baixo código que ajuda as empresas a construir e implantar aplicativos web e móveis. OutSystems fornece uma extensa biblioteca de modelos, componentes e opções de integração para desenvolvimento de aplicativos personalizados.

Wix: um construtor de sites popular que usa ferramentas drag-and-drop para criar sites responsivos, oferecendo recursos de comércio eletrônico, domínios personalizados e vários modelos de design.

um construtor de sites popular que usa ferramentas para criar sites responsivos, oferecendo recursos de comércio eletrônico, domínios personalizados e vários modelos de design. Adalo : uma plataforma no-code para a construção de aplicativos móveis e web com foco em funcionalidades baseadas em dados. Adalo fornece integração integrada com serviços e ferramentas populares de terceiros.

Apresentando a plataforma AppMaster.io No-Code

AppMaster.io é uma plataforma poderosa no-code que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis usando uma interface intuitiva drag-and-drop. Ao contrário de outras ferramentas no-code, AppMaster ajuda você a criar visualmente modelos de dados , lógica de negócios usando o Business Process (BP) Designer , REST API e endpoints WebSocket Secure (WSS), oferecendo um ambiente de desenvolvimento abrangente e integrado.

Fundado em 2020, AppMaster ganhou popularidade entre mais de 60.000 usuários em todo o mundo (em abril de 2023). A plataforma foi reconhecida como High Performer pela G2 em diversas categorias, incluindo plataformas de desenvolvimento No-Code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), gerenciamento de API, construtores de aplicativos de arrastar e soltar, design de API e plataformas de desenvolvimento de aplicativos. Além disso, foi nomeada Líder Momentum em Plataformas de Desenvolvimento No-Code na primavera de 2023 e no inverno de 2023 pela G2.

Um dos principais diferenciais do AppMaster é sua capacidade de gerar aplicativos reais, o que ajuda os clientes a eliminar dívidas técnicas e fornecer soluções que se adaptam a casos de uso corporativos e de alta carga. A cada alteração nos blueprints do seu aplicativo, AppMaster gera um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos, garantindo que você sempre tenha uma versão atualizada e otimizada do seu aplicativo.

Criando aplicativos usando aplicativos back-end sem estado compilados gerados com Go, AppMaster garante compatibilidade com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário. Seus aplicativos da web usam a estrutura JavaScript Vue3 e TypeScript, e oferece suporte a aplicativos móveis nativos usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

AppMaster.io oferece várias opções de assinatura, desde planos gratuitos para iniciantes que desejam explorar a plataforma até planos de nível empresarial com acesso ao código-fonte e ambientes de hospedagem totalmente personalizáveis. Ofertas especiais também estão disponíveis para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto.

Principais recursos da plataforma AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma poderosa no-code que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis facilmente. Alguns dos principais recursos que fazem AppMaster.io se destacar entre outras plataformas no-code incluem:

Criação visual de modelos de dados

Os usuários podem criar e gerenciar modelos de dados (esquema de banco de dados) para seus aplicativos backend, fornecendo uma maneira rápida e intuitiva de definir a estrutura dos dados que seus aplicativos usarão.

Designer de Processos de Negócios (BP)

O BP Designer do AppMaster.io permite a criação visual de lógica de negócios para cada componente do aplicativo. Essa abordagem permite que os desenvolvedores criem processos complexos sem escrever nenhum código, tornando-os acessíveis para usuários de qualquer nível de habilidade.

Migração de esquema de banco de dados

AppMaster.io gera automaticamente scripts de migração para atualizar o esquema do banco de dados sempre que houver uma alteração nos modelos de dados.

API REST e endpoints WSS

A plataforma oferece suporte à criação e gerenciamento de API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS) para aplicativos de back-end, facilitando a integração de seu aplicativo com outros serviços e ferramentas.

Geração automática de aplicativos e documentação

AppMaster.io regenera seus aplicativos e documentação do zero sempre que você modifica as especificações, eliminando dívidas técnicas e garantindo que seu aplicativo permaneça atualizado com todas as alterações.

Compatibilidade de banco de dados compatível com Postgresql

Os aplicativos AppMaster.io podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como armazenamento primário de dados, oferecendo versatilidade para os desenvolvedores escolherem os sistemas de banco de dados desejados.

Com esses recursos poderosos, AppMaster.io fornece uma solução abrangente e simplificada para desenvolver aplicativos iOS e Android sem a necessidade de codificação manual.

Guia passo a passo para criar aplicativos iOS e Android com AppMaster

Agora que conhecemos os principais recursos do AppMaster.io, vamos mergulhar em um guia passo a passo para criar aplicativos iOS e Android usando esta versátil plataforma no-code.

Crie uma conta: Cadastre-se para obter uma conta gratuita para começar a usar a plataforma. Crie um novo projeto: Após fazer login, crie um novo projeto clicando no botão “Criar Projeto”. Selecione o tipo de projeto desejado (back-end, web ou móvel) e forneça um nome de projeto. Projete a interface do usuário: use o construtor de IU drag-and-drop para projetar a interface do seu aplicativo adicionando componentes como botões, campos de texto, imagens e muito mais. Personalize a aparência e o layout desses componentes para criar uma experiência amigável para seu aplicativo móvel. Definir modelos de dados: na seção modelos de dados, crie e gerencie visualmente o esquema de banco de dados do seu aplicativo definindo tabelas, campos e relacionamentos entre eles. Isso estabelecerá a estrutura dos dados que seu aplicativo usará. Criar processos de negócios: Use o Designer de Processo de Negócios (BP) para definir a lógica de negócios do aplicativo. Crie, edite e gerencie BPs para cada componente, projetando visualmente como os dados fluem e interagem em seu aplicativo. Configurar endpoints de API e WSS: se necessário, crie e gerencie endpoints de API REST e WebSocket Secure (WSS) para seu aplicativo de back-end, permitindo integrar seu aplicativo com vários serviços e ferramentas. Teste seu aplicativo: depois de configurar a IU, os modelos de dados, os processos de negócios e endpoints , teste exaustivamente seu aplicativo para garantir que ele funcione conforme o esperado. Durante os testes, preste atenção à experiência do usuário, ao desempenho do aplicativo e ao gerenciamento de dados. Implante seu aplicativo: quando estiver satisfeito com seu aplicativo, clique no botão "Publicar" para implantá-lo. AppMaster .io irá gerar o código-fonte para seu aplicativo, compilá-lo, executar testes e implantá-lo na nuvem ou permitir que você o hospede no local, dependendo do seu plano de assinatura. Lançar e iterar: lance seu aplicativo móvel ao público após a implantação e não se esqueça de promovê-lo. Analise continuamente o comportamento do usuário, obtenha feedback e faça melhorias adicionais em seu aplicativo, aproveitando a regeneração automática de aplicativos e documentação do AppMaster .io a cada alteração.

Seguindo este guia passo a passo, você pode criar aplicativos iOS e Android escalonáveis ​​e ricos em recursos sem conhecimento de codificação.

Seguindo em frente: dicas para aproveitar ao máximo o desenvolvimento de aplicativos No-Code

Ao se aventurar no desenvolvimento de aplicativos no-code com AppMaster.io ou outras plataformas drag-and-drop, considere estas dicas para maximizar seu sucesso:

Defina objetivos claros: identifique o objetivo do seu aplicativo, seu público-alvo e o valor que ele oferece. Essa clareza guiará sua tomada de decisão durante o desenvolvimento e ajudará a criar uma experiência de usuário focada e envolvente.

identifique o objetivo do seu aplicativo, seu público-alvo e o valor que ele oferece. Essa clareza guiará sua tomada de decisão durante o desenvolvimento e ajudará a criar uma experiência de usuário focada e envolvente. Lembre-se da experiência do usuário: uma interface de usuário visualmente atraente e intuitiva é crucial para o sucesso do aplicativo. Invista tempo no design de uma UI de aplicativo limpa e funcional que atenda às expectativas do usuário e incentive o uso e a retenção.

uma interface de usuário visualmente atraente e intuitiva é crucial para o sucesso do aplicativo. Invista tempo no design de uma UI de aplicativo limpa e funcional que atenda às expectativas do usuário e incentive o uso e a retenção. Colabore com as partes interessadas: envolva membros da equipe, clientes ou usuários finais no processo de desenvolvimento de aplicativos para coletar feedback valioso, descobrir possíveis pontos problemáticos e garantir que seu aplicativo atenda às necessidades do público-alvo.

envolva membros da equipe, clientes ou usuários finais no processo de desenvolvimento de aplicativos para coletar feedback valioso, descobrir possíveis pontos problemáticos e garantir que seu aplicativo atenda às necessidades do público-alvo. Valide a ideia do seu aplicativo: antes de investir recursos significativos no desenvolvimento do aplicativo, valide a ideia do seu aplicativo. Realize pesquisas de mercado, crie protótipos e teste seu aplicativo com um pequeno grupo de usuários em potencial para medir seu sucesso potencial e coletar insights para melhorias.

antes de investir recursos significativos no desenvolvimento do aplicativo, valide a ideia do seu aplicativo. Realize pesquisas de mercado, crie protótipos e teste seu aplicativo com um pequeno grupo de usuários em potencial para medir seu sucesso potencial e coletar insights para melhorias. Abrace o aprendizado: como acontece com qualquer tecnologia, mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências, recursos e práticas recomendadas no desenvolvimento de aplicativos no-code . O aprendizado contínuo permitirá que você crie aplicativos mais eficientes e eficazes.

Ao implementar essas dicas, você pode criar aplicativos iOS e Android de sucesso usando ferramentas drag-and-drop como AppMaster.io. Abrace o futuro do desenvolvimento de aplicativos e aproveite o potencial das plataformas no-code para dar vida às suas ideias.