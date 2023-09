Créez des applications iOS et Android par glisser-déposer

Avantages de l'utilisation des outils glisser-déposer dans le développement d'applications

Les outils de glisser-déposer ont révolutionné le processus de développement d'applications en permettant aux personnes ayant peu ou pas d'expérience en codage de créer leurs propres applications. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les outils drag-and-drop sans code gagnent en popularité :

Facilité d'utilisation : ces outils offrent des interfaces intuitives et des fonctionnalités de création d'applications visuelles, permettant aux utilisateurs de créer leur application à l'aide de simples fonctions drag-and-drop . Vous n'avez pas besoin de compétences en programmation pour démarrer et pouvez développer rapidement votre application, que vous soyez novice ou développeur expérimenté.

Temps et coûts réduits : le développement d'applications traditionnelles peut prendre du temps et être coûteux. L'utilisation d'outils drag-and-drop peut réduire considérablement la durée du processus de développement et diminuer le coût de création et de maintenance de vos applications.

Barrière à l'entrée plus faible : en éliminant le besoin de connaissances approfondies en matière de codage, les créateurs d'applications drag-and-drop réduisent la barrière à l'entrée pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent donner vie à leurs idées, en particulier les petites entreprises, les startups et les utilisateurs non techniques.

Élimination de la dette technique : certaines plates-formes no-code , comme AppMaster , génèrent des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent. Cette approche évite la dette technique, un défi courant dans le développement d'applications.

Collaboration accrue : les membres non techniques de l'équipe peuvent facilement travailler avec les développeurs pour créer et mettre à jour des applications, facilitant ainsi la collaboration et améliorant la communication entre les membres de l'équipe.

Plateformes populaires No-Code par glisser-déposer

À mesure que la demande de développement d’applications no-code augmente, de nombreuses plates-formes ont vu le jour, répondant à différents besoins et capacités. Certaines plates drag-and-drop no-code populaires incluent :

Appgyver : une plate-forme complète no-code pour créer des applications Web, mobiles et de bureau. Appgyver propose divers composants prédéfinis et intégrations avec divers services tiers.

une plate-forme complète pour créer des applications Web, mobiles et de bureau. Appgyver propose divers composants prédéfinis et intégrations avec divers services tiers. Bubble : Un générateur d'applications Web visuel conçu pour créer rapidement des applications Web. Bubble offre une interface intuitive, une base de données intégrée et une large collection de plugins pour des fonctionnalités personnalisées.

Un générateur d'applications Web visuel conçu pour créer rapidement des applications Web. offre une interface intuitive, une base de données intégrée et une large collection de plugins pour des fonctionnalités personnalisées. OutSystems : une plate-forme low-code qui aide les entreprises à créer et à déployer des applications Web et mobiles. OutSystems fournit une vaste bibliothèque de modèles, de composants et d'options d'intégration pour le développement d'applications sur mesure.

une plate-forme low-code qui aide les entreprises à créer et à déployer des applications Web et mobiles. OutSystems fournit une vaste bibliothèque de modèles, de composants et d'options d'intégration pour le développement d'applications sur mesure. Wix : un créateur de sites Web populaire qui utilise des outils drag-and-drop pour créer des sites Web réactifs, offrant des fonctionnalités de commerce électronique, des domaines personnalisés et divers modèles de conception.

un créateur de sites Web populaire qui utilise des outils pour créer des sites Web réactifs, offrant des fonctionnalités de commerce électronique, des domaines personnalisés et divers modèles de conception. Adalo : une plate-forme no-code pour créer des applications mobiles et Web axées sur les fonctionnalités basées sur les données. Adalo fournit une intégration intégrée avec des services et outils tiers populaires.

Présentation de la plateforme No-Code AppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles à l'aide d'une interface intuitive drag-and-drop. Contrairement à d'autres outils no-code, AppMaster vous aide à créer visuellement des modèles de données , une logique métier à l'aide du Business Process (BP) Designer , de l'API REST et endpoints WebSocket Secure (WSS), offrant un environnement de développement complet et intégré.

Fondé en 2020, AppMaster a gagné en popularité auprès de plus de 60 000 utilisateurs dans le monde (en avril 2023). La plate-forme a été reconnue comme très performante par G2 dans plusieurs catégories, notamment les No-Code, le développement rapide d'applications (RAD), la gestion des API, les générateurs d'applications par glisser-déposer, la conception d'API et les plates-formes de développement d'applications. De plus, il a été nommé Momentum Leader des plates No-Code au printemps 2023 et à l'hiver 2023 par G2.

L'un des principaux différenciateurs d' AppMaster est sa capacité à générer des applications réelles, ce qui aide les clients à éliminer leur dette technique et à fournir des solutions adaptées aux cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. À chaque modification des plans de votre application, AppMaster génère un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes, garantissant que vous disposez toujours d'une version mise à jour et optimisée de votre application.

En créant des applications à l'aide d'applications backend sans état compilées générées avec Go, AppMaster garantit la compatibilité avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale. Ses applications Web utilisent le framework JavaScript Vue3 et TypeScript, et prennent en charge les applications mobiles natives utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

AppMaster.io propose diverses options d'abonnement, allant des forfaits gratuits pour les débutants souhaitant explorer la plate-forme aux forfaits d'entreprise avec accès au code source et à des environnements d'hébergement entièrement personnalisables. Des offres spéciales sont également disponibles pour les startups, les organisations éducatives, à but non lucratif et open source.

Principales fonctionnalités de la plateforme AppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications backend, Web et mobiles. Certaines des fonctionnalités clés qui distinguent AppMaster.io des autres plates-formes no-code incluent :

Créer visuellement des modèles de données

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des modèles de données (schéma de base de données) pour leurs applications backend, offrant ainsi un moyen rapide et intuitif de définir la structure des données que leurs applications utiliseront.

Concepteur de processus métier (BP)

BP Designer d' AppMaster.io permet la création visuelle d'une logique métier pour chaque composant de l'application. Cette approche permet aux développeurs de créer des processus complexes sans écrire de code, ce qui les rend accessibles aux utilisateurs de tout niveau de compétence.

Migration du schéma de base de données

AppMaster.io génère automatiquement des scripts de migration pour mettre à jour le schéma de la base de données chaque fois qu'il y a une modification dans les modèles de données.

API REST et endpoints WSS

La plate-forme prend en charge la création et la gestion endpoints de l'API REST et de WebSocket Secure (WSS) pour les applications backend, facilitant ainsi l'intégration de votre application à d'autres services et outils.

Génération automatique d'applications et de documentation

AppMaster.io régénère vos applications et votre documentation à partir de zéro chaque fois que vous modifiez les spécifications, éliminant ainsi la dette technique et garantissant que votre application reste à jour avec toutes les modifications.

Compatibilité des bases de données compatibles Postgresql

Les applications AppMaster.io peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql comme stockage de données principal, offrant ainsi aux développeurs la possibilité de choisir les systèmes de base de données de leur choix.

Grâce à ces fonctionnalités puissantes, AppMaster.io fournit une solution complète et rationalisée pour développer des applications iOS et Android sans avoir besoin de codage manuel.

Guide étape par étape pour créer des applications iOS et Android avec AppMaster

Maintenant que nous connaissons les principales fonctionnalités d' AppMaster.io, passons à un guide étape par étape pour créer des applications iOS et Android à l'aide de cette plate-forme polyvalente no-code.

Créer un compte : créez un compte gratuit pour commencer à utiliser la plateforme. Créer un nouveau projet : Après vous être connecté, créez un nouveau projet en cliquant sur le bouton "Créer un projet". Sélectionnez le type de projet souhaité (backend, Web ou mobile) et fournissez un nom de projet. Concevoir l'interface utilisateur : utilisez le générateur d'interface utilisateur drag-and-drop pour concevoir l'interface de votre application en ajoutant des composants tels que des boutons, des champs de texte, des images, etc. Personnalisez l'apparence et la disposition de ces composants pour créer une expérience conviviale pour votre application mobile. Définir des modèles de données : dans la section Modèles de données, créez et gérez visuellement le schéma de base de données de votre application en définissant des tables, des champs et des relations entre eux. Cela établira la structure des données que votre application utilisera. Créer des processus métier : utilisez Business Process (BP) Designer pour définir la logique métier de l'application. Créez, modifiez et gérez des BP pour chaque composant, en concevant visuellement la façon dont les données circulent et interagissent dans votre application. Configurer endpoints API et WSS : si nécessaire, créez et gérez endpoints REST API et WebSocket Secure (WSS) pour votre application backend, vous permettant d'intégrer votre application à divers services et outils. Testez votre application : après avoir configuré l'interface utilisateur, les modèles de données, les processus métier et endpoints , testez minutieusement votre application pour vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu. Pendant les tests, faites attention à l'expérience utilisateur, aux performances des applications et à la gestion des données. Déployez votre application : Une fois satisfait de votre application, cliquez sur le bouton « Publier » pour la déployer. AppMaster .io générera le code source de votre application, le compilera, exécutera des tests et le déploiera sur le cloud ou vous permettra de l'héberger sur site en fonction de votre plan d'abonnement. Lancez et itérez : lancez votre application mobile au public après le déploiement et n'oubliez pas d'en faire la promotion. Analysez en permanence le comportement des utilisateurs, recueillez des commentaires et apportez de nouvelles améliorations à votre application, en profitant de la régénération automatique des applications et de la documentation d' AppMaster .io à chaque modification.

En suivant ce guide étape par étape, vous pouvez créer des applications iOS et Android riches en fonctionnalités et évolutives sans expertise en codage.

Aller de l'avant : conseils pour tirer le meilleur parti du développement d'applications No-Code

Lorsque vous vous aventurez dans le développement d'applications no-code avec AppMaster.io ou d'autres plates drag-and-drop, tenez compte de ces conseils pour maximiser votre succès :

Définissez des objectifs clairs : identifiez l'objectif de votre application, son public cible et la valeur qu'elle offre. Cette clarté guidera votre prise de décision tout au long du développement et contribuera à créer une expérience utilisateur ciblée et engageante.

identifiez l'objectif de votre application, son public cible et la valeur qu'elle offre. Cette clarté guidera votre prise de décision tout au long du développement et contribuera à créer une expérience utilisateur ciblée et engageante. Gardez l’expérience utilisateur à l’esprit : une interface utilisateur visuellement attrayante et intuitive est cruciale pour le succès de l’application. Investissez du temps dans la conception d’une interface utilisateur d’application propre et fonctionnelle qui répond aux attentes des utilisateurs et encourage l’utilisation et la rétention.

une interface utilisateur visuellement attrayante et intuitive est cruciale pour le succès de l’application. Investissez du temps dans la conception d’une interface utilisateur d’application propre et fonctionnelle qui répond aux attentes des utilisateurs et encourage l’utilisation et la rétention. Collaborez avec les parties prenantes : impliquez les membres de l'équipe, les clients ou les utilisateurs finaux dans le processus de développement de l'application pour recueillir des commentaires précieux, découvrir les problèmes potentiels et garantir que votre application répond aux besoins de son public cible.

impliquez les membres de l'équipe, les clients ou les utilisateurs finaux dans le processus de développement de l'application pour recueillir des commentaires précieux, découvrir les problèmes potentiels et garantir que votre application répond aux besoins de son public cible. Validez votre idée d'application : avant d'investir des ressources importantes dans le développement d'applications, validez votre idée d'application. Réalisez des études de marché, prototypez et testez votre application avec un petit groupe d'utilisateurs potentiels pour mesurer son succès potentiel et recueillir des informations en vue de son amélioration.

avant d'investir des ressources importantes dans le développement d'applications, validez votre idée d'application. Réalisez des études de marché, prototypez et testez votre application avec un petit groupe d'utilisateurs potentiels pour mesurer son succès potentiel et recueillir des informations en vue de son amélioration. Adoptez l’apprentissage : comme pour toute technologie, restez informé des dernières tendances, fonctionnalités et bonnes pratiques en matière de développement d’applications no-code . L'apprentissage continu vous permettra de créer des applications plus efficaces et efficientes.

En mettant en œuvre ces conseils, vous pouvez créer des applications iOS et Android réussies à l'aide d'outils drag-and-drop comme AppMaster.io. Embrassez l’avenir du développement d’applications et exploitez le potentiel des plateformes no-code pour donner vie à vos idées.